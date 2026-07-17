HONOR MagicBook 16 2026: новый 16-дюймовый ноутбук на повседневку

HONOR MagicBook 16 2026: новый 16-дюймовый ноутбук на повседневкуС запасом мощности для работы и учёбы
За последние пару лет ноутбуки с диагональю в 16" из чего-то нишевого превратились в новый «комфортный стандарт». Диагональ 14 дюймов многим уже кажется тесной для полноценной работы по восемь часов в день, а классические 15,6" стесняют по вертикали и часто грешат совсем уж бюджетными экранами. Формат 16:10 с диагональю 16 дюймов занял аккуратно тот сегмент рынка, где важны и удобство, и габариты, и разумная цена.
В этой точке и появился HONOR MagicBook 16 2026. Его задача не быть самым дешёвым или самым быстрым. Он претендует на роль «основного ноутбука в доме или офисе»: того, на котором и учатся, и работают с текстами и таблицами, и монтируют ролики для соцсетей, и смотрят кино перед сном. Производитель не стал делать из него «только рабочую лошадку» или «квази игровую машину» — здесь много внимания уделено тому, как ноутбук ведёт себя именно в типичном дне: сколько работает от батареи, сильно ли греется или банально насколько приятно по нему стучать пальцами, набирая текст на клавиатуре.
При этом Honor использовал в MagicBook 16 свежую платформу Intel Core Ultra. Это интересный шаг: многие бренды ещё осторожничают с новыми чипами и тянут старые поколения до последнего, а Honor взял и выкатил на массовую модель Core Ultra 5 325. Вопрос не только в мощности: новая архитектура даёт и другое распределение нагрузки между ядрами. Во-первых, более продвинутую интегрированную графику Arc, а во-вторых, более взрослый подход к энергоэффективности.
Внешний вид
|HONOR MagicBook 16 2026
|ОС
|Windows 11 Home
|Экран
|16'', 2560x1600 пикс., IPS, 120 Гц, 189 ppi
|Раскрытие на 180 градусов
|нет (макс. 150°)
|Процессор
|Intel Core Ultra 5 325
|GPU
|Intel Graphics (4 Xe-ядра)
|ОЗУ
|16 Гбайт
|Сеть
|Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11ax)
|Накопитель
|SSD 512/1000 ГБ
|Аккумулятор
|80 Вт*ч
|Габариты
|354,8х242,8х15,9 мм
|Масса
|1,64 кг
|Цена
|110 тысяч рублей
MagicBook 16 2026 — из тех ноутбуков, которые в жизни выглядят лучше, чем на рендерах. На картинках это привычный серый прямоугольник, но в руках быстро становится понятно, что к корпусу отнеслись с вниманием. Верхняя крышка и рабочая панель выполнены из алюминиевого сплава, поверхности немного матовые, поэтому отпечатки не собираются пачками, как на глянцевом пластике. Цвет — космический серый (или привычный всем нам под кодовым английским названием «Space gray»), без переливающихся логотипов и попыток выдать себя за игровой ноутбук.
Крышка открывается одной рукой, ход шарниров плавный, петли не люфтят даже на новых экземплярах, а крышка почти не прогибается при нажатии в центре. «Основание» тоже не страдает эффектом «батута» на клавиатуре — под руками ничего не играет.
Толщина самого устройства около 16 мм, а масса примерно 1,65 кг. С одной стороны в 2026 году этого уже и многовато для ежедневных поездок на работу и обратно (особенно на фоне 14-дюймовых моделей весом почти в два раза легче), а с другой габариты и вес всё ещё позволяют без приключений носить ноутбук в обычном рюкзаке.
Портов немного, но тут от трендов последних лет никуда не деться. На одном боку — два разъёма USB Type C 3.2 Gen 2 (с поддержкой зарядки), HDMI и классический 3.5 мм аудиоразъём.
А на другом всего лишь два USB Type-A 3.2 Gen 1. Удивило, что в 2026 году на офисном (и достаточно дорогом и скорее премиальном) ноутбуке есть полноценный HDMI, который избавляет от танцев с переходниками, если нужно подключиться к проектору или внешнему монитору в офисе или университете.
Клавиатура — один из сильных моментов MagicBook 16 2026. Полноразмерный блок с цифровой секцией, нормальный размер основных клавиш, адекватный ход и упругость — это та история, в которой не нужно «привыкать неделю». Раскладка привычная, ничего не спрятано и не уменьшено до микроскопических размеров ради дизайнерских изысков. Печатать на таком ноутбуке удобно по несколько часов подряд, будь то код, курсовая, отчёт или сценарий для очередного ролика. Тачпад крупный, с хорошей чувствительностью, нажатия регистрируются чётко, жесты в Windows отрабатываются без сюрпризов.
Визуально ноутбук можно назвать аккуратно нейтральным. Его не стесняешься достать на совещании, но и дома он не выглядит «офисной бухгалтерской машиной». И это тот случай, когда «ничего кричащего» скорее комплимент, а не критика. Любим мы в Ферре такой минималистичный дизайн, что поделать?!
Дисплей
Диагональ — 16 дюймов, соотношение сторон — 16:10, разрешение — 2560х1600 пикселей, плотность ~189 ppi. Благодаря увеличенному соотношению сторон в браузере помещается больше текста по вертикали, меньше приходится крутить колёсико мыши. Для покупки доступна ещё и чуть более бюджетная версия с разрешением в 1920х1200 пикселей.
|HONOR MagicBook 16
|Максимальный уровень яркости
|394 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~95%
|DeltaE (меньше = лучше)
|7.6
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7700К
В наших тестах колориметром мы смогли достичь пиковой яркости почти в 400 нит. В помещении и в слегка притенённом кафе экран читается без проблем. На ярком солнце уже приходится ловить удачный угол, но это общая проблема всех матовых IPS с подобной яркостью. Но немного спасает ситуацию антибликовое покрытие, которое не делает из дисплея зеркало. Цветовой охват около 95% sRGB, чего может хватить для работы с проектами, где важно качество цветопередачи. Для фильмов, YouTube, работы с документами, лёгкой обработки фото — экрана вообще хватит с головой.
Из остальных приятных мелочей можно отметить частоту обновления экрана в 120 Гц. Ещё ноутбук поддерживает режимы снижения синего света, регулировку цветовой температуры, есть отдельный «режим чтения», который глушит цвета и делает картинку более мягкой.
Производительность и автономность
Внутри MagicBook 16 2026 стоит Intel Core Ultra 5 325 — представитель нового семейства процессоров от синего производителя. В повседневных задачах — браузер, офис, мессенджеры, лёгкий фотошоп разница с «горячими» флагманами будет почти минимальной. Интерфейс системы грузится без лагов, приложения стартуют шустро, а вентилятор большую часть времени ведёт себя тихо.
В тесте прозводительности в Cinebench R23 новый чип от Intel выдает 6431 балл в многопоточной работе и 434 балл при работе одним ядром. Переводя на человеческий язык, когда нагрузка возрастает, то Core Ultra 5 325 всё ещё способен выдать приличную многопоточную производительность: экспорт видео, сборка проектов, работа с крупными файлами идут заметно бодрее, чем на старых энергоэкономичных сериях. Встроенная графика нового поколения остаётся далеко впереди прежних Iris Xe: популярные онлайн‑игры и не самые свежие ААА‑титулы в Full HD на низко‑средних настройках вполне играбельны, а в монтажных и графических программах аппаратное ускорение заметно сокращает время ожидания.
В связке с 16 ГБ ОЗУ и быстрым SSD на один терабайт процессор делает ноутбук тем самым «универсалом на каждый день», который не рвёт синтетические рейтинги, зато ощущается живым и комфортным без лишнего жара и шума.
За хранение и передачу файлов отвечает SDD от Micron (модель MT62F1G64D4ZX-020 WT). Стандарт LPDDR5 SDRAM позволяет «разгоняться» до 5700 Мбит/с при чтении и до 5300 Мбит/с при записи файлов. Для ноутбука, который позиционируется скорее как уверенный офисник с запасом под чуть более требовательные задачи результат не может не радовать. А что по автономности?
В реальных сценариях с Core Ultra 5 325 ноутбук спокойно проживёт целый рабочий день и дальше чуть больше при работе от батареи в смешанном режиме: браузер, документы, мессенджеры и просмотр видео. Например, в наших тестах при яркости в 200 кд/м2 (около половины от максимально возможной) девайс продержался 13 с лишним часов в офисных программах. Понятное дело, что более тяжёлая нагрузка, будь то прожорливый рендер или залипание в игры, ожидаемо съедает аккумулятор за 3–4 часа. Без розетки при таких запросах никуда.
А вот полная зарядка по USB Type-C мощностью 65 Вт занимает порядка полутора часов.
Конкуренты
На практике ближайшие соперники HONOR MagicBook 16 2026 интересны не тем, что «тоже 16 дюймов и тоже серые». Куда важнее, как производители расходуют бюджет в районе 110 тысяч рублей. Кто‑то вкладывается в дискретную графику и максимальный FPS в играх, кто‑то — в расширяемость и офисную инфраструктуру, кто‑то — в OLED‑экран и яркий дизайн. На этом фоне MagicBook 16 делает ставку на другое сочетание: алюминиевый корпус, вменяемый вес, большой SSD на 1 ТБ и современный Core Ultra при всё ещё относительно привычных нам габаритах. А какие есть альтернативы?
|HONOR MagicBook 16 2026
|Gigabyte Gaming A16
|Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL
|ОС
|Windows 11 Home
|без ОС
|без ОС
|Экран
|16'', 2560x1600 пикс., IPS, 120 Гц, 189 ppi
|16'', 1920x1200 пикс., IPS, 165 Гц, 141 ppi
|16'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц, 141 ppi
|Раскрытие на 180 градусов
|нет (макс. 150°)
|да
|да
|Процессор
|Intel Core Ultra 5 325
|AMD Ryzen 7 260 (8х3,8 ГГц)
|Intel Core 7 240H (6+4х2,5 ГГц + 1,8 ГГц)
|GPU
|Intel Graphics (4 Xe-ядра)
|GeForce RTX 5060 для ноутбуков, 8 Гбайт
|Intel Graphics (встроенная)
|ОЗУ
|16 Гбайт
|16 Гбайт
|16 Гбайт
|Сеть
|Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11ax)
|Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E (802.11ax)
|Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax)
|Накопитель
|SSD 512/1000 ГБ
|SSD 512 ГБ
|SSD 512 ГБ
|Аккумулятор
|80 Вт*ч
|76,1 Вт*ч
|45 Вт*ч
|Габариты
|354,8х242,8х15,9 мм
|359х263х22,99 мм
|356х244х18 мм
|Масса
|1,64 кг
|2,2 кг
|1,7 кг
|Цена
|110 тысяч рублей
|114 тысяч рублей
|103 тысячи рублей
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL
Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL в этой конфигурации построен на Intel Core 5 210H — восьмиядерном чипе новой линейки Intel Core. Хоть и без приставки Ultra, но с современной архитектурой P‑core/E‑core. Оперативной памяти здесь сразу 32 Гбайта — вдвое больше, чем в обозреваемом нами MagicBook 16, а вот SSD скромнее: 512 ГБ против 1 ТБ у HONOR. Процессоры Intel из U/H‑линейки настроены в первую очередь на баланс энергопотребления и производительности: в офисных задачах. Получается, что в браузере и документах ThinkBook ведёт себя без особых проблем и перегревов, но по многопоточной мощности и графике заметно уступает более «горячему» Ultra 5 325 в MagicBook 16.
Главный козырь ноутбука от Lenovo — расширяемость. Память здесь в слотах SODIMM DDR5 с возможностью нарастить объём, есть отдельный разъём для второго SSD, а набор портов куда богаче: несколько USB Type‑A, USB Type‑C, HDMI, RJ‑45 и даже кардридер. Для тех, кто хочет собрать конфигурацию под себя или подключить ноутбук к докстанции с несколькими мониторами, это весомый плюс. Но это же оборачивается менее премиальным ощущением от корпуса — пластиковая крышка и корпус ThinkBook уступают алюминию по периметру у HONOR MagicBook 16 в тактильных ощущениях и внешнем виде.
Короче: если приоритет — гибкость апгрейда и порты, логичнее смотреть на Lenovo. А если для вас важнее более статусный внешний вид и 1 ТБ встроенной памяти без дополнительных вложений, то здесь уже MagicBook 16 выглядит привлекательнее.
Gigabyte Gaming A16
Gigabyte Gaming A16 в конфигурации на Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5060 — это уже не просто ноутбук для аркадных игр вроде танков или Counter-Strike, а полноценный игровой девайс с современной видеокартой на борту. По чистой мощности в играх и GPU‑зависимых задачах он оставляет MagicBook 16 далеко позади: RTX 5060 тянет актуальные тайтлы на высоких настройках, а Ryzen 7 260 с восемью ядрами уверенно справляется с многопоточной нагрузкой в рендере и стриминге. А вот SSD здесь тоже всего на 512 гигов против 1 терабайта у HONOR, так что часть выигрыша в производительности придётся компенсировать докупкой накопителя.
Обратная сторона — вес и габариты. При своих 2,2 кг Gaming A16 почти в полтора раза тяжелее MagicBook 16, а система охлаждения под нагрузкой заметно громче. Дизайн тоже говорит сам за себя — угловатые формы и игровая эстетика вместо строгого алюминия. HONOR MagicBook 16 в этом сравнении выигрывает не по цифрам FPS, а по тому, каково с ним жить каждый день: легче носить, тише работает в фоновых задачах, выглядит презентабельно в офисе или кафе. Если приоритет — крутые современные игры и какой-нибудь рендер 3D-моделей, то Gigabyte берёт с большим отрывом. Но если вам нужно выполнять рабочие задачи, учиться, иногда играть в игрушки, то HONOR выглядит более рациональным выбором.
Выводы
В сухом остатке новый девайс от HONOR получился очень «целостным» ноутбуком. Большой 16-дюймовый экран 16:10 делает его удобным рабочим инструментом: места на дисплее достаточно и под текст, и под таблицы, а сама матрица вполне комфортна для долгой работы. Не забудьте и про частоту обновления дисплея в 120 Гц. А «свежий» Core Ultra 5 325 даёт заметный запас мощности для повседневных задач и периодических тяжёлых проектов. Самое классное, что ноут в офисных задачах на (созвоны, таблицы, презентации и т.д.) способен выдержать весь день без подзарядки, а для многих Windows-ноутбуков это всё ещё скорее исключение.
Плюс учтите то, что у большинства «серых» конкурентов поддержка обновлений системы в РФ и постпродажное обслуживание будет в лучшем случае от магазина. И если с DNS/М-Видео это ещё работает, то ноут, купленный где-нибудь на Горбушке и за кэш, починить по гарантии не так-то просто. А вот HONOR обешают аж 6 (шесть, Карл!) лет поддержки устройства, то есть до 2032 года он будет получать актуальные обновления. Ну и официальная гарантия напрямую от производителя на первый год после покупки никуда не делась.
Слабые места у модели тоже есть, и их важно понимать до покупки. Экран по цветам и частоте скорее «рабочий», чем мультимедийный: это хоть не OLED, но честный IPS с Full HD+ и стандартным охватом по замерам. Оперативная память распаяна, так что 16 ГБ — это ваш потолок на весь срок жизни ноутбука. Набор портов функционально достаточный, но без излишеств: если планируется активная жизнь с док-станциями и кучей периферии, придётся заранее продумывать схему подключения.
Отвечая на главный вопрос «брать или нет»: да, брать! Если вы ищете основной 16-дюймовый ноутбук «на каждый день» — для учёбы, офисной работы, лёгкого творчества и эпизодических игр. HONOR MagicBook 16 2026 хорошо подходит тем, кто хочет один универсальный ноутбук на несколько лет вперёд, который не стыдно поставить на стол и который не заставит каждые три часа искать зарядку. Не стоит выбирать его тем, для кого в приоритете именно OLED картинка, частота 120+ Гц или серьёзный гейминг — в этом случае разумнее доплатить за модели с OLED-дисплеем или дискретной графикой и сразу принять более скромную автономность.
- Стильный дизайн и алюминиевый корпус
- Хорошая автономность
- Поддержка системы в ближайшие 6 лет
- Яркий IPS-дисплей с частотой обновления в 120 Гц
- Невозможность апгрейда памяти
- В сравнении с конкурентами меньше разъёмов