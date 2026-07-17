Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 17 июля 2026, 10:00
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HONOR MagicBook 16 2026: новый 16-дюймовый ноутбук на повседневку

С запасом мощности для работы и учёбы
HONOR давно научился делать технику, которая не объясняет свою цену тремя страницами маркетинга. MagicBook 16 2026 продолжает эту линию: большой экран, современный процессор, приличная автономность и нормальный вес — без обязательного «бонуса» в виде подсветки всего, что не прикручено. Это не скучный офисный ноутбук, но и не герой геймерских стримов. Сегодня у нас на обзоре будет тот редкий девайс, который старается одинаково уверенно чувствовать себя и на кухонном столе, и в аудитории, и в переговорке.
HONOR MagicBook 16 2026: новый 16-дюймовый ноутбук на повседневку
© Ferra.ru
9
/10
Оценка по версии Ferra
HONOR MagicBook 16

За последние пару лет ноутбуки с диагональю в 16" из чего-то нишевого превратились в новый «комфортный стандарт». Диагональ 14 дюймов многим уже кажется тесной для полноценной работы по восемь часов в день, а классические 15,6" стесняют по вертикали и часто грешат совсем уж бюджетными экранами. Формат 16:10 с диагональю 16 дюймов занял аккуратно тот сегмент рынка, где важны и удобство, и габариты, и разумная цена.

В этой точке и появился HONOR MagicBook 16 2026. Его задача не быть самым дешёвым или самым быстрым. Он претендует на роль «основного ноутбука в доме или офисе»: того, на котором и учатся, и работают с текстами и таблицами, и монтируют ролики для соцсетей, и смотрят кино перед сном. Производитель не стал делать из него «только рабочую лошадку» или «квази игровую машину» — здесь много внимания уделено тому, как ноутбук ведёт себя именно в типичном дне: сколько работает от батареи, сильно ли греется или банально насколько приятно по нему стучать пальцами, набирая текст на клавиатуре.

При этом Honor использовал в MagicBook 16 свежую платформу Intel Core Ultra. Это интересный шаг: многие бренды ещё осторожничают с новыми чипами и тянут старые поколения до последнего, а Honor взял и выкатил на массовую модель Core Ultra 5 325. Вопрос не только в мощности: новая архитектура даёт и другое распределение нагрузки между ядрами. Во-первых, более продвинутую интегрированную графику Arc, а во-вторых, более взрослый подход к энергоэффективности.

Внешний вид

HONOR MagicBook 16 2026: новый 16-дюймовый ноутбук на повседневку
© Ferra.ru
HONOR MagicBook 16 2026
ОСWindows 11 Home
Экран16'', 2560x1600 пикс., IPS, 120 Гц, 189 ppi
Раскрытие на 180 градусовнет (макс. 150°)
ПроцессорIntel Core Ultra 5 325
GPUIntel Graphics (4 Xe-ядра)
ОЗУ16 Гбайт
СетьBluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11ax)
НакопительSSD 512/1000 ГБ
Аккумулятор80 Вт*ч
Габариты354,8х242,8х15,9 мм
Масса1,64 кг
Цена110 тысяч рублей

MagicBook 16 2026 — из тех ноутбуков, которые в жизни выглядят лучше, чем на рендерах. На картинках это привычный серый прямоугольник, но в руках быстро становится понятно, что к корпусу отнеслись с вниманием. Верхняя крышка и рабочая панель выполнены из алюминиевого сплава, поверхности немного матовые, поэтому отпечатки не собираются пачками, как на глянцевом пластике. Цвет — космический серый (или привычный всем нам под кодовым английским названием «Space gray»), без переливающихся логотипов и попыток выдать себя за игровой ноутбук.

Крышка открывается одной рукой, ход шарниров плавный, петли не люфтят даже на новых экземплярах, а крышка почти не прогибается при нажатии в центре. «Основание» тоже не страдает эффектом «батута» на клавиатуре — под руками ничего не играет.

HONOR MagicBook 16 2026: новый 16-дюймовый ноутбук на повседневку
© Ferra.ru

Толщина самого устройства около 16 мм, а масса примерно 1,65 кг. С одной стороны в 2026 году этого уже и многовато для ежедневных поездок на работу и обратно (особенно на фоне 14-дюймовых моделей весом почти в два раза легче), а с другой габариты и вес всё ещё позволяют без приключений носить ноутбук в обычном рюкзаке.

Портов немного, но тут от трендов последних лет никуда не деться. На одном боку — два разъёма USB Type C 3.2 Gen 2 (с поддержкой зарядки), HDMI и классический 3.5 мм аудиоразъём.

HONOR MagicBook 16 2026: новый 16-дюймовый ноутбук на повседневку
© Ferra.ru

А на другом всего лишь два USB Type-A 3.2 Gen 1. Удивило, что в 2026 году на офисном (и достаточно дорогом и скорее премиальном) ноутбуке есть полноценный HDMI, который избавляет от танцев с переходниками, если нужно подключиться к проектору или внешнему монитору в офисе или университете.

HONOR MagicBook 16 2026: новый 16-дюймовый ноутбук на повседневку
© Ferra.ru

Клавиатура — один из сильных моментов MagicBook 16 2026. Полноразмерный блок с цифровой секцией, нормальный размер основных клавиш, адекватный ход и упругость — это та история, в которой не нужно «привыкать неделю». Раскладка привычная, ничего не спрятано и не уменьшено до микроскопических размеров ради дизайнерских изысков. Печатать на таком ноутбуке удобно по несколько часов подряд, будь то код, курсовая, отчёт или сценарий для очередного ролика. Тачпад крупный, с хорошей чувствительностью, нажатия регистрируются чётко, жесты в Windows отрабатываются без сюрпризов.

Визуально ноутбук можно назвать аккуратно нейтральным. Его не стесняешься достать на совещании, но и дома он не выглядит «офисной бухгалтерской машиной». И это тот случай, когда «ничего кричащего» скорее комплимент, а не критика. Любим мы в Ферре такой минималистичный дизайн, что поделать?!

Дисплей

Диагональ — 16 дюймов, соотношение сторон — 16:10, разрешение — 2560х1600 пикселей, плотность ~189 ppi. Благодаря увеличенному соотношению сторон в браузере помещается больше текста по вертикали, меньше приходится крутить колёсико мыши. Для покупки доступна ещё и чуть более бюджетная версия с разрешением в 1920х1200 пикселей.

HONOR MagicBook 16
Максимальный уровень яркости394 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1500:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)~95%
DeltaE (меньше = лучше)7.6
Цветовая температура (идеальная = 6500К)7700К

В наших тестах колориметром мы смогли достичь пиковой яркости почти в 400 нит. В помещении и в слегка притенённом кафе экран читается без проблем. На ярком солнце уже приходится ловить удачный угол, но это общая проблема всех матовых IPS с подобной яркостью. Но немного спасает ситуацию антибликовое покрытие, которое не делает из дисплея зеркало. Цветовой охват около 95% sRGB, чего может хватить для работы с проектами, где важно качество цветопередачи. Для фильмов, YouTube, работы с документами, лёгкой обработки фото — экрана вообще хватит с головой.

Из остальных приятных мелочей можно отметить частоту обновления экрана в 120 Гц. Ещё ноутбук поддерживает режимы снижения синего света, регулировку цветовой температуры, есть отдельный «режим чтения», который глушит цвета и делает картинку более мягкой.

Производительность и автономность

HONOR MagicBook 16 2026: новый 16-дюймовый ноутбук на повседневку
© Ferra.ru

Внутри MagicBook 16 2026 стоит Intel Core Ultra 5 325 — представитель нового семейства процессоров от синего производителя. В повседневных задачах — браузер, офис, мессенджеры, лёгкий фотошоп разница с «горячими» флагманами будет почти минимальной. Интерфейс системы грузится без лагов, приложения стартуют шустро, а вентилятор большую часть времени ведёт себя тихо.

Тестирование в Cinebench R23

Тестирование в Cinebench R23

© Ferra.ru

В тесте прозводительности в Cinebench R23 новый чип от Intel выдает 6431 балл в многопоточной работе и 434 балл при работе одним ядром. Переводя на человеческий язык, когда нагрузка возрастает, то Core Ultra 5 325 всё ещё способен выдать приличную многопоточную производительность: экспорт видео, сборка проектов, работа с крупными файлами идут заметно бодрее, чем на старых энергоэкономичных сериях. Встроенная графика нового поколения остаётся далеко впереди прежних Iris Xe: популярные онлайн‑игры и не самые свежие ААА‑титулы в Full HD на низко‑средних настройках вполне играбельны, а в монтажных и графических программах аппаратное ускорение заметно сокращает время ожидания.

В связке с 16 ГБ ОЗУ и быстрым SSD на один терабайт процессор делает ноутбук тем самым «универсалом на каждый день», который не рвёт синтетические рейтинги, зато ощущается живым и комфортным без лишнего жара и шума.

Тестирование скорости чтения/записи SSD в CrystalDiskMark

Тестирование скорости чтения/записи SSD в CrystalDiskMark

© Ferra.ru

За хранение и передачу файлов отвечает SDD от Micron (модель MT62F1G64D4ZX-020 WT). Стандарт LPDDR5 SDRAM позволяет «разгоняться» до 5700 Мбит/с при чтении и до 5300 Мбит/с при записи файлов. Для ноутбука, который позиционируется скорее как уверенный офисник с запасом под чуть более требовательные задачи результат не может не радовать. А что по автономности?

HONOR MagicBook 16 2026: новый 16-дюймовый ноутбук на повседневку
© Ferra.ru

В реальных сценариях с Core Ultra 5 325 ноутбук спокойно проживёт целый рабочий день и дальше чуть больше при работе от батареи в смешанном режиме: браузер, документы, мессенджеры и просмотр видео. Например, в наших тестах при яркости в 200 кд/м2 (около половины от максимально возможной) девайс продержался 13 с лишним часов в офисных программах. Понятное дело, что более тяжёлая нагрузка, будь то прожорливый рендер или залипание в игры, ожидаемо съедает аккумулятор за 3–4 часа. Без розетки при таких запросах никуда.

А вот полная зарядка по USB Type-C мощностью 65 Вт занимает порядка полутора часов.

Конкуренты

На практике ближайшие соперники HONOR MagicBook 16 2026 интересны не тем, что «тоже 16 дюймов и тоже серые». Куда важнее, как производители расходуют бюджет в районе 110 тысяч рублей. Кто‑то вкладывается в дискретную графику и максимальный FPS в играх, кто‑то — в расширяемость и офисную инфраструктуру, кто‑то — в OLED‑экран и яркий дизайн. На этом фоне MagicBook 16 делает ставку на другое сочетание: алюминиевый корпус, вменяемый вес, большой SSD на 1 ТБ и современный Core Ultra при всё ещё относительно привычных нам габаритах. А какие есть альтернативы?

HONOR MagicBook 16 2026Gigabyte Gaming A16Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL
ОСWindows 11 Homeбез ОСбез ОС
Экран16'', 2560x1600 пикс., IPS, 120 Гц, 189 ppi16'', 1920x1200 пикс., IPS, 165 Гц, 141 ppi16'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц, 141 ppi
Раскрытие на 180 градусовнет (макс. 150°)дада
ПроцессорIntel Core Ultra 5 325AMD Ryzen 7 260 (8х3,8 ГГц)Intel Core 7 240H (6+4х2,5 ГГц + 1,8 ГГц)
GPUIntel Graphics (4 Xe-ядра)GeForce RTX 5060 для ноутбуков, 8 ГбайтIntel Graphics (встроенная)
ОЗУ16 Гбайт16 Гбайт16 Гбайт
СетьBluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11ax)Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E (802.11ax)Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax)
НакопительSSD 512/1000 ГБSSD 512 ГБSSD 512 ГБ
Аккумулятор80 Вт*ч76,1 Вт*ч45 Вт*ч
Габариты354,8х242,8х15,9 мм359х263х22,99 мм356х244х18 мм
Масса1,64 кг2,2 кг1,7 кг
Цена110 тысяч рублей114 тысяч рублей103 тысячи рублей

Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL

HONOR MagicBook 16 2026: новый 16-дюймовый ноутбук на повседневку
© Lenovo

Lenovo ThinkBook 16 G8 IRL в этой конфигурации построен на Intel Core 5 210H — восьмиядерном чипе новой линейки Intel Core. Хоть и без приставки Ultra, но с современной архитектурой P‑core/E‑core. Оперативной памяти здесь сразу 32 Гбайта — вдвое больше, чем в обозреваемом нами MagicBook 16, а вот SSD скромнее: 512 ГБ против 1 ТБ у HONOR. Процессоры Intel из U/H‑линейки настроены в первую очередь на баланс энергопотребления и производительности: в офисных задачах. Получается, что в браузере и документах ThinkBook ведёт себя без особых проблем и перегревов, но по многопоточной мощности и графике заметно уступает более «горячему» Ultra 5 325 в MagicBook 16.

Главный козырь ноутбука от Lenovo — расширяемость. Память здесь в слотах SODIMM DDR5 с возможностью нарастить объём, есть отдельный разъём для второго SSD, а набор портов куда богаче: несколько USB Type‑A, USB Type‑C, HDMI, RJ‑45 и даже кардридер. Для тех, кто хочет собрать конфигурацию под себя или подключить ноутбук к докстанции с несколькими мониторами, это весомый плюс. Но это же оборачивается менее премиальным ощущением от корпуса — пластиковая крышка и корпус ThinkBook уступают алюминию по периметру у HONOR MagicBook 16 в тактильных ощущениях и внешнем виде.

Короче: если приоритет — гибкость апгрейда и порты, логичнее смотреть на Lenovo. А если для вас важнее более статусный внешний вид и 1 ТБ встроенной памяти без дополнительных вложений, то здесь уже MagicBook 16 выглядит привлекательнее.

Gigabyte Gaming A16

HONOR MagicBook 16 2026: новый 16-дюймовый ноутбук на повседневку
© Gigabyte

Gigabyte Gaming A16 в конфигурации на Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5060 — это уже не просто ноутбук для аркадных игр вроде танков или Counter-Strike, а полноценный игровой девайс с современной видеокартой на борту. По чистой мощности в играх и GPU‑зависимых задачах он оставляет MagicBook 16 далеко позади: RTX 5060 тянет актуальные тайтлы на высоких настройках, а Ryzen 7 260 с восемью ядрами уверенно справляется с многопоточной нагрузкой в рендере и стриминге. А вот SSD здесь тоже всего на 512 гигов против 1 терабайта у HONOR, так что часть выигрыша в производительности придётся компенсировать докупкой накопителя.

Обратная сторона — вес и габариты. При своих 2,2 кг Gaming A16 почти в полтора раза тяжелее MagicBook 16, а система охлаждения под нагрузкой заметно громче. Дизайн тоже говорит сам за себя — угловатые формы и игровая эстетика вместо строгого алюминия. HONOR MagicBook 16 в этом сравнении выигрывает не по цифрам FPS, а по тому, каково с ним жить каждый день: легче носить, тише работает в фоновых задачах, выглядит презентабельно в офисе или кафе. Если приоритет — крутые современные игры и какой-нибудь рендер 3D-моделей, то Gigabyte берёт с большим отрывом. Но если вам нужно выполнять рабочие задачи, учиться, иногда играть в игрушки, то HONOR выглядит более рациональным выбором.

Выводы

В сухом остатке новый девайс от HONOR получился очень «целостным» ноутбуком. Большой 16-дюймовый экран 16:10 делает его удобным рабочим инструментом: места на дисплее достаточно и под текст, и под таблицы, а сама матрица вполне комфортна для долгой работы. Не забудьте и про частоту обновления дисплея в 120 Гц. А «свежий» Core Ultra 5 325 даёт заметный запас мощности для повседневных задач и периодических тяжёлых проектов. Самое классное, что ноут в офисных задачах на (созвоны, таблицы, презентации и т.д.) способен выдержать весь день без подзарядки, а для многих Windows-ноутбуков это всё ещё скорее исключение.

Плюс учтите то, что у большинства «серых» конкурентов поддержка обновлений системы в РФ и постпродажное обслуживание будет в лучшем случае от магазина. И если с DNS/М-Видео это ещё работает, то ноут, купленный где-нибудь на Горбушке и за кэш, починить по гарантии не так-то просто. А вот HONOR обешают аж 6 (шесть, Карл!) лет поддержки устройства, то есть до 2032 года он будет получать актуальные обновления. Ну и официальная гарантия напрямую от производителя на первый год после покупки никуда не делась.

Слабые места у модели тоже есть, и их важно понимать до покупки. Экран по цветам и частоте скорее «рабочий», чем мультимедийный: это хоть не OLED, но честный IPS с Full HD+ и стандартным охватом по замерам. Оперативная память распаяна, так что 16 ГБ — это ваш потолок на весь срок жизни ноутбука. Набор портов функционально достаточный, но без излишеств: если планируется активная жизнь с док-станциями и кучей периферии, придётся заранее продумывать схему подключения.

Отвечая на главный вопрос «брать или нет»: да, брать! Если вы ищете основной 16-дюймовый ноутбук «на каждый день» — для учёбы, офисной работы, лёгкого творчества и эпизодических игр. HONOR MagicBook 16 2026 хорошо подходит тем, кто хочет один универсальный ноутбук на несколько лет вперёд, который не стыдно поставить на стол и который не заставит каждые три часа искать зарядку. Не стоит выбирать его тем, для кого в приоритете именно OLED картинка, частота 120+ Гц или серьёзный гейминг — в этом случае разумнее доплатить за модели с OLED-дисплеем или дискретной графикой и сразу принять более скромную автономность.

9
/10
Оценка по версии Ferra
HONOR MagicBook 16
Плюсы
  • Стильный дизайн и алюминиевый корпус
  • Хорошая автономность
  • Поддержка системы в ближайшие 6 лет
  • Яркий IPS-дисплей с частотой обновления в 120 Гц
Минусы
  • Невозможность апгрейда памяти
  • В сравнении с конкурентами меньше разъёмов
Автор:Никита Глушков
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