HONOR MagicBook 16 2026: новый 16-дюймовый ноутбук на повседневку

За последние пару лет ноутбуки с диагональю в 16" из чего-то нишевого превратились в новый «комфортный стандарт». Диагональ 14 дюймов многим уже кажется тесной для полноценной работы по восемь часов в день, а классические 15,6" стесняют по вертикали и часто грешат совсем уж бюджетными экранами. Формат 16:10 с диагональю 16 дюймов занял аккуратно тот сегмент рынка, где важны и удобство, и габариты, и разумная цена.

В этой точке и появился HONOR MagicBook 16 2026. Его задача не быть самым дешёвым или самым быстрым. Он претендует на роль «основного ноутбука в доме или офисе»: того, на котором и учатся, и работают с текстами и таблицами, и монтируют ролики для соцсетей, и смотрят кино перед сном. Производитель не стал делать из него «только рабочую лошадку» или «квази игровую машину» — здесь много внимания уделено тому, как ноутбук ведёт себя именно в типичном дне: сколько работает от батареи, сильно ли греется или банально насколько приятно по нему стучать пальцами, набирая текст на клавиатуре.

При этом Honor использовал в MagicBook 16 свежую платформу Intel Core Ultra. Это интересный шаг: многие бренды ещё осторожничают с новыми чипами и тянут старые поколения до последнего, а Honor взял и выкатил на массовую модель Core Ultra 5 325. Вопрос не только в мощности: новая архитектура даёт и другое распределение нагрузки между ядрами. Во-первых, более продвинутую интегрированную графику Arc, а во-вторых, более взрослый подход к энергоэффективности.

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