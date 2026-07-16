OLED-экран, флагманская производительность и шикарная автономность

А что ещё из мира Windows можно взять с 14-дюймовым OLED-экраном и по сравнимой цене? ASUS Zenbook 14 OLED — тонкий и лёгкий, но это приходится расплачиваться: тут и процессор слабее, и аккумулятор, и экран меньшего разрешения. Да и в целом если провести сравнение с теми же макбуками — данный ASUS скорее конкурент MacBook Air, а не MacBook Pro. Но зато у ASUS имеется аж 2 порта Thunderbolt 4 вместо одного.

Итоги

HONOR MagicBook Pro 14 — один из лучших современных 14-дюймовых ноутбуков с высокой производительностью. Это та самая «рабочая станция»: вы можете подключить ноутбук к адаптеру питания и внешнему монитору — и получить производительность, сравнимую с мощнейшими десктопами. Единственный нюанс: встроенная видеокарта, но несмотря на это даже монтаж в каком-нибудь Davinci Resolve будет происходить плавно и без проблем. Разве что, с дискретной видеокартой финальный рендеринг видео был бы быстрее в 1,5−2 раза.

Ещё одна важная особенность ноутбука — OLED-экран. Яркий, сочный, с хорошей цветопередачей, подходящей для профессиональной работы. Не в последнюю очередь шикарная автономность ноутбука обеспечена и этим OLED-экраном, особенно если использовать тёмную тему в интерфейсе.

Кто-то может сказать, что цена в 160 тысяч рублей для ноутбука без дискретной видеокарты — это перебор. Но, во-первых, для раскрытия потенциала дискретки нужен ноутбук побольше — тут лучше смотреть на 16-дюймовые модели (на тот же HONOR Hunter). К тому же, здесь, в HONOR MagicBook Pro 14, буквально вся начинка — флагманская, кроме, разве что, накопителя, но и он почти до 7 Гбайт/с на чтение разгоняется. Если вам нужен универсальный портативный компьютер для работы «в полях», то HONOR MagicBook Pro 14 — отличный вариант. А если вы чаще работаете дома, то можно присмотреть что-то с экраном попроще или с корпусом покрупнее, чтобы влезла нормальная дискретная видеокарта.