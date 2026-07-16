OLED-экран, флагманская производительность и шикарная автономность

OLED-экран, флагманская производительность и шикарная автономностьОбзор ноутбука HONOR MagicBook Pro 14
Внешний вид
HONOR MagicBook Pro 14 — полностью белый ноутбук. И да, в отличие, скажем, от игрового HONOR Hunter, белый цвет здесь не «играет» всеми цветами радуги, он именно белый.
И честное слово — по фотографиям вы вряд ли поймёте, насколько круто он выглядит. Я вот прям рекомендую посмотреть его вживую где-нибудь в магазине.
Что очень понравилось: конструкция ноутбука такова, что крышку легко можно открыть одной рукой, не придерживая нижнюю половинку. Да, как у макбуков — и это очень удобно.
При этом, в отличие от макбуков, крышка откидывается аж на 160 градусов (у макбуков — максимум на 135). У некоторых ноутбуков HONOR угол раскрытия вообще до 180 градусов доходит, но, если честно, я никогда в реальности это не использовал. А вот макбуковских 135 градусов действительно иногда не хватает.
Толщина ноутбука — 15,9 мм, с учётом ножек получается около 20 мм. Масса — 1,39 кг, что для 14,6-дюймового ноутбука очень круто. Для сравнения, 14,2-дюймовые MacBook Pro весят 1,55−1,60 кг, при толщине 15,5 мм без учёта ножек.
Ширина и глубина составляют 319,8 мм и 231,8 мм соответственно.
В отличие от 16-дюймовых прошлогодних моделей HONOR MagicBook Pro, все порты и разъёмы сосредоточены слева и справа, а сзади (прямо под крышкой) — только выдув горячего воздуха.
На левом боку: HDMI с возможностью вывода сигнала до 4K@60 Гц, два USB-C, комбинированный 3,5-мм аналоговый разъём для подключения наушников или гарнитуры.
На правом: только два USB-A.
Два USB Type-A имеют стандарт USB 3.2 Gen1, один из USB Type-C — USB 3.2 Gen 2, и наконец USB Type-C с логотипом молнии — Thunderbolt 4.
Любой из портов USB-C может использоваться для зарядки, в комплекте поставляется компактный (как у смартфонов) адаптер на 100 Вт. К адаптеру прилагается кабель с двумя штекерами USB-C на обоих концах и оплёткой по всей длине примерно как у макбуков.
Тачпад и клавиатура
У ноутбука имеется полноразмерная клавиатура без циферного блока. Ширина большинства клавиш — 16,5 мм, в точности как у 16-дюймового HONOR Hunter. Ход у клавиш короткий, но чёткий. Отдельное спасибо производителю за Ctrl в левом-нижнем углу, а также за переключаемый режим работы клавиш F1-F12.
Клавиша Fn имеет индикатор: если он не горит, то F1-F12 работают как, собственно, F1-F12 в зависимости от контекста (например, F5 в браузере обновляет страницу, а F1 вызывает справочник по приложению). В этом режиме для доступа к дополнительным функциям клавиш F1-F12 (изменение яркости экрана, уровня громкости) нужно зажимать Fn и соответствующую клавишу. Например, Fn + F4 чтобы выключить звук.
Однократным нажатием Fn переключается этот режим: если индикатор на Fn горит, тогда всё наоборот: одиночное нажатие, например, F5 будет уменьшать громкость динамиков, а Fn + F5 — обновлять страницу в браузере.
В правую-верхнюю клавишу (включение/выключение ноутбука) встроен сканер отпечатков пальцев — подобное решение можно найти и у других моделей HONOR.
Отдельно хочу отметить удобный тачпад. Его ширина составляет 12,3 см, и по его поверхности палец скользит просто идеально. Вслепую легко перепутать с макбуковскими тачпадами, но тут, конечно, сама Windows накладывает ограничения — управление жестами у этой ОС не так сильно развито, как в macOS.
Также в тачпад встроен механизм отдачи, имитирующий нажатие. Т. е. так-то тачпад вообще не прожимается, и на полностью выключенном ноутбуке от прикосновения никакой реакции, но если ноутбук включён — нажатие сопровождается и характерным откликом, и «слегка металлическим» звуком. В общем, да, не хуже, чем у Apple.
Экран
Одна из главных фишек HONOR MagicBook Pro 14 — его 14,6-дюймовый OLED-экран с разрешением 3120×2080 пикс. и частотой обновления 120 Гц (поддерживаются варианты 60 Гц и 120 Гц).
Заявленная полноэкранная яркость — до 500 кд/м2, а пиковая — до 700 кд/м2. В моих тестах получилось достичь 487 кд/м2 в ручном режиме при стандартном динамическом диапазоне с заполнением экрана 100%, и 511 кд/м2 — в HDR, с заполнением экрана 10%.
Поверхность экрана глянцевая, однако на нём очень качественное антибликовое покрытие, из-за которого у меня не было проблем с работой на этом ноутбуке даже возле окна в яркий полдень. Короче говоря, блики тут не мешают и своё отражение можно разглядеть, разве что, в полностью выключенном экране.
|HONOR MagicBook Pro 14 OLED
|Максимальный уровень яркости (мин/макс)
|511,12 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB)
|>100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,16
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6700К
Как всегда у HONOR тут отличная цветопередача — экран хорошо откалиброван с завода.
Наконец, стоит отметить, что экран здесь сенсорный. Хотя если честно с Windows я предпочитаю работать без использования этой функции — не так уж это удобно, особенно учитывая шикарный тачпад у HONOR MagicBook Pro 14. Да и несмотря на качественное олеофобное покрытие экрана, какие-никакие следы пальцев всё равно остаются. От одного-двух контактов ничего не страшного случится, но если работать с сенсорным экраном пару часов, то там уже придётся и тряпкой периодически вытирать следы.
Производительность
Ноутбук работает на 16-ядерном процессоре Intel Core X9 388H с максимальной частотой 5,4 ГГц и TDP 25 Вт. Процессор выполнен по техпроцессу 2 нм и входит в линейку Panther Lake-H.
Из 16 ядер, наибольшей производительностью обладают 6 — их базовая частота составляет 2,9 ГГц, максимальная — 5,4 ГГц.
Следующие 8 энергоэффективных ядер работают на частоте 2,7 ГГц с возможностью разгона до 4,5 ГГц.
Наконец, оставшиеся 2 самых экономных ядер работают на 1 ГГц с разгоном до 2,5 ГГц. По сути, именно эти ядра обеспечивают ноутбуку впечатляющую автономность, о которой поговорим чуть ниже.
Производительность процессора тоже впечатляет — и в многоядерном и, тем более, в одноядерном. Правда, в наиболее тяжёлых бенчмарках (как тот же Cinebench) ноутбук становится весьма шумным: вентиляторы раскручиваются на полную. Даже игровой HONOR Hunter 2025 года в играх и в турбо-режиме оказывается немного тише.
Другое дело, что в типичной работе вы вряд ли столкнётесь с загрузкой процессора на 100% в длительном режиме.
Процессор Intel Core X9 388H имеет также встроенный видеочип — Intel Arc B390. Его производительности хватает, чтобы с комфортом (60 FPS и более) играть в разрешении Full-HD в топовые игры 5−10 летней давности.
В общем, HONOR MagicBook Pro 14 — это не игровой ноутбук, но полноценная рабочая станция, без каких-то поправок на портативность. Монтаж видео, обработка тяжёлых RAW-фотографий, аудиостудия, нейросети — всё это ноутбуку под силу.
В качестве накопителя в ноутбуке используется SSD YMTC PC411−1TB-B ёмкостью 1 Тбайт. Скорость последовательного чтения/записи составляет соответственно 6,9 Гбайт/с и 6,2 Гбайт/с. При этом, в ноутбуке присутствует и второй, свободный слот M.2 формата 2280, для установки второго накопителя.
Наконец, оперативная память здесь — 32 Гбайт LPDDR5x, память распаяна, добавить или заменить её нельзя. Производительность памяти — 8400 MT/s, что опять же очень внушительно и заметно выше среднего.
Автономность
HONOR MagicBook Pro 14 оборудован батареей ёмкостью 92 Вт*ч и благодаря хоть и мощному, но энергоэффективному процессору, а также технологии HONOR Turbo X, управляющей энергопотреблением, обладает просто феноменальной автономностью.
Как мы обычно в Ferra и делаем, я прогонял тесты при яркости экрана 200 кд/м2 (при работе в помещении это даже слишком ярко), и в PC Mark 10 получил свыше 17 часов воспроизведения видео и свыше 18 часов в режиме Modern Office, который, по идее, имитирует рабочую рутину офисного клерка!
То есть, 14,6-дюймовый ноутбук теперь крутит видео дольше, чем 10−12-дюймовые планшеты. Как говорится — к такому жизнь меня не готовила.
Конкуренты
|HONOR MagicBook Pro 14
|Apple MacBook Pro M5
|ASUS Zenbook 14 OLED UX5406SA-PV298W
|ОС
|Windows 11 Home
|macOS
|Windows 11 Home
|Экран
|14,6'', 3120x2080 пикс., OLED, 120 Гц, 268 ppi, 700 кд/м2
|14,2'', 3024x1964 пикс., IPS, 120 Гц, 254 ppi, 1000 кд/м2
|14'', 2880x1800 пикс., OLED, 120 Гц, 243 ppi, 550 кд/м2
|Раскрытие на 180 градусов
|нет
|нет
|нет
|Процессор
|Intel Core X9 388H
|Apple M5 10-core
|Intel Core Ultra 7 258V
|GPU
|Intel Arc Graphics
|Apple GPU
|Intel Arc Graphics
|ОЗУ
|32 Гбайт
|24 Гбайт
|32 Гбайт
|Сеть
|Bluetooth 5.1, WI-FI 6 (802.11ax)
|Bluetooth 5.3, WI-FI 6E (802.11ax)
|Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 (802.11be)
|Накопитель
|SSD 500/1000 ГБ
|SSD 1000 ГБ
|SSD 1000 ГБ
|Аккумулятор
|92 Вт*ч
|72,4 Вт*ч
|72 Вт*ч
|Габариты
|319,8х231,8х16,9 мм
|312,6х221,2х15,5 мм
|310,3х214,7х12,9 мм
|Масса
|1,37 кг
|1,55 кг
|1,2 кг
|Цена
|160-190 тысяч рублей
|200 тысяч рублей
|156 тысяч рублей
Apple MacBook Pro M5
Ближайший очевидный конкурент для HONOR MagicBook Pro 14 — это 14-дюймовый MacBook Pro. Процессор Apple M5 (обычный, не Pro) в многоядерном режиме плюс-минус аналогичен Intel Core X9 388H, хотя в одноядерном он и более производительный. Также Apple M5 более энергоэффективный, что, впрочем, компенсируется более слабой батареей.
Общее количество портов у MacBook Pro меньше — три штуки, но зато все они — Thunderbolt 4, плюс здесь есть картридер. Вот только экран у этого макбука хотя и весьма приличный, но IPS, а не OLED.
ASUS Zenbook 14 OLED UX5406SA-PV298W
А что ещё из мира Windows можно взять с 14-дюймовым OLED-экраном и по сравнимой цене? ASUS Zenbook 14 OLED — тонкий и лёгкий, но это приходится расплачиваться: тут и процессор слабее, и аккумулятор, и экран меньшего разрешения. Да и в целом если провести сравнение с теми же макбуками — данный ASUS скорее конкурент MacBook Air, а не MacBook Pro. Но зато у ASUS имеется аж 2 порта Thunderbolt 4 вместо одного.
Итоги
HONOR MagicBook Pro 14 — один из лучших современных 14-дюймовых ноутбуков с высокой производительностью. Это та самая «рабочая станция»: вы можете подключить ноутбук к адаптеру питания и внешнему монитору — и получить производительность, сравнимую с мощнейшими десктопами. Единственный нюанс: встроенная видеокарта, но несмотря на это даже монтаж в каком-нибудь Davinci Resolve будет происходить плавно и без проблем. Разве что, с дискретной видеокартой финальный рендеринг видео был бы быстрее в 1,5−2 раза.
Ещё одна важная особенность ноутбука — OLED-экран. Яркий, сочный, с хорошей цветопередачей, подходящей для профессиональной работы. Не в последнюю очередь шикарная автономность ноутбука обеспечена и этим OLED-экраном, особенно если использовать тёмную тему в интерфейсе.
Кто-то может сказать, что цена в 160 тысяч рублей для ноутбука без дискретной видеокарты — это перебор. Но, во-первых, для раскрытия потенциала дискретки нужен ноутбук побольше — тут лучше смотреть на 16-дюймовые модели (на тот же HONOR Hunter). К тому же, здесь, в HONOR MagicBook Pro 14, буквально вся начинка — флагманская, кроме, разве что, накопителя, но и он почти до 7 Гбайт/с на чтение разгоняется. Если вам нужен универсальный портативный компьютер для работы «в полях», то HONOR MagicBook Pro 14 — отличный вариант. А если вы чаще работаете дома, то можно присмотреть что-то с экраном попроще или с корпусом покрупнее, чтобы влезла нормальная дискретная видеокарта.
- Великолепный OLED-экран
- Топовая автономность
- Топовая производительность ЦПУ
- Маленький и лёгкий
- Полноразмерная клавиатура
- Нет картридера
- Под нагрузкой может быть шумноват