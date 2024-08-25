Худенький и лёгкий ноутбук с большим 16" экраном и процессором с запасом на будущее

Худенький и лёгкий ноутбук с большим 16" экраном и процессором с запасом на будущееHONOR MagicBook Pro 16 (2024)
Внешний вид
HONOR MagicBook Pro 16 — довольно компактный и лёгкий ноутбук, как бы странно это ни звучало. Понятное дело, что экран 16 дюймов — это много, но здесь рамки максимально узкие, и в целом ноутбук не выглядит громоздким для такого класса экранов. Дополнительно, MagicBook Pro 16 проходит «тест на макбук» — то есть, его крышку реально можно открыть одной рукой, не придерживая нижнюю половинку. У реального макбука крышка открывается чуть податливее, впрочем.
Также экран тут откидывается на 180 градусов, а выдув горячего воздуха осуществляется по большей части назад.
В общем, не ноутбук, а мечта… Мог бы сказать я, если бы не несколько слегка расстраивающих минусов.
Первое — странный набор и расположение портов. Сначала я вообще подумал, что здесь всего два разъёма USB-C (один из них — Thunderbolt 4, второй — USB 3.2, но каждый из разъёмов может быть использован для подключения питания), но потом нашёл ещё два USB-A (USB 3.2) и полноразмерный HDMI на… Заднем торце.
Не то, чтобы это прям совсем неудобное расположение этих портов, но учитывая откидывающийся на 180 градусов экран — какие-то штуки типа угловых коннекторов USB-модемов подключать туда явно не стоит.
Ещё на левом боку можно обнаружить комбинированный аудиоразъём 3,5-мм для наушников и гарнитуры. Ну и всё. Даже картридер не завезли, хотя даже у современных макбуков он есть.
Второй негативный момент — размер правой клавиши Shift. Она настолько узкая, что я почти постоянно по ней промахиваюсь и нажимаю стрелку вверх. Клавиша «Ё» тоже, кстати, чересчур «худая» — и все эти жертвы ради того, чтобы разместить циферный блок, который нужен далеко не всем, но при этом заставляет смещать руки при печати текстов левее центра.
Экран
Большинство Windows-ноутбуков «сыпятся» именно на экране. Всё может быть идеально, а вот экран… То разрешение подкачает, то максимальная частота обновления, то яркость, то всё вместе. Даже HONOR MagicBook X16 Pro (модель от 2023 года) мог предложить лишь FHD с частотой 60 Гц и максимальной яркостью 300 кд/м2. Примерно так же было у Huawei MateBook D 16 2024 года, сравнимого по габаритам и цене. Но у героя обзора — HONOR MagicBook Pro 16 2024 — всё гораздо лучше.
Разрешение экрана 3072×1920 пикселей — это соответствует соотношению сторон 14,4:9 ну или 16:9,9. Максимальная частота обновления экрана — 165 Гц, также можно выбрать 120 Гц и 60 Гц. Измеренная редакционным колориметром максимальная яркость достигала значения 451 кд/м2, хотя в другом софте для измерений можно намерить и свыше 500 кд/м2. К слову, дисплей поддерживает и HDR. Тип матрицы — IPS, модель — TL160MDMP01.
В общем, для ноутбука это просто отличный экран, к которому претензий нет.
Клавиатура и тачпад
По клавиатуре главная претензия — узкий правый Shift, в остальном здесь тоже всё прилично. Ход клавиш мягкий, но чёткий (чувствуешь разницу между не нажатой и нажатой кнопкой), при этом очень короткий. Русификация имеется с завода, Ctrl в левом-нижнем углу, кнопка Fn не требует зажатия: можно её однократно нажать, у неё загорится индикатор в правом-верхнем углу (такой же есть и у клавиши Caps), и функциональный ряд F1-F12 будет выполнять дополнительные функции (регулировка яркости, громкости, и т. п.)
Подсветка здесь тоже есть, у неё 4 режима работы: автояркость, высокая яркость, низкая яркость, выкл. Переключаются режимы нажатием Fn + Пробел.
В правый-верхний угол клавиатуры встроена клавиша со сканером отпечатков пальцев. Если её однократно нажать — ничего не происходит, а вот удержание отвечает за включение ноутбука или за спящий режим. Именно так: не выключение, а спящий режим. И это тоже хорошо — случайно ноутбук точно не выключишь и никакие данные не потеряешь.
Тачпад большой, удобный, отзывчивый. По нему приятно скользит палец, а все минусы управления с тачпада как всегда связаны с операционной системой Windows (на ноутбуке предустановлена Windows 11 Home для одного языка — русского).
Производительность и автономность
Ноутбук работает на процессоре Intel Core Ultra 5 125H — это что-то вроде «перезапуска» серии Intel Core, ну или можно воспринимать процессор как 15-е поколение (Meteor Lake). Процессор условно среднего класса, но он всё же новый, и не урезанный. Частота процессора составляет 3−3,6 ГГц с базовым TDP 28 Вт. Вполне себе серьёзный ноутбучный процессор, который в тесте Cinebench стоит на уровне Apple M2 Pro (плюс-минус). С другой стороны, в 3D Mark тест на CPU выдаёт цифры лишь чуть больше, чем Intel Core i5-13500H у прошлогоднего HONOR MagicBook X16 Pro.
Казалось бы — ну и в чём тогда смысл от нового процессора? Прирост автономности отстутствует, производительность увеличилась лишь самую малостью. Но смысл всё же есть. Если взять тесты GPU, то Intel Arc в Intel Core Ultra 5 125H показывает уже значительный прирост по сравнению со всем, что у Intel было в предыдущих поколениях. Я смог поиграть в GTA V в разрешении Full-HD на максимальных настройках с частотой кадров не ниже 45 FPS. А чуть на более скромных настройках можно получить стабильные 60+ FPS! Считаю, это победа для Intel.
SSD тут довольно шустрый, но не топовый. В ноутбуке стоит накопитель YMTC PC300-1TB-B объёмом 1 Тбайт (видимый Windows объём — 953,9 Гбайт), подключается через шину PCIe 4.0 по интерфейсу NVMe 1.4. Скорость чтения составляет до 3957 Мбайт/с, записи — до 3010 Мбайт/с. Бывают и быстрее на PCIe 4.0, но и этого хватает за глаза.
Отдельно отмечу шуструю оперативную память LPDDR5x, которой здесь аж 24 Гбайт. Причём это не LPDDR5, как у конкурентов, а более быстрая LPDDR5x. Память распаяна на плате, заменить её не получится, но зачем? Частота памяти — 6400 МГц.
Дополнительно по оснащению стоит добавить качественную (для ноутбука) звуковую систему. Здесь опять же HONOR ничем не уступает макбукам, где традиционно стоят не простые «пищалки», как обычно бывает у Acer и прочих, а что-то посерьёзнее.
Что касается автономности, то работает ноутбук долго, но это уже не особо удивительно. Большинство последних протестированных мной моделей в самых разных категориях как раз выдерживали около 10 часов в среднем. По тесту PC Mark с яркостью экрана 150 кд/м2 (комфортная яркость в помещении) получилось 9 часов 42 минуты в режиме «современный офис» (тест имитирует работу офисного сотрудника: документы, таблицы, немного видео), а в режиме «просмотр видео» — 10 с половиной часов.
Конкуренты
|HONOR MagicBook Pro 16
|Acer Swift Go 16 SFG16-71-71T7
|Apple MacBook Pro MNW
|ОС
|Windows 11 Home, для одного языка
|нет
|Mac OS X
|Экран
|16'', 3072x1920 пикс., IPS, 165 Гц
|16'', 3200x2000 пикс., OLED, 120 Гц
|16,2", 3456 x 2234 пикс., IPS, 120 Гц
|Процессор
|Intel Core Ultra 5 125H
|Intel Core i7-13620H
|Apple M2 Pro
|GPU
|Intel Arc Graphics
|Intel UHD Graphics
|Apple G14S
|ОЗУ
|24 Гбайт LPDDR5x, 6400 МГц
|16 Гбайт LPDDR5, 4800 МГц
|16 Гбайт
|Накопитель
|SSD, 1000 Гбайт
|SSD, 1000 Гбайт
|SSD, 1000 Гбайт
|Аккумулятор
|75 Вт*ч
|65 Вт*ч, 4000 мАч
|99,6 Вт*ч, 8693 мАч
|Габариты
|354х242х19,9 мм
|356х242,6х14,9 мм
|356x248x16,8 мм
|Масса
|1,83 кг
|1,65 кг
|2,1 кг
|Цена
|125 тысяч рублей
|97 тысяч рублей
|192 тысячи рублей
Apple MacBook Pro (MNW93)
Да-да, учитывая производительность, габариты, автономность и даже «тест на макбук» (а также странный набор портов), более-менее современный Apple MacBook Pro на процессоре M2 Pro вполне годится на роль конкурента. Ну или HONOR вполне годится — на случай, если вы хотите слезть с «иглы» Apple. Яблочный ноутбук в DNS стоит вообще каких-то неприличных денег, но т.к. официальных поставок в Россию сейчас всё равно нет, то будем ориентироваться на другие ресурсы. Мне удалось найти такую модель за 193 тысячи рублей.
Конечно, главное различие тут — сама операционная система, но дополнительно макбуки на Apple Silicon славятся своей тишиной (HONOR тоже очень тихий, но всё же чаще крутит вентилятором), автономностью и экраном, но из минусов — низкая совместимость с привычным софтом. Да и не только софтом: например, MTP-подключение на Mac работает через раз, что для меня, как для владельца MacBook Pro, постоянно оборачивается болью на ровном месте.
А ещё данный макбук — самый тяжёлый ноутбук среди всех упомянутых в таблице выше.
Acer Swift Go 16 SFG16−71−71T7
16-дюймовый ноутбук от Acer выйдет значительно дешевле HONOR, но без операционной системы. Тут стоит Intel Core i7−13620H — сам процессор будет производительнее, а вот GPU слабее, ну и оперативной памяти здесь меньше — 16 Гбайт. Зато экран аж OLED! И ещё он самый лёгкий и самый тонкий из упомянутых в таблице выше.
Итого
HONOR MagicBook Pro 16 впечатлил своим экраном: это ещё не макбук про, но уже где-то близко. А ещё здесь мы видим, чем хороши новые процессоры Intel — своим встроенным GPU, с которым уже можно даже в приличные игры играть в нормальном качестве с высокими настройками графики.
В общем, HONOR MagicBook Pro 16 — это полноценная современная рабочая станция, которая благодаря хорошей автономности может быть использована буквально «на коленке» где-нибудь в дороге.
- Хорошая производительность CPU
- Отличная производительность встроенного GPU
- Автономности хватит на рабочий день с запасом
- Крутой экран с высоким разрешением и 165 Гц
- Компактный для 16 дюймов
- Хороший звук
- Спорный набор портов
- Некоторые клавиши слишком узкие