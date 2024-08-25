Худенький и лёгкий ноутбук с большим 16" экраном и процессором с запасом на будущее

В общем, не ноутбук, а мечта… Мог бы сказать я, если бы не несколько слегка расстраивающих минусов.

Первое — странный набор и расположение портов. Сначала я вообще подумал, что здесь всего два разъёма USB-C (один из них — Thunderbolt 4, второй — USB 3.2, но каждый из разъёмов может быть использован для подключения питания), но потом нашёл ещё два USB-A (USB 3.2) и полноразмерный HDMI на… Заднем торце.