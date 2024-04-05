Если не знаете, какой ноутбук купить для работы, покупайте один из этих

Если не знаете, какой ноутбук купить для работы, покупайте один из этихHONOR MagicBook X 2024
Если в смартфонах диагоналям по 6.6" и выше пугаются только деды (потому что на деле эти смартфоны компактнее 5.5" старых iPhone 8 Plus, например), то в ноутбуках диагонали свыше 15.6" почти всеми воспринимаются как «не, ну это слишком крупный ноутбук для меня!». А на самом деле нынешние модели с экранами по шестнадцать дюймов теперь не больше моделей четырехлетней давности с дисплеями по 15.6”. Ну а те, что ещё меньше, такими темпами скоро сравняются в размерах с давно почившими нетбуками.
Как так получается? Да очень просто — за счёт уменьшения рамок вокруг экрана. Ну и более тонкие техпроцессы позволяют процессорам меньше греться или «вывозить» нагрузку в более тонком корпусе.
Россия — страна победившего ПК-гейминга, но играют до сих пор в основном либо за настольными компьютерами, либо за консолями. А среди ноутбуков самый ходовой товар — ультрабуки. Их уже сейчас так не называют, то суть прежняя: тонкие лёгкие (насколько это возможно) ноутбуки в металлическом корпусе с экраном с минимальными рамками. Короче, ноутбуки для работы и учёбы в качественном (а не как у совсем дешёвых пластиковых погремух) исполнении.
Обычно это дорогое удовольствие: если вы посмотрите, сколько стоят Asus ZenBook, Dell XPS, HP EliteBook и Lenovo ThinkPad X1, вам поплохеет. И даже «бренд китайский, а значит должно быть недорого» в случае с Lenovo не работает.
Поэтому гораздо интереснее выглядят ноутбуки от производителей, известных своими смартфонами: HONOR, Huawei, Realme (хотя от них сто лет новых ноутбуков не выходило), а теперь ещё Tecno и Infinix.
Tecno и Infinix — это ноутбуки с концепцией либо «мы продаём вам металлический ноутбук очень дёшево, по цене пластиковых конкурентов», либо «установили вот большой аккумулятор в ноутбук с более-менее современным процессором. Не современным, а относительно современным (Ryzen 7 5800U, например. В эпоху когда уже 7000-е Ryzen в ходу).
Ноутбуки HONOR серии MagicBook X в 2024 году на этом фоне интересны тем, что:
- В них мощные, игрового класса, процессоры Intel 12 и 13 поколения. Если с Ryzen 7000 их можно сравнивать на равных (не со всеми, половина Ryzen 7000 — переименованные старые модели), то в сравнении с Ryzen 5000 они радикально быстрее и при этом не очень прожорливы
- Две диагонали дисплея на выбор
- Полный комплект всего, что нужно (Wi-Fi 6, USB 3.2 там, все дела...)
- Всё ещё адекватная цена.
Но лучше один раз увидеть табличку:
Технические характеристики
|HONOR MagicBook X 16 2024
|HONOR MagicBook X 16 2024
|HONOR MagicBook X 14 Pro 2024
|Операционная система
|DOS, Windows 11
|Windows 11
|Windows 11
|Корпус
|Алюминиевый сплав, пластик
|Алюминиевый сплав, пластик
|Алюминиевый сплав, пластик
|Вес
|1.68 кг
|1.75 г
|1,4 кг
|Экран
|16", 16:10, IPS, 1920 x 1200 пикселей
|16", 16:10, IPS, 1920 x 1200 пикселей
|14", 16:10, IPS, 1920 x 1200 пикселей
|Процессор
|12-го поколения Intel Core i5-12450H
|13-го поколения Intel Core i5-13500H
|13-го поколения Intel Core i5-13500H
|Графика
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|Оперативная память
|8/16 ГБ LPDDR4x 4266MHz
|8/16 ГБ LPDDR4x 4266MHz
|8/16 ГБ LPDDR4x 4266MHz
|Хранилище
|512 ГБ
|512 ГБ + второй слот для SSD
|512 ГБ + второй слот для SSD
|Беспроводная связь
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
|Аккумулятор
|42 Вт·ч
|60 Вт·ч
|60 Вт·ч
|Порты
|1x USB-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI, 1x разъем для наушников/микрофона
|1x USB-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI, 1x разъем для наушников/микрофона
|1x USB-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI, 1x разъем для наушников/микрофона
|Камера
|720p HD
|720p HD
|720p HD
|Дополнительно
|Нет
|Сканер отпечатков пальцев
|Сканер отпечатков пальцев
Что снаружи?
О дизайне ноутбуков уже становится скучно говорить, как о дизайне телевизоров — если с ним всё в порядке, то он слабо меняется со временем. Вот и в ноутбуках HONOR у нас, как обычно, металлический серебристый корпус, никаких лишних деталей, сплошь минимализм. Рамки вокруг экрана уменьшили настолько, насколько это вообще возможно в недорогом сегменте — всё под стать времени.
Шестнадцатидюймовые модели MagicBook X — это полноразмерные ноутбуки, хоть и в очень тонком корпусе. А какой основной атрибут таких ноутбуков? Полноразмерная клавиатура, про которую тут не забыли. Цифровой блок (NumPad) на месте, размер клавиш не пострадал, и даже место по бокам от клавиатуры осталось.
MagicBook X 14 Pro такой же здоровенной клавиатурой похвастаться уже не может — размеры накладывают свои ограничения. Из общего в клавиатурах двух из трёх моделей — сканер отпечатков, который вмонтировали в кнопку питания. Да, кнопка питания на нынешних ноутбуках HONOR вписана в пространство остальных клавиш, а не вынесена куда-то на «камчатку».
С вводом информации все понятно. А что с выводом? Дисплеи у всех моделей идентичные (IPS), показатели яркости варьируются от 300 до 330 кд/м2. С контрастностью все тоже в порядке, значения меньше 1200:1 не встречаются — стандартные результаты для хороших IPS-матриц.
Спасибо, что не «P»
Современные процессоры Intel подразделяются на серии H, U и P:
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Серия H — это мощные процессоры для работы с видео/фото или игровых ноутбуков. Core i5-12500H, например.
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Серия U — это «задушенные» по максимуму в пользу экономичность процессоры для супер-тонких ноутбуков, либо дешёвых моделей. С идеологией «лишь бы печать текста и YouTube не тормозили, а так — сойдёт». И, хотя ядер в таких процессорах насыпают много (например, Core i5-1230U аж 10 ядер), из 10 ядер условного i5 мощных ядер только 2. Остальные 8 — экономичные ядра для фоновой работы. Ну, вы поняли.
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Серия P — попытка сделать экономичные процессоры мощными. Например, Core i5-1240P быстрее, чем Core i5-1245U, но медленнее (и намного), чем Core i5-12450H. Всё бы ничего, но при этом разряжают аккумулятор процессоры P-серии так же, как игровые процессоры H-серии, работают медленнее, а ноутбуки с ними не стоят от этого дешевле.
Поэтому я бы сказал, что HONOR выбрал для своих мощных ультрабуков идеально возможные чипы.
Модели MagicBook X Pro 2024 укомплектованы процессором i5-13420H. Четыре мощных ядра, четыре энергоэффективных, TDP 40 или 45 Вт, в зависимости от модели. Короче, это «бодрый» камень, который мало чем отличается в тестах от AMD Ryzen 5 6600H. Ну а последний, в свою очередь, уже близок к настольному Ryzen 5 5600X. Добавьте сюда дискретную видеокарту, и вот перед вами любой популярный игровой ноутбук образца 2023 или 2024 года.
Более бюджетный MagicBook X 16 оборудован чипом i5 двенадцатого поколения — i5-12450H. Он на 9-10% медленнее своего собрата из тринадцатого поколения. Не особо критично, если вы не собираетесь, например, монтировать 4K-видео, снятое с нескольких камер. Но для быстрой работы с графическими редакторами и педалирования большого количества вкладок в интернете мощности с избытком.
|Intel Core i5-12450H
|Intel Core i5-13500H
|Дата выпуска
|2022
|2023
|Архитектура
|Alder Lake
|Raptor Lake
|Техпроцесс
|Intel 7 (10 нм Enhanced SuperFin)
|Intel 7 (10 нм Enhanced SuperFin)
|Количество ядер/потоков
|8 (4 P-core + 4 E-core) / 12
|12 (8 P-core + 4 E-core) / 16
|Базовая частота
|2 ГГц
|2.6 ГГц
|Максимальная частота Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Кэш L3
|18 МБ
|20 МБ
|TDP
|45 Вт
|45 Вт
|*Встроенная графика
|Intel UHD for 12th Gen (48 EU)
|Intel UHD for 13th Gen (48 EU)
|TJUNCTION
|100°C
|100°C
Как это все повлияло на автономность? У двух старших моделей изменений в этом плане нет, все в точности так же, как и у предшественников: аккумулятор на 60 Вт·ч способен выдать 9-10 часов офисной работы, или столько же часов воспроизведения видео в разрешении 1080p.
А вот самой младшей модели (MagicBook X 16) повезло чуть меньше, ведь объем ее батареи сократили с 60 до 42 Вт·ч. Процессор тоже потребляет чуть меньше, чем в старших моделях, но в целом это ноутбук для «поработал в пути — приехал в офис/домой — подключил зарядник», а не для путешествий с рассвета до заката.
Как обстоят дела с играми
Ну, запустить Deep Rock Galactic или Доту в компании с друзьями — это запросто, а вот дальше нужны уточнения, какие игры и на каких настройках.
Учитывая, что в процессорах чипах используется Intel UHD Graphics с 48 исполнительными блоками, планку требований по части графической производительности стоит заранее снизить. Любые свежие ААА-игры не для этого «железа». Ну а что вы хотели — ноутбуки для работы (хоть и очень мощные). В общем, смотрите видео и решайте сами, будете ли вы на таком железе пытаться играть:
© Поиграть можно, но если вы вместо 720p низких настроек выставите 1080p высокие, быть беде
Окей, никаких «киберпанков». А во что еще можно зарубиться на этих 48 исполнительных блоках? Как минимум, в GTA V, FarCry 5, Resident Evil Village и прочие «фортнайты» с «пубгами». Все еще не AAAA-проекты от Ubisoft (привет, Skull and Bones), но тоже сойдет. Правда, и в этих играх ползунки в настройках графики придется предварительно изрядно покрутить, прежде чем добиться приемлемой производительности.
|Intel Core i5-12450H + Intel UHD Graphics (48EU)
|Grid Autosport (1080p, выс. настройки)
|55-57 к/с
|Dota 2 (1080p, макс. настройки)
|62-64 к/с
|Civilization 6 Gathering Storm (1080p, ср. настройки)
|17-20 к/с
|Counter-Strike 2 (720, ср. настройки)
|50-52 к/с
|Yakuza Zero (1080p, ср. настройки)
|63-65 к/с
|Honkai Star Rail (1080p, ср. настройки)
|40-42 к/с
Экосистема и прочие фишки
Набившее оскомину слово, но под ним скрывается много приятностей, о которых считаю нужным поговорить. Экосистемность? Ну, это когда устройства в одной сети автоматически соединяются друг с другом и позволяют без лишних действий обмениваться данными. Так вот, всё это здесь есть и реализовано в рамках утилит HONOR Connect и HONOR Magic-Link.
Во-первых, со всем этим добром вы можете касанием устройств развернуть полноценное Wi-Fi-соединение (Wi-Fi Direct), которое позволяет передавать данные быстро и в большом объеме — нет необходимости настраивать FTP-сервера, ставить дополнительное ПО или даже подключать смартфон по проводу.
Во-вторых, эти ноутбуки могут выступать хабом для всех уведомлений, которые поступают на остальные устройства HONOR — достаточно провести первичную синхронизацию между смартфоном и любым MagicBook X. После этой синхронизации вы сможете не только уведомления получать, но еще и использовать смартфон в роли крутой веб-камеры для ноутбука (да, в ноутбуках камеры все еще абсолютно дрянные, цена устройства тут ни на что не влияет) или в качестве продвинутого модема.
Итого
Конкуренты… Их еще можно отыскать для MagicBook X 14/16 Pro 2024. Все-таки, устройства стоят не 60 и даже не 70 тысяч рублей. Тот же MagicBook X 14 Pro обойдется вам минимум в 90 тысяч. И в этой категории производители ой как любят тягаться техническими характеристиками и «попугаями» в синтетических тестах, поэтому предложений здесь явно больше.
За те же деньги запросто найдутся и OLED-модели в пластмассовых корпусах со схожим железом. А если добавить еще десять тысяч сверху, то можно отыскать даже что-то вроде Asus Vivobook 16X с какой-никакой, но дискретной RTX 2050 на борту или ASUS TUF Gaming A15 с целой RTX 3060 «под капотом». Это все, конечно, ноутбучные видеокарты с задушенным TDP, ноуты с ними тяжелее и разряжаются быстрее, но для поиграть они подходят лучше.
А вот для работы по компактности качеству корпуса и клавиатуры, по автономности и скорости работы даже в конвертации видео — MagicBook X предпочтительнее.
Из альтернатив в чуть другой опере есть ноутбуки Tecno Megabook с упором на автономность. Но у него старее и слабее процессоры, а ещё читатели жалуются, что часто встречается брак. Нам сложно судить — тестовый экземпляр Megabook у нас на обзоре бракованным не был, но мы вас предупредили, если что.
Вот мы и подходим к заявлению в заголовке: даже если по одной и той же цене вы можете купить спортивный костюм Adidas или пуховик для Севера, но вы не спортсмен, не гопник и не эскимос, в апреле 2024 г. будет уместнее купить костюм. MagicBook X 2024 — это именно ноутбуки-деловые костюмы. Не взрывающие мозг дизайном или какими-нибудь там игровыми возможностями, но мощные, красивые, надёжные. А там уже прикидывайте по цене — при прочих равных противопоказаний к покупке этих моделей нет, если параллельные импортёры не будут ломить цены выше, чем на ноутбуки других брендов (с этими пошлинами сейчас навариться на покупателей горазды все торгаши).