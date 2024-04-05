Если не знаете, какой ноутбук купить для работы, покупайте один из этих

Если в смартфонах диагоналям по 6.6" и выше пугаются только деды (потому что на деле эти смартфоны компактнее 5.5" старых iPhone 8 Plus, например), то в ноутбуках диагонали свыше 15.6" почти всеми воспринимаются как «не, ну это слишком крупный ноутбук для меня!». А на самом деле нынешние модели с экранами по шестнадцать дюймов теперь не больше моделей четырехлетней давности с дисплеями по 15.6”. Ну а те, что ещё меньше, такими темпами скоро сравняются в размерах с давно почившими нетбуками.

Как так получается? Да очень просто — за счёт уменьшения рамок вокруг экрана. Ну и более тонкие техпроцессы позволяют процессорам меньше греться или «вывозить» нагрузку в более тонком корпусе.

Россия — страна победившего ПК-гейминга, но играют до сих пор в основном либо за настольными компьютерами, либо за консолями. А среди ноутбуков самый ходовой товар — ультрабуки. Их уже сейчас так не называют, то суть прежняя: тонкие лёгкие (насколько это возможно) ноутбуки в металлическом корпусе с экраном с минимальными рамками. Короче, ноутбуки для работы и учёбы в качественном (а не как у совсем дешёвых пластиковых погремух) исполнении.