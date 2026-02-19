HONOR MagicBook X16 2026: прочный, тонкий, быстрый ноутбук на каждый день

Здесь у нас уже более крутой процессор, почти как следующее поколение (а прирост между поколениями нынче 5-10%, не больше): Intel Core Ultra 5 225H, и всё за те же деньги, что и HONOR MagicBook X16 2026. Но пожертвовать придётся и ёмкостью аккумулятора, и толщиной.

Итого

HONOR MagicBook X16 2026 — отличный ноутбук для работы с очень экономичным и не склонным к перегреву (за счёт чего ноутбук довольно тихий) современным процессором. За счёт этого он ещё и 8 часов в работе или 10 часов в переписке и просмотре видео выдерживает без труда, даже при своём немаленьком 16" дисплее. И даже игры тянет неплохо, это бонус самых современных процессоров — довольно мощная (в сравнении с тем уровнем производительности, который вы привыкли видеть во встройках) интегрированная графика «за просто так, бесплатно, без SMS».

Ну, дисплей с 45% NTSC за 70 тысяч — это не то чтобы круто, но в сегодняшних реалиях с налогами-подорожаниями по такой цене оно у всех так, кроме каких-нибудь, может быть Ninkear/Icebook и прочих Maibenben, ну или ноутбуков, которые придётся заказывать из Китая, платить пошлины, ставить русскоязычную Windows вместо китайской, наносить кириллические буквы на клавиатуру, покупать переходник на зарядник под российскую розетку... и всё это с отсутствием гарантии. Не, я тоже понимаю (и в чём-то одобряю) такой подход, просто не все люди будут этим заниматься. Разве что вы сами безвозмездно для своих знакомых будете готовы постоянно повторять эту возню и отдавать им ноутбуки, заказанные из Китая «под ключ».

А для обычных людей, которые не фанатеют от компьютеров и не сидят в обзорах целыми днями, это хороший вариант — работает быстро, работает долго, работает тихо, корпус и клавиатура удобная, дисплей не супер-пупер цветастый, но в целом норм, комплектный SSD и комплектная оперативка достаточно быстрые, в Counter-Strike 2 и Dota 2, опять же, можно поиграть, чтобы «душой отдохнуть» при случае.

А главное — в сетевых магазинах (маркетплейсы — отдельный разговор, там всего много, но очень быстро всё вкусное исчезает из продажи) сложно ткнуть во что-то, что было бы радикально лучше по совокупности автономности + быстродействия + качеству корпуса и клавиатуры + уровню исполнения (общая надёжность, уровень нагрева, шум).

Если уж к чему-то придираться — то я бы отметил, что как для 16" портов маловато, хотелось бы побольше. Ну или хотя бы картридер бы не помешал. Ну и, если ноутбук на зарядке, то единственный порт USB-C получается занят. Но у вас, наверняка, до сих пор нет USB-C флешек, а смартфон к ноутбуку вы, если и подключаете, то в полноразмерный порт USB-A, ведь так?