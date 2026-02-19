HONOR MagicBook X16 2026: прочный, тонкий, быстрый ноутбук на каждый день

HONOR MagicBook X16 2026: прочный, тонкий, быстрый ноутбук на каждый деньНичто так не красит 16" ноуты, как Intel Core Ultra, ребят
Внешний вид
Строго, по-своему красиво: тёмный немаркий (как если бы он был полностью чёрным) и без осточертевшей «макбучной серебрянки» современный ноутбук в матовом корпусе графитового оттенка.
Корпус сделан из алюминия, а производитель, кстати, утверждает, что ноутбук прошёл тестирование на прочность общей продолжительностью более 200 000 часов, в течение которых:
Клавишу питания нажимали 600 тысяч раз (если будете включать ноутбук 50 раз в день, клавиши хватит на 30 лет)
Проверяли ресурс петель дисплея: раскрывали и закрывали шарнир 50 тысяч раз. Это чтобы крышка, с одной стороны, не разболталась со временем. А с другой стороны — чтобы не было случаев, когда петля проламывает стык крышки и токпейса, повреждая дисплейную матрицу, как бывает в некоторых хлипких ноутбуках (вы наверняка с такими сталкивались).
Износостойкость клавиатуры довели до 5 миллионов нажатий. Вам столько не понадобится, но сам факт, что клавиатура не износится за всё время эксплуатации ноутбука — приятный.
Всякие тесты под нагрузкой + на сохранение его свойств во влажность и жару. Шутки шутками, а у нас в редакции был ноутбук, у которого во влажную погоду (ну, допустим, потащили вы его с собой в отпуск и на улице у моря по работе отвечаете кому-то по-быстрому)... SSD терял контакт с матплатой! Поэтому вроде бы эти тесты на выносливость и не нужны, но от глупых конструктивных просчётов они спасают. И лучше, когда они есть, нежели когда их нет.
Экран здесь раскрывается не на 180 градусов, а где-то на 150. Впрочем, практической пользы от 180-градусного раскрытия лично я так и не обнаружил, хотя у нас в редакции разные мнения на этот счёт. В любом случае, сверхширокое раскрытие крышки полезно для ноутбука, который будет у вас лежать на коленях в стеснённых условиях тесного автомобиля или автобуса, например. А это явно не про 16", скорее уж про 14". Так что простительно.
Ноутбук, хоть и обладает 16-дюймовым экраном, достаточно лёгкий и компактный: его толщина составляет 17,9 мм, а масса — 1,75 кг.
Портов и разъёмов здесь не много: на левом торце находится три разъёма: USB-C, USB-A и HDMI.
На правом торце только гибридный аудиоразъём 3,5 мм и USB-A.
Абсолютно все USB-разъёмы (три штуки) имеют стандарт USB 3.2 Gen 1, а разъём USB-C также используется для зарядки от фирменного 65-ваттного блока питания.
Экран
В ноутбуке используется IPS экран с «честной» 16-дюймовой диагональю и разрешением Full-HD при соотношении сторон 16:10. То есть, разрешение составляет 1920х1200 пикселей. Максимальная частота обновления — 60 Гц. Матрица — NV160WUM-NH4 от BOE. В общем, экран не «игровой», но для работы его более чем хватает. Цветопередача здесь не дизайнерско-люксовая, обычные 45% от диапазона NTSC, как и в других ноутбуках для работы.
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|300/4,54 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1000:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|75%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,21
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,0
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7000К
Максимальная яркость экрана — 300 кд/м2, что с одной стороны маловато, а с другой — вот буквально у всех конкурентов по цене/производительности столько же. Хотите ярче? Берите ноутбук дороже или модель какого-нибудь малоизвестного нового китайского бренда (правда, там могут быть конструктивные недостатки и т.д., такие ноутбуки берите только после обзоров, где всё проверят за вас).
Поверхность экрана имеет антибликовое покрытие, которое отлично справляется со своей задачей, а также ПО позволяет использовать экран в режиме «электронной книги», что разгружает не только глаза, но и аккумулятор. Кстати, за счёт ПО ноутбук контролирует и интенсивность синего цвета, да так, что даже получил спецификацию TÜV Rheinland.
Клавиатура и тачпад
Я тестировал уже прилично ноутбуков от HONOR, и вот что интересно: клавиатура у них плюс-минус одинаковая, хоть у самых доргогих моделей, хоть среднебюджетных. Ну и правильно — зачем что-то менять, тем более, если клавиатура реально удачная?
Ход клавиш чёткий и короткий — 1,5 мм, при этом почти бесшумный. Клавиша Ctrl находится в левом-нижнем углу, русификация с завода присутствует, а клавиши F1-F12 будут работать так, как вам больше нравится. Режимы их работы переключаются одиночным нажатием кнопки Fn, расположенной справа от левого Ctrl. В клавишу встроен индикатор и если он горит, то нажатие F1-F12 будет вызывать ту функцию, которая там нарисована (например, изменение яркости экрана), а доступ к стандартным функциям F1-F12 потребует нажимать эти клавиши с зажатой Fn.
Если индикатор не горит — всё наоборот: по умолчанию кнопки работают как F1-F12, а доступ к дополнительным функциям через зажатие Fn.
К тачпаду тоже никаких претензий: он широкий, удобный, разве что смещён чуть влево.
Производительность и автономность
Ноутбук работает на процессоре Intel Core Ultra 5 125H, который, вообще говоря, довольно мощный при том энергоэффективный.
И да, если вы вдруг не разбираетесь в ноутбучных процессорах Intel, имейте в виду вот что:
-
По-настоящему архитектурно современные процессоры Intel — это те, у которых в индексе написано Ultra.
-
Core Ultra 200-й серии (архитектура Arrow Lake) отличается от Core Ultra 100-й серии (Meteor Lake) чуть более мощной встроенной графикой (улучшили поддержку рейтрейсинга, то бишь RTX, в ней), чуть более разогнанной оперативной памятью, но всё той же LPDDR5x, и чуть более быстрым разъёмом Thunderbolt (для подключения док-станций, большего количества мониторов и т.д.). По чистой производительности разница в пользу 200-й серии где-то +10%, но обычно такие ноуты дороже. Впрочем, нужно смотреть каждый отдельный случай.
-
Остальные процессоры Intel в ноутбуках сегодня — это 14/13/12 поколение, даже если индекс новый и модный. Обратите внимание: Core Ultra 5 125H — это современный Meteor Lake, «настоящий Core Ultra» (то есть менее прожорливый и нагревающийся, на 7 нм техпроцессе, с более мощной интегрированной графикой). А вот Intel Core 5 220H (да, теперь уже Core 5, а не Core i5), несмотря на больший индекс в цифрах — это переименованный Core i5-13600H, то есть 13-е поколение. То есть Raptor-Lake на старом 10 нм техпроцессе. Тоже быстрый проц, но кушает больше, нагревается больше (а в ноутбуке это значит больше шума и выше склонность к перегреву), а интегрированная графика в нём слабее. В общем, в ноутбучных Интелах берите по возможности тот, который с Ultra в названии, если цена одинаковая. Это в настольных компьютерах преимущества этих процессоров (пониженное энергопотребление и пониженный нагрев) перед 13 и 14 поколением Интелов нивелируются дешёвой СЖО из WB/Ozon, а в ноутбуках — это то, что доктор прописал.
Про Core Ultra 5 125H могу сказать только хорошее, среднебюджетного ноутбука это отличный вариант.
По производительности процессорных ядер это что-то уровня десктопного Core i9-9900K. А если в ноутбуках измерять, то Примерно как Ryzen 5 7640H/7640HS, Ryzen 5 240 и примерно такой же по энергопотреблению. Или, в Интелах, это между Core i5-13420H (он же 12500H) и i5-13500H. Ну или можете вообще со старыми Ryzen 7 5800H или Ryzen 9 6950HS сравнить, если хотите — те со своей пачкой ядер настолько же быстрые, только гораздо прожорливее и гораздо горячее.
Ещё у Intel Core Ultra 5 125H есть довольно крутая интегрированная графика Intel Arc Graphics, которая в разы производительнее, чем Intel UHD Graphics в большинстве выпущенных на сегодня процессоров Intel. Чтобы вам было понятнее (ну, вдруг вы в AMDшной графике лучше разбираетесь): это аналог Radeon 760M/860M из Ryzen 5 7640HS и новых Ryzen AI 5 340 или Ryzen AI 7 350.
Чтобы было ещё понятнее:
-
В Counter-Strike 2 в 1080p на низкой детализации будет в среднем 90 к/с, на средней — 60 к/с.
-
В Cyberpunk 2077 и Atomic Heart на низкой детализации в 1080p будет 30-40 к/с.
-
В Dota 2 Reborn на ультра-детализации в 1080p будет 60-70 к/с
-
В Ведьмаке 3 на высоких настройках в 1080p будет 45-55 к/с
-
В Civilization 7 на низких в 1080p будет 60-70 к/c
-
В FIFA (EA FC) на ультрах в 1080p будет 45-50 к/с.
© Вот так Core Ultra 125H тянет игры. Комментарии на английском, но уровень fps вы сами видите // Источник: YouTube // Team Pandory
Соответственно, в Battlefield 6 или Kingdom Come Deliverance 2 на такой интегрированной графике не поиграешь, но в целом это уровень бюджетной видеокарты настольного компьютера — очень во многое можно погонять. И эти выкладки по кадрам в секунду — они ведь без использования масштабирования FSR или интеловского XeSS, можно даже больше улучшить производительность.
Ноутбук не игровой, но поиграть можно — если раньше AMDшные HS-процессоры в ноутбуках были для для «и поработать, и поиграть», а Intel «только для поработать», то на Intel Core Ultra теперь встройки тоже на уровне. Понятное дело, что AMDшная Radeon 780M и 880M ещё чуть веселее, но всё равно эта Arc Graphics весьма хороша, ведь перед нами просто «ноутбук общего назначения» без малейших намёков на что-то игровое.
Короче, «железо» у HONOR MagicBook X16 2026 очень даже крутое, в том числе в какие-то не самые новые игры можно играть с большим комфортом.
По автономности здесь тоже всё прилично. В тесте PC Mark 10 с выставленной яркостью экрана 200 кд/м2 (более чем достаточно для помещения, даже с избытком) ноутбук проработал 8 часов в режиме эмуляции офисной работы и 10,5 часов в режиме просмотра видео. При максимальной яркости результаты лишь чуть скромнее: 7 часов 17 минут в режиме офисной работы и 9 часов просмотр видео.
Иными словами, заряда ноутбука хватает на полноценный рабочий день.
В качестве накопителя в тестовом экземпляре стоял SSD YMTC PC41Q-1TB-B ёмкостью 1 Тбайт. Соответственно, память QLC YTMC (логично) 4-го поколения, безбуферник. Несмотря на то, что это не WD или Samsung или даже не Adata, скорости, как видите по тестам, приличные: 5800 Мбайт/с чтение и 5400 Мбайт/с — запись. Честный PCIe 4.0. Разумеется, есть и более крутые SSD, но никто из производителей не предустанавливает более крутые SSD в ноутбуки, за исключением каких-нибудь бешено дорогих (не на RTX 5050, а на 5070 Ti или 5080/5090) игровых ноутов.
В общем, нормальный SSD, для всего хватит.
Конкуренты
|HONOR MagicBook X16 2026
|HP Probook 460 G11
|ASUS ExpertBook B3605CCA-MB0202
|ОС
|нет/Windows 11 Домашняя для одного языка
|нет
|нет
|Экран
|16'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц, 300 Кд/м²
|16'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц, 300 Кд/м²
|16'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц, 300 Кд/м²
|Раскрытие на 180 градусов
|нет
|нет
|да
|Процессор
|Intel Core Ultra 5 125H
|Intel Core Ultra 5 125U, 1,3-4,3 ГГц
|Intel Core Ultra 5 225H, 1,7-4,9 ГГц
|GPU
|Intel Arc Graphics
|Intel UHD Graphics
|Intel Arc Graphics
|ОЗУ
|16 Гбайт LPDDR5X-6400
|16 Гбайт DDR5
|16 Гбайт DDR5
|Сеть
|Bluetooth 5.2, WI-FI 6 (802.11ax), Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
|Bluetooth 5.3, WI-FI 6E (802.11ax)
|Bluetooth 5.4, WI-FI 6 (802.11ax), LTE/5G
|Накопитель
|SSD 1024 Гбайт
|SSD 512 Гбайт
|SSD 512 Гбайт
|Аккумулятор
|60 Вт*ч
|56 Вт*ч
|50 Вт*ч
|Габариты
|356,2х250,1х17,9 мм
|359,4х251,1х17 мм
|358,4х253,9х19 мм
|Масса
|1,75 кг
|1,75 кг
|1,78 кг
|Цена
|от 70 тысяч рублей
|от 72 тысяч рублей
|от 70 тысяч рублей
HP Probook 460 G11
У этого ноутбука процессор хоть и более новый, но по отношению к процессору в HONOR MagicBook X16 2026 — «задушенный» и ухудшенный. TDP, то есть «разрешено кушать» ему 15 Вт вместо 28 Вт у HONOR. Это не значит, что HONOR прожорливый — он без повода тоже 28 Вт не съедает. Это значит, что у HP процессор урезан под уровень «современная печатная машинка». Что, как бы и не плохой в целом, но для 16" не маленького и не дешёвого ноута чуточку позорно. Примерно на 30% он медленнее в реальных задачах, чем процессор в HONOR, и это будет ощущаться.
«Зато, наверное, ноутбук стал экономичнее и поэтому дольше проработает?», — спросите вы? Ха-ха, да если бы — тоже нет, потому что HP и ёмкость аккумулятора урезали. Единственный плюс — ноутбук HP тоньше почти на целый миллиметр.
Ну, не знаю. Будет стоять на столе (автономность-то не выдающаяся) тонкий и не особо мощный 16” ноутбук. Какая разница, чуть тоньше он или чуть толще, если он на столе? А для сценария «стоит на столе, потому что аккумулятор чуть меньше, зато на высвободившееся пространство внутри впихнули более мощный процессор с более крупным охлаждением под него — можно быстрее работать!» тоже нет — процессор тут замедленный. Будто бы этот ноутбук пал жертвой маркетологов, потому что ни для чего, кроме как сайты неспешно листать и в Word печатать, он толком не годится. Но для этого есть ноутбуки и подешевле.
ASUS ExpertBook B3605
Здесь у нас уже более крутой процессор, почти как следующее поколение (а прирост между поколениями нынче 5-10%, не больше): Intel Core Ultra 5 225H, и всё за те же деньги, что и HONOR MagicBook X16 2026. Но пожертвовать придётся и ёмкостью аккумулятора, и толщиной.
Итого
HONOR MagicBook X16 2026 — отличный ноутбук для работы с очень экономичным и не склонным к перегреву (за счёт чего ноутбук довольно тихий) современным процессором. За счёт этого он ещё и 8 часов в работе или 10 часов в переписке и просмотре видео выдерживает без труда, даже при своём немаленьком 16" дисплее. И даже игры тянет неплохо, это бонус самых современных процессоров — довольно мощная (в сравнении с тем уровнем производительности, который вы привыкли видеть во встройках) интегрированная графика «за просто так, бесплатно, без SMS».
Ну, дисплей с 45% NTSC за 70 тысяч — это не то чтобы круто, но в сегодняшних реалиях с налогами-подорожаниями по такой цене оно у всех так, кроме каких-нибудь, может быть Ninkear/Icebook и прочих Maibenben, ну или ноутбуков, которые придётся заказывать из Китая, платить пошлины, ставить русскоязычную Windows вместо китайской, наносить кириллические буквы на клавиатуру, покупать переходник на зарядник под российскую розетку... и всё это с отсутствием гарантии. Не, я тоже понимаю (и в чём-то одобряю) такой подход, просто не все люди будут этим заниматься. Разве что вы сами безвозмездно для своих знакомых будете готовы постоянно повторять эту возню и отдавать им ноутбуки, заказанные из Китая «под ключ».
А для обычных людей, которые не фанатеют от компьютеров и не сидят в обзорах целыми днями, это хороший вариант — работает быстро, работает долго, работает тихо, корпус и клавиатура удобная, дисплей не супер-пупер цветастый, но в целом норм, комплектный SSD и комплектная оперативка достаточно быстрые, в Counter-Strike 2 и Dota 2, опять же, можно поиграть, чтобы «душой отдохнуть» при случае.
А главное — в сетевых магазинах (маркетплейсы — отдельный разговор, там всего много, но очень быстро всё вкусное исчезает из продажи) сложно ткнуть во что-то, что было бы радикально лучше по совокупности автономности + быстродействия + качеству корпуса и клавиатуры + уровню исполнения (общая надёжность, уровень нагрева, шум).
Если уж к чему-то придираться — то я бы отметил, что как для 16" портов маловато, хотелось бы побольше. Ну или хотя бы картридер бы не помешал. Ну и, если ноутбук на зарядке, то единственный порт USB-C получается занят. Но у вас, наверняка, до сих пор нет USB-C флешек, а смартфон к ноутбуку вы, если и подключаете, то в полноразмерный порт USB-A, ведь так?
- Лёгкий, компактный и производительный
- Долго работает от аккумулятора
- Даже в играх не бесполезен
- Тихий
- Маловато портов как для 16" ноутбука
- Угол раскрытия крышки менее 180 градусов
- Дисплей с 45% охвата NTSC — у конкурентов в основном так же, но хотелось бы чуть получше