HONOR MagicBook X16 AMD: быстрый и вменяемый по цене 16" ноут для дома, но не для поездок

Плюсы: Ctrl в левом-нижнем углу, удобное взаимодействие с рядом функциональных клавиш F1–F12. Их поведение зависит от статуса клавиши Fn, у которой имеется индикатор в правом-верхнем углу (как и у Caps Lock). Если индикатор горит — значит, по умолчанию нажатие на F1–F12 активирует мультимедиа-функции: изменение яркости экрана, управление громкостью и т.п. Для функций, завязанных на F1–F12 в операционной системе нужно нажимать эти клавиши с зажатой Fn.

Если же индикатор выключен, всё наоборот. При этом, переключается режим однократным нажатием клавиши Fn.

Что касается тачпада, то как и у других ноутбуков с циферным блоком он смещён немного влево, что может не понравиться тем, кому циферный блок вообще не нужен. По площади тачпад чуть меньше, чем у Pro-версий 16-дюймовых ноутбуков HONOR, однако тактильно он мне понравился больше. Плюс, у него более мягкое нажатие, имитирующее кнопки мыши.

Производительность и автономность

HONOR MagicBook X16 AMD работает на процессоре AMD Ryzen 5 6600H c TDP 35–40 Вт («сбалансированная» производительность и максимальная). Для 16-дюймового ноутбука за 50 тысяч рублей это довольно приличная производительность, ближайшие конкуренты либо столь же «шустрые», либо уже не дотягивают.