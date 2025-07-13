Самый близкий к Macbook Pro 16” ноут на Windows в бюджете менее 100 тысяч рублей

Из необычного – в ноутбуке установлен какой-то там датчик открытия, что ли, благодаря которому MagicBook 16 Pro сам включается при открытии крышки, отдельного «приглашения», то есть нажатия клавиши питания, ему не требуется. Мелочь, а приятно. Но потом всё равно приходится касаться клавиши питания, чтобы не вводить пароль, потому что в ней сканер отпечатков пальцев. С одной стороны, ноут-то, мягко говоря, не дешёвый, а вход по FaceID, как в макбуках, так и не завезли. С другой – с FaceID у ноутбука была бы либо толстенная верхняя рамка (Infinix не даст соврать), либо, как у MacBook, вырез-«монобровь в верхней части дисплея. Оба варианта выглядят так себе.

Второй минус оправдать сложнее – веб-камера тут всё ещё дешёвенькая. Лучше, чем в ноутбуках за 40 тысяч рублей, но ноутбука за 100 тыщ всё-таки не достойна. Понятное дело, что Zoom и другие приложения подрихтуют вам освещение и морду лица с веб-камеры в меру возможностей, но «в оригинале» качество изображения с вебки MagicBook 16 Pro всё равно так себе.

Третий минус – супер-тугие петли. Раскрыть крышку одной рукой у вас получится, но с трудом – нижняя часть будет подниматься вслед крышкой. Тугие петли – это хорошо как раз для маленьких «походных» ноутбуков, чтобы крышка не открывалась на 180 градусов, если вы держите ноут на коленях и что-то пишете, пока машина едет по плохой дороге. Но 16-дюймовому слонопотаму перетянутые петли-то нафига?

Разъёмы, особенности корпуса

Только при взгляде на боковые грани понимаешь, что это достаточно тонкая 16шка – посмотрите на фотки, порты USB-A толщиной почти с боковины корпуса.

Умудриться выпустить 16-дюймовый ноут с дефицитом разъёмов можно либо из-за природного слабоумия конструкторов, либо из вредности (старые модели MacBook Pro с отказом от USB-A передают привет). В Windows-ноутбуках такого маразма ни у кого не найдёшь, вот и тут с разъёмами всё в порядке – их много, все они современные, все в наличии, не хватает разе что RJ-45, но зачем он нужен при наличии Wi-Fi, выжимающего свыше 1.5 Гбит/с?

Слева два USB-C, но зарядку принимает только тот, который ближе к задней грани. А могли бы и оба на питание зациклить. Это было бы полезно только с USB-хабами (которые тут без надобности – разъёмов в 16шках и так полно), но всё же – не такая уж сложная задача была бы в ноуте за 100+ тысяч рублей, не?