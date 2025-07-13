Самый близкий к Macbook Pro 16” ноут на Windows в бюджете менее 100 тысяч рублей

Самый близкий к Macbook Pro 16” ноут на Windows в бюджете менее 100 тысяч рублейHONOR MagicBook X16 Plus 2025
Чем отличаются 16-дюймовые ноутбуки HONOR по разной цене
С 2024 г. по 2025 г. прошло всего-ничего, а ноутбуки HONOR MagicBook X16 Plus эволюционировали… даже не ввысь, а куда-то в сторону. Для понимания — вот статья о том, чем ноуты HONOR разных подвидов отличались между собой. Если вкратце, то:
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MagicBook X16 — просто «входной билет в 16-дюймовые металлические ноуты среднего уровня». Просто для «интернетов», музыки и лёгкой (в Ворде документ набрать) работы, в младших комплектациях — с i5 и IPS 1080p, но всё-таки недорогим дисплеем.
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MagicBook X16 Plus — это были ноуты с дисплеем получше для «и поработать, и поиграть». В рабочих задачах не супер-быстрый, но выше среднего, игры тянет почти все в 1080p на средних или высоких настройках за счёт мощной встроенной графики. В этом как бы и весь прикол концепции «играть на не игровом ноутбуке».
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MagicBook X16 Pro — наиболее вероятные противники для Macbook Pro 16.2”. Большой аккумулятор, мощный процессор для работы (Core Ultra) и минимум 24 ГБ оперативной памяти, подтянутый, насколько это можно, металлический корпус, яркий матовый экран с хорошо настроенной уже «из коробки» цветопередачей.
А тут получается, что у нас на руках MagicBook X16 Plus 2025, но уже не «полуигровой», а для работы, просто чуть скромнее оснащённый, че X16 Pro. Что это за зверь такой, зачем он тогда вообще нужен и стоит ли его покупать — об этом и будет сегодняшняя статья.
Характеристики
|Ноутбук
|HONOR MagicBook X16 Plus 2025 (BRB-X) (5301ALVV/BRB-X)
|Дисплей
|16”, 2560x1600, IPS, 120 Гц, матовый (BOE0C97 NV160QDM-N40)
|Веб-камера
|1 Мп (720p), без шторки
|Процессор
|Intel Core 5 220H (12 ядер, 16 потоков, 2.7 – 4.9 ГГц, 45 Вт, 10 нм)
|Встроенная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80 исполняемых блоков, 1500 МГц)
|Оперативная память
|16/32 ГБ LPDDR4x 4266 МГц, четырёхканальная, распаяна
|Накопитель
|1x SSD 1024 ГБ PCIe 4.0, M.2 2280 (WD SN740)
|Порты и разъёмы
|1x USB 3.2 Type-A Gen1
|1x USB 3.2 Type-A Gen2
|2x USB 3.2 Gen1 x2 Type-C
|1x HDMI 2.0
|1x mini-jack 3.5 мм
|Операционная система
|Windows 11 Домашняя
|Сеть
|Wi-Fi 6 (Intel AX201), Bluetooth 5.2
|Аккумулятор
|75 Вт*ч
|Габариты
|250.1x356.2x17.9 мм
|Масса
|1.79 кг
|Цена в российской сетевой рознице
|75 тысяч рублей (i5/16/1024 ГБ)
|Цена на маркетплейсах
|75 тысяч рублей (Core 5/32/512ГБ)
|83 тысячи рублей (Core 5/32/1024 ГБ)
|87 тысяч рублей (Core 5/32/2048 ГБ)
Корпус и разъёмы
Матовый серый (не серебристый, и это хорошо) алюминиевый ноутбук, будто вы такие не видели до сих пор – описывать тут особо нечего. Но отличительные особенности у него тоже есть. Но начнём не с них.
Шершавый, матовый ну просто везде (и дисплей тоже, что особенно приятно, ведь он при этом ещё и ярким остался). По габаритам и весу среди «шестнашек»: в целом – золотая середина. Бывают более лёгкие модели, но они будут уже не на H-процессорах Intel или AMD, а на «обезжиренных» и соответствующим образом замедленных U-процессорах. Если вам интернеты полистать просто неспешно с 2-3 вкладками, то у ни Ultra Low Voltage процах будет нормально. Если всего помногу открывать и чтобы ноутбук не ощущался медленным после настольных компьютеров или MacBook (пользователей этих типов компов особо бесят постоянно «нащупывающие потолок» производительности U-шки – таки ребята вам к Intel H-серии и AMD H/HS серий.
Ну и не забывайте, что у нас тут корпус из цельного куска алюминия. Не пластиковый корпус, как в иных Asus Vivobook или младших игровых ноута, не бутерброд из тонкого слоя алюминия + подклеенного с обратной стороны пластика, как у Tecno Megabook, а всё как у MacBook с конструктивной точки зрения + вспомнить, что аккумулятор 75 Втч, а не 50-60 Втч, то здоровенным MagicBook 16 Pro уже не назовёшь. Но всё-таки, как и любую другую 16шку, таскать его в рюкзаке в общественном транспорте вам очень скоро перехочется без крайней необходимости. Такие ноуты либо возят на автомобилях, либо таскают по городу в автоубсах/трамваях/метро ТОЛЬКО по очень большому желанию, либо держат в офисах/дома почти стационарно, как «рабочую станцию».
Из необычного – в ноутбуке установлен какой-то там датчик открытия, что ли, благодаря которому MagicBook 16 Pro сам включается при открытии крышки, отдельного «приглашения», то есть нажатия клавиши питания, ему не требуется. Мелочь, а приятно. Но потом всё равно приходится касаться клавиши питания, чтобы не вводить пароль, потому что в ней сканер отпечатков пальцев. С одной стороны, ноут-то, мягко говоря, не дешёвый, а вход по FaceID, как в макбуках, так и не завезли. С другой – с FaceID у ноутбука была бы либо толстенная верхняя рамка (Infinix не даст соврать), либо, как у MacBook, вырез-«монобровь в верхней части дисплея. Оба варианта выглядят так себе.
Второй минус оправдать сложнее – веб-камера тут всё ещё дешёвенькая. Лучше, чем в ноутбуках за 40 тысяч рублей, но ноутбука за 100 тыщ всё-таки не достойна. Понятное дело, что Zoom и другие приложения подрихтуют вам освещение и морду лица с веб-камеры в меру возможностей, но «в оригинале» качество изображения с вебки MagicBook 16 Pro всё равно так себе.
Третий минус – супер-тугие петли. Раскрыть крышку одной рукой у вас получится, но с трудом – нижняя часть будет подниматься вслед крышкой. Тугие петли – это хорошо как раз для маленьких «походных» ноутбуков, чтобы крышка не открывалась на 180 градусов, если вы держите ноут на коленях и что-то пишете, пока машина едет по плохой дороге. Но 16-дюймовому слонопотаму перетянутые петли-то нафига?
Разъёмы, особенности корпуса
Только при взгляде на боковые грани понимаешь, что это достаточно тонкая 16шка – посмотрите на фотки, порты USB-A толщиной почти с боковины корпуса.
Умудриться выпустить 16-дюймовый ноут с дефицитом разъёмов можно либо из-за природного слабоумия конструкторов, либо из вредности (старые модели MacBook Pro с отказом от USB-A передают привет). В Windows-ноутбуках такого маразма ни у кого не найдёшь, вот и тут с разъёмами всё в порядке – их много, все они современные, все в наличии, не хватает разе что RJ-45, но зачем он нужен при наличии Wi-Fi, выжимающего свыше 1.5 Гбит/с?
Слева два USB-C, но зарядку принимает только тот, который ближе к задней грани. А могли бы и оба на питание зациклить. Это было бы полезно только с USB-хабами (которые тут без надобности – разъёмов в 16шках и так полно), но всё же – не такая уж сложная задача была бы в ноуте за 100+ тысяч рублей, не?
Клавиатура и тачпад
Клавиатура полноразмерная, полноценная настолько, насколько это вообще возможно. В неполноценных производители либо делают меньше по размеру все клавиши, и тогда не попадаешь по нужным буквам с непривычки, либо делают полноразмерные основные клавиши, но половинной ширины NumPad, на котором тоже становится неудобно считать всякие бухгалтерско-калькуляторные штуки.
Здесь все клавиши одинакового размера, клавиатура достаточно длинноходная, не жёсткая, не щёлкающая, а достаточно мягкая, но то, что клавиша сработала, всегда чётко ощущаешь. После шелестящих «дышащих» дешёвых клавиатур в Asus Vivobook – просто песня. А вот лучше ли, чем в MacBook – вопрос дискуссионный. Кто-то любит более тугие клавиши, кого-то они, наоборот, утомляют. Не утроить вас может только обрезанный в ширине правый Shift рядом со стрелками, но… вроде не такая уж частоупотребимая клавиша?
Тачпад здоровенный, упругий, чувствительный – всё с ним классно. Если разучить жесты тачпада в Windows (чем, конечно, никто никогда не занимается), можно будет работать с тачпада быстрее, чем с мышки. По крайней мере, тут этому тачпад не препятствует, в отличие от каких-нибудь дешёвых игровых MSI/Maibenben/Machenike. Я понимаю, что сравниваю несравнимое (в игроноутах весь бюджет улетает на видеокарту + процессор, остальное на сдачу), просто объясняю на пальцах, чтобы вам было понятнее.
Дисплей
Сенсорные смартфоны пришли на замену кнопочным, турбодвигатели в автомобилях в основном вытеснили атмосферных предшественников, OLED и mini-LED-дисплеи в электронике вытесняют IPS в дорогих моделях. Но блин – когда щупаешь какой-нибудь легендарный кнопочный флагманский мобильник, наваливаешь на хорошо сбалансированном и всегда отзывчивом автомобиле с атмосферным движков, или видишь ТАКОЙ IPS-дисплей, то задумываешься – так ли нужна нам эта эволюция? Всё как в анекдоте-притче:
— Зачем вы сопротивляетесь цивилизации? Мы же столько всего в вашей жизни улучшили! — обратились белые люди к старому индейцу.
— Мы охотились, ловили рыбу, любили женщин, пировали у костра… Что тут ещё, нaxpeн, можно было «улучшать»?
|Максимальный уровень яркости
|420 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|>100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2.0
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2.1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500K
Очень яркий, идеальнейшие (лучше, чем OLED, да-да) углы обзоры, идеальная цветопередача, никакого заметного мерцания (ШИМ) даже на низких уровнях яркости, 120 Гц, чёткий (1440p же). Вообще не на что жаловаться!
Звук
Динамики не рекордные по громкости, но немного выше среднего. Звук объёмный и чистый, но в основном состоит из средних частот (голоса, мелодии-лейтмотива). Низких (то есть басов) и высоких (то есть «пищалок») здесь минимум.
Это гораздо более качественный звук, чем в дешёвых игробуках, например, довольно близко к MacBook Pro (хотя, возможно, у динамиков MacBook спектр пошире – не помню, не ручаюсь), но не люкс – у 16-дюймовых Asus ZenBook звук чуть «дороже» при аналогичных габаритах.
В наушниках, понятное дело, всё хорошо. Особенный цирк состоит в том, что в этом ноуте целых ДВА приложения с эквалайзерами для того, чтобы подправить звук на свой вкус: Nahimic от Steelseries и эквалайзер в стандартном фирменном приложении HONOR. То есть теоретически можно заняться идиотизмом и накрутить в двух этих программах взаимоисключающие настройки, чтобы вселенная взорвалась и схлопнулась от такого трюка.
А если серьёзно, то эквалайзер в приложении HONOR лучше использовать, если вы захотите подкрутить звук в динамиках (потому что HONOR’у виднее, какие там динамики и уго собственного ноутбука), а в Steelseries удобнее подкручивать нюансы звучания в наушниках. Хотя, опять же, если у вас изначально хорошие наушники с нормальным отстроенным звуком, то и этой ерундой можно тоже не заниматься.
Производительность
Если вы до сих пор не знаете отличия Core Ultra 5 от Core 5 (я не опечатался, теперь это Core 5, а не i5), то поздравляю – маркетологи там и планировали запудрить вам мозги.
Потому что Core Ultra 5 – это, хоть и спорные (меньше нагреваются, чуть меньше потребляют энергии, но незначительно, при этом медленнее предыдущего поколения этих же Core i5 13xx), но новые процессоры.
© Игры Core 5 220H тянет так же, как и i5-13500H. То есть, так себе их тянет... но играть на встройке комфортно можно только на Radeon 680M/780M/880M
А Core 5 (и остальные «просто Core» без «i» – это просто переименованные Core i5 13-го поколения. Не как что-то плохое – как я уже сказал, от новых Core Ultra пользы около нуля (не считая менее тормозящей в играх встроенной графики, но и это фигня: хотите игр – берите Ryzen с Radeon 780M или игробук с RTX 2050/3050/4050 хотя бы). Просто де-факто подразумевайте, что Core 5 220H – это i5-13500H с новым шильдиком.
На практике всё это выглядит гораздо лучше, чем звучит в теоретических выкладках – ноутбук по-прежнему ОЧЕНЬ быстрый, быстрее за эти деньги в процессорных задачах и не бывает.
Из отличительных особенностей ноута – он ОЧЕНЬ тихий. И даже тогда, когда вентиляторы крутятся на 100%, и в остальное время, когда он старается не раскручивать вентиляторы на полную «до талого».
Настолько старается сохранять тишину, что в момент пиковой нагрузки ноут специально выжидает около минуты, процессор доходит до 96 градусов, начинается секундный троттлинг, и ноут такой «Ну ладно, теперь я уже понимаю, что 100% нагрузка тут не ради того, чтобы программу запустить и расслабиться, или за несколько секунд фотографию в фотошопе экспортировать, а надолго. Так и быть – на тебе полную скорость вентиляторов!». И температура быстро уходит до 76 градусов, не поднимаясь выше независимо от длительности 100% нагрузки.
И так сделано специально, причём понятно, с оглядкой на кого – аналогично избегает шуметь вентиляторами и допускает нагрев до троттлинга при короткой нагрузке MacBook Pro. Ну, чтобы, мол, не создавать шум, ведь чаще всего высокая нагрузка у ноута – это когда ему при открытии сайта с нуля в новой вкладке даёт
проcpaться прокашляться Google Chrome. И длится это… ну, секунд 10-15 максимум. Так зачем шуршать вентиляторами и раздражать пользователя? А от нагрева до троттлинга процессору вреда нет, на то троттлинг и троттлит (мысли мудрых людей), чтобы от повреждения процессор защищать, если охлаждение «пропустит вспышку».
Автономность
О ненужности OLED-дисплеев я вспомнил ещё и потому, что, оказывается, с ярким IPS-дисплеем 120 Гц большой 16” ноут способен работать 10 часов на максимальной яркости (просмотр видео) или 8-9 часов в режиме «браузер-музыка-видео-переписка». Офигенно, конечно – не впервые такое вижу – подобные трюки в более дешёвом сегменте показывает Tecno Megabook, в которые тоже лепят 75 Вт*ч – но тут-то дисплей заметно более яркий. А значит, и прожорливый? Но нет.
На длительности зарядки повышенная ёмкость аккумулятора, кстати, никак не сказалась – что так, что эдак современные ноутбуки (почти все) заряжаются с 0% до 100% за 2 часа.
Конкуренты
|Ноутбук
|HONOR MagicBook X16 Plus 2025 (5301ALVV/BRB-X)
|Tecno Megabook T16
|Asus Vivobook S 16 (S5606CA-RI080)
|Apple MacBook Pro M3 Pro
|Дисплей
|16”, 2560x1600, IPS, 120 Гц, матовый (BOE0C97 NV160QDM-N40)
|16”, 1920x1200, IPS, 60 Гц, матовый
|16”, OLED
|16”, 3456x2234, IPS (mini-LED), 120 Гц, глянцевый
|Веб-камера
|1 Мп (720p), без шторки
|2 Мп (1080p), со шторкой
|2 Мп (1080p), со шторкой, поддержка Windows Hello (входа сканированием лица)
|2 Мп (1080p)
|Процессор
|Intel Core 5 220H (12 ядер, 16 потоков, 2.7 – 4.9 ГГц, 45 Вт, 10 нм)
|Intel Core i7-13620H (10 ядер)
|Intel Core Ultra 7 255H (10 ядер)
|Apple M3 Pro (12 ядер, 12 потоков, 2.7 – 4 ГГц, 27 Вт, 3 нм)
|Встроенная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80 исполнительных блоков, 1500 МГц)
|Intel UHD Graphics (64 исполнительных блока, 1400 МГц)
|Intel Arc Graphics 140T (128 исполнительных блоков)
|Apple M3 Pro (18 ядер)
|Оперативная память
|16/32 ГБ LPDDR4x 4266 МГц, четырёхканальная, распаяна
|16/32 ГБ LPDDR4x 4266 МГц, двухканальная, распаяна
|32 ГБ LPDDR5x
|18 ГБ LPDDR5, 6400 МГц, двухканальная
|Накопитель
|1x SSD 1024 ГБ PCIe 4.0, M.2 2280 (WD SN740)
|1x SSD 1024 ГБ M.2 2280
|1x SSD 1024 ГБ PCIe 4.0, M.2 2280
|1x SSD Apple AP0512Z, распаянный
|Порты и разъёмы
|1x USB 3.2 Type-A Gen1
|2x USB 3.2 Type-A Gen 1
|2x USB 3.2 Type-A Gen 1
|1x USB 3.2 Type-A Gen2
|1x USB 3.2 Type-A Gen2
|2x USB 3.2 Gen1 Type-C
|2x USB 3.2 Gen2 Type-C
|2x USB 3.2 Gen2 Type-C
|3x USB-C 4.0
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|1x mini-jack 3.5 мм
|1x mini jack 3.5 мм
|1x mini jack 3.5 мм
|1x mini jack 3.5 мм
|Операционная система
|Windows 11 Домашняя
|Windows 11 Домашняя
|нет
|Apple MacOS 15.5 Sequoia
|Сеть
|Wi-Fi 6 (Intel AX201), Bluetooth 5.2
|Wi-Fi 6 (Intel 9560D2W), Bluetooth 5.0
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
|Аккумулятор
|75 Вт*ч
|75 Вт*ч
|75 Вт*ч
|100 Вт*ч
|Габариты
|250.1x356.2x17.9 мм
|250.7x359.5x16.8 мм
|246.9x353.6x15.9 мм
|248.1x355.7x16.8 мм
|Масса
|1.79 кг
|1.74 кг
|1.5 кг
|2.14 кг
|Цена в российской сетевой рознице
|75 тысяч рублей (i5/16/1024 ГБ)
|73 тысяч рублей (i7/16/1024 ГБ)
|124 тысячи рублей (Core Ultra 7/32/1024 ГБ)
|199 тысяч рублей (M3 Pro/18/512 ГБ)
|Цена на маркетплейсах
|70 тысяч рублей (Core 5 220H/32/1024 ГБ)
|60 тысяч рублей (Core i5/16/512 ГБ)
|86 тысяч рублей (Core 5 225H/16/1024 ГБ)
|190 тысяч рублей (M3 Pro/18/512 ГБ)
Tecno Megabook T16
Хоть это и флагманская модель по меркам Tecno, для MagicBook X16 Plus и MacBook Pro 16.2 это так себе конкурент. Но если не добавлю, вы же будете орать, что «обзорщик продался, умолчал о по-настоящему выгодных вариантах!», потому что думаете, что отличий между несколькими металлическими ноутами 16” нет, если их нет в табличках в маркетплейсах. А по факту отличий полно:
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У этого Tecno дешёвая клавиатура. Как в Asus Vivobook за 40-50 тысяч рублей или как у Tecno Megabook K16S. Понятное дело, что «Зажрался ты, обзорщик! Клавиши работают? Что тебе ещё надо?!», но если вы пользовались клавиатурой MacBook, но вернуться на чуть «дышащие» и люфтящие супер-мягкие дешёвые клавиши обычной мембранной клавиатуры вам будет неприятно. У HONOR клавиатура побогаче-поприятнее, у MacBook — тем более.
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Дисплей неплохой по цветопередаче (100% охвата sRGB), хотя по яркости на 17% уступает HONOR и выдаёт 350 нит. Ну и это уже будет Full HD+ (1920x1200) 60 Гц против 1440p+ у HONOR (2560x1600) 120 Гц, что вроде бы и ладно, но на 16” разница будет заметна. Если за HONOR можно работать даже с открытыми шторами на окнах в квартире, а то и на улице его развернуть чтобы «вопросики порешать», но на Tecno… да тоже можно, но будите мучиться-таращиться-вглядываться в то, что там на экране написано.
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Чисто теоретически Core i7-13620H в Tecno должен быть на 20-25% быстрее, чем Core i5 220H в HONOR, но тестов модификации с i7 в интернете нет (Tecno выдавала всем модификацию с i5-13420H, который и сам по себе слабее, чем Core i5 у HONOR, да и был медленнее на ~7% в сравнении с i5-13420H в других ноутах из-за ограничений системы охлаждения. Но даже если разница между HONOR и Tecno будет меньше, то и с +15% производительности над MagicBook X16 Plus при аналогичной цене этот Tecno довольно быстр за свои деньги.
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SSD медленнее у Tecno (PCIe 3.0), причём заметно в сравнении с породистым WD на PCIe 4.0 у HONOR. Так-то на скорости загрузки сказываться не будет, но в ноуте с таким процессором он будет «слабым звеном» — лучше сразу идите и покупайте какую-нибудь Adata Legend 960, MSI Spatium M480, да даже Fanxiang S880 с «Алика» будет лучше предустановленного SSD на Tecno. Иначе будете наблюдать, как при копировании больших файлов (80+ ГБ) просаживается не только скорость копирования файла на ноутбук, но и Windows начинает «лагать».
Это как купить неплохой автомобиль с ОЧЕНЬ xpеновыми комплектными шинами — и шумно будет, и жёстко, и «коровой на льду» будет чувствовать себя в ряде ситуаций и не сможете водить автомобиль так быстро и безопасно, как могли бы.
И да, в отличие от HONOR, у Tecno слот для SSD один-единственный. Поэтому вы не сможете купить ещё один на 1 ТБ и получить 2 ТБ — стандартный придётся либо продать, либо запихнуть в USB-«карман» и использовать как внешний накопитель.
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Веб-камера чуть качественнее, чем у HONOR.
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HDMI 1.4 вместо 2.0. То есть к 4K-монитору в случае чего при 60 Гц сможете подключить Tecno только в разрешении 2560x1400. А если захотите 3840x2160 на внешнем мониторе, придётся довольствоваться 30 Гц (что совсем кошмар).
Язык не поворачивается назвать Tecno плохим ноутбуком. Но на фоне HONOR Текно в данном случае как Lada Vesta на фоне Hyundai Solaris и Volkswagen Polo — вроде бы техника примерно одного класса, но есть «нюансики» и «нашемарка» требует чуть больше внимания к себе.
И тут уже зависит от того, Петрович ли вы с засученными рукавами и «Настоящий мужик способен под себя технику доработать без проблем!» с энтузиазмом это доделываете и получаете ноут с чуть более быстрым процессором.
Либо вы с позицией «Ну нет, за такие бабки хочу всё готовое и нормального качества, выкрутасы «сырых» Windows-ноутов я готов терпеть за 40 тысяч но не за 70 и не за 100». И каждый будет по-своему прав. За свои деньги Tecno тоже вполне ok, просто не думайте, что он «просто так дешевле, потому что у Tecno меньше наценка за бренд!». Нет, он дешевле именно потому, что соразмерно хуже по экрану и, отчасти, «железу».
Asus Vivobook S16
А вот реальный конкурент, если вам нужно что-то «уровнем выше». Процессор на 35% быстрее, дисплей 400 кд/м2 120 Гц OLED, что с «бесконечной» контрастностью оледа ощутимо ярче, чем 420 кд/м2 120 Гц на IPS у HONOR, 32 ГБ оперативной памяти против 16 ГБ у HONOR (то есть уже «досыта», а не «на тоненького»). Вес чуть ниже (1.5 кг против 1.7 кг у HONOR), толщина чуть меньше, аккумулятор такой же ёмкости, угол раскрытия крышки больше (полноценные 180 градусов), шторка безопасности на веб-камере, возможность входить в Windows сканированием лица.
Минусы? Слот SSD только один. Экран глянцевый, на любом уровне яркости, кроме максимального, будете видеть свою «морду лица» (или пузо, смотря где будет располагаться ноутбук), клавиатура такая же дешёвая, как и у остальных Vivobook (качественную клавиатуру Asus предлагает только в ноутбуках Zenbook). Клавиатуры на любителя — по асусовской традиции клавиши-стрелки ОЧЕНЬ маленькие (хотя привыкабельно).
В общем, ноут с очень ярким (хоть и глянцевым) дисплеем, очень мощным процессором, большим аккумулятором и немного дешманской клавиатурой, чтобы «дубасить» работу максимально быстро. Доплачивать за такое ну очень много.
А промежуточных хороших 16” Асусос и нет — у стандартного Vivobook X16 X1650VA за 93 тысячи рублей хуже дисплей, более мощный (но постоянно перегревающийся и троттлящий) i7-13700H и ужасная автономность. Vivobook S M5606WA на Ryzen AI 9 довольно крут, но стоит 115 тысяч рублей с 24 ГБ памяти (как будто маловато памяти за такие деньги) и это тоже самое, что версия на Intel, только в чёрном марком собирающем отпечатки корпусе (но с неплохой игровой производительностью за счёт встройки Radeon 880M).
Apple MacBook Pro 16.2” M3 Pro
Процессор быстрее на 25%, чем в HONOR, дисплей на максимальной яркости выдаёт 600 нит против 450 нит у HONOR (тоже получается +26% примерно). Автономность на максимальной яркости у обоих ноутбуков примерно одинаковая (от 7.5 до 8.5 часов, в зависимости от нагрузки), но на средней (одинаковой) яркости MacBook проработает по меньшей мере часа на 3 дольше, чем HONOR в любом случае.
По качеству корпуса, удобству клавиатуры, качеству звука и субъективном быстродействию в системе примерно одно и то же, камера лучше у MacBook. Правда, у Apple за 200 тысяч рублей вы получаете 512 ГБ распаянного SSD, а у HONOR при цене в 2 раза ниже у вас будет 1000 ГБ с возможностью апгрейда покупкой и установкой второго SSD во второй слот (да хоть два SSD по 4 ТБ покупайте при желании).
В общем, да, MacBook лучше. Примерно на 25% лучше во всём. И дороже на 166% (в 2.6 раза). Поэтому, хоть американские санкции не повлияли на удобство использования MacBook в сравнении с iPhone, покупать «прошку» 16.2” за 190-200 тысяч с 512 ГБ… ну, только если вы программист-миллионер, для которого «сотня тыщ туда, сотня тыщ сюда — для рабочего инструмента не жалко». В остальных случаях 100 тысяч рублей — сомнительная доплата за «просто ноутбук, только на 25% лучше, чем вдвое более дешёвые на винде».
Выводы
Кто-то отличает дорогое вино от дешёвого, кто-то не отличается (я не отличаю, например). Кто-то отличает дорогую аудиосистему на слух, а кому-то dolbit normalno — и сойдёт. В ноутбуках такие же нюансы: если вы успели зaжраться и уже отличаете экраны «как у MacBook» с 100% sRGB от 45% NTSC и «макбукоподобную» упругую клавиатуру от того, что лепят в Vivobook и ноуты Tecno/Infinix, то HONOR MagicBook X16 Plus 2025 — ноут как раз для вас.
Если сравнивать с едой, то это ещё не «высокая кухня», но уже не «фастфуд-забегаловка», а что-то уже по качеству близкое к «высшей лиге», но не на «все деньги». Нифига себе я метафор налепил всяких… Короче, просто это тот ноутбук для рабочих задач, похожий на MacBook по качеству (не с натяжечкой, как обычно китайцы любят всё с макбуками сравнивать, а по факту), но на Windows и в 2 раза дешевле.
ТОЛЬКО
ЕСЛИ
ВЫ
ОЩУЩАЕТЕ
РАЗНИЦУ
с остальными ноутбуками на подобном железе. Если не ощущаете — вон, HONOR MagicBook X16 2025 за 50 тысяч на Core i5-13420H и вам будет нормалёк. Или Infinix InBook Y3H Max за 36 тысяч на i5-12450H. И всё это в федеральной рознице, на маркетплейсах бывают и дешевле варианты.
Соответственно, ноут не для всех. И не для «рукастых Кузьмичей» — вы лучше заказывайте MagicBook X16 Plus 2024 модельного года на Ryzen 7 8845HS с Radeon 780M. Там и встроенная графика полуигровая, и за 49 тысяч получите ноут… да, с 16/512 ГБ и FHD+ 60 Гц, но тоже очень быстрый. Правда, потом придётся китайскую Windows 11 переустановить на российскую, не потеряв лицензию, нанести гравировку кириллицы на клавиатуру, драйверы правильные воткнуть, но я ж вас, 4PDAшных бойцов, знаю — вам это по кайфу.
А MagicBook X16 Plus 2025 — это, в случае с моделью с 1440p+ дисплеем, не для любителей тюнинга, а для тех, кто любит, когда «всё включено» и просто хочет ноут с хорошим дисплеем, долгой автономностью и приличной производительностью, в котором ничего не понадобится «ручками докрутить» и не понадобится переплачивать за бренд (поскольку, как видите, сравнимый по возможностям Tecno стоит столько же).
- Разумная цена (даже менее именитые конкуренты стоят столько же)
- Яркий, быстрый и чёткий дисплей с отличной цветопередачей и матовым покрытием
- Два слота для SSD M.2, быстрый предустановленный SSD
- Тихий
- Качественная клавиатура
- Всё в порядке с охлаждением
- Веб-камера по качеству так себе
- Игровая производительность никакущая, в отличие от Magicbook X16 Plus на базе Ryzen 7
- Очень тугие петли крышки, из-за которых проблематично раскрыть ноутбук одной рукой