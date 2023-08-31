Ноутбуки и планшеты
19:22, 31 августа 2023
9 мин.

Очень компактный 16" ноутбук с мощнейшим процессором

HONOR MagicBook X16 Pro 2023

Все покупатели ноутбуков делятся на «а ещё буду на нём иногда играть», и тех, кому «лишь бы в работе был быстрый». Если вы из второй категории и хотите как можно более крутой ноут, это один из лучших вариантов для из всех, которые есть в продаже.

Очень компактный 16" ноутбук с мощнейшим процессором
© Ferra.ru
9
/10
Оценка по версии Ferra
Honor MagicBook X16 Pro 2023

Внешний вид

HONOR MagicBook X16 Pro — это один из самых миниатюрных 16-дюймовых ноутбуков, что я видел. Его толщина — 17,9 мм — всего на 1 мм больше, чем у самого нового MacBook Pro 16'', который, если что, стоит в 3,5-4 раза дороже. При этом HONOR на целых 400 граммов легче (1,75 кг против 2,15 кг у макбука). Это ощутимая разница — в рюкзаке она решает, честно говоря.

HONOR MagicBook X16 Pro 2023

HONOR MagicBook X16 Pro 2023

© Ferra.ru

Поэтому, если вы ищете ноутбук с большим 16" экраном, но с толщиной и массой 14-дюймовых моделей, то это прям ваш вариант.

HONOR MagicBook X16 Pro 2023

HONOR MagicBook X16 Pro 2023

© Ferra.ru

Хотя и минусы тоже есть. К сожалению, у MagicBook X16 Pro крайне скудный набор портов. Слева здесь расположены: USB-C, USB-A, HDMI.

HONOR MagicBook X16 Pro 2023, порты слева

HONOR MagicBook X16 Pro 2023, порты слева

© Ferra.ru

Справа: 3,5-мм для гарнитуры и ещё один USB-A. И всё!

HONOR MagicBook X16 Pro 2023, порты справа

HONOR MagicBook X16 Pro 2023, порты справа

© Ferra.ru

Так-то все порты USB здесь супер-быстрые USB 3.2 (и USB-A, и USB-C), но, во-первых, нет Thunderbolt — для ноутбука, претендующего на флагманский статус, это как-то не солидно.

Во-вторых, единственный порт USB-C используется для зарядки. Конечно, есть USB-хабы, которые и порты дают, и сквозь себя перегоняют ток зарядки в ноутбук, но перед вами 16" махина, а вам придётся заниматься всё тем же улучшайзингом, как и с 13.3" ноутами.

Но это ладно — мышь у вас, скорей всего, будет работать по Bluetooth (вы же не дед, чтобы в ноутбук за 90 тысяч рублей втыкать USB-радиопередатчик?). И после этого у вас остаётся два полноразмерных USB-порта и полноразмерный HDMI для второго монитора. Жить можно, просто для количества USB как в настольных ПК, придётся докупать хаб.

HONOR MagicBook X16 Pro 2023

HONOR MagicBook X16 Pro 2023

© Ferra.ru

В-третьих, картридера здесь нет вообще, хотя места для него на боковинах — тьма.

Ещё смущает относительно маленький тачпад, но об этом чуть ниже поговорим.

В целом, к внешности ноутбука у меня нет претензий — он выглядит стильно, минималистично, разве что не проходит «проверку на макбук» —открыть экран одной рукой не получится вообще никак, приходится придерживать нижнюю часть.

Экран

В HONOR MagicBook X16 Pro установлен 16-дюймовый экран (не 15,6", а именно 16") с разрешением 1920х1200 и максимальной частотой обновлений 60 Гц. Матрица — BOEhydis NV160WUM-NH3, выполненная по технологии IPS.

Максимальная заявленная яркость — 300 кд/м2, измеренная колориметром — 288 кд/м2. Для офисной работы более чем достаточно, на улице под ярким солнцем работать иногда будет сложновато, но текст вы в любом случае будете видеть. Тем более, покрытие экрана здесь матовое, поэтому никакие блики вам не страшны.

Максимальный угол раскрытия экрана HONOR MagicBook X16 Pro 2023

Максимальный угол раскрытия экрана HONOR MagicBook X16 Pro 2023

© Ferra.ru

По старой-доброй традиции я пишу обзор ноутбука на самом этом ноутбуке, и в данный момент сижу прям рядом с окном, в которое сквозь облака (на небе переменная облачность) проглядывает летнее, хоть и августовское, солнце.

Яркость у меня установлена 150 кд/м2, потому что я заодно тестирую и автономность в «офисном» режиме. И, не поверите, мне абсолютно комфортно — экран равномерно освещён, бликов нет вообще. Если я поверну экран к окну — появятся сильно размытые и не особо яркие блики, но в таком сценарии получится уже, что солнце светит прямо на экран (сквозь облака, но всё же).

HONOR MagicBook X16 Pro
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)288/5,04 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1200:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)95%
DeltaE (меньше = лучше)3,1
Гамма (идеальная — 2,2)2
Цветовая температура (идеальная = 6500K)7500К

Короче, качественный экран без каких-то сенсационных наворотов. Ещё и рамки тонкие: по бокам вообще около 5 мм максимум.

Клавиатура и тачпад

Поскольку в Россию приезжают ноутбуки HONOR из стран Евразийского союза, то и клавиатура здесь полностью русифицирована «из коробки».

Знаете, как отличить изначально русифицированную клавиатуру от той, на которой нанесена гравировка? На гравированных клавиатурах буквы латиницы всегда будут по центру, а кириллические — где-то в углу, порой даже криво-косо расположенные. У официальных кириллических клавиатур даже если латинские буквы больше по размеру, они всё равно смещены — чтобы дать место кириллице.

HONOR MagicBook X16 Pro 2023, клавиатура и тачпад

HONOR MagicBook X16 Pro 2023, клавиатура и тачпад

© Ferra.ru

В целом, правда, не могу назвать клавиатуру HONOR MagicBook самой удобной в своём роде, скорее она немного непривычная лично для меня.

Во-первых, ход клавиш, пожалуй, уж слишком мягкий — но и на это есть любители. В любом случае, ощущения «ватности» (когда вообще не понятно, нажал ли ты) тут нет.

Вот по этому блоку будете промахиваться в первые недели использования

Вот по этому блоку будете промахиваться в первые недели использования

© Ferra.ru

Во-вторых, клавиши будто чуть меньше обычных. Сюда попытались вместить полноразмерную клавиатуру вместе с циферным блоком и, возможно, без неё было бы удобнее.

Курсорные клавиши слишком тесно вписаны в общий ансамбль, кнопки «Ввод» и правый шифт очень узкие. Это не то чтобы прям проблема, но опять же — придётся привыкать.

Ещё из-за наличия циферного блока руки при печати смещаются заметно влево от центра ноутбука (и экрана, соответственно).

HONOR MagicBook X16 Pro 2023: кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев

HONOR MagicBook X16 Pro 2023: кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев

© Ferra.ru

С другой стороны, кнопка питания, в которую кстати встроен и сканер отпечатков пальцев, уж точно не нажмёшь случайно во время печати.

Тачпад тоже кажется недостаточно большим для 16" крейсера. Так-то с ним работать комфортно, но учитывая размеры ноутбука — его могли бы сделать раза в два больше. Apple вон вообще ударилась в тачпадную гигантоманию, но то, пожалуй, другая крайность.

В целом тачпад удобный кроме одной мелочи: уж слишком он «прыгает». Причём, даже если не нажимать на него как на кнопку, а «тапать», он всё равно слегка подпрыгивает под пальцем. Пожалуй, будь у него какая-то виброотдача это было бы даже в тему, но у ноутбуков такого класса подобные технологии обычно не встречаются.

Производительность и автономность

Если не считать отсутствие Thunderbolt, в остальном ноутбук «упакован» хорошо. Процессор Intel Core i5-13500H семейства Raptor Lake-H с тактовой частотой 2,6 Ггц (турбо — до 4,7 ГГц) и восемью ядрами (каждое работает в два потока). Оперативная память — 16 Гбайт LPDDR4, распаянная на плате блоками по 2 Гбайт. Аккумулятор 60 Втч с зарядным устройством 65 Втч.

Скажем так: HONOR MagicBook X16 Pro стоит на одном уровне по скорости работы со средними игровыми ноутбуками 2023 модельного года. Разве что, память здесь не такая шустрая, как хотелось бы — DDR5 сейчас уже не разорительно дорогая. Но ноутбук проектировали задолго до этой тенденции, поэтому ладно уж.

Производительность CPU в 3D Mark

© Ferra.ru

Модуль беспроводных подключений — Intel Wi-Fi 6 AX210 160 Мгц. Как понятно уже из названия — Wi-Fi 6 здесь поддерживается, а скорость соединения (если у вас достаточно крутой роутер) может достигать 2.4 Гбит/с. Вроде бы круче пока ни у кого не бывает вообще.

В качестве накопителя установлен SSD на 512 Гбайт от Kioxia, модель KBG50ZNV512G. Накопитель весьма шустрый, PCIe 4.0 со скоростями 3,4 Гбайт/с на чтение и 2,8 Гбайт/с на запись. Для офисного ноутбука 512 гигов достаточно, для всего остального — у вас есть второй свободный слот M.2 для ещё одного SSD, а можно и все два заменить, если вам всегда недостаёт памяти в ноутбуке.

Тест SSD-накопителя в бенчмарке

© Ferra.ru

А вот чего таблицы с характеристиками вам не скажут, так это того, что HONOR MagicBook X16 Pro — очень тихий ноутбук. Фактически, он бесшумный, пока не начинаешь нагружать систему.

К примеру, я запустил тест на стабильность системы в AIDA64, который, в том числе, показывает тротлинг. В первую же минуту запуска теста начался тротлинг, около 20%, но потом включилось активное охлаждение (вентилятор), и тротлинг прекратился. Шум при этом был на уровне моего MacBook Pro на M1 Pro, который монтирует 4К-видео.

Остальные китайские ноутбуки типа Realme, Infinix, особенно какой-нибудь игровой Maibenben, шумят гораздо громче и чаще. Суть в том, что HONOR MagicBook предпочитает скорее минуту поработать не на максимальной мощности, чем сразу включать вентилятор, что он вообще делает очень неохотно. Так что, если вам нужен именно тихий ноутбук — это, опять же, ваш вариант.

Тест на тротлинг в AIDA64

© Ferra.ru

А если вы хотите всё настраивать вручную, то в фирменной утилите HONOR PC Manager можно выбрать режим производительности— тогда система будет шустрее и шумнее.

Предустановленная фирменная утилита

Предустановленная фирменная утилита

© Ferra.ru

Короче, махина достаточно быстрая, жаловаться не будете уж точно.

Правда, к сожалению тесты автономности PC Mark на нём работать отказались — вылетают в процессе выполнения. Прям вот все — и тест видео, и тест офисной работы, и другие. Наверное, Futuremark толком не адаптировал их для работы на процессорах Intel 13 поколения, либо обновления Windows 11 испортили жизнь скриптам...

Так что, пришлось тестировать «дедовским» методом — просто настроил яркость экрана на 150 кд/м2, убрал автовыключение экрана, и оставил сначала крутиться видео на весь экран.

В таком режиме ноутбук проработал 640 минут — т.е. 10 часов и 40 минут. Сам производитель заявляет про 12 часов воспроизведения видео, но по официальным замерам, скорей всего, имеется ввиду чуть меньшая яркость экрана или отключение Wi-Fi/Bluetooth.

А в «офисном» режиме я писал этот обзор, заодно посмотрел несколько видео на YouTube, поотвечал на комментарии к своему видео, написал несколько постов в социальных сетях, отформатировал пару флешек, посмотрел данные о системе в CPU-Z и AIDA64... В общем, нормальный такой рабочий день офисного клерка. Разве что, в игры не играл.

Сведения о системе

Сведения о системе

© Ferra.ru

И в таком режиме ноутбук разряжался в два раза быстрее. Общее время работы составило 350 минут, т.е. чуть меньше 6 часов. На полный рабочий день не хватит, но и это весьма прилично, учитывая, опять же, здоровенный экран.

А ещё в этом ноутбуке довольно быстрая зарядка! За полчаса он заряжается с 0% до 45%. На полную зарядку уйдёт 1.5 часа.

Напоследок стоит сказать, что на HONOR MagicBook X16 Pro предустановлена Windows 11 Home для одного языка (русского). Так что, с лицензиями и т.п. всё в порядке — ничего колхозить и искать драйверы на сайтах с иероглифами, а потом подсовывать драйверы Intel Rapid Storage, чтобы установочная флешка с виндой «увидела» SSD, как на ноутбуках ASUS, здесь не придётся.

Конкуренты

HONOR MagicBook X16 ProASUS Vivobook 16 X1605VA-MB295 (90NB10N3-M00DZ0)Xiaomi RedmiBook Pro 15
ОСWindows 11 Home, одноязычнаябез ОСWindows 11 Home, одноязычная
Экран16'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц16'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц15,6", 3200x2000 пикс., IPS, 90 Гц
ПроцессорIntel Core i5-13500H, 8x 2,6-4,7 ГГцIntel Core i5-13500H, 8x 2,6-4,7 ГГцAMD Ryzen 7 6800H, 8x 3,2 ГГц)
GPUIntel Iris Xe GraphicsIntel Iris Xe GraphicsAMD Radeon 680M
ОЗУ16 Гбайт LPDDR4, 4267 МГц16 Гбайт LPDDR4 3200 МГц16 Гбайт LPDDR5, 6400 МГц
Накопитель512 Гбайт SSD M.2 PCIe512 Гбайт SSD M.2 PCIe512 Гбайт SSD M.2 PCIe
Аккумулятор60 Вт*ч42 Вт*ч72 Вт*ч
Габариты356,2х250,1x17,9 мм358,7x249,5x19,9 мм350,1х242,3х14,9 мм
Масса1,75 кг1,9 кг1,8 кг
Цена90 тысяч рублей80 тысяч рублей85 тысяч рублей

Xiaomi RedmiBook Pro 15

Xiaomi RedmiBook Pro 15

Xiaomi RedmiBook Pro 15

© Xiaomi

Прямо сейчас вижу в Яндекс.Маркете пару предложений за 85-90 тысяч рублей — ноутбук от Xiaomi с 15,6-дюймовым экраном разрешением 3200x2000 пикселей, частотой обновления до 90 Гц и даже наличием порта Thunderbolt 4. Модификация на AMD Ryzen 7 6800H, который будет чуть слабее чем Intel Core i5-13500H, установленного в HONOR MagicBook X16 Pro, зато встроенная графика у AMD почти в два раза производительнее.

Минусы? Такие цены на Xiaomi RedmiBook обусловлены тем, что он... как бы не совсем официальный, в смысле, не для продажи в России. Продавец может сделать гравироку кириллицы на клавишах и даже установит русскоязычную Windows, но всё это надо ещё уточнять, да и доплачивать тоже. Другое дело, если гравировка вам не нужна, а с Windows вы справитесь сами (или поставите Linux) — тогда есть смысл в это ввязываться даже при чуть меньшем размере экрана.

ASUS Vivobook 16 X1605VA

ASUS Vivobook 16X

ASUS Vivobook 16X

© Asus

За 70-80 тысяч рублей можно найти конкурента от Asus, с тем же Intel Core i5-13500H. Во многом ноутбук почти один-в-один похож на HONOR MagicBook X16 Pro, даже экран именно 16-дюймовый, но из минусов — нет предустановленной операционной системы, корпус дешманско-пластиковый, больше рамка вокруг дисплея, медленнее зарядка (больше 2 часов против 1.5 часов у HONOR).

Итого

У HONOR получился клёвый рабочий ноутбук с большим экраном и крайне малыми толщиной и весом, и он мог бы стать ещё лучше, добавь производитель сюда портов. Хотя бы карт-ридер, или ещё один USB-C для зарядки. В идеале: второй USB-C справа, и чтобы заряжать можно было подключая адаптер в любой из них.

Очень компактный 16" ноутбук с мощнейшим процессором
© Ferra.ru

Но главное достоинство ноутбука — он уже готов к использованию со всеми следами цивилизации. С европейской вилкой, с кириллицей на клавиатуре, с русскоязычной Windows, с гарантией и т.д. Да, дорого (как и любая техника в России в конце 2023 года), но по такой цене достойных официальных аналогов среди моделей с 16-дюймовым экраном (даже с 15,6-дюймовым) просто нет.

Язык не поворачивается назвать цену доступной, но своих денег в номинации «кто, если не MacBook?» он точно стоит

Язык не поворачивается назвать цену доступной, но своих денег в номинации «кто, если не MacBook?» он точно стоит

© Ferra.ru
9
/10
Оценка по версии Ferra
Honor MagicBook X16 Pro 2023
Плюсы
  • Идеальные габариты и вес для 16'' ноутбука
  • Хорошая производительность
  • Неплохая автономность
  • Адекватная цена
  • Полностью официальный продукт
Минусы
  • Маловато портов
  • Тачпад маловат и "прыгает"
  • К клавиатуре надо долго привыкать
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