Очень компактный 16" ноутбук с мощнейшим процессором

Очень компактный 16" ноутбук с мощнейшим процессоромHONOR MagicBook X16 Pro 2023
Все покупатели ноутбуков делятся на «а ещё буду на нём иногда играть», и тех, кому «лишь бы в работе был быстрый». Если вы из второй категории и хотите как можно более крутой ноут, это один из лучших вариантов для из всех, которые есть в продаже.
Внешний вид
HONOR MagicBook X16 Pro — это один из самых миниатюрных 16-дюймовых ноутбуков, что я видел. Его толщина — 17,9 мм — всего на 1 мм больше, чем у самого нового MacBook Pro 16'', который, если что, стоит в 3,5-4 раза дороже. При этом HONOR на целых 400 граммов легче (1,75 кг против 2,15 кг у макбука). Это ощутимая разница — в рюкзаке она решает, честно говоря.
Поэтому, если вы ищете ноутбук с большим 16" экраном, но с толщиной и массой 14-дюймовых моделей, то это прям ваш вариант.
Хотя и минусы тоже есть. К сожалению, у MagicBook X16 Pro крайне скудный набор портов. Слева здесь расположены: USB-C, USB-A, HDMI.
Справа: 3,5-мм для гарнитуры и ещё один USB-A. И всё!
Так-то все порты USB здесь супер-быстрые USB 3.2 (и USB-A, и USB-C), но, во-первых, нет Thunderbolt — для ноутбука, претендующего на флагманский статус, это как-то не солидно.
Во-вторых, единственный порт USB-C используется для зарядки. Конечно, есть USB-хабы, которые и порты дают, и сквозь себя перегоняют ток зарядки в ноутбук, но перед вами 16" махина, а вам придётся заниматься всё тем же улучшайзингом, как и с 13.3" ноутами.
Но это ладно — мышь у вас, скорей всего, будет работать по Bluetooth (вы же не дед, чтобы в ноутбук за 90 тысяч рублей втыкать USB-радиопередатчик?). И после этого у вас остаётся два полноразмерных USB-порта и полноразмерный HDMI для второго монитора. Жить можно, просто для количества USB как в настольных ПК, придётся докупать хаб.
В-третьих, картридера здесь нет вообще, хотя места для него на боковинах — тьма.
Ещё смущает относительно маленький тачпад, но об этом чуть ниже поговорим.
В целом, к внешности ноутбука у меня нет претензий — он выглядит стильно, минималистично, разве что не проходит «проверку на макбук» —открыть экран одной рукой не получится вообще никак, приходится придерживать нижнюю часть.
Экран
В HONOR MagicBook X16 Pro установлен 16-дюймовый экран (не 15,6", а именно 16") с разрешением 1920х1200 и максимальной частотой обновлений 60 Гц. Матрица — BOEhydis NV160WUM-NH3, выполненная по технологии IPS.
Максимальная заявленная яркость — 300 кд/м2, измеренная колориметром — 288 кд/м2. Для офисной работы более чем достаточно, на улице под ярким солнцем работать иногда будет сложновато, но текст вы в любом случае будете видеть. Тем более, покрытие экрана здесь матовое, поэтому никакие блики вам не страшны.
По старой-доброй традиции я пишу обзор ноутбука на самом этом ноутбуке, и в данный момент сижу прям рядом с окном, в которое сквозь облака (на небе переменная облачность) проглядывает летнее, хоть и августовское, солнце.
Яркость у меня установлена 150 кд/м2, потому что я заодно тестирую и автономность в «офисном» режиме. И, не поверите, мне абсолютно комфортно — экран равномерно освещён, бликов нет вообще. Если я поверну экран к окну — появятся сильно размытые и не особо яркие блики, но в таком сценарии получится уже, что солнце светит прямо на экран (сквозь облака, но всё же).
|HONOR MagicBook X16 Pro
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|288/5,04 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1200:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|95%
|DeltaE (меньше = лучше)
|3,1
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7500К
Короче, качественный экран без каких-то сенсационных наворотов. Ещё и рамки тонкие: по бокам вообще около 5 мм максимум.
Клавиатура и тачпад
Поскольку в Россию приезжают ноутбуки HONOR из стран Евразийского союза, то и клавиатура здесь полностью русифицирована «из коробки».
Знаете, как отличить изначально русифицированную клавиатуру от той, на которой нанесена гравировка? На гравированных клавиатурах буквы латиницы всегда будут по центру, а кириллические — где-то в углу, порой даже криво-косо расположенные. У официальных кириллических клавиатур даже если латинские буквы больше по размеру, они всё равно смещены — чтобы дать место кириллице.
В целом, правда, не могу назвать клавиатуру HONOR MagicBook самой удобной в своём роде, скорее она немного непривычная лично для меня.
Во-первых, ход клавиш, пожалуй, уж слишком мягкий — но и на это есть любители. В любом случае, ощущения «ватности» (когда вообще не понятно, нажал ли ты) тут нет.
Во-вторых, клавиши будто чуть меньше обычных. Сюда попытались вместить полноразмерную клавиатуру вместе с циферным блоком и, возможно, без неё было бы удобнее.
Курсорные клавиши слишком тесно вписаны в общий ансамбль, кнопки «Ввод» и правый шифт очень узкие. Это не то чтобы прям проблема, но опять же — придётся привыкать.
Ещё из-за наличия циферного блока руки при печати смещаются заметно влево от центра ноутбука (и экрана, соответственно).
С другой стороны, кнопка питания, в которую кстати встроен и сканер отпечатков пальцев, уж точно не нажмёшь случайно во время печати.
Тачпад тоже кажется недостаточно большим для 16" крейсера. Так-то с ним работать комфортно, но учитывая размеры ноутбука — его могли бы сделать раза в два больше. Apple вон вообще ударилась в тачпадную гигантоманию, но то, пожалуй, другая крайность.
В целом тачпад удобный кроме одной мелочи: уж слишком он «прыгает». Причём, даже если не нажимать на него как на кнопку, а «тапать», он всё равно слегка подпрыгивает под пальцем. Пожалуй, будь у него какая-то виброотдача это было бы даже в тему, но у ноутбуков такого класса подобные технологии обычно не встречаются.
Производительность и автономность
Если не считать отсутствие Thunderbolt, в остальном ноутбук «упакован» хорошо. Процессор Intel Core i5-13500H семейства Raptor Lake-H с тактовой частотой 2,6 Ггц (турбо — до 4,7 ГГц) и восемью ядрами (каждое работает в два потока). Оперативная память — 16 Гбайт LPDDR4, распаянная на плате блоками по 2 Гбайт. Аккумулятор 60 Втч с зарядным устройством 65 Втч.
Скажем так: HONOR MagicBook X16 Pro стоит на одном уровне по скорости работы со средними игровыми ноутбуками 2023 модельного года. Разве что, память здесь не такая шустрая, как хотелось бы — DDR5 сейчас уже не разорительно дорогая. Но ноутбук проектировали задолго до этой тенденции, поэтому ладно уж.
Модуль беспроводных подключений — Intel Wi-Fi 6 AX210 160 Мгц. Как понятно уже из названия — Wi-Fi 6 здесь поддерживается, а скорость соединения (если у вас достаточно крутой роутер) может достигать 2.4 Гбит/с. Вроде бы круче пока ни у кого не бывает вообще.
В качестве накопителя установлен SSD на 512 Гбайт от Kioxia, модель KBG50ZNV512G. Накопитель весьма шустрый, PCIe 4.0 со скоростями 3,4 Гбайт/с на чтение и 2,8 Гбайт/с на запись. Для офисного ноутбука 512 гигов достаточно, для всего остального — у вас есть второй свободный слот M.2 для ещё одного SSD, а можно и все два заменить, если вам всегда недостаёт памяти в ноутбуке.
А вот чего таблицы с характеристиками вам не скажут, так это того, что HONOR MagicBook X16 Pro — очень тихий ноутбук. Фактически, он бесшумный, пока не начинаешь нагружать систему.
К примеру, я запустил тест на стабильность системы в AIDA64, который, в том числе, показывает тротлинг. В первую же минуту запуска теста начался тротлинг, около 20%, но потом включилось активное охлаждение (вентилятор), и тротлинг прекратился. Шум при этом был на уровне моего MacBook Pro на M1 Pro, который монтирует 4К-видео.
Остальные китайские ноутбуки типа Realme, Infinix, особенно какой-нибудь игровой Maibenben, шумят гораздо громче и чаще. Суть в том, что HONOR MagicBook предпочитает скорее минуту поработать не на максимальной мощности, чем сразу включать вентилятор, что он вообще делает очень неохотно. Так что, если вам нужен именно тихий ноутбук — это, опять же, ваш вариант.
А если вы хотите всё настраивать вручную, то в фирменной утилите HONOR PC Manager можно выбрать режим производительности— тогда система будет шустрее и шумнее.
Короче, махина достаточно быстрая, жаловаться не будете уж точно.
Правда, к сожалению тесты автономности PC Mark на нём работать отказались — вылетают в процессе выполнения. Прям вот все — и тест видео, и тест офисной работы, и другие. Наверное, Futuremark толком не адаптировал их для работы на процессорах Intel 13 поколения, либо обновления Windows 11 испортили жизнь скриптам...
Так что, пришлось тестировать «дедовским» методом — просто настроил яркость экрана на 150 кд/м2, убрал автовыключение экрана, и оставил сначала крутиться видео на весь экран.
В таком режиме ноутбук проработал 640 минут — т.е. 10 часов и 40 минут. Сам производитель заявляет про 12 часов воспроизведения видео, но по официальным замерам, скорей всего, имеется ввиду чуть меньшая яркость экрана или отключение Wi-Fi/Bluetooth.
А в «офисном» режиме я писал этот обзор, заодно посмотрел несколько видео на YouTube, поотвечал на комментарии к своему видео, написал несколько постов в социальных сетях, отформатировал пару флешек, посмотрел данные о системе в CPU-Z и AIDA64... В общем, нормальный такой рабочий день офисного клерка. Разве что, в игры не играл.
И в таком режиме ноутбук разряжался в два раза быстрее. Общее время работы составило 350 минут, т.е. чуть меньше 6 часов. На полный рабочий день не хватит, но и это весьма прилично, учитывая, опять же, здоровенный экран.
А ещё в этом ноутбуке довольно быстрая зарядка! За полчаса он заряжается с 0% до 45%. На полную зарядку уйдёт 1.5 часа.
Напоследок стоит сказать, что на HONOR MagicBook X16 Pro предустановлена Windows 11 Home для одного языка (русского). Так что, с лицензиями и т.п. всё в порядке — ничего колхозить и искать драйверы на сайтах с иероглифами, а потом подсовывать драйверы Intel Rapid Storage, чтобы установочная флешка с виндой «увидела» SSD, как на ноутбуках ASUS, здесь не придётся.
Конкуренты
|HONOR MagicBook X16 Pro
|ASUS Vivobook 16 X1605VA-MB295 (90NB10N3-M00DZ0)
|Xiaomi RedmiBook Pro 15
|ОС
|Windows 11 Home, одноязычная
|без ОС
|Windows 11 Home, одноязычная
|Экран
|16'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц
|16'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц
|15,6", 3200x2000 пикс., IPS, 90 Гц
|Процессор
|Intel Core i5-13500H, 8x 2,6-4,7 ГГц
|Intel Core i5-13500H, 8x 2,6-4,7 ГГц
|AMD Ryzen 7 6800H, 8x 3,2 ГГц)
|GPU
|Intel Iris Xe Graphics
|Intel Iris Xe Graphics
|AMD Radeon 680M
|ОЗУ
|16 Гбайт LPDDR4, 4267 МГц
|16 Гбайт LPDDR4 3200 МГц
|16 Гбайт LPDDR5, 6400 МГц
|Накопитель
|512 Гбайт SSD M.2 PCIe
|512 Гбайт SSD M.2 PCIe
|512 Гбайт SSD M.2 PCIe
|Аккумулятор
|60 Вт*ч
|42 Вт*ч
|72 Вт*ч
|Габариты
|356,2х250,1x17,9 мм
|358,7x249,5x19,9 мм
|350,1х242,3х14,9 мм
|Масса
|1,75 кг
|1,9 кг
|1,8 кг
|Цена
|90 тысяч рублей
|80 тысяч рублей
|85 тысяч рублей
Xiaomi RedmiBook Pro 15
Прямо сейчас вижу в Яндекс.Маркете пару предложений за 85-90 тысяч рублей — ноутбук от Xiaomi с 15,6-дюймовым экраном разрешением 3200x2000 пикселей, частотой обновления до 90 Гц и даже наличием порта Thunderbolt 4. Модификация на AMD Ryzen 7 6800H, который будет чуть слабее чем Intel Core i5-13500H, установленного в HONOR MagicBook X16 Pro, зато встроенная графика у AMD почти в два раза производительнее.
Минусы? Такие цены на Xiaomi RedmiBook обусловлены тем, что он... как бы не совсем официальный, в смысле, не для продажи в России. Продавец может сделать гравироку кириллицы на клавишах и даже установит русскоязычную Windows, но всё это надо ещё уточнять, да и доплачивать тоже. Другое дело, если гравировка вам не нужна, а с Windows вы справитесь сами (или поставите Linux) — тогда есть смысл в это ввязываться даже при чуть меньшем размере экрана.
ASUS Vivobook 16 X1605VA
За 70-80 тысяч рублей можно найти конкурента от Asus, с тем же Intel Core i5-13500H. Во многом ноутбук почти один-в-один похож на HONOR MagicBook X16 Pro, даже экран именно 16-дюймовый, но из минусов — нет предустановленной операционной системы, корпус дешманско-пластиковый, больше рамка вокруг дисплея, медленнее зарядка (больше 2 часов против 1.5 часов у HONOR).
Итого
У HONOR получился клёвый рабочий ноутбук с большим экраном и крайне малыми толщиной и весом, и он мог бы стать ещё лучше, добавь производитель сюда портов. Хотя бы карт-ридер, или ещё один USB-C для зарядки. В идеале: второй USB-C справа, и чтобы заряжать можно было подключая адаптер в любой из них.
Но главное достоинство ноутбука — он уже готов к использованию со всеми следами цивилизации. С европейской вилкой, с кириллицей на клавиатуре, с русскоязычной Windows, с гарантией и т.д. Да, дорого (как и любая техника в России в конце 2023 года), но по такой цене достойных официальных аналогов среди моделей с 16-дюймовым экраном (даже с 15,6-дюймовым) просто нет.
- Идеальные габариты и вес для 16'' ноутбука
- Хорошая производительность
- Неплохая автономность
- Адекватная цена
- Полностью официальный продукт
- Маловато портов
- Тачпад маловат и "прыгает"
- К клавиатуре надо долго привыкать