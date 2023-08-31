Очень компактный 16" ноутбук с мощнейшим процессором

Так-то все порты USB здесь супер-быстрые USB 3.2 (и USB-A, и USB-C), но, во-первых, нет Thunderbolt — для ноутбука, претендующего на флагманский статус, это как-то не солидно.

Во-вторых, единственный порт USB-C используется для зарядки. Конечно, есть USB-хабы, которые и порты дают, и сквозь себя перегоняют ток зарядки в ноутбук, но перед вами 16" махина, а вам придётся заниматься всё тем же улучшайзингом, как и с 13.3" ноутами.

Но это ладно — мышь у вас, скорей всего, будет работать по Bluetooth (вы же не дед, чтобы в ноутбук за 90 тысяч рублей втыкать USB-радиопередатчик?). И после этого у вас остаётся два полноразмерных USB-порта и полноразмерный HDMI для второго монитора. Жить можно, просто для количества USB как в настольных ПК, придётся докупать хаб.