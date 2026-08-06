Самый тонкий 12,3-дюймовый планшет, который мы держали в руках

Габариты 273,4×178,8×4,8 мм и вес 450 граммов делают его тоньше iPad Pro 13 на M5 и заметно легче Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, у которого корпус ощутимо массивнее за счёт увеличенной диагонали экрана и более крупной батареи.

И раз планшет получился настолько тонким, то как у него обстоят дела с хрупкостью? Цельнолитой корпус придаёт планшету жёсткость, которой не ожидаешь от настолько тонкого устройства. Специально сгибать тестовый экземпляр никто в редакции, конечно, не рискнул, но, по ощущениям, в руках чувствуется хороший такой запас прочности. Эти же руки хорошо считывают то, насколько аккуратно тут обработаны торцы — ладоням приятно, поэтому желания надеть на планшет чехол ради спокойствия не появляется. Хотя чехол, разумеется, в комплекте всё равно предусмотрен, и о нём мы расскажем чуть позже.