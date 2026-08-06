Самый тонкий 12,3-дюймовый планшет, который мы держали в руках

Самый тонкий 12,3-дюймовый планшет, который мы держали в рукахОбзор Honor MagicPad 4
Технические характеристики
|Honor MagicPad4
|Операционная система
|Android 16, оболочка MagicOS 10
|Экран
|OLED, 1 млрд цветов, 165 Гц, 2400 нит (пик), 12,3″, 3000×1920 п., 3:2, ~290 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 3 нм, 8 ядер (2×3,8 ГГц Oryon V3 Phoenix L + 6×3,32 ГГц Oryon V3 Phoenix M)
|Графика
|Adreno 829
|Оперативная память
|12 / 16 ГБ
|Накопитель
|256 / 512 ГБ
|Связь
|Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 (dual/tri-band), USB Type-C, без NFC
|Камеры
|Основная: 13 Мп, f/2,0, PDAF, видео 4K
|Фронтальная: 9 Мп, f/2,2, видео 4K
|Аккумулятор
|10 100 мАч (Si/C), заряд 66 Вт
|Размеры
|273,4×178,8×4,8 мм
|Масса
|450 г
|Цена
|99 999 ₽ (полный комплект, оф. розница, 60 тыс. в серой рознице)
Внешний вид
Планшетов с диагональю за двенадцать дюймов на рынке не так уж и много, а тех, что при такой диагонали помещаются в корпус толщиной 4,8 миллиметра, и того меньше — а если быть предельно точным, то таких и нет. Честно говоря, когда берёшь Honor MagicPad 4 в руки впервые, реакция почти всегда одинаковая — устройство выглядит так, будто производитель забыл положить внутрь половину компонентов. «Ну не могут быть они такими тонкими!» — говорит мозг на пару с глазами, которые еще самое первое поколение айпадов видели.
Габариты 273,4×178,8×4,8 мм и вес 450 граммов делают его тоньше iPad Pro 13 на M5 и заметно легче Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, у которого корпус ощутимо массивнее за счёт увеличенной диагонали экрана и более крупной батареи.
И раз планшет получился настолько тонким, то как у него обстоят дела с хрупкостью? Цельнолитой корпус придаёт планшету жёсткость, которой не ожидаешь от настолько тонкого устройства. Специально сгибать тестовый экземпляр никто в редакции, конечно, не рискнул, но, по ощущениям, в руках чувствуется хороший такой запас прочности. Эти же руки хорошо считывают то, насколько аккуратно тут обработаны торцы — ладоням приятно, поэтому желания надеть на планшет чехол ради спокойствия не появляется. Хотя чехол, разумеется, в комплекте всё равно предусмотрен, и о нём мы расскажем чуть позже.
Расположение элементов на корпусе продумано под ландшафтную ориентацию, ведь именно в горизонтальном положении планшет чаще всего используется для работы или просмотра контента. На правом торце разместились протяжённые решётки динамиков и разъём USB Type-C между ними. На левом — ещё одна пара решёток и кнопка питания. Верхняя грань отдана микрофонам и клавише регулировки громкости с коротким, почти незаметным ходом. Чуть ближе к правому торцу на задней панели притаилась магнитная площадка для стилуса, притягивающая перо весьма уверенно, если приложить его правильной стороной.
Динамиков много, и планшет об этом довольно явно заявляет — и на коробке, и на самом устройстве есть логотипы технологии IMAX Enhanced, которая отвечает за объем и детализацию звука, который доносится до вас из глубин девайса. Для сериалов, подкастов и большей части музыкальных жанров этого более чем достаточно, а вот глубоких басов ожидать не стоит — законы физики тонкого корпуса ещё никто не отменял. Но звук тут всяко лучше чем в доброй половине Windows-ноутбуков.
Дисплей
Главным козырем Honor MagicPad 4 остаётся OLED-экран, и тут производитель не поскупился. Он здоровенный, и им хочется пользоваться изо дня в день. На нем приятно и фильмы смотреть, и ленту листать, и работать с текстом и изображениями. Для последнего он подходит идеально, потому что от картинки на экране вообще ничего не отвлекает: рамок нет, стекла над самой панелью будто бы тоже — отличная дисплейная панель, всем бы такие.
С технической стороны ситуация следующая: диагональ панели — 12,3 дюйма, разрешение 3000×1920 точек и плотность пикселей на уровне 290 PPI. Соотношение сторон 3:2, поддерживается частота обновления экрана 165 Гц, охват цветового пространства DCI-P3 составляет порядка 93%. Для HDR-контента экран, кстати, может разогнать уровень подсветки отдельных участков до 2400 кд/м2.
|Honor MagicPad 4
|Максимальный уровень яркости в HDR (макс./мин.)
|681/1,9 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|беск.
|Цветовой охват (sRGB)** (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,93
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,25
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6670K
Плавность интерфейса на 165 Гц ощущается физически, движения пальцем по экрану переходят в отклик системы без намека на задержку, а высокая яркость позволяет спокойно пользоваться планшетом даже на солнц. Автоматический режим переключения частоты работает корректно и подстраивается под контент без заметных скачков, а самым требовательным пользователям доступна ручная настройка частоты для отдельных приложений.
Цветопередача по умолчанию настроена на насыщенную и слегка холодную картинку — так проще показать вам на старте, насколько яркий и цветастый тут экран. Но людям, которые часто работают с графикой, этого может быть с избытком, поэтому настоятельно рекомендуем включить режим естественных цветов — так картинка на экране станет теплее и достовернее.
Стилус, клавиатура и режим PC Mode
В этот раз Honor решила поставлять MagicPad 4 сразу вместе с чехлом-клавиатурой и стилусом Magic Pencil 4s, причём такая щедрость сегодня встречается нечасто. Клавиатура подключается магнитным способом без единого провода и танцев с бубном вокруг Bluetooth-сопряжения, крепится плотно, а тактильно ощущается неожиданно приятной: ход клавиш низкопрофильный, но не проваливающийся, а тачпад тут стеклянный и отзывчивый по всей площади. Подсветки клавиш здесь нет, и это, пожалуй, единственная претензия ко всему комплекту аксессуаров.
Программная часть тоже подтянулась под формат «почти ноутбука». Фирменный режим PC Mode превращает интерфейс MagicOS в подобие оконной операционной системы: приложения открываются в отдельных плавающих окнах, их можно менять местами, увеличивать, сворачивать и запускать сразу несколько штук одновременно, что заметно упрощает работу с документами, таблицами и почтой.
Нужно подключить планшет к монитору? Достаете USB-хаб, ну, либо же, как современный и модный человек, просто втыкаете в планшет Type-C без дополнительных переходников. Как и в десктопных операционных системах, тут можно даже настраивать вывод изображения: разрешение, тип проекции. И вот тут разработчикам надо отдать должное, потому что у меня Mac не всегда «цепляется» к ультраширокому монитору. Тут же таких проблем не было в принципе, хотя и кабель тот же, и переходник никто не менял.
Все это добро можно снабдить еще и стилусом, который ддерживает 4096 уровней чувствительности к нажатию и распознаёт угол наклона. Тут планшету не помешала бы дополнительная версия с матовым экраном, которая более дружелюбна к использованию стилуса. Huawei, например, во всю перешла на матовые экраны и, кажется, только выиграла от этого.
Производительность
Что ни устройство у Honor в этом полугодии — так сразу на флагманском или почти флагманском «снапе». Герой обзора исключением не стал — внутри у него Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, выполненный по трёхнанометровому техпроцессу, с графическим ускорителем Adreno 829 и оперативкой объёмом 12 или 16 ГБ в зависимости от версии.
Да, это не самый-самый Snapdragon 8 Elite Gen 5, который встречается в некоторых более доступных планшетах, однако на практике разница между этиму двумя чипами ощущается только в синтетических тестах: в повседневных сценариях они выдают примерно одинаковый уровень производительности, который укладывается во флагманские рамки. Хотите запускать PC-игры? Ставьте нужное ПО и играйте — «оборотов» хватит.
Накопитель построен на скоростном стандарте UFS 4.0 и доступен в объёмах 256 либо 512 гигабайт, слота расширения памяти карточкой здесь не предусмотрено, так что о нужном объёме стоит подумать заранее при покупке. В играх планшет ведёт себя стабильно и не спешит перегреваться, частоты снижаются плавно и предсказуемо под нагрузкой, а система охлаждения справляется с задачей достаточно тихо, не позволяя корпусу нагреваться до дискомфортных температур даже при долгих игровых сессиях в требовательных проектах.
Автономность
Первую кремний-углеродную батарею в потребительской электронике Honor показала три с половиной года назад, и теперь все мобильные и околомобильные устройства бренда взяли технологию на вооружение. Если коротко, то смысл перехода на новый тип АКБ в увеличении емкости при снижении физического объема. Это и есть, пожалуй, основная причина того, почему планшет вышел ну настолько компактным.
Да, внутри этого малыша действительно поместился аккумулятор на 10 100 мАч — просто напомню, что совсем недавно «повербанки» с такой же емкостью были вполне себе пузатыми здоровяками. А тут элементы питания мало того, что почти не занимают места, так еще и не сильно греются при зарядке — да, даже летом, мы проверили.
Комплектный блок питания мощностью 66 Вт восполняет заряд достаточно быстро, а поддержка реверсивной зарядки на 5 Ватт пригодится, если вам внезапно понадобится подпитать смартфон или беспроводные наушники прямо от планшета.
В смешанном сценарии использования, который включает в себя и работу с документами, и просмотр видео, и периодические игровые сессии, планшета хватает на полноценный рабочий день без необходимости искать розетку сразу после обеда.
Камера
К камерам в планшете у большинства пользователей отношение скептическое, ведь фотографировать плоским двенадцатидюймовым экраном на публике решится далеко не каждый. Но и не для этого камера в планшете нужна, будем честны. Документы? Другое дело.
И вот с ними MagicPad 4 отлично расправляется при помощи своей камеры на 13 Мп (f/2.0), которую и фазовым автофокусом снабдили, и видео в 4K снимать научили — ну, вдруг вам понадобится заснять на видео какой-то важный момент в вашей поездке.
А вот фронтальная камера куда важнее для планшета, потому что именно она задействуется во время видеозвонков и конференций. Картинка получается достаточно чёткой и без лишнего шума благодаря тому, что огромный яркий OLED-экран во время съёмки фактически превращается в дополнительный источник заполняющего света, подсвечивая лицо мягче, чем это делают обычные светодиодные вспышки на смартфонах. Результат более чем сносный, но будто можно и посерьезнее модуль воткнуть.
Конкуренты
|Honor MagicPad4
|HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025)
|Apple iPad Air (M3) 5G
|Операционная система
|Android 16, оболочка MagicOS 10
|HarmonyOS 4.3
|iPadOS 18
|Экран
|OLED, 1 млрд цветов, 165 Гц, 2400 нит (пик), 12,3″, 3000×1920 п., 3:2, ~290 ppi
|Double-layer (Tandem) OLED, 1 млрд цветов, 144 Гц, 2000 нит (пик), HDR Vivid, опция PaperMatte, 12,2″, 2800×1840 п., 3:2, ~275 ppi
|Liquid Retina IPS LCD, 60 Гц, до 500 нит (typ.), 11,0″, 1640×2360 п., 4:3, ~264 ppi
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 3 нм, 8 ядер (2×3,8 ГГц Oryon V3 Phoenix L + 6×3,32 ГГц Oryon V3 Phoenix M)
|HiSilicon Kirin T92A (9020), 7 нм, 8 ядер (1×2,4 ГГц + 3×2,0 ГГц + 4×1,6 ГГц)
|Apple M3, 3 нм, 8 ядер (4 производительных + 4 энергоэффективных)
|Графика
|Adreno 829
|Maleoon 920
|Apple GPU (9-ядерная, встроена в M3)
|Оперативная память
|12 / 16 ГБ
|12 / 16 ГБ
|8 ГБ
|Накопитель
|256 / 512 ГБ
|256 / 512 ГБ, 1 ТБ
|128 / 256 / 512 ГБ, 1 ТБ
|Связь
|Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 (dual/tri-band), USB Type-C, без NFC
|Bluetooth 5.2 (AAC, LDAC), Wi-Fi 7, USB Type-C 3.1 Gen 1, GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo/QZSS, без NFC
|Bluetooth 5.3 (A2DP, LE), Wi-Fi 6E (dual-band), 5G, USB Type-C 3.1 Gen 2, DisplayPort, магнитный коннектор
|Камеры
|Основная: 13 Мп, f/2,0, PDAF, видео 4K
|Основная: 50 Мп, f/1,8, PDAF + 8 Мп, f/2,2 (ультраширик), видео 4K
|Основная: 12 Мп, f/1,8, dual pixel PDAF, видео 4K
|Фронтальная: 9 Мп, f/2,2, видео 4K
|Фронтальная: 8 Мп, f/2,0
|Фронтальная: 12 Мп, f/2,0, 122° (ультраширик), Center Stage
|Аккумулятор
|10 100 мАч (Si/C), заряд 66 Вт
|10 100 мАч, заряд 100 Вт
|7606 мАч (28,93 Вт·ч)
|Размеры
|273,4×178,8×4,8 мм
|271,3×182,5×5,5 мм
|247,6×178,5×6,1 мм
|Масса
|450 г
|508 г
|460 г (Wi-Fi) / ~465 г (5G)
|Цена
|~100 000 ₽ (полный комплект, оф. розница, 60 тыс. в серой)
|~100 000 ₽ (ДНС, 512 ГБ + клавиатура + чехол, 60 тыс. в серой)
|~ 82 000 ₽ (5G 128 ГБ, 60 тыс. в серой
HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2025)
MatePad Pro сегодня остаётся, пожалуй, самым убедительным аргументом в пользу того, что планшет способен полноценно заменить рабочий ноутбук. И делает он это за счёт вещей, которые Honor пока решила обойти стороной. Внутри HarmonyOS живёт десктопная версия WPS Office с интерфейсом один в один как на компьютере, а фирменное приложение GoPaint вместе с матовым покрытием экрана превращает планшет в серьёзный графический инструмент, которым удобно пользоваться часами подряд без ощущения, что рисуешь пальцем по стеклу.
Матовая текстура это вполне рабочий инструмент — она убирает блики и создаёт ощущение бумаги под стилусом, чего у Honor MagicPad 4 попросту нет. Как и герой обзора, MatePad Pro 13.2 тоже умеет подключаться к внешним мониторам через порт USB Type-C и работать в оконном режиме, максимально приближенном к настольной операционной системе.
Расплатой за все эти возможности становится процессор Kirin T92, который заметно уступает Snapdragon 8 Gen 5 в производительности и совместим лишь с ограниченным набором приложений из-за отсутствия сервисов Google. По цене MatePad Pro в комплектации 512 ГБ с клавиатурой и чехлом обходится примерно так же, как MagicPad 4 в максимальной версии, но для тех, кому важнее творческие и офисные сценарии, а не сырая мощность, выбор здесь может быть сделан не в сторону Honor.
Apple iPad Air (M3) 5G
Айпад берёт совершенно другим — многолетней отлаженностью экосистемы iPadOS, качеством оптимизации приложений под большой экран и удобством работы в связке с айфоном или маком, если такие устройства уже есть в обиходе. Чип M3 в синтетических тестах превосходит и Snapdragon 8 Gen 5, и уж тем более Kirin T92, а поддержка Apple Pencil Pro и клавиатуры Magic Keyboard делает из iPad Air полноценный рабочий инструмент для тех, кто готов докупить оба аксессуара отдельно за дополнительные деньги.
При этом сам корпус планшета выглядит откровенно консервативно на фоне конкурентов — толщина 6,1 мм и увесистые рамки вокруг экрана (с частотой обновления 60 Гц) смотрятся особенно архаично рядом с экраном MagicPad 4 на 165 Гц. Батарея тоже уступает в цифрах — почти 7,6 тысячи миллиампер-часов против 10 100 у Honor, хотя оптимизация iPadOS частично компенсирует разницу в автономности. За свои 82 тысячи рублей покупатель получает голый планшет без единого аксессуара в коробке, и это стоит держать в голове при сравнении итоговых бюджетов.
Итого
Если сравнивать все три планшета по совокупности возможностей за вложенные деньги, Honor MagicPad 4 выглядит самым сбалансированным вариантом из тройки. HUAWEI MatePad Pro 13.2 действительно сильнее во всяких творческих ценариях, связанных с рисованием и офисной работой, но в производительности заметно уступает.
iPad Air на M3 остаётся логичным выбором для тех, кто уже вложился в технику Apple и кому нужна экосистема, однако как самостоятельное устройство он выглядит устаревшим — толстые рамки, экран без повышенной частоты обновления и полное отсутствие аксессуаров в базовой комплектации ощущаются особенно остро на фоне того, что предлагает герой обзора по цене чуть выше.
Тем же, у кого есть свободный бюджет в районе 100−120 тысяч рублей и принципиальное желание остаться в экосистеме Apple, разумнее сразу присмотреться к iPad Pro на M4 или свежем M5 — там и чип мощнее, и рамки заметно тоньше, и дисплей современнее. Но если задача — получить максимум возможностей здесь и сейчас без необходимости докупать половину аксессуаров, Honor MagicPad 4 выглядит разумным вариантом для покупки.
Но можно поступить еще разумнее — в «серой» рознице его получится отыскать в полтора раза дешевле. Да, придется отказаться от аксессуаров, но взамен вы получите максимально «жирное» устройство, которое прослужит верой и правдой не один год. Все данные у него для этого есть.
- Рекордно тонкий металлический корпус
- OLED-экран на 165 Гц
- Клавиатура и стилус в комплекте
- Ёмкая батарея на 10 100 мАч
- Шесть лет обновлений ПО
- Snapdragon 8 Gen 5, не топовый
- Отсутствие подсветки клавиатуры
- Слабые камеры для фото
- Зарядка 66 Вт