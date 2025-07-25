Большой экран, лёгкий корпус, быстрый процессор: HONOR Pad 10

Как и у HONOR Pad 9, по краям расположены стереодинамики, да и вообще по звуку планшет, что называется, «качает». Ну, насколько это возможно при таких габаритах.

Экран

Как и в предшественнике, здесь используется 12,1-дюймовый экран с разрешением 2560х1600 пикселей. По сути, это QHD-разрешение в формате 16:10.

Матрица — IPS. К сожалению, OLED-экраны такого размера пока очень дорогие, поэтому их ставят только во флагманские модели вроде iPad Pro (цена — свыше 100 тысяч рублей). Из других актуальных моделей: HONOR MagicPad 2 12.3 — самый доступный современный планшет с OLED-экраном, но это, как говорится, уже другая история.