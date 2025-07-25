Большой экран, лёгкий корпус, быстрый процессор: HONOR Pad 10

Большой экран, лёгкий корпус, быстрый процессор: HONOR Pad 10Один из лучших планшетов среднего уровня на сегодняшний день
Внешний вид
Предшественник, HONOR Pad 9, был одним из самых компактных и лёгких 12-дюймовых планшетов на рынке. Да, это может показаться неочевидным, но у HONOR цифра в названии никак не связана с размером экрана, а обозначает поколение.
Диагональ экрана у HONOR Pad 10 точно такая же, как у Pad 9, но сам планшет стал легче, чуть компактнее и тоньше.
Единственное, к чему я могу придраться в плане внешности — расположение USB-C разъёма. То, что оно не симметричное относительно толщины корпуса — это полбеды. Но разъём настолько близко стоит к задней стенке, что, кажется, ещё чуть-чуть и она сама бы отломилась.
Но в остальном планшет производит впечатление стильного, солидного и в меру лаконичного устройства.
Кнопок тут всего две: качелька громкости и питание/блокировка. К сожалению, для сканера отпечатков пальцев места не нашлось (под экраном его тоже нет). Так что, вся биометрия здесь представлена только распознаванием лица, что, конечно, за счёт одной лишь фронтальной камеры не может являться безопасным и надёжным способом.
Как и у HONOR Pad 9, по краям расположены стереодинамики, да и вообще по звуку планшет, что называется, «качает». Ну, насколько это возможно при таких габаритах.
Экран
Как и в предшественнике, здесь используется 12,1-дюймовый экран с разрешением 2560х1600 пикселей. По сути, это QHD-разрешение в формате 16:10.
Матрица — IPS. К сожалению, OLED-экраны такого размера пока очень дорогие, поэтому их ставят только во флагманские модели вроде iPad Pro (цена — свыше 100 тысяч рублей). Из других актуальных моделей: HONOR MagicPad 2 12.3 — самый доступный современный планшет с OLED-экраном, но это, как говорится, уже другая история.
|HONOR Pad 10
|Максимальный уровень яркости (макс ручн./мин.)
|545/1,992 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1300:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|0,73-4,15
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500-7500К
В любом случае, IPS-экран в HONOR Pad 10 поддерживает и отображение 1 миллиарда цветов (имея 100% охват sRGB), и HDR, и, что главное, частоту обновления 120 Гц.
Измеренная яркость экрана тоже оказалась выше, чем у HONOR Pad 9 (который, к слову, не имел 100% охвата sRGB). Также, в настройках можно включить различные опции по защите зрения, в том числе, снижение уровня синего, но не только.
Единственное, к чему я мог бы придраться в плане экрана: еле заметные ореолы на контрастных участках (например, чёрный текст на белом фоне). Не исключено, что это программная особенность (всякой там динамической контрастности или ещё что-ннибудь), т.к. если переключить тему на тёмную (и текст будет уже белым на чёрном фоне) никаких ореолов уже нет.
Производительность и автономность
В HONOR Pad 10 используется система на чипе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 а также аккумулятор ёмкостью 10100 мАч. Для сравнения, в предшественнике, HONOR Pad 9, был Snapdragon 6 Gen 1 и 8300 мАч.
Так что, улучшилась и производительность (почти в два раза), и автономность (примерно на 30%).
Время работы во всех режимах превысило 10 часов, в том числе в игровом тесте. Это, правда, не значит, что на HONOR Pad 10 можно прям играть на протяжении 10 часов — всё-таки, в отличие от тестовой сцены, при активной игре энергопотребление в разы выше, но это уже зависит от игры.
Функциональность
Основное предназначение HONOR Pad 10 — взаимодействие с мультимедиа-контентом, веб-сёрфинг, простые офисные задачи. С первым и вторым, думаю, и так всё понятно: экран большой, смотреть фильмы и веб-страницы здесь максимально комфортно. Внушительный стереозвук тоже стоит отметить — как и у предыдущих моделей, здесь 4 динамика, расположенные по краям. Так что смотреть фильмы можно и без наушников (но, разумеется, делайте так только дома).
Для офисных задач у HONOR есть собственный офисный пакет HONOR Документы, включающий, как водится, текстовый редактор, табличный редактор, средство составления презентаций, и инструменты конвертации документов в PDF. Есть даже возможность объединять несколько PDF-файлов в один или наоборот разделять один PDF на несколько файлов.
Также в планшете присутствуют ИИ-функции: можно легко и просто выделить весь текст с изображения и скопировать его, например, в приложение Заметки (это делается буквально двумя жестами: костяшкой пальца выделяем область с текстом, затем смахиваем вправо).
Камера
Традиционно от камеры планшета (если это не флагманский планшет) многого ждать не стоит. Она годится для съёмок каких-нибудь документов (для распознавания, например), ну и селфи в целом подойдёт для видеочата. Но не более.
Съёмка видео ограничена разрешением 1080p и частотой кадров 30 к/с как на селфи-камеру, так и на тыльную.
Конкуренты
|Honor Pad 10
|Xiaomi Redmi Pad Pro Wi-Fi
|TCL NXTPAPER 12 Pro
|Операционная система
|Android 15 + MagicOS 9
|Android 14 + HyperOS
|Android 12
|Экран
|IPS 12,1", 2560x1600 пикс., 16:10, 249 ppi, 120 Гц
|IPS 12,1", 2560x1600 пикс., 249 ppi, 120 Гц
|NCVM IPS 12,2'', 2160x1440 пикс., 3:2 (15:10), 213 ppi, 60 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 1х Cortex-A715 2,63 ГГц + 3х Cortex-A715 2,4 ГГц + 4х Cortex-A510 1,8 ГГц
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 4x 1,95 ГГц Cortex-A55, 4x 2,4 ГГц Cortex-A78
|Mediatek MT8771, 2x Cortex-A76 2,4 ГГц, 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 720
|Adreno 710
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|128/256 Гбайт
|256 Гбайт
|256 Гбайт
|Связь
|Wi-Fi 802.11 ac/6, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS
|LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная: 8 Мп, f/2,0, качество видео: до 4K@30 FPS, фронтальная: 8 Мп f/2,2
|Основная: 8 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп
|Основная: 13 Мп, f/2,0, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная двойная: 8 Мп + 8 Мп
|Аккумулятор
|10100 мАч
|10000 мАч
|8000 мАч
|Мощность зарядки
|35 Вт
|33 Вт
|18 Вт
|Размеры
|277,1x179,3x6,3 мм
|280х181,8х7,5 мм
|279x192,5x6,9 мм
|Масса
|525 г
|571 г
|599 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Поддержка стилуса
|да
|да
|да
|Цена
|от 30 тысяч рублей
|от 26,5 тысяч рублей
|от 30 тысяч рублей
Xiaomi Redmi Pad Pro Wi-Fi
У Xiaomi Redmi чуть хуже процессор и он крупнее, толще, тяжелее, зато он стоит на 3,5 тысячи рублей дешевле. Экран при этом такой же по характеристикам, да и в остальном это почти копия HONOR Pad 10.
TCL NXTPAPER 12 Pro
Фишка этого планшета в специальном экране, который как бы имитирует бумагу, но чисто визуально и не совсем. Ещё там довольно слабый процессор (хуже чем у HONOR) и зарядка всего 18 Вт, а из плюсов — слот для SIM-карты. Но цена — как у HONOR Pad 10 без скидок, так что если «экран-бумага» для вас не звучит привлекательно, то и смотреть в сторону этого планшета смысла нет.
Итого
HONOR Pad 10 — не самый дешёвый планшет в своём сегменте, но зато один из самых оптимальных учитывая начинку, габариты и функции. Собственно, с таким весом из 12-дюймовых планшетов кроме HONOR и Huawei выбрать вообще нечего. А вес для планшета — одна из важнейших характеристик наряду с экраном, особенно если вы часто держите его в руках.
Так что HONOR Pad 10 станет хорошим выбором и в качестве «прикроватного» планшета, и подойдёт для путешествий, а также для демонстрации портфолио каких-нибудь графических материалов вашим клиентам — благодаря большому экрану с хорошей и точной цветопередачей.
- Один из самых тонких и лёгких 12-дюймовых планшетов
- Достойная производительность и автономность
- ИИ-функции
- Предустановленный фирменный офисный пакет
- Ореолы у чёрного текста на белом фоне
- Нет сканера отпечатков пальцев