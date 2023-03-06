Выбираете планшет? Вот лучший вариант из недорогих

А в чём-то проблема-то? Выбор огромный!

Вы, наверное, думаете, что я приукрашиваю проблему с выбором планшетов в 2023 г.? Не-а, ребят — я просто экономлю вам время и заранее рассказываю, с чем вам придётся столкнуться. А это, например:

Не очень-то дешёвые планшеты Samsung с копеечными и еле ворочающимися китайскими процессорами Unisoc (!), иногда даже с 3 ГБ оперативной памяти (!!) и TFT-дисплеями (!!!) эдак за 18-20 тысяч рублей. То есть с набором характеристик, как у смартфона живущей на одну пенсию бабушки. Работают такие планшеты, мягко говоря, неторопливо.

Всяческие планшеты Huawei. Вроде бы и ничего, но нет Google-сервисов. А цены такие, будто сервисы есть.

Apple iPad. Дорого и в России с 2022 года всё меньше и меньше функций работают.

Xiaomi, Realme и Lenovo. В целом пригодные к использованию, но остаётся большой риск, что часть таких планшетов начнут блокировать за использование вне Китая, как это уже произошло со смартфонами Realme чуть раньше. Чтобы не экономили.

Огромное количество брендов, названия которых вы никогда прежде не слышали, с качеством изготовления уровня «Боже, не дай бог такое купить по незнанию!». Комментарии излишни.

Нельзя сказать, что выбирать совсем не из чего — просто сейчас выбор планшета превратился в лотерею, где почти нет всесторонне хороших вариантов для тех, кому просто нужно купить планшет, а на разбираться в недостатках Unisoc, дисплейных матрицах, троттлинге и сбоях Android у малоизвестных производителей.

И HONOR Pad 8 на этом всём — редкий вариант, где абсолютно всё сделано качественно. При этом и цену за «шильдик» не накрутили, но добавили в планшет часть функций ноутбука, чтобы он стал для вас полезнее.

Почему планшеты до сих пор не заменили ноутбуки в полной мере

В бюджетных моделях это пытались внедрить давно, но мешали ограничения.

Первое — экран. А точнее, его размеры . В устройствах до 20-25 тысяч рублей, вы вряд ли отыщите что-то с диагональю более 10-11”. Даже с использованием физической клавиатуры, когда вы видите текст на всем экране целиком, работать с ним неудобно — все слишком мелкое, и глаза от такого быстро устают.

Второе ограничение — долгое подключение периферии и того же смартфона к «рабочему» планшету . Порт Type-C (и хорошо, если Type-C) у него один, носить кучу кабелей не всегда хочется. В таком случае было бы неплохо использовать какие-то фишки оболочки, позволяющие подключать другие устройства без проводов. Но об этом тоже редко кто задумывается.

Следующая проблема — отсутствие подходящих клавиатур и чехлов-клавиатур. Конечно, можно приобрести обычную компактную клавиатуру на 65 клавиш, но от планшета хочется как минимум того же уровня удобства, что дают ультрабуки. Носить отдельно и клавиатуру, и планшет? Извольте.

И в Pad 8 всё это, кстати говоря, решили. Но обо всём по порядку:

Технические характеристики