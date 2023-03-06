Выбираете планшет? Вот лучший вариант из недорогих

Выбираете планшет? Вот лучший вариант из недорогихHONOR Pad 8
Если вы до сих пор пребываете в иллюзии, что выбор планшета похож на выбор смартфона — открыл сайт и выбрал из множества хороших моделей — вы ОЧЕНЬ давно не покупали планшет. Выбор и цены в таких устройствах много-много лет уже не те, какими кажутся в вашем воображении. Тем ценнее, что среди всего этого «Они с ума сошли такое продавать в 2023 по таким ценам?!» есть всесторонне хороший вариант от всем вам хорошо известного HONOR. Не просто с Google-сервисами и нормальными характеристиками, но и с «изюминкой». А такого не было уже давно.
Фото: Ferra.ru
А в чём-то проблема-то? Выбор огромный!
Вы, наверное, думаете, что я приукрашиваю проблему с выбором планшетов в 2023 г.? Не-а, ребят — я просто экономлю вам время и заранее рассказываю, с чем вам придётся столкнуться. А это, например:
Не очень-то дешёвые планшеты Samsung с копеечными и еле ворочающимися китайскими процессорами Unisoc (!), иногда даже с 3 ГБ оперативной памяти (!!) и TFT-дисплеями (!!!) эдак за 18-20 тысяч рублей. То есть с набором характеристик, как у смартфона живущей на одну пенсию бабушки. Работают такие планшеты, мягко говоря, неторопливо.
Всяческие планшеты Huawei. Вроде бы и ничего, но нет Google-сервисов. А цены такие, будто сервисы есть.
Apple iPad. Дорого и в России с 2022 года всё меньше и меньше функций работают.
Xiaomi, Realme и Lenovo. В целом пригодные к использованию, но остаётся большой риск, что часть таких планшетов начнут блокировать за использование вне Китая, как это уже произошло со смартфонами Realme чуть раньше. Чтобы не экономили.
Огромное количество брендов, названия которых вы никогда прежде не слышали, с качеством изготовления уровня «Боже, не дай бог такое купить по незнанию!». Комментарии излишни.
Нельзя сказать, что выбирать совсем не из чего — просто сейчас выбор планшета превратился в лотерею, где почти нет всесторонне хороших вариантов для тех, кому просто нужно купить планшет, а на разбираться в недостатках Unisoc, дисплейных матрицах, троттлинге и сбоях Android у малоизвестных производителей.
И HONOR Pad 8 на этом всём — редкий вариант, где абсолютно всё сделано качественно. При этом и цену за «шильдик» не накрутили, но добавили в планшет часть функций ноутбука, чтобы он стал для вас полезнее.
Почему планшеты до сих пор не заменили ноутбуки в полной мере
В бюджетных моделях это пытались внедрить давно, но мешали ограничения.
Первое — экран. А точнее, его размеры. В устройствах до 20-25 тысяч рублей, вы вряд ли отыщите что-то с диагональю более 10-11”. Даже с использованием физической клавиатуры, когда вы видите текст на всем экране целиком, работать с ним неудобно — все слишком мелкое, и глаза от такого быстро устают.
Второе ограничение — долгое подключение периферии и того же смартфона к «рабочему» планшету. Порт Type-C (и хорошо, если Type-C) у него один, носить кучу кабелей не всегда хочется. В таком случае было бы неплохо использовать какие-то фишки оболочки, позволяющие подключать другие устройства без проводов. Но об этом тоже редко кто задумывается.
Следующая проблема — отсутствие подходящих клавиатур и чехлов-клавиатур. Конечно, можно приобрести обычную компактную клавиатуру на 65 клавиш, но от планшета хочется как минимум того же уровня удобства, что дают ультрабуки. Носить отдельно и клавиатуру, и планшет? Извольте.
И в Pad 8 всё это, кстати говоря, решили. Но обо всём по порядку:
Технические характеристики
|HONOR Pad 8
|Операционная система
|Android 12 + Magic UI 6.1
|Экран
|IPS, 12,0", 1200 x 2000 п., 60 Гц, 15:9, 194 PPI
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 680, 6 нм, 8 ядер (2 ядра 2,4 ГГц Cortex A-73 + 6 ядер 1,7 ГГц Cortex A-53)
|Графика
|Adreno 610
|Оперативная память
|6 ГБ
|Накопитель
|128 ГБ, без слота для карты памяти
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC
|Камеры
|Основная: 5 Мп, f/2.2, 27 мм, 1/5", 1.12 мкм, AF
|Фронтальная: 5 Мп, f/2.2, 27 мм, 1/5", 1.12 мкм
|Аккумулятор
|7250 мАч, блок питания 22,5 Вт
|Размеры
|278,5 x 174,1 x 6,9 мм
|Вес
|520 г
|Цена
Внешний вид
Когда планшет впервые попал ко мне в руки, захотелось сразу заглянуть в табличку с характеристиками и сверить размеры. Из-за тонких рамок вокруг экрана и того, что планшет занимает мало места, поначалу не веришь, что перед тобой действительно двенадцатидюймовый экран.
Соотношение сторон тоже даёт о себе знать. Вместо стандартных 16:9, в HONOR решили использовать 15:9, чтобы дисплей был не слишком уж вытянутым
Ferra.ru
Но перепроверил, и да — действительно 12 дюймов. А с учётом того, что сегодня и в ноутбуках, и в планшетах научились компоновать микросхемы, камеры и аккумулятор плотно, толщина корпуса в Pad 8 — всего 6,9 мм. Если что — Apple iPad 10.9 2022 даже немного толще (и дороже раза в два). А если вы покупали свой предыдущий планшет довольно давно, то будете в шоке от того, насколько Pad 8 тонкий — буквально как обложка какой-нибудь книги! Результат отличный, учитывая, что где-то в недрах корпуса поместился еще и аккумулятор емкостью 7250 мАч.
HONOR Pad 8
Ferra.ru
Сам корпус выполнен из монолитного куска алюминия, поэтому никаких полосок или вставок из других материалов тут нет. А то видывал я планшеты с полосками, как у зебры, на спинках, чтобы Wi-Fi ловился нормально. Здесь же единственная пластиковая накладка, предназначенная для стабильной работы беспроводного модуля связи, расположена сбоку, и она почти незаметна — без подсказки вы даже её даже не найдёте.
Разносить физические кнопки на разные торцы не стали, в Pad 8 они все находятся сверху слева, если считать горизонтальную ориентацию устройства основной. Расположены друг относительно друга удобно, можно даже скриншоты одним пальцем делать.
HONOR Pad 8
Ferra.ru
Динамиков много. Целых восемь штук (четыре высокочастотных + четыре низкочастотных), под которые выделили четыре здоровенные решетки с аккуратной круглой перфорацией. Они попарно находятся на меньших сторонах планшета, выдавая хороший и равномерный эффект стерео.
Качество звука — это то, что вас будет впечатлять и радовать в сравнении с любым смартфоном. Есть низкие частоты! На высокой громкости звук не «задушен» и не ослабевает! HONOR Pad 8 звучит как хороший дорогой среднеразмерный ноутбук
HONOR Pad 8
Ferra.ru
Держать в руках Pad 8 удобно из-за небольшой толщины корпуса и веса 520 г. Вроде бы эт цифры звучат так, словно планшет и поднять-то проблематично, но для 12-дюймовой площади корпуса показатель нормальный. Планшетом можно с легкостью управляться, держа его в одной руке, трудностей это не доставляет, руку оттягивает не сильно. У вас ведь не начинают болеть кисти, когда вы несёте в руках 13-дюймовый 1.2-килограммовый ноутбук? А ведь он более чем в 2 раза тяжелее!
Клавиатура
Выше я уже писал о том, что недорогим планшетам зачастую не хватает «родных» чехлов-клавиатур. В HONOR, видимо, считают так же, поэтому для Pad 8 можно приобрести оригинальный чехол со встроенной клавиатурой, сделанный в сотрудничестве с брендом Amork. В нашей версии была нанесена только английская раскладка, но в продаже будут только варианты с кириллицей.
HONOR Pad 8
Ferra.ru
Это самый классический чехол-«книжка» без дополнительных сегментов. Открыл, поставил — всё сразу работает. Даже уведомление о сопряжении на всякий случай появляется.
Толщина чехла — 1,6 см. Очень тонкий, папки для ваших документов в МФЦ примерно такой же толщины При этом и ход клавиш приятный, как на ином ноутбуке, и автономность у клавиатуры приличная. По информации HONOR от одного заряда клавиатура сможет проработать порядка 127 часов в режиме непрерывного набора текста.
Угол раскрытия фиксированный, отрегулировать его нельзя. Планшет крепится в небольшом углублении при помощи магнитов. Держится крепко, можно поставить всю конструкцию на колени, если захотите поработать с дивана, например.
Ход клавиш — 1,6 мм, такой характерен, в основном, для ноутбуков. Расстояние между клавишами комфортное, задевать клавиши в процессе печати не будете.
Кстати, о своем состоянии клавиатура может оповещать аж двумя светодиодами. Один вмонтирован в клавишу Caps Lock и сигнализирует либо о статусе самой клавиши, либо о подключении к планшету. Второй диод спрятался в верхнем правом углу, он показывает уровень заряда встроенного аккумулятора.
Дисплей
Диагональ у планшета не самая распространенная — ровно 12 дюймов с соотношением сторон 15:9 и разрешением 2000 х 1200 пикселей. Full HD, только немного адаптированный под местные реалии.
HONOR Pad 8
Ferra.ru
Дисплей — IPS. И я бы тут сказал, что «ничего особенного», если бы в некоторых Самсунгах (Galaxy Tab A8 2021, например), при такой же цене не устанавливали более унылый TFT PLS.
По яркости, должен вам сказать, 390 нит на планшетах ощущаются эдак как 480 нит на смартфонах. Почему так? Потому что на смартфонах вам в лицо светит маленький кусочек дисплея, а здесь — приличная такая по размеру «разделочная доска» размером с экран иного ноутбука.
Ну и по цветовой температуре — её можно выбрать между тёплой (желтоватый оттенок белого) и холодной (синеватый). А можно и перенастроить на идеальные 6500K. Такое, в действительности, мало какой планшет позволяет.
|HONOR Pad 8
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|390/3 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1395:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|95%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,8
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8120
Воздушной прослойки под экраном нет, сделан он по технологии OGS (One Glass Solution), а это значит, что под яркими солнечными лучами экран будет читаем не хуже, чем у чуть более ярких конкурентов без единого модуля «стекло+экран».
Рамки вокруг самого дисплея маленькие и равномерные. Их хватает для того, держать планшет можно было комфортно и без боязни за ложные касания. Как человек, который неудачно хватался за планшеты во время созвона и случайно включал камеру со своим кислым лицом, я такие мелочи ценю.
Оболочка
Одна из главных фишек HONOR Pad 8 — возможность транслировать экран своего смартфона прямиком на планшет. Точнее, это не трансляция в привычном понимании, а полноценное воспроизведение интерфейса смартфона в отдельном окне. Можно перетаскивать файлы, использовать буфер, и все это без проводов, да еще и в нормальном исполнении, без ввода IP-адресов, паролей и прочей ненужной обычному пользователю информации. Все это реализовано на базе Android 12 с Magic UI 6.1 поверх оригинальной системы.
Новейшее поколение оболочки выглядит ощутимо приятнее предыдущего. На главном экране появился полноценный нижний бар с возможностью разделения на две части. Он и раньше был, но теперь он визуально отделён от фона и это здорово.
HONOR Pad 8
Ferra.ru
Компоновка приложений в лаунчере тоже стала удобнее. Есть большие папки, которые занимают место четырех стандартных иконок, но взамен дают возможность поместить внутрь до 12 иконок. Нажимать на них можно сразу, без дополнительного открытия папки.
Производительность и автономность
За вычислительные мощности в HONOR Pad 8 отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 680. Если вы из тех, кто перед покупкой планшета «копает» общие рейтинги процессоров и сводные таблицы, вы уже видели, что:
- Он построен на ядрах Cortex-A73 и A53
- При этом почему-то быстрее восьмиядерных MediaTek Helio G85/G88 или Unisoc T612, которые построены на новых ядрах Cortex-A75 и A55.
А знаете, почему?
Потому что:
- В Snapdragon 680 четыре мощных ядра (A73) и четыре экономичных (A53)
- В Unisoc T612 и Helio G8x только два мощных ядра (A75) и шесть экономичных-маломощных (A55)
- Unisoc T600 серии и Helio G8x выпускаются на устаревшем техпроцессе 12 нм, поэтому нагреваются больше и сбрасывают частоты сильнее, чем Snapdragon 680, выпускающийся на техпроцессе 6 нм
- Этот же техпроцесс 6 нм позволяет Snapdragon 680 держать частоты мощных ядер вплоть до 2.4 ГГц. Даже у более дорогого Helio G99 частоты составляют всего 2.05 ГГц
Всё это не превращает HONOR Pad 8 в «гоночный-экстремальный» по скорости работы планшет, но де-факто Snapdragon по ощущениям и потенциалу гораздо ближе к процессорам среднего класса, чем кажется на графиках. И работает достаточно быстро, чтобы у вас и приложения открывались без притормаживаний, и 4K-видео крутилось запросто.
Автономности — примерно на сутки. С учётом того, насколько тонкий у планшета корпус при IPS-дисплее, весьма неплохо. Опять же, процессор здесь не прожорливый, как его ни нагружай, да и разрешение дисплея не запредельное.
В восполнении заряда планшету помогает комплектный блок питания мощностью 22,5 Вт. C 0% до 100% планшет заряжается свои 7250 мАч за два часа. Для справки — Apple iPad 10.9 2022 с примерно такой же ёмкостью аккумулятора заряжается за 2 часа 45 минут.
Камера
HONOR Pad 8 получил два почти одинаковых (разница в наличии автофокуса) модуля c разрешением 5 Мп. Очевидно, что они тут необходимы для WhatsApp, Telegram, VK, Skype и всего остального, а не для того, чтобы делать на них потрясающие снимки для ваших социальных сетей. Весь круг применения камеры в планшете ограничивается либо приложениями для видеоконференций, либо сканерами документов. Большего от них просить странно.
Никакими дополнительными алгоритмами камеру не пытались снабдить. И в целом-то дневные снимки получаются естественными, с неплохой детализацией и аккуратными цветами. Нет и артефактов HDR вместе с выкрученной на максимум резкостью. Всё это помогает камере неплохо снимать текст для дальнейшей выгрузки в тот же Microsoft Lens, например.
Оба модуля поддерживают съемку видео в разрешении Full HD. Для видеосвязи, опять же, хватит. Мало, если сравнивать со смартфонами, да. Но если сравнить с ноутбуками и ультрабуками? Там и Full HD-то редкость, а про сенсоры с разрешением 5 Мп и говорить не стоит.
Итого
А теперь из всего сказанного вы, вероятно, хотите краткие понятные выводы — с чего мы вдруг рекомендуем именно этот планшет? А причин несколько, загибайте пальцы:
HONOR Pad 8
Ferra.ru
- Качественный яркий экран с хорошей (и главное — настраиваемой как угодно) цветопередачей. Да ещё и здоровенный — 12 дюймов при компактных рамках! То есть по факту немногим крупнее этих ваших 10.9" в других планшетах.
Смартфоны нынче вымахали диагоналями под 7", поэтому если уж брать планшет — то такой, чтобы не напрягать глаза при чтении и просмотре фильмов.
Легко и недорого превращается в супер-лёгкий ноутбук, если докупите к нему клавиатуру. В отличие от остальных планшетов на Android, клавиатура тут не как у собаки пятая нога, а удобная — окна можно открывать как на Windows/MacOS и работать удобно.
Звук — просто кайф! После него смотреть видео и слушать музыку на смартфонах неприятно — такой-то дешман! А тут даже наушники надевать лишний раз неохота — с объёмным звуком из восьми хороших динамиков в корпусе звучание даже лучше, чем в TWS-затычках.
«Железо» — в порядке. Процессор как раз для того, чтобы ничего не икало и не тормозило, и очень экономичный. Зарядка — быстрее, чем практически у всех планшетов такой размерности.
В отличие от «палёной китайщины» у планшетов малоизвестных брендов, тут есть даже сертификация DRM Widevine L1, чтобы приложения лицензионных онлайн-видеосервисов (любых, по всему миру) не ругались на Android и работали правильно.
Можно удобно и полностью управлять своим смартфоном, который валяется «где-то там», с экрана планшета.
И цена абсолютно в пределах разумного. Ну вот серьёзно — это именно тот планшет, который вы вкладываете в понятие «недорогой хороший планшет», только даже лучше, потому что такое качество звука из динамиков вы вряд ли ожидали в недорогом сегменте.
Ковыряние AliExpress, перепрошивки с «китайки» на «глобалку» и эксперименты с малоизвестными брендами — это, конечно, прикольно. Но если вам уже неохота или ещё неохота во всё это погружаться, берите HONOR Pad 8 — жалеть не будете.