Не покупали планшеты, потому что на фоне смартфонов они не большие? А как вам такое?

Также экран поддерживает управление специальным стилусом, но в стандартном комплекте его нет (тут уже Samsung впереди, но корейцы за это хотят доплату, причём значительную — считай, стилус включён в стоимость Galaxy Tab).

Производительность и автономность

У HONOR Pad 9, который попал к нам на обзор, отсутствует модуль для SIM-карты, но честно говоря, за всю свою историю с различными планшетами я использовал этот слот… буквально один раз. Купил вторую симку просто посмотреть — понравится мне такое или нет.

Не понравилось. Просто не нашёл применения. Учитывая диагональ экрана современных телефонов, постоянно гулять на улице с планшетом бессмысленно, во многих помещениях уже есть Wi-Fi, ну, а где нет — там можно легко и просто раздать интернет со смартфона. Не говоря уже о затратах на отдельную SIM-карту с отдельным тарифом (дешёвых тарифов в 2024 г. в принципе нет, малой кровью тут не обойтись).

Среди моих знакомых слот для SIM-карты использовали буквально несколько людей, и то просто чтобы лишний раз не напрягаться раздачей с телефона или подключением к чужому Wi-Fi. Т. е. это была не столько необходимость для них, сколько прихоть.

В принципе, у HONOR среди моделей, которые можно найти в продаже в России, есть более компактная модель — HONOR Pad X9 — там уже SIM-карта поддерживается, это уже модель уровнем ниже по ирерархии, с дисплеем 11,5 дюймов и менее мощным процессором. Наверное, совсем идеально было бы иметь в ассортименте 8-дюймовый планшет с симкой, а для самой крупной модели действительно это не так важно.

Ну и не забывайте, что в Китае HONOR Pad 9 существует и в варианте с SIM-картой, так что всё зависит от того, захотят ли сетевые магазины везти такую комплектацию в Россию.