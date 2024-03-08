Не покупали планшеты, потому что на фоне смартфонов они не большие? А как вам такое?12-дюймовый HONOR Pad 9
Внешний вид
Знаете, почему в нынешних ноутбуках Apple MacBook такие странные диагонали? Всякие 16.2", 14.2", 13.6" и т.д.? Не для того, чтобы продавать вам сумки для ноутбука нестандартных размерностей (в масштабах сумки такие колебания погоды не делают), а потому что появилась техническая возможность установить более крупный дисплей в корпус, куда раньше помещалось только 16", 14" и 13.3".
Такая же история происходит и с планшетами. Во время тестирования HONOR Pad 9 я всё время забывал, что у меня в руках 12-дюймовый планшет. И ладно бы, если бы я в принципе давно держал планшет в руках и перестал ориентироваться в габаритах. Но нет: я перетестировал множество разных моделей планшетов, у меня был и 12-дюймовый iPad Pro, и 8−9-дюймовые модели от других производителей, был на тесте HONOR Pad X9... Сам я лично сегодня владею iPad Pro 10.5 (2017) и Samsung Galaxy Tab S7 («архивные» iPad 3, оригинальный iPad, Nexus 7 и прочие я не считаю — лежат в ящике). Так вот…
На мой взгляд, у HONOR Pad 9 для «обычного» планшета получился просто идеальный размер. 12-дюймовые модели конкурентов уже реально огромные и утомительно тяжёлые.
Да, «по цифрам» у iPad Pro диагональ не 12,1'', как у HONOR Pad 9, а 12,9'', но и разница в весе колоссальная — 682 грамма у самой лёгкой модели против 555 граммов у HONOR.
Это 127 граммов, которые тоже кажутся мелочью. Но вы возьмите в ладонь смартфон горизонтально, а потом поставьте ему на экран баночку йогурта (слава жуликоватым производителям — уже и йогурты по 120 грамм начали делать) и попробуйте, сколько вы так сможете удерживать смартфон в руке. Я вам гарантирую, что устанете быстрее, чем вам сейчас при чтении кажется.
То есть, конечно, чем больше экран, тем лучше. Но раньше я всегда склонялся к более компактным планшетам, в первую очередь, из-за веса.
С HONOR Pad 9 всё по-другому: здесь большой экран, а весит всё это... ну, практически, как у привычных 10-дюймовых планшетов. И ощущается как 10-дюймовый планшет из-за этого.
И в таком формате 12-дюймовый планшет — кайфовая штуковина под фильмы и чтение. Если и брать более мелкие устройства, то это что-то вроде iPad mini или складных смартфонов (HONOR Magic V2, Tecno Phantom V Fold, Samsung Galaxy Fold и т. п.). А вот планшет с диагональю крупнее 12" — уже удовольствие ниже среднего, потому что это будет уже что-то уровня половинки ноутбука или маленького монитора, с таким экраном будет банально неудобно маневрировать и дома, и в пути.
Как это обычно бывает с современными планшетами, для HONOR Pad 9 доступна клавиатура в виде чехла. Приятно, что в этом случае она фирменная и полностью русифицированная.
Чехол-клавиатура крепится на планшет с помощью специальных держателей.
К сожалению, физических контактов между клавиатурой и планшетом нет, клавиатура работает по Bluetooth, поэтому её придётся заряжать отдельно, и включать/отключать тоже отдельно.
Ещё в 12-дюймовый корпус можно было бы без труда вместить разъём 3.5 мм для проводных наушников. Но его здесь нет — веяние времени, все используют Bluetooth.
И сканера отпечатков пальцев тоже нет. Обычно в планшетах его встраивают в кнопку блокировки/питания, но тут почему-то так делать не стали. Поэтому разблокировка — или при помощи PIN, или сканированием лица.
Экран и интерфейс
У HONOR Pad 9 12,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560×1600 пикселей и максимальной частотой обновления 120 Гц.
Яркость экрана — высокая, 553 кд/м2 (нит) согласно замерам, даже выше заявленных на официальном сайте 500 кд/м2. Контрастность — 1500:1, что для IPS неплохо, хотя и не рекорд.
В целом экран почти идеальный — не мерцает, цветопередача естественная (в отличие от некоторых планшетов Samsung, например)., сенсор очень отзывчивый.
|HONOR Pad 9
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|553/1,84 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,59
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000K
Отдельно мне понравилось оформление оболочки системы: иконки, их форма и размер, графика, логика меню. Заметно, что тут оглядывались на интерфейс Apple, и лично мне это нравится больше, чем у Samsung, где элементы системы слишком мелкие и слишком закруглённые (во всех трёх случаях используется форма суперэллипса, но Samsung так и не подобрали ему идеальные параметры).
Также экран поддерживает управление специальным стилусом, но в стандартном комплекте его нет (тут уже Samsung впереди, но корейцы за это хотят доплату, причём значительную — считай, стилус включён в стоимость Galaxy Tab).
Производительность и автономность
У HONOR Pad 9, который попал к нам на обзор, отсутствует модуль для SIM-карты, но честно говоря, за всю свою историю с различными планшетами я использовал этот слот… буквально один раз. Купил вторую симку просто посмотреть — понравится мне такое или нет.
Не понравилось. Просто не нашёл применения. Учитывая диагональ экрана современных телефонов, постоянно гулять на улице с планшетом бессмысленно, во многих помещениях уже есть Wi-Fi, ну, а где нет — там можно легко и просто раздать интернет со смартфона. Не говоря уже о затратах на отдельную SIM-карту с отдельным тарифом (дешёвых тарифов в 2024 г. в принципе нет, малой кровью тут не обойтись).
Среди моих знакомых слот для SIM-карты использовали буквально несколько людей, и то просто чтобы лишний раз не напрягаться раздачей с телефона или подключением к чужому Wi-Fi. Т. е. это была не столько необходимость для них, сколько прихоть.
В принципе, у HONOR среди моделей, которые можно найти в продаже в России, есть более компактная модель — HONOR Pad X9 — там уже SIM-карта поддерживается, это уже модель уровнем ниже по ирерархии, с дисплеем 11,5 дюймов и менее мощным процессором. Наверное, совсем идеально было бы иметь в ассортименте 8-дюймовый планшет с симкой, а для самой крупной модели действительно это не так важно.
Ну и не забывайте, что в Китае HONOR Pad 9 существует и в варианте с SIM-картой, так что всё зависит от того, захотят ли сетевые магазины везти такую комплектацию в Россию.
«Железо» здесь как у современных смартфонов стоимостью 30-35 тысяч рублей (например, как у HONOR X9b и Realme 12 Pro) — процессор Qualcomm Snapdragon 6 gen 1.
Процессор не флагманский, но для повседневных задач его достаточно. Даже игры как-никак тянет (разве что, Genshin Impact выглядит довольно мыльно). Опять же — анимация на 120 Гц экране не тормозит, система работает плавно, а не рывками, приложения запускаются быстро. Чего вам ещё нужно, от планшета-то?
Автономность средняя. Лучше, чем у прошлогоднего HONOR Pad X8, но хуже, чем у актуального HONOR Pad X9 — всё из-за размеров экрана. Тем более, что экран тут IPS, а не OLED (ещё бы, за такую-то цену OLED найти проблематично, если это не глючный Lenovo, притащенный из Китая подпольно).
В общем, бывают и более выносливые планшеты, но, опять же, в среднем планшет используется реже, чем смартфон, вы не будете сидеть за ним с утра до вечера. А при отсутствии активного педалирования процессора играми или навигацией GPS/ГЛОНАСС энергопотребление не такое уж высокое (даже если планшет подключён к Wi-Fi).
Заряжается Pad 9 при этом относительно быстро — часа полтора от комплектной зарядки мощностью 35 Вт. Если вы когда-нибудь пытались зарядить планшет с его большим аккумулятором от хиленьких 15−18-ваттных зарядников, вы понимаете, насколько это важно.
Камера
Некоторые считают, что камера в планшете не нужна вообще. Не могу с этим согласиться полностью: всё-таки, селфи-камера будет не лишней — для видеосозвонов каких-нибудь. Да и основная камера пригодится для сканирования документов.
Конечно, никто не мешает поставить топовую флагманскую камеру и в планшет, но это отразится на цене. Многие ли захотят за неё переплачивать? Возьмёте ли вы «такой же, только камера лучше» планшет по более высокой цене, если по этой же цене будут планшеты с камерой похуже, но OLED-дисплеем или флагманским процессором? Я и так знаю, что нет.
Хотя, я видел людей на экскурсиях, которые ходят с планшетами и фотографируют на них. Но, во-первых, это всё-таки неудобно, да и за планшет страшно. Как-то я вот так снимал на планшет ради обзора и случайно выронил его на асфальт. Восстановлению он уже не подлежал…
Во-вторых, ничто не мешает снимать всё-таки на телефон, даже если потом хочется смотреть или обрабатывать снимки уже на планшете. Благодаря облачным сервисам, да и простой передаче файлов между устройствами это ни разу не проблема. И я тут даже не про Telegram, VK или другие «файлообменники» — вы пробовали Nearby Share/Quick Share на Android? Работает лучше чем Air Drop у Apple, ещё и совместима с чем угодно — я даже на свой MacBook кидаю файлы с Android-смартфона таким образом.
Тем не менее, камера в HONOR Pad 9 при дневном освещении может даже вполне приличные снимки показывать. Для «сканирования» документов более чем достаточно.
© HONOR Pad 9 - пример видеосъёмки в 4K/30
Планшет даже снимает видео в 4K/30!
Конкуренты
То, что HONOR Pad 9 получился удачным планшетом, понимаешь, когда начинаешь подбирать конкурентов. Разумеется, искать следует только среди 12-дюймовых планшетов — в этом вся суть. Да, в природе существуют и 11-дюймовые модели «вот почти, ещё чуть-чуть, грубо говоря такие же», но всё-таки нет — разница заметна. И вот проблема в том, что рынок в среднем предлагает два варианта: что-то совсем дешёвое, но лишь бы 12 дюймов, и топ-шик-блеск за БЕШЕНОЕ количество денег.
Про iPad я вообще молчу — у Apple давно попутаны берега и то, что они предлагают, таких денег вообще не стоит (вот когда iPad научится запускать приложения от macOS, когда полноценные версии Logic Pro и Final Cut будут на нём доступны — вот тогда и поговорим, с такими-то ценами).
У Samsung дела не сильно лучше: они считают, что 12-дюймовые планшеты нужны только каким-то мега-профессионалам, готовым вывалить по 100 тысяч рублей за устройство.
Что остаётся, чтобы не опускаться до непонятных ноунеймов и чтобы доступно в России без проблем? TCL, Xiaomi, Realme, например.
При этом, у Realme, к сожалению, 12-дюймовых моделей нет — сразу мимо.
У TCL как раз тот случай, когда «лишь бы 12 дюймов» — т. е. цена адекватная (была, когда я писал эти строки, но перестала, когда я финализировал текст), но железо — не очень.
У Xiaomi… Что ж, если найти именно китайскую версию Xiaomi Pad 5 Pro, то она будет стоить в районе 30 тысяч рублей. Что для планшета с Qualcomm Snapdragon 870 очень даже неплохо. Но в этой версии будет только китайский и английский языки (добро пожаловать на 4PDA в раздел о прошивках, ага), куча посторонних китайских приложений, которые вы два дня будете выключать (и полностью всё равно не выключите), и как вариант — всякие инструкции по установке сервисов Google. Русифицировать вроде как можно, но это ещё более трудоёмкий процесс, включающий в себя получение root-доступа (скажите до свидания лицензионными кинотеатрам и банковским приложениям, которые обновляют свою защиту и даже ваш Magisk, скрывающий root-доступ, научились обходить).
Короче говоря, для списка конкурентов я отобрал и тот TCL, и глобальную версию Xiaomi Pad 5 Pro (т.е. с русским языком и без «китайщины»), которая, конечно, будет стоить уже существенно дороже.
|HONOR Pad 9
|TCL NXTPAPER 12 Pro
|Xiaomi Pad 5 Pro
|Операционная система
|Android 13 + MagicOS 7.2
|Android 12
|Android 12 + MIUI Pad 13
|Экран
|IPS 12,1", 2560x1600 пикс., 16:10, 249 ppi, 120 Гц
|NCVM IPS 12,2'', 2160x1440 пикс., 3:2 (15:10), 213 ppi, 60 Гц
|IPS 12,4", 2560x1600 пикс., 16:10, 243 ppi, 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen, 4х Cortex-A78 2,2 ГГц , 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Mediatek MT8771, 2x Cortex-A76 2,4 ГГц, 6x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G, Cortex-A77 3,2 ГГц + 3x Cortex-A77 2,42 ГГц + 4x Cortex-A55 1,8 ГГц
|Графика
|Adreno 710
|Mali-G57 MC2
|Adreno 650
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|8 Гбайт
|6/8 Гбайт
|Накопитель
|128/256/512 Гбайт
|256 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS
|LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная: 13 Мп, f/2,0, качество видео: до 4K@30 FPS, фронтальная: 8 Мп f/2,2
|Основная: 13 Мп, f/2,0, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная двойная: 8 Мп + 8 Мп
|Основная двойная: 50 Мп, f/1,8 + 2 Мп f/2,4 (сенсор глубины), качество видео: до 4K@30 FPS, фронтальная: 20 Мп f/2,2
|Аккумулятор
|8300 мАч
|8000 мАч
|10 000 мАч
|Мощность зарядки
|35 Вт
|18 Вт
|67 Вт
|Размеры
|267,3x167,4x6,9 мм
|279x192,5x6,9 мм
|285x185,2x6,7 мм
|Масса
|555 г
|599 г
|620 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Поддержка стилуса
|да
|да
|да
|Цена
|от 23 тысяч рублей
|от 30 тысяч рублей
|от 35 тысяч рублей
TCL NXTPAPER 12 Pro
Этот планшет мы уже когда-то обозревали — его фишка в специальном экране, который как бы имитирует бумагу. Но не является бумагой: вы где-то видели бумагу с частотой обновления 120 Гц? Вот и не ждите этого от TCL NXTPAPER 12 Pro. Ещё там довольно слабый процессор, медленная зарядка, а из плюсов — возможность поставить SIM-карту. Но цена — как у HONOR Pad 9 без скидок, а то и дороже. Смотря где покупать.
Xiaomi Pad 5 Pro
Планшет от Xiaomi уже гораздо интереснее: у него мощный процессор, адекватная ёмкость аккумулятора и тоже быстрая зарядка. Минусы? Ну, во-первых, за ёмкость аккумулятора приходится расплачиваться и планшет получился тяжеловатым.
А во-вторых, китайские версии планшета придётся проблемно и самостоятельно прошивать (иначе никакого вам русского языка в системе), а глобальные варианты этой модели нужно будет ждать с AliExpress/Ozon Global и... они дороже, чем HONOR Pad 9. При том, что гарантии у вас при покупке с доставкой из Китая, как водится, не будет.
Итого
HONOR Pad 9 — оптимальный 12-дюймовый планшет. И по цене, и по габаритам, с доступной полностью русифицированной клавиатурой, хорошим экраном, и более чем достаточной производительностью. Любые игры осиливает, для просмотра фильмов и сериалов один из лучших вариантов (большой дисплей, высокое разрешение, хорошая цветопередача и яркость), работать тоже удобно — это вам не «голый» Android, а почти ноутбучная по удобству оболочка.
А главное — купить HONOR Pad 9 в России легко, не надо ждать доставки несколько недель или даже дней. Дополнительно можно докупить клавиатуру и/или стилус — и рабочий инструмент готов.
- Лучшая эргономика среди 12-дюймовых планшетов
- Есть поддержка стилуса и фирменной чехла-клавиатуры
- Адекватная цена (особенно с постоянными скидками)
- Хороший, яркий экран
- Относительно быстрая (35 Вт) зарядка
- Нет слота SIM
- Нет сканера отпечатков пальцев
- Стилус/клавиатура не в комплекте