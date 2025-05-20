Отличный по экрану и звуку планшет до 30 тысяч рублей — HONOR Pad X9a

Отличный по экрану и звуку планшет до 30 тысяч рублей — HONOR Pad X9aНе игровой, но в остальном супер-приятный
Новый HONOR Pad X9a стоит почти столько же, сколько и его предшественник — 27 тысяч рублей в сетевой рознице (на маркетплейсах, наверное, и дешевле будет), при этом он действительно интереснее, чем базовый Pad X9, и без компромиссов, как часто бывает у Realme/Tecno (когда новая модель хоть в чём-то да уступает предшественнику).
Внешний вид
Планшет металлический, современный, с умеренными рамками и небольшим весом. Это если вам нужно впечатление о дизайне Pad X9a вкратце.
Дизайн планшета спокойный, нестареющий и подойдёт к любой ситуации: будь то бизнес-встреча с клиентами (если вам нужно показывать образцы продукции, например) или поездка на плацкарте в Туапсе. Впрочем, кроме Acer Predator 8 я других планшетов с клоунским-игровым дизайном и не припомню.
Кстати о последнем сценарии: корпус выполнен из алюминиевого сплава и производитель заявляет, что он достаточно прочный и проверен на устойчивость к ударам и повреждениям. В общем, я не проверял, но «на глаз» падение с верхней полки выдержать должен. Лишь бы экран не разбился.
Зарядка осуществляется через USB-C порт, а кнопки (качелька громкости и питание/блокировка) расположены на торце, рядом.
Отдельно стоит отметить динамки: их 4 штуки и расположены они двух противоположных торцах. По качеству они достаточно громкие и даже «басят» — для просмотра фильма в домашних условиях более чем достаточно.
Экран
У HONOR одни из лучших экранов по качеству цветопередачи на рынке смартфонов и планшетов, это касается, в том числе, и недорогих моделей. У планшета HONOR Pad X9a матрица IPS и частота обновления 120 Гц. Да, это не OLED, но OLED в планшетах дешевле 30 тысяч рублей я пока не видел. Даже у 11-дюймового Samsung Galaxy Tab S10 FE за 60 тысяч поставляется лишь IPS-экран, а AMOLED стоит в более дорогом Tab S10+.
|HONOR Pad X9a
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|435/2,25 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,97
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8000К
Максимальная заявленная яркость экрана — 400 кд/м2, но измеренная получилась даже выше. Контрастность — 1500:1.
В сравнении с Pad X9 и его разрешением 2000x1200 (ближе к 1080p), у Pad X9a разрешение выросло до 2508x1504 (ближе к 1440p), что радует — чёткость приятная.
Интерфейс у HONOR, на мой взгляд, тоже очень крутой: он берёт всё лучшее из iOS, но добавляет необходимые элементы для более широкой функциональности Android.
Производительность и автономность
Процессор в HONOR Pad X9a такой же, как в предыдущей модели — Qualcomm Snapdragon Snapdragon 685 (SM6225). Да, это далеко не самый шустрый процессор и совсем не новый, но для рабочих задач этого более чем достаточно — интерфейс не тормозит, не лагает, то же касается и запуска приложений. Конечно, в навороченные 3D-игры играть на HONOR Pad X9a будет немного дискомфортно (хотя и возможно), но, как мне кажется, это не главное для данного планшета.
Автономность у планшетов традиционно ниже, чем у смартфонов (несмотря на бОльшую ёмкость аккумулятора) — из-за огромного экрана с высоким разрешением, так что тут всё логично. На часов 10–12 работы планшета точно хватит. В частности, в нашем тестировании при яркости экрана 200 кд/м2 (более чем комфортная яркость в помещении) планет крутил видео почти 12 часов, и почти столько же позволял читать книгу на светлом фоне при такой же яркости.
Конечно, в обновлённой версии гаджета часто хочется видеть более крутое железо. Но, во-первых, оно (более крутое железо) здесь есть — экран, да и ёмкость аккумулятора в сравнении с Pad X9 выросла с 7250 до 8300 мАч при такой же толщине корпусе.
А процессор — ну да, не игровой, но видео крутит плавно, в браузере скорости тоже хватает (это ж не ноутбук, вы пачками по 10-15 вкладок открывать не будете), в целом всё неплохо и бодрее, чем у смартфонов на таких же процессорах, потому что в планшетах и я, и вы устанавливаете меньше приложений.
Просто в современной мобильной технике (смартфоны и планшеты) процессор давно отошёл на второй план. Если устройство не тормозит, не зависает (нет никаких даже микрофризов), быстро запускает приложения, и т.п... то и ладно, пусть будет не самый мощный процессор, если тот, который есть, не прожорливый. Использование старых процессоров нравится, конечно, не всем. Но повышение цены не нравится вообще никому. Так что уж лучше и правда пусть ставят более крутые экраны, батарейку и т.п., а процессор, если и так достаточно хорошо всё работает, можно и старый оставить. Лишь бы реально без лагов и микрофризов всё работало.
Функции и камера
Что можно делать на современном планшете и почему люди до сих пор их покупают, хотя экраны смартфонов уже давно не маленькие?
Ну, во-первых, на планшетах всё ещё удобнее смотреть фильмы и читать книги. Да и сайты в интернете просматривать тоже удобнее: на смартфоне в некоторых случаях до сих пор чувствуешь себя подглядывающим в замочную скважину, иногда хочется экран побольше. А раскладные смартфоны по сей день стоят ну очень дорого.
Во-вторых, к планшету удобно подключается клавиатура, да и стилус тоже. Смартфоны со стилусом успешно продаёт только Samsung (как пользователь Galaxy S24 Ultra заверяю вас, что стилус там лично для меня далеко не бесполезен). Таким образом, планшет можно превратить в полноценное и удобное рабочее место — смотря какая у вас работа, конечно же.
При этом планшеты всё ещё компактнее, тише, легче и автономнее ноутбуков. Да и клавиатура легко отцепляется если она не нужна. Попробуйте провернуть такое с ноутбуком!
Да и какой ноутбук за 25 тысяч у вас будет работать целый день, быть при этом совершенно бесшумным в любых сценариях, и весить меньше полкило?
Итак, что мы можем делать с HONOR Pad X9a помимо очевидного и уже описанного выше:
Мы можем прицепить фирменную клавиатуру. К слову, в магазинах будут и комплекты с клавиатурой продаваться, в частности, LTE-версии планшета. Правда, как и у предшественника клавиатура здесь имеет собственный аккумулятор, её надо отдельно заряжать через USB-C, и она включается и выключается ползунком сбоку. Это минус.
Производитель добавил в фирменное приложение «Заметки» и продвинутое распознавание голоса на основе искусственного интеллекта, что позволяет чётко и точно слышать пользователя даже в шумной обстановке.
Распознавание голоса работает для разных языков, в частности, для русского и английского, но не только.
Работает там и распознавание формул, в том числе, сложных. Конечно, писать формулы пальцем без стилуса было сложновато, но я не мог не проверить это.
Наконец, на планшете можно без проблем пользоваться многооконным режимом — когда на экране одновременно открыто несколько приложений. Конечно, это сейчас и на любом нормальном смартфоне (не айфоне) работает, но на большом экране это как-то сильно приятнее и удобнее. Интересно, что даже несмотря на слабый процессор приложения при таком использовании не тормозят и продолжают плавно работать с анимацией в 120 FPS.
Относительный размер и формат окон можно легко менять, перетаскивая границу пальцем.
Что касается камеры, то в планшетах она традиционно скорее «для галочки», ну и для фотографирования документов. В том числе поэтому у неё узкий угол обзора объектива (относительно высокое фокусное расстояние). А селфи-камера годится, разве что, для видеочатов.
Конкуренты
|Honor Pad X9a
|Huawei MatePad 11.5
|Xiaomi Redmi Pad Pro Wi-Fi
|Операционная система
|Android 15 + MagicOS 9
|HarmonyOS 4.2
|Android 14 + HyperOS
|Экран
|IPS 11,5", 2508x1504 пикс., 254 ppi, 120 Гц
|IPS 11,5", 2200x1440 пикс., 229 ppi, 120 Гц
|IPS 12,1", 2560x1600 пикс., 249 ppi, 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 685, 4х 2,6 ГГц Cortex-A73, 4x 1,9 ГГц Cortex-A53
|HiSilicon Kirin T80, 1х 2,62 ГГц Cortex-A710, 3x 2,15 ГГц Cortex-A710, 4x 1,53 ГГц Cortex-A510
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 4x 1,95 ГГц Cortex-A55, 4x 2,4 ГГц Cortex-A78
|Графика
|Adreno 610
|Maleoon 910
|Adreno 710
|Оперативная память
|6/8 Гбайт
|6 Гбайт
|6 Гбайт
|Накопитель
|128/256 Гбайт
|128 Гбайт
|128/256 Гбайт
|Связь
|LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная: 8 Мп, f/2,0, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 5 Мп f/2,2
|Основная: 13 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп
|Основная: 8 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп
|Аккумулятор
|8300 мАч
|7700 мАч
|10000 мАч
|Мощность зарядки
|35 Вт
|22,5 Вт
|33 Вт
|Размеры
|267,3x167,4x6,77 мм
|260x176x6,85 мм
|280х181,8х7,5 мм
|Масса
|475 г
|499 г
|571 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Поддержка стилуса
|да
|да
|да
|Цена
|от 25 тысяч рублей
|24 тысячи рублей (с клавиатурой)
|24 тысячи рублей
Huawei MatePad 11.5 2025
Пожалуй, это главный конкурент планшета HONOR Pad X9a. Здесь чуть мощнее процессор, при этом ниже мощность зарядки, хуже аккумулятор и ниже разрешение экрана. Также данный планшет работает на операционной системе HarmonyOS и лишён сервисов Google — на случай, если вам это важно. Наверняка, как и у других устройств Huawei, сервисы Google можно установить и всё-таки использовать, но если вы не готовы к таким экспериментам — лучше этот вариант не рассматривать.
Также данный планшет будет чуть тяжелее и толще, чем вариант от HONOR, однако клавиатура у Huawei крепится на магните (как у Samsung), а не идёт единым целым с чехлом.
Xiaomi Redmi Pad Pro Wi-Fi
Главное достоинство планшета — большая батарейка и относительно мощный процессор, но он уже будет значительно тяжелее и толще, чем HONOR Pad X9a, при том, что диагональ его экрана больше всего лишь на 0,6’’ (1,5 сантиметра).
Сам я лично данный планшет не тестировал, но памятуя другие устройства Xiaomi предполагаю, что с отключением вездесущей рекламы придётся повозиться.
Итого
Если вам нужен планшет в дорогу или как прикроватный гаджет — для просмотра видео, блогов, чтения книг и т.п., то HONOR Pad X9a — отличный вариант, в котором за небольшую и адекватную цену совмещены все необходимые характеристики, без перебора. Скажем, производительность процессора невысокая, но это не приводит к тормозам и лагам, и для просмотра контента уж точно не помешает. Также HONOR Pad X9a хорошо подойдёт и для работы: набор текстов, демонстрация продукции клиентам на встречах в кафе (тут сказывается хорошая цветопередача, хотя какой-нибудь iPad Pro, конечно, будет лучше, но и дороже в несколько раз), создание эскизов, и даже ведение конспектов. Учитывая весьма точное распознавание формул планшет подойдёт и студентам (тут в тему и низкая цена), учёным.
В общем, если вам не в игрушки играть, а работать или развлекаться потреблением контента, HONOR Pad X9a — адекватный и недорогой выбор.
- Отличный экран
- Качественный звук из 4 динамиков
- Поддержка клавиатуры и стилуса
- Продвинутый голосовой и рукописный ввод текста
- Плавная работа даже в многооконном режиме
- Экосистема HONOR (удобное подключение к ноутбукам, наушникам HONOR и т.д.)
- Слабый процессор
- Отдельная зарядка клавиатуры