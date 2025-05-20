Отличный по экрану и звуку планшет до 30 тысяч рублей — HONOR Pad X9a

Конечно, в обновлённой версии гаджета часто хочется видеть более крутое железо. Но, во-первых, оно (более крутое железо) здесь есть — экран, да и ёмкость аккумулятора в сравнении с Pad X9 выросла с 7250 до 8300 мАч при такой же толщине корпусе.

А процессор — ну да, не игровой, но видео крутит плавно, в браузере скорости тоже хватает (это ж не ноутбук, вы пачками по 10-15 вкладок открывать не будете), в целом всё неплохо и бодрее, чем у смартфонов на таких же процессорах, потому что в планшетах и я, и вы устанавливаете меньше приложений.

Просто в современной мобильной технике (смартфоны и планшеты) процессор давно отошёл на второй план. Если устройство не тормозит, не зависает (нет никаких даже микрофризов), быстро запускает приложения, и т.п... то и ладно, пусть будет не самый мощный процессор, если тот, который есть, не прожорливый. Использование старых процессоров нравится, конечно, не всем. Но повышение цены не нравится вообще никому. Так что уж лучше и правда пусть ставят более крутые экраны, батарейку и т.п., а процессор, если и так достаточно хорошо всё работает, можно и старый оставить. Лишь бы реально без лагов и микрофризов всё работало.

Функции и камера

Что можно делать на современном планшете и почему люди до сих пор их покупают, хотя экраны смартфонов уже давно не маленькие?

Ну, во-первых, на планшетах всё ещё удобнее смотреть фильмы и читать книги. Да и сайты в интернете просматривать тоже удобнее: на смартфоне в некоторых случаях до сих пор чувствуешь себя подглядывающим в замочную скважину, иногда хочется экран побольше. А раскладные смартфоны по сей день стоят ну очень дорого.