Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 13 августа 2026, 14:20
5 мин.

Недорогой планшет с огромным матовым экраном и клавиатурой

Обзор HONOR Pad X9b Max Paperlike Edition
Удивительно, но планшеты на Android будто бы переживают второе рождение. После падения спроса (и как следствие — предложения) несколько лет назад, сегодня мы наблюдаем обратный процесс: появляются планшеты буквально на любой вкус и цвет. И если вы считаете, что экран планшета не может быть слишком большим и не представляете себе такое устройство без клавиатуры, но при этом хотите сэкономить, то HONOR Pad X9b Max как раз для вас.
Недорогой планшет с огромным матовым экраном и клавиатурой
© Ferra.ru
8
/10
Оценка по версии Ferra
HONOR Pad X9b Max

Технические характеристики

HONOR Pad X9b Max Paperlike Edition
Операционная системаAndroid 16
ЭкранIPS 13'', 2500x1560 пикс., 228 ppi, 120 Гц
ПроцессорQualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2
ГрафикаAdreno 610
Оперативная память6 Гбайт
Накопитель256 Гбайт
СвязьWi-Fi 802.11 n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS
КамерыОсновная: 5 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп
Аккумулятор10100 мАч
Мощность зарядки45 Вт
Размеры297,62х192,72х6,72 мм
Масса618 г
Класс защитынет
Поддержка стилусада, HONOR Magic Pencil 4s
Ценаот 37,5 тысяч рублей

Внешний вид и клавиатура

Как и все остальные планшеты HONOR, модель HONOR Pad X9b Max — баланс цены, функциональности и пользовательских характеристик. Баланс, надо сказать, максимально приближенный к оптимальному.

Недорогой планшет с огромным матовым экраном и клавиатурой
© Ferra.ru

Планшет, как видно из названия (Max), довольно крупный — ещё бы, тут 13-дюймовый экран. Самое то для просмотра видео, веб-сёрфинга, печати.

К слову о печати — в комплекте прилагается клавиатура, и она близка к полноразмерной.

Недорогой планшет с огромным матовым экраном и клавиатурой
© Ferra.ru

Здесь нет узких «неполноценных» клавиш, разве что, курсорные стрелки вверх и вниз меньше обычных — их форма и расположение напоминают клавиатуры Apple. Сама клавиатура встроена в чехол, и в сложенном виде защищает экран. Чтобы кнопки не портили поверхность экрана, они расположены на плоскости, утопленной в корпус клавиатуры.

Недорогой планшет с огромным матовым экраном и клавиатурой
© Ferra.ru

Чехол надёжно крепится на спинку планшета, дополнительно защищая его по углам. В разложенном виде клавиатура ставится на выемку с магнитным креплением.

Недорогой планшет с огромным матовым экраном и клавиатурой
© Ferra.ru

Жаль, что для сложенного состояния чехла никаких магнитных креплений не предусмотрено. Крышка в закрытом состоянии не держится. Также стоит иметь в виду, что клавиатура подключается к планшету беспроводным способом, по Bluetooth, и её нужно отдельно заряжать — для этого в ней предусмотрен разъём USB-C.

В левом нижнем углу на клавиатуре есть кнопка Fn — с её помощью можно получить доступ к расширенным функциям некоторых клавиш. В частности, клавиши «-» и «+» имеют подписи APP1 и APP2 — в настройках можно выбрать приложения для быстрого доступа через нажатие этих клавиш вместе с Fn.

Клавиатура полностью русифицирована, для переключения языка ввода по умолчанию предусмотрено сочетание клавиш Ctrl + Пробел.

Экран и интерфейс

Планшет оборудован 13-дюймовым экраном с разрешением 2500х1560 пикселей, а максимальная частота обновления экрана составляет 120 Гц. Матрица здесь — IPS, но главная фишка экрана именно у модели Paperlike Edition, которая и приехала ко мне на тестирование — специальное матовое покрытие. Нечто похожее можно видеть у более дорогих моделей от HUAWEI.

Недорогой планшет с огромным матовым экраном и клавиатурой
© Ferra.ru

Матовое покрытие предотвращает возникновение бликов, на нём почти не остаётся никаких следов от пальцев, ну и в целом на него как-то приятнее смотреть — глаз отдыхает.

Недорогой планшет с огромным матовым экраном и клавиатурой
© Ferra.ru

Учитывая довольно высокую замеренную яркость, можно сказать, что матовое покрытие не добавляет никаких существенных недостатков, как это было, например, у планшета TCL NXTPAPER с похожим покрытием экрана.

HONOR Pad X9b Max Paperlike Edition
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)597,8/2,195 кд/м2
Контрастность (больше = лучше)1500:1
Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)99%
DeltaE (меньше = лучше)4,80
Гамма (идеальная — 2,2)2,2
Цветовая температура (идеальная = 6500K)8500К

Сенсор у экрана также весьма отзывчивый, взаимодействовать с планшетом легко и приятно.

HONOR Pad X9b работает на операционной системе Android 16 с фирменным интерфейсом MagicOS 10 от HONOR. В интерфейсе можно настроить прозрачность виджетов главного экрана, размер значков приложений, включить авторазмещение значков на главном экране или оставить ручной режим.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Интерфейс HONOR Pad X9b

© Ferra.ru

В настройках есть функция App Extender для отображения избранных приложений в двух окнах, и для каждого приложения можно выбрать, в какой ориентации оно будет показываться при повороте планшета.

Производительность и автономность

В HONOR Pad X9b Max используется система на чипе Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen2 — по сути, это чуть разогнанная Snapdragon 685 с тем же GPU — Adreno 610. Как и предшественница, SoC поддерживает лишь сети 4G (планшет оборудован слотом под SIM-карту).

Производительность в бенчмарках

© Ferra.ru

В бенчмарках производительность не высокая по современным меркам, но для типичной «офисной» деятельности его более чем хватает. Тем более, для веб-сёрфинга и просмотра видео. Никаких проблем с анимациями в 120 FPS я также не обнаружил.

Что касается автономности, то аккумулятора ёмкостью 10100 мАч вполне хватает для почти 14-часового просмотра видео. У нас в Ferra графики автономности и производительности едины для смартфонов и планшетов (в том числе потому, что иногда грань между ними слишком тонка), и если заметите — то все устройства в нижней части графика это планшеты.

Время полного разряда в минутах

Время полного разряда в минутах

© Ferra.ru

Да, при своих 10100 мАч планшеты живут без розетки не так долго, как смартфоны, и всё из-за огромного экрана, который потребляет много энергии. С другой стороны, планшет обычно и используется не так активно как смартфон. В любом случае, с автономностью у HONOR Pad X9b Max проблем нет.

Камера

Как обычно бывает у планшетов (особенно недорогих), камера здесь — функция далеко не первостепенная, а потому и качество съёмки не сравнится со смартфонами из аналогичной ценовой категории.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Ferra.ru

Причём, у HONOR Pad X9b фронтальная камера даже лучше тыльной, что вполне логично: через фронтальную камеру можно проводить созвоны в видеочатах, а тыльную камеру особенно у такого большого планшета вы вряд ли будете использовать вообще.

Конкуренты

Отмечу, что у HONOR Pad X9b Max есть и базовая версия — с глянцевым экраном и 4 Гбайт оперативной памяти. Но поскольку это обзор модели HONOR Pad X9b Max Paperlike Edition, с экраном-бумагой, то и подбор конкурентов будет соответствующим.

HONOR Pad X9b Max Paperlike EditionHUAWEI MatePad 12 X 2025Infinix Xpad Edge LTE
Операционная системаAndroid 16HarmonyOS 4.3.0Android 15
ЭкранIPS 13'', 2500x1560 пикс., 228 ppi, 120 ГцIPS 12", 2800x1840 пикс., 280 ppi, 144 ГцIPS 13,2'', 2400x1600 пикс., 219 ppi, 60 Гц
ПроцессорQualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2HiSilicon Kirin T92BQualcomm Snapdragon 685
ГрафикаAdreno 610Maleoon 920Adreno 610
Оперативная память6 Гбайт12 Гбайт8 Гбайт
Накопитель256 Гбайт256 Гбайт256 Гбайт
СвязьWi-Fi 802.11 n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASSWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASSWi-Fi 802.11 n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS
КамерыОсновная: 5 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 МпОсновная: 12,6 Мп f/1,8, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп f/2,2Основная: 8 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп
Аккумулятор10100 мАч10100 мАч8000 мАч
Мощность зарядки45 Вт66 Вт18 Вт
Размеры297,62х192,72х6,72 мм270x183x5,9 мм298,36х202,59х6,19 мм
Масса618 г555 г588 г
Класс защитынетнетнет
Поддержка стилусада, HONOR Magic Pencil 4sда, HUAWEI M-Pencil Proда, X Pencil 20
Ценаот 37,5 тысяч рублейот 48,8 тысяч рублейот 31 тысяч рублей (с клавиатурой)

Infinix Xpad Edge LTE

Infinix Xpad Edge LTE

Infinix Xpad Edge LTE

© Ferra.ru

Ближайший конкурент по производительности, размеру экрана и цене обладает всего лишь «обычным» глянцевым экраном, да ещё и с максимальной частотой обновления 60 Гц. Также здесь крайне медленная зарядка — 18 Вт, и ёмкость аккумулятора меньше на 20%, что (см. график выше) приводит к значительно меньшей автономности. Но и стоит планшет от Infinix дешевле.

HUAWEI MatePad 12 X 2025

HUAWEI MatePad 12 X 2025

HUAWEI MatePad 12 X 2025

© Ferra.ru

Если вы рассматриваете только экраны с покрытием а-ля «бумага», то прошлогодняя модель от HUAWEI как раз подешевела, но всё равно стоит почти на 10 тысяч дороже HONOR. При этом, экран там меньше — 12 дюймов. Зато производительность планшета выше.

Итого

Главные фишки HONOR Pad X9b Max — огромный экран с приятным матовым покрытием, а также клавиатура в комплекте. Такой планшет подойдёт не только как «прикроватный» гаджет для просмотра кино, сериалов и веб-сёрфинга, но и для работы, если она у вас связана с набором текстов, заполнением таблиц и т.п. Благодаря матовому экрану, исключающему любые блики, глаза будут меньше уставать. Да и клавиатура здесь достаточно большая, с крупными клавишами, которые лишь чуть меньше, чем у среднестатистического ноутбука.

При всех своих достоинствах планшет стоит недорого. Прямые конкуренты выходят дороже, а те, что стоят аналогично — имеют более слабые основные характеристики.

8
/10
Оценка по версии Ferra
HONOR Pad X9b Max
Плюсы
  • Приятный матовый "бумажный" экран
  • Большая диагональ при достойной плотности пикселей
  • Клавиатура в комплекте
  • Приличная автономность
Минусы
  • Клавиатура не заряжается от планшета
  • Чехол-клавиатура не фиксируется в закрытом состоянии
Автор:Денис Русаков
  1. Ferra.ru/
  2. Обзоры/
  3. Ноутбуки и планшеты/
  4. Недорогой планшет с огромным матовым экраном и клавиатурой