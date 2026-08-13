Недорогой планшет с огромным матовым экраном и клавиатурой

Жаль, что для сложенного состояния чехла никаких магнитных креплений не предусмотрено. Крышка в закрытом состоянии не держится. Также стоит иметь в виду, что клавиатура подключается к планшету беспроводным способом, по Bluetooth, и её нужно отдельно заряжать — для этого в ней предусмотрен разъём USB-C.

В левом нижнем углу на клавиатуре есть кнопка Fn — с её помощью можно получить доступ к расширенным функциям некоторых клавиш. В частности, клавиши «-» и «+» имеют подписи APP1 и APP2 — в настройках можно выбрать приложения для быстрого доступа через нажатие этих клавиш вместе с Fn.

Клавиатура полностью русифицирована, для переключения языка ввода по умолчанию предусмотрено сочетание клавиш Ctrl + Пробел.

Экран и интерфейс

Планшет оборудован 13-дюймовым экраном с разрешением 2500х1560 пикселей, а максимальная частота обновления экрана составляет 120 Гц. Матрица здесь — IPS, но главная фишка экрана именно у модели Paperlike Edition, которая и приехала ко мне на тестирование — специальное матовое покрытие. Нечто похожее можно видеть у более дорогих моделей от HUAWEI.