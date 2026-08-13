Недорогой планшет с огромным матовым экраном и клавиатурой

Недорогой планшет с огромным матовым экраном и клавиатуройОбзор HONOR Pad X9b Max Paperlike Edition
Технические характеристики
|HONOR Pad X9b Max Paperlike Edition
|Операционная система
|Android 16
|Экран
|IPS 13'', 2500x1560 пикс., 228 ppi, 120 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2
|Графика
|Adreno 610
|Оперативная память
|6 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|Связь
|Wi-Fi 802.11 n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная: 5 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп
|Аккумулятор
|10100 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|Размеры
|297,62х192,72х6,72 мм
|Масса
|618 г
|Класс защиты
|нет
|Поддержка стилуса
|да, HONOR Magic Pencil 4s
|Цена
|от 37,5 тысяч рублей
Внешний вид и клавиатура
Как и все остальные планшеты HONOR, модель HONOR Pad X9b Max — баланс цены, функциональности и пользовательских характеристик. Баланс, надо сказать, максимально приближенный к оптимальному.
Планшет, как видно из названия (Max), довольно крупный — ещё бы, тут 13-дюймовый экран. Самое то для просмотра видео, веб-сёрфинга, печати.
К слову о печати — в комплекте прилагается клавиатура, и она близка к полноразмерной.
Здесь нет узких «неполноценных» клавиш, разве что, курсорные стрелки вверх и вниз меньше обычных — их форма и расположение напоминают клавиатуры Apple. Сама клавиатура встроена в чехол, и в сложенном виде защищает экран. Чтобы кнопки не портили поверхность экрана, они расположены на плоскости, утопленной в корпус клавиатуры.
Чехол надёжно крепится на спинку планшета, дополнительно защищая его по углам. В разложенном виде клавиатура ставится на выемку с магнитным креплением.
Жаль, что для сложенного состояния чехла никаких магнитных креплений не предусмотрено. Крышка в закрытом состоянии не держится. Также стоит иметь в виду, что клавиатура подключается к планшету беспроводным способом, по Bluetooth, и её нужно отдельно заряжать — для этого в ней предусмотрен разъём USB-C.
В левом нижнем углу на клавиатуре есть кнопка Fn — с её помощью можно получить доступ к расширенным функциям некоторых клавиш. В частности, клавиши «-» и «+» имеют подписи APP1 и APP2 — в настройках можно выбрать приложения для быстрого доступа через нажатие этих клавиш вместе с Fn.
Клавиатура полностью русифицирована, для переключения языка ввода по умолчанию предусмотрено сочетание клавиш Ctrl + Пробел.
Экран и интерфейс
Планшет оборудован 13-дюймовым экраном с разрешением 2500х1560 пикселей, а максимальная частота обновления экрана составляет 120 Гц. Матрица здесь — IPS, но главная фишка экрана именно у модели Paperlike Edition, которая и приехала ко мне на тестирование — специальное матовое покрытие. Нечто похожее можно видеть у более дорогих моделей от HUAWEI.
Матовое покрытие предотвращает возникновение бликов, на нём почти не остаётся никаких следов от пальцев, ну и в целом на него как-то приятнее смотреть — глаз отдыхает.
Учитывая довольно высокую замеренную яркость, можно сказать, что матовое покрытие не добавляет никаких существенных недостатков, как это было, например, у планшета TCL NXTPAPER с похожим покрытием экрана.
|HONOR Pad X9b Max Paperlike Edition
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|597,8/2,195 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|99%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,80
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8500К
Сенсор у экрана также весьма отзывчивый, взаимодействовать с планшетом легко и приятно.
HONOR Pad X9b работает на операционной системе Android 16 с фирменным интерфейсом MagicOS 10 от HONOR. В интерфейсе можно настроить прозрачность виджетов главного экрана, размер значков приложений, включить авторазмещение значков на главном экране или оставить ручной режим.
В настройках есть функция App Extender для отображения избранных приложений в двух окнах, и для каждого приложения можно выбрать, в какой ориентации оно будет показываться при повороте планшета.
Производительность и автономность
В HONOR Pad X9b Max используется система на чипе Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen2 — по сути, это чуть разогнанная Snapdragon 685 с тем же GPU — Adreno 610. Как и предшественница, SoC поддерживает лишь сети 4G (планшет оборудован слотом под SIM-карту).
В бенчмарках производительность не высокая по современным меркам, но для типичной «офисной» деятельности его более чем хватает. Тем более, для веб-сёрфинга и просмотра видео. Никаких проблем с анимациями в 120 FPS я также не обнаружил.
Что касается автономности, то аккумулятора ёмкостью 10100 мАч вполне хватает для почти 14-часового просмотра видео. У нас в Ferra графики автономности и производительности едины для смартфонов и планшетов (в том числе потому, что иногда грань между ними слишком тонка), и если заметите — то все устройства в нижней части графика это планшеты.
Да, при своих 10100 мАч планшеты живут без розетки не так долго, как смартфоны, и всё из-за огромного экрана, который потребляет много энергии. С другой стороны, планшет обычно и используется не так активно как смартфон. В любом случае, с автономностью у HONOR Pad X9b Max проблем нет.
Камера
Как обычно бывает у планшетов (особенно недорогих), камера здесь — функция далеко не первостепенная, а потому и качество съёмки не сравнится со смартфонами из аналогичной ценовой категории.
Причём, у HONOR Pad X9b фронтальная камера даже лучше тыльной, что вполне логично: через фронтальную камеру можно проводить созвоны в видеочатах, а тыльную камеру особенно у такого большого планшета вы вряд ли будете использовать вообще.
Конкуренты
Отмечу, что у HONOR Pad X9b Max есть и базовая версия — с глянцевым экраном и 4 Гбайт оперативной памяти. Но поскольку это обзор модели HONOR Pad X9b Max Paperlike Edition, с экраном-бумагой, то и подбор конкурентов будет соответствующим.
|HONOR Pad X9b Max Paperlike Edition
|HUAWEI MatePad 12 X 2025
|Infinix Xpad Edge LTE
|Операционная система
|Android 16
|HarmonyOS 4.3.0
|Android 15
|Экран
|IPS 13'', 2500x1560 пикс., 228 ppi, 120 Гц
|IPS 12", 2800x1840 пикс., 280 ppi, 144 Гц
|IPS 13,2'', 2400x1600 пикс., 219 ppi, 60 Гц
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2
|HiSilicon Kirin T92B
|Qualcomm Snapdragon 685
|Графика
|Adreno 610
|Maleoon 920
|Adreno 610
|Оперативная память
|6 Гбайт
|12 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|256 Гбайт
|256 Гбайт
|Связь
|Wi-Fi 802.11 n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS
|Wi-Fi 802.11 n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная: 5 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп
|Основная: 12,6 Мп f/1,8, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп f/2,2
|Основная: 8 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS, фронтальная: 8 Мп
|Аккумулятор
|10100 мАч
|10100 мАч
|8000 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|66 Вт
|18 Вт
|Размеры
|297,62х192,72х6,72 мм
|270x183x5,9 мм
|298,36х202,59х6,19 мм
|Масса
|618 г
|555 г
|588 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Поддержка стилуса
|да, HONOR Magic Pencil 4s
|да, HUAWEI M-Pencil Pro
|да, X Pencil 20
|Цена
|от 37,5 тысяч рублей
|от 48,8 тысяч рублей
|от 31 тысяч рублей (с клавиатурой)
Infinix Xpad Edge LTE
Ближайший конкурент по производительности, размеру экрана и цене обладает всего лишь «обычным» глянцевым экраном, да ещё и с максимальной частотой обновления 60 Гц. Также здесь крайне медленная зарядка — 18 Вт, и ёмкость аккумулятора меньше на 20%, что (см. график выше) приводит к значительно меньшей автономности. Но и стоит планшет от Infinix дешевле.
HUAWEI MatePad 12 X 2025
Если вы рассматриваете только экраны с покрытием а-ля «бумага», то прошлогодняя модель от HUAWEI как раз подешевела, но всё равно стоит почти на 10 тысяч дороже HONOR. При этом, экран там меньше — 12 дюймов. Зато производительность планшета выше.
Итого
Главные фишки HONOR Pad X9b Max — огромный экран с приятным матовым покрытием, а также клавиатура в комплекте. Такой планшет подойдёт не только как «прикроватный» гаджет для просмотра кино, сериалов и веб-сёрфинга, но и для работы, если она у вас связана с набором текстов, заполнением таблиц и т.п. Благодаря матовому экрану, исключающему любые блики, глаза будут меньше уставать. Да и клавиатура здесь достаточно большая, с крупными клавишами, которые лишь чуть меньше, чем у среднестатистического ноутбука.
При всех своих достоинствах планшет стоит недорого. Прямые конкуренты выходят дороже, а те, что стоят аналогично — имеют более слабые основные характеристики.
- Приятный матовый "бумажный" экран
- Большая диагональ при достойной плотности пикселей
- Клавиатура в комплекте
- Приличная автономность
- Клавиатура не заряжается от планшета
- Чехол-клавиатура не фиксируется в закрытом состоянии