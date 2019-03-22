Недорогой ноутбук для массового пользователя с собственной фишкой. Обзор Huawei Matebook 13

Немало людей не отказалось бы от дискретной видеокарты в ноутбуке, но и в Matebook 13 она есть. Но в России всё же продаётся конфигурация без оной, только со встроенной в процессор. «Встройка» почти не менялась последние годы, и всё еще не подходит для игр совершенно. Но это не претензия к Intel, а напоминание вам, что во всякие GTA V поиграть здесь не удастся. А вот с NVIDIA GeForce MX150 бы уже удалось — именно такая стоит в недоступной россиянам конфигурации. Правда, само собой, ценник был бы уже иной. Оперативная память здесь, как почти во всех других ультрабуках на рынке, распаяна. В российском Matebook 13 установлено 8 ГБ энергоэффективной LPDDR3, которая работает в двухканальном режиме. Опять-таки придётся хорошо подумать, достаточно ли вам такого объёма или нет. Если вам просто смотреть фильмы и максимум любительски обрабатывать фотографии, то хватит с лихвой. А для запуска виртуальных машин, рендеринга видео и т.д. лучше бы, конечно, побольше.

C данными всё немного получше. У старшей модели, той, что с i7 и MX150, твердотельный накопитель сменный, а значит с большей долей вероятности, поменять можно и тот, что стоит в младшей модели. А поменять вам вполне возможно захочется.