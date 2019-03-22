Недорогой ноутбук для массового пользователя с собственной фишкой. Обзор Huawei Matebook 13

Внешний вид, клавиатура, порты
В 2019 году я не смогу вас удивить, если расскажу, что этот ультрабук весит всего 1,3 килограмма, а в толщину не более 15 мм. Тем не менее, нельзя недооценивать, насколько это удобно, если вы постоянно носить ноутбук с собой и вообще практически никогда с ним не расстаётесь. Тем более, когда под капотом очень мощный процессор (о котором расскажем чуть позже). Любители в каждом новом ноутбуке видеть отсылки к «Макбукам» в этот раз могут праздновать — Matebook 13 продаётся в цвете «Космический серый». У кого еще цвет ноутбука называется «Космический серый»? Да, вы всё правильно угадали. Если же абстрагироваться от «о боже мой, кто-то выпустил серый ноутбук, серый же есть у Apple, теперь никому нельзя делать серые ноутбуки!», то Matebook 13 выглядит очень симпатично. У него солидный облик без всяких ярких акцентов — только тёмно-серый корпус и черные клавиши клавиатуры, ничего лишнего.
Рано или поздно вам бросится в глаза, что Matebook 13 — ноутбук немного непривычной формы. Huawei, что называется, решила вернуться к истокам, поэтому устройство получило дисплей с давно позабытым соотношением сторон — 3 к 2. Соответственно, не только экран, но и весь ноутбук несколько квадратный, что выглядит немного непривычно на фоне ноутбуков с привычными экранами 16:9.
Зачем нужно менять общепринятое вытянутое соотношение на более квадратное? Возможно, Huawei просто хочет выделиться. Либо же ориентирует свои ноутбуки на тех, кто не особо будет смотреть на этой 13-шке фильмы, но будет много работать с таблицами или кодом — там высота экрана играет роль. Если для вас тоже играет, то придётся мириться, что большинство фильмов придётся смотреть с широкими чёрными полосами снизу и сверху.
Что любопытно, 15 мм — это далеко не самый тонкий ультрабук, но на боковых гранях всё равно только два USB Type-C и мини-джек для наушников. Потому что, если присмотреться, толщина корпуса от середины к граням становится значительно меньше.
Раскрывается ноутбук не на все 180 градусов, но всё равно достаточно широко. В отличие от Huawei Matebook X, веб-камера здесь над экраном, а не встроена в клавиатуру, поэтому ракурс во время видеосвязи будет удачный. Но специальной шторки или чего-то подобного нет, поэтому, если вы очень сильно переживаете за несанкционированный доступ к вашей вебке, то спасёт только скотч.
Кстати, раз уж я вспомнил про Matebook X 2018 года, то нельзя не заметить, что два этих ноутбука сильно похожи друг на друга. Но Matebook 13 чуть меньше по длине и глубине. Поэтому у него уже нет динамиков по бокам от клавиатуры — они на «дне», плюс кликпад у новой модели менее высокий.
Клавиатура не ходит вверх-вниз, не прогибается от набора текста — это толстый плюс для тонкого ноутбука. А вот ход клавиш — один из минимальных на рынке. Кто раньше не имел дела с ультрабуками, будет долго привыкать. Подсветка клавиатуры белая, двухуровневая. Отдельных от основного блока клавиатуры кнопок нет, разве что круглая клавиша включения. Если не знать, то и не догадаешься, что это одновременно и сканер отпечатка пальца. Приложил палец — зашёл в свой профиль. Работает датчик отлично, что, к сожалению, далеко не всегда бывает с ноутбуками.
Справа от кликпада есть большая наклейка с надписью Huawei Share. Так называется новая функция, которая позволяет вам с помощью NFC моментально передавать файлы. Сделали фотку, приложили к ноутбуку (там, где наклейка), и вот фотография уже на ноутбуке. Конечно, Huawei хочет сделать свою экосистему, поэтому работать это будет только с её смартфонами, да и это только с теми, у которых самая свежая операционная система (и NFC). Но сама по себе функция очень удобная и настолько очевидная, что непонятно, почему её до сих пор нет в абсолютно в каждом ноутбуке. В 2019 году мы же живём или нет?
Вернёмся к портам. У Matebook 13 их меньше, чем у Matebook X, а именно нет полноразмерного USB Type-A, так что всё время придётся пользоваться переходником. А два имеющихся USB Type-C идут без поддержки Thunderbolt 3. С одной стороны, это младшая модель в серии, так что не удивительно. С другой — у Lenovo Yoga S730 за почти те же деньги сразу два Thunderbolt 3.
Честно, внешне главный герой обзора производит только положительное впечатление. Солидный экстерьер, не хлипкая конструкция, отличное качество сборки. Единственно, что может остановить, это непривычное соотношение сторон экрана (но для кого-то это будет плюсом).
Экран и звук
Разрешение 13-дюймового дисплея выше привычного Full HD — 2160х1440 пикселей. Это даёт нам более высокую плотность пикселей, чем на обычных 13,3-дюймовых дисплеях с 16:9 и 1920х1080, а именно 200 ppi против 164. Покрытие глянцевое, то есть хорошо отражает всё что ни попадя, при этом экран не сенсорный. Рамки вокруг матрицы узкие, но шире, чем у того же ASUS ZenBook 13 UX333FA.
Сам дисплеем более чем приличный. Главное после покупки выключить автоматическую регулировку яркости, а то может показаться, что вот это тусклое свечение — максимум подсветки этой матрицы. На самом деле всё гораздо лучше, если выставить уровень руками. Цветопередачи у дисплея на уровне: почти идеально охватывает стандарт sRGB, а отклонение точности отображения оттенков самое минимальное. К тому же, почти идеально настроенная цветовая температура — 6700 К, что означает, что изображение не будет выглядеть «холоднее», чем оно задумано. Контрастность неплохая, но далеко не такая высокая, как у ASUS ZenBook 13 UX333FA.
|Результаты теста дисплея Huawei MateBook 13
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|326/0,8 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|895:1
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6600
Динамики расположены снизу, но их звучание мне очень понравилось. Во-первых, звук чистый и разборчивый даже на большой громкости. Во-вторых, с этой самой громкостью здесь все хорошо — можно от души хрустеть поп-корном и не пропустить не единой реплики фильма.
Производительность и автономная работа
В России Huawei Matebook 13 пока представлен только в единственной конфигурации. Но во вполне неплохой. Например, процессор — один из самых новых, а именно Intel Core i5-8265U. Это современный 4-ядерный ультранизковольтник, который умеет не только с лёгкостью обеспечивать работу софта обычного офисного клерка, но и выполнять гораздо более сложные задачи — дайте ему только побольше энергии и охлаждения! Которые, правда, производители компактных ноутбуков почти никогда им не дают.
Cinebench: 536 баллов
x264 Benchmark HD 4.0: 36,6 к/с
Blender (bmw27_cpu тест):14 минут 55 секунд
Скорость чтения/записи ОЗУ: 22969 / 32632 Мбит/с
Некоторые люди не признают ничего ниже Intel Core i7. Но далеко не в каждом ультрабуке от него есть толк, потому что далеко не в каждом ультрабуке система охлаждения справляется хотя бы c i5 восьмого поколения. В новом Matebook 13 дела обстоят неплохо. Но и не хорошо тоже — при длительной нагрузке частоты падают до примерно 2200-2500 МГц, корпус прилично греется во многих местах. А теперь представьте, что здесь стоял бы i7.
Тем не менее, даже когда Intel Core i5-8265U не дают реализовать всю свою мощь, они всё равно намного более производительнее, нежели 2-ядерные низковольтники предыдущих поколений, поэтому ноутбуки со «старичками» даже не стоит рассматривать, на мой взгляд. Денег не выгадаете, а по производительности проиграете. И раз уж мы упомянули соотношение цены и мощности устройства, тут нельзя не вспомнить про свежий MacBook Air, который получил вдвое более медленный CPU (Intel Core i5-8210Y), но стоит в среднем 90 тысяч рублей.
Немало людей не отказалось бы от дискретной видеокарты в ноутбуке, но и в Matebook 13 она есть. Но в России всё же продаётся конфигурация без оной, только со встроенной в процессор. «Встройка» почти не менялась последние годы, и всё еще не подходит для игр совершенно. Но это не претензия к Intel, а напоминание вам, что во всякие GTA V поиграть здесь не удастся. А вот с NVIDIA GeForce MX150 бы уже удалось — именно такая стоит в недоступной россиянам конфигурации. Правда, само собой, ценник был бы уже иной. Оперативная память здесь, как почти во всех других ультрабуках на рынке, распаяна. В российском Matebook 13 установлено 8 ГБ энергоэффективной LPDDR3, которая работает в двухканальном режиме. Опять-таки придётся хорошо подумать, достаточно ли вам такого объёма или нет. Если вам просто смотреть фильмы и максимум любительски обрабатывать фотографии, то хватит с лихвой. А для запуска виртуальных машин, рендеринга видео и т.д. лучше бы, конечно, побольше.
C данными всё немного получше. У старшей модели, той, что с i7 и MX150, твердотельный накопитель сменный, а значит с большей долей вероятности, поменять можно и тот, что стоит в младшей модели. А поменять вам вполне возможно захочется.
Нет, работает он очень быстро. Скорость последовательного чтения в CrystalDiskMark колоссальная — 3747 Мбайт в секунду. Правда, запись происходит вдвое медленнее, но всё равно это очень высокие показатели, больше вам вряд ли потребуется когда-либо в жизни. Но вот объём в 256 ГБ меня смущает. Поэтому, будем надеяться, SSD не распаян, как в прошлогоднем Matebook X. В старшей, недоступной в России конфигурации. Matebook 13 идёт уже с более солидными 512 ГБ.
Аккумулятор у Matebook 13 не самый большой для ультрабука, 42 Вт*ч, поэтому вы можете бродить по интернету на «Мейтбуке» только 6 часов и 48 минут подряд. Это на два часа меньше, чем у прошлогоднего флагманского Matebook X (57 Вт*ч) и на полтора меньше, чем у ASUS ZenBook 13 UX333FA (50 Вт*ч). В ресурсоёмких задачах будет еще намного меньше, как минимум вдвое.
Конкуренты
|Huawei MateBook 13
|ASUS ZenBook UX333FA
|Lenovo Yoga S730
|Экран
|13 дюймов, 2160х1440 пикселей, 3:2, 200 ppi, глянцевый
|13,3 дюйма, 1920х1080, 16:9, 164 ppi, глянцевый
|13,3 дюйма, 1920х1080 точек, 16:9, 164 ppi
|Процессор
|Intel Core i5-8265U (4/8 ядра/потоков, 1,6/3,9 ГГц, 15 Вт)
|Intel Core i5-8265U (4/8 ядра/потоков, 1,6/3,9 ГГц, 15 Вт)
|Intel Core i5-8250U (4/8 ядра/потоков, 1,6/3,4 ГГц, 15 Вт)
|Оперативная память
|8 ГБ (LPDDR3, 2133 МГц, распаяна)
|8 ГБ (LPDDR3 2133 МГц, распаяна)
|16 ГБ (LPDDR3, 1866 МГц, распаяна)
|Видеочип процессора
|Intel HD Graphics 620 (300/1100 МГц)
|Intel HD Graphics 620 (300/1150 МГц)
|Intel HD Graphics 620 (300/1100 МГц)
|Дискретная видеокарта
|Нет
|Нет
|Нет
|SSD
|1x 256 ГБ (NVMe, PCIe 3.0, Samsung MZVLB256HAHQ, распаян)
|1x 512 ГБ
|256 ГБ
|Порты и разъёмы
|2x USB Type-C, 3 мм мини-джек
|1x HDMI, 1x USB 3.1 Type-C, USB 3.1 Type-A, кард-ридер microSD, 3,5 мм аудиоразъём
|2x Thunderbolt 3, 1x USB 3.1 Type-C, 3,5 мм аудиоразъём, кард-ридер microSD
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 802.11ac (Intel 8265) + Bluetooth 4.2
|Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0
|Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1
|Аккумулятор
|42 Вт*ч
|50 Вт*ч
|52 Вт*ч
|Размеры (ШхГхВ)
|286x211x15 мм
|302х189х17 мм
|307x210x12 мм
|Вес
|1,3 кг
|1,19 кг
|1,2 кг
|Цена
|67 000 рублей
|67 000 рублей
|74 000 рублей
Главный герой обзора подкупает невысокой ценой — всё-таки 67 тысяч рублей в официальном магазине за такой хороший ультрабук — это хорошее предложение. Правда, вездесущая Xiaomi за 70 тысяч предлагает Mi Laptop Air 13,3 — во многом такой же ультрабук, но с дискретной NVIDIA GeForce MX150. Если же брать аналогичные ноутбуки без отдельной видеокарты, то вот двое ближайших противников.
ASUS ZenBook UX333FA
Про этот лэптоп мы рассказывали совсем недавно. В нём ASUS решила заново подойти к вопросу компактности ультрабуков. Нет, новая моделька не самая лёгкая и не самая тонкая. Но инженерам удалось сделать глубину корпуса минимальной, а экран почти совсем оставить без рамок, поэтому он получился намного компактнее любого другого ультрабука с 13,3-дюймами.
В среднем за 67 тысяч рублей эта модель также предлагает процессор Intel Core i5-8265U и распаянные 8 ГБ оперативной памяти. А вот SSD здесь уже на 512 ГБ, что приятнее. И его тоже можно заменить, если вам вдруг захочется терабайт. В нём чуть побольше аккумулятор, а также есть полноразмерные порты — HDMI и USB 3.0, но и без USB-C не обошлось. Также здесь есть кард-ридер. Он хоть и для microSD, зато у Huawei Matebook 13 нет никакого.
Lenovo Yoga S730
Хоть этот ноутбук и входит в семейство «Йога», но трансформером он не является. Почему тогда он так назван — загадка. В общем, не сломайте его, попытавшись открыть на 360 градусов.
В нём есть достаточно весомые достоинства. Да, это тоже 13-шка с Intel Core i5-8265U, но уже сразу с 16 ГБ оперативной памяти. Очень хорошо за такую цену. Правда, стоит он уже 73 000 рублей. Накопитель здесь на 256 ГБ, но не распаянный, так что вы его сможете поменять на более подходящий размерчик. Кроме того, это единственный ноутбук из троих упомянутых с поддержкой высокоскоростного порта Thunderbolt 3, а точнее даже с двумя такими портами. Большее преимущество, если только у вас есть в них надобность. Или если появится со временем. Правда, полноразмерного USB здесь нет, HDMI тоже, так что придётся вам жить в «будущем», где каждый ходить с переходником для своего ноутбука.
В заключение
Выход Matebook 13 — это отличная новость. Конечно, и Matebook X компании хорош, но не каждому нужен такой дорогой ультрабук. А новая модель позволит и людям с не такими бешенными аппетитами купить себе хороший, производительный и качественный ультрабук. Конечно, за эти деньги в нём нет дискретный видеокарты, как у Xiaomi Mi Laptop Air 13,3, но Xiaomi, как всегда, исключение.
Matebook 13 имеет столь же необычное соотношение сторон экрана, как и у Matebook X — 3 к 2, что должно понравиться тем, кто чаще работает с вертикальными данными — например в текстовых редакторах или же средах для разработки — нежели тем, кто любит фильмы в повсеместном 16 к 9.
Клавиатура хорошая, не прогибается от набора текста, хотя у клавиш очень скромная глубина хода. Немного расстраивает, что нет как ни одного полноразмерного порта (USB Type-A, HDMI) или хоть какого-нибудь кард-ридера, так и портов Thunderbolt 3.0. Получилось немного неуклюжее решение — только USB Type-C, но не очень-то скоростные. А вот функция передачи данных со смартфона в одно касание — просто замечательная вещь! Правда, как вспомнишь, что флагманский смартфон Huawei стоит дороже этого ноутбука… Также мне очень понравился звук в этом «малыше». Громкий и чёткий — фильмы и сериалы смотреть можно без проблем.
К производительности претензий нет. «Железо» говорит само за себя: мощный 4-ядерный Intel Core i5-8265U работает в таких тонких ноутбуках зачастую не хуже i7 (из-за ограничений СО), 8 ГБ памяти должно хватить для многих повседневных задач, а 256 ГБ чрезвычайно быстр. И его даже можно поменять, что вообще замечательно.