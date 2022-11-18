Ноутбуки и планшеты
11:17, 18 ноября 2022
9 мин.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

HUAWEI MateBook 16s

Каких только ноутбуков не выпускают в последние годы время. Рекордно тонкие и лёгкие офисные, мощнейшие рабочие станции с «дизайнерскими» видеокартами, модные бизнес-ноуты с необычным оформлением корпуса, петель и т.д., «злые» и цветастые игровые ноутбуки, практичные бюджетники и всевозможные трансформеры — выбор огромный. Но как только начинаешь выбирать конкретно для себя качественный ноутбук «для всего понемногу без фанатизма», понимаешь, что таких как раз относительно мало. Но у нас сегодня на тесте один из лучших и сделанный по последнему слову техники ноут как раз такой разновидности.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

В принципе, почти под любые запросы сегодня есть ноутбук (даже аналоги нетбуков сегодня есть, пусть и с eMMC и прочими Celeron), но некоторые варианты, как долго ни подбирай, а почти не встречаются. Например, много ли вы знаете моделей с большим экраном, мощным процессором, качественным экраном, но не игровой? Такой, чтобы без горячей и прожорливой игровой видеокарты в комплекте, из-за которой меньше места остаётся под аккумулятор, корпус толще, а корпус переливается всеми цветами радуги с подсветкой, чтобы подростками угодить. Не помните таких ноутбуков?

А ведь на самом деле именно мощные качественные не игровые ноутбуки — самый «правильный» вариант, если вам нужно что-то третье между бюджетными моделями и всяческими RX/RTX. Вы получаете хороший по яркости, чёткости и, что важно, цветопередаче экран с маленькими рамками, мощный процессор, но при этом приличную автономность, и никаких лишних нагревающихся и потребляющих заряд аккумулятора микросхем внутри. Как раз такие потребности закрывает HUAWEI MateBook 16s. Что умеет и чем интересен — постепенно разберемся. А сначала смотрим характеристики.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

Технические характеристики

КонфигурацияHUAWEI MateBook 16s
Операционная системаWindows 11 Home
ЭкранСенсорный глянцевый IPS, 16 дюймов, 2520 х 1680 пикс (3:2), 60 Гц
Процессорi7-12700H (14 ядер, до 4.7 ГГц, L3 кэш 24 МБ, TPD 45-54 Вт) или i9-12900H (14 ядер, до 5.0 ГГц, L3 кэш 24 МБ)
Графикаинтегрированная Iris Xe, 1,4 ГГц
Оперативная память16 ГБ LPDDR5 4800 МГц (распаяна)
Накопитель1 ТБ SSD Silicon Motion NVMe PCIe
Беспроводные подключенияWi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC (Huawei Share)
Проводная сетьнет
Разъемы2 USB-A 3.2 Gen 1, USB-C, USB-C (Thunderbolt 4), HDMI
Аудио2 динамика, 2 микрофона, мини-джек
Веб-камера1080p при 30 FPS
Клавиатурамембранная, без цифрового блока, с подсветкой
Тачпадс мультитач
Картридер SD/microSDнет
Безопасностьсканер отпечатков в кнопке включения
Аккумулятор84 Вт-ч
Адаптер питанияс быстрой зарядкой 90 Вт/135 Вт (с чипом i7-12700H/i9-12900H)
Материал корпусаалюминий, космический серый
Габариты и вес351 х 254.9 х 17.8 мм, 1.99 кг

Как ноутбук выглядит

По внешнему виду в MateBook 16s сразу угадывается стиль ноутбуков HUAWEI. Производитель делает их давно, так что успели оформиться характерные черты бренда и потребительские ожидания от продуктовой эстетики. В целом дизайн кажется спокойным и максимально универсальным. Строгие линии, плавные изгибы — все выглядит аккуратно. Ноутбук рассчитан на широкую аудиторию, так что с экстерьерными изысками лучше не злоупотреблять: на одного впечатлившегося может найтись трое недовольных броской внешностью.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

Корпус MateBook 16s выполнен из алюминия. Металл достаточно толстый и ладно скроен, так что в руках ощущается монолитом. Никаких предательских прогибов под пальцам нет, по крайней мере, если не проявлять неуместную настойчивость.

Единственный доступный цвет — темно-серый. Он же один из самых популярных в ноутбуках с металлическим корпусом. Так называемый «космический серый» все еще недостаточно темный, чтобы легко собирать следы пальцев, но и не по-скучному бледный. В общем, практично и симпатично.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

Любопытные ощущения от габаритов. Если переходить на MateBook 16s с какой-нибудь 15-дюймовой модели, велика вероятность взять его в руки и задаться вопросом: «Неужели обманули»? Ширина корпуса может показаться прежней, а ощущения от нового ноутбука будут даже слишком привычными. На самом деле подвоха нет, просто инженеры HUAWEI использовали три полезных для покупателя трюка: поставили экран с пропорциями 3:2, огородили его очень тонкими рамками и в целом хорошо поработали над компоновкой начинки, чтобы на выходе получился один из самых мобильных 16-дюймовых ноутбуков.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

Нет, я не буду утверждать, что этот ноутбук — пушинка. 1.99 килограмма само собой ощущаются, да и размеры 351 х 254.9 х 17.8 мм в карман не положишь. Однако параметры близки к моделям с экраном 15 дюймов. А значит, проблем с транспортировкой MateBook 16s не будет. Ноутбук можно носить в просторных сумках тоут и шоперах, он хорошо помещается в повседневные городские рюкзаки. Пара килограммов (ладно, с зарядкой чуть больше) это не тот вес, на который ты будешь жаловаться по дороге в офис, кофейню или бар.

Что можно подключить

MateBook 16s — это уже не ультрабучный формат, когда производитель вынужден экономить место и отказываться от «лишних» деталей, а покупателю ничего не остается кроме как соглашаться с этим. При диагонали экрана 16 дюймов можно позволить больше, поэтому и с подключением периферии ситуация складывается неплохая.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

С правой стороны установлено два быстрых USB-A 3.2 Gen 1. На левом боку находится USB-C, еще один USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, классический HDMI и разъем 3.5 мм для микрофона с наушниками. Зарядка осуществляется через любой USB-C, а также они работают для передачи данных и подключения внешних экранов.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

Единственное упущение — не поставили слот для карт памяти. MateBook 16s среди прочего можно рассматривать как ноутбук для работы с фотографиями, а в некоторых случаях еще и видео. Для этих сценариев очень бы хотелось иметь возможность вставить карточку и быстро перекинуть файлы. Понятно, что сейчас все меньше производителей готовы искать место для полноформатной SD, но microSD видится неплохим компромиссом.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

В общем, ничего не поделать. Остается только смириться и присмотреть компактный и симпатичный переходник для USB-C. А впрочем, у покупателя MateBook 16s он даже может быть в наличии. Совсем ведь не обязательно, что прошлый ноутбук непременно был с поддержкой карт памяти?

Впечатления от экрана

В HUAWEI MateBook 16s установлен IPS экран с разрешением 2.5К или 2520 х 1680 пикселей. Плотность 189 точек на дюйм — в самый раз для диагонали 16 дюймов. Смотреть с близкого расстояния на Full HD было бы менее приятно. Покрытие глянцевое, частота обновления — стандартные 60 Гц. Из необычного, соотношение сторон 3:2 вместо распространенных пропорций 16:9 или 16:10. Для фильмов и сериалов это скорее минус, зато для работы огромный плюс.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

Прибавка полезной площади по вертикали существенная, за счет этого становится удобней работать практически с любыми приложениями. Таблицы, код, тексты, визуализация данных, графика и фото — да все что угодно становится лучше, вплоть до большего количества одновременно доступной информации в браузере. Как по мне, пропорции 3:2 идеально подходят для продуктивной работы, и после них возвращаться на узкий формат 16:9 совсем не весло. Считайте, вот так удобными фишками HUAWEI и подсаживает на свои продукты.

HUAWEIMateBook 16s
РежимСтандартныйsRGB
Разрешение2520 х 16802520 х 1680
Яркость300 кд/м2280 кд/м2
Контрастность1560:11480:1
Цветовая температура(идеально — 6500K)6800K6500K
Цветовой охват sRGB98%98%
Гамма (2.2 — идеал)2.02.1
DeltaE (меньше — лучше)1.761.04

Яркость экрана не экстремально высокая, прямые солнечные лучи на пляже не перекроет, зато контрастность высокая, а цветопередача просто супер, что делает ноутбук пригодными для профессионального использования.

Клавиатура, тачпад

Про клавиатуру и тачпад даже не знаю что интересного рассказать. И в принципе, это тот случай, когда продукту идет в плюс, если ты не замечаешь какие-то особенности. Например, если много работать с текстами, то с непривычной клавиатурой тебе надо сколько-то времени переучиваться и терять производительность. У MateBook 16s вроде порядок: клавиши не шумные, ход в 1.5 мм приятный и четкий, компоновка стандартная есть две яркости подсветки.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

Некоторые расстроятся из-за отсутствия цифрового блока, но из-за динамиков его некуда было ставить даже при большой диагонали экрана. Зато очень большой и удобный. Исполнение классическое, то есть он реально нажимается, а не имитирует клик линейным вибромотором. Хорошо это или плохо — решайте для себя сами. Лично меня устраивают оба варианта реализации сенсорной площадки.

Динамики, микрофоны, камера

HUAWEI MateBook 16s оснащен двумя динамиками, парой микрофонов для громкой связи и веб-камерой над экраном с разрешением 1080p. Все эти компоненты хорошего качества: динамики достаточно громкие и отлично звучат, камера — спасибо, что не 720p, микрофоны в порядке. Из интересного, вебка стоит широкоугольная с обзором 88 градусов, плюс ей добавили парочку прикольных нейросетевых фишек.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

Во-первых, камера умеет «следить» за перемещающимся во время звонка человеком и немного менять угол обзора, чтобы вы как можно лучше смотрелись в кадре. Во-вторых, предусмотрена легкая коррекция направления взгляда: собеседнику будет казаться, что смотрят именно на него, а не чуть ниже, когда взгляд направлен на экран. Наконец, поддерживаются AI-технологии улучшения звучания голоса.

Производительность, память, апгрейд

Ноутбук работает на базе самого современного процессора i7-12700H 12-го поколения. Техпроцесс 10 нм, новая архитектура в стиле смартфонных чипов с 8 экономичными ядрами и 6 производительными, когда операционная система сама решает, какие будет лучше задействовать в определенный момент.

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Производительные ядра работают на базовой частоте 2.3 ГГц с возможностью разгона до 4.7 ГГц. У эффективных диапазон от 1.7 до 3.5 ГГц. Базовый TPD составляет 45 Вт, однако у HUAWEI есть фишка с переключением на производительный режим 54 Вт по сочетанию клавиш Fn+P. Правда, это работает только при подключенном питании.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

Графика Iris Xe c 96 функционирует на частоте до 1.400 МГц и использует оперативную память ноутбука. К счастью, есть что позаимствовать: у HUAWEI MateBook 16s установлено 16 ГБ оперативки.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

Более скромных по памяти конфигураций не бывает. Это хорошо, потому что версия с 8 ГБ памяти едва ли могла быть эффективной в работе. Однако и больше сделать не получится — память распаяна на плате. Оперативка быстрая, LPDDR5 с частотой 4800 МГц.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

Наконец, накопитель SSD от Silicon Motion имеет емкость 1 ТБ, подключается через PCI Express. Это единственный компонент MateBook 16s, который можно при необходимости заменить. Однако надо ли? Емкость достаточная, скорость хорошая, плюс даже при стресс-тесте он не сильно нагревается: сначала температура поднимается от 40 до 60 градусов, затем колеблется от 62 до 65.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

Да и в целом MateBook 16s нельзя назвать горячей штучкой. Система охлаждения с двумя тепловыми трубками очень мощная и эффективно отводит тепло. За 15 минут стресс-теста с полной загрузкой процессора корпус ноутбука становится едва теплым. Самое горячее место — середина у петли экрана. Однако и там не чувствуется дискомфортного жара. Шум кулеров достаточно сильный, хотя и не раздражающий. Троттлинга у процессора с падением производительности тоже не наблюдается.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

С учетом 12-го поколения процессора и быстрой памяти MateBook 16s — очень производительное решение для работы, которая не полагается на дискретную графику. Хороший вариант для фотографов, дизайнеров, вычислений. В принципе, также есть шанс и на развлечения в свободное время. В прошлые годы никаких надежд поиграть на встроенной графике не было, однако теперь мы видим, что мощности хватит для Forza Horizon, Red Dead Redemption 2, Control и подобных проектов в Full HD разрешении с настройками графики чуть выше минимальных.

Время работы и зарядка

В HUAWEI MateBook 16s установлен аккумулятор 84 Вт-ч. Время работы под достаточно сильной (но не экстремальной) нагрузкой составляет 3-4 часа. В смешанном офисном режиме продержится полный рабочий день, если немного снизить яркость экрана. Хорошие показатели автономности обусловлены достаточно экономичным процессором по техпроцессу 10 нм, также способным по мере необходимости переключаться между 6 производительными и 8 экономичными ядрами.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

Заряжается ноутбук адаптером в смартфоном стиле, то есть без тяжелого блока питания посередине. Мощность составляет 90 Вт, поддерживается быстрая зарядка. От 0 до 100% MateBook 16s набирает энергию примерно за полтора часа. Впрочем, мощность впритык. Кратковременное TDP процессора (уровня PL2) при нагрузке может достигать 96 Вт, и это уже чуть-чуть превосходит мощность адаптера. Впрочем, такое TPD достижимо лишь на секунды, так что ситуации когда ноутбук садится быстрее, чем заряжается с MateBook 16s не случится.

Итоги и выводы

HUAWEI MateBook 16s понравится тем, кто ищет производительный ноутбук с мощным процессором, хорошей автономностью и большим экраном. При этом не хочет переплачивать за мощную дискретную графику и терять из-за нее мобильность и время работы без подзарядки.

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

Для диагонали 16 дюймов ноутбук получился на удивление компактным и достаточно легким. Плюс удобные для продуктивной работы пропорции 3:2 и почти идеальная калибровка экрана для творческих задач. Разве что экстремального запаса яркости нет, но супер-высокая яркость обычно ведёт к супер-высокому энергпотреблению. Да и вообще, очень скоро и этот вопрос решится с переходом большинства ноутбуков на OLED-дисплеи.

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