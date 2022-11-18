Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучшеHUAWEI MateBook 16s
Каких только ноутбуков не выпускают в последние годы время. Рекордно тонкие и лёгкие офисные, мощнейшие рабочие станции с «дизайнерскими» видеокартами, модные бизнес-ноуты с необычным оформлением корпуса, петель и т.д., «злые» и цветастые игровые ноутбуки, практичные бюджетники и всевозможные трансформеры — выбор огромный. Но как только начинаешь выбирать конкретно для себя качественный ноутбук «для всего понемногу без фанатизма», понимаешь, что таких как раз относительно мало. Но у нас сегодня на тесте один из лучших и сделанный по последнему слову техники ноут как раз такой разновидности.
В принципе, почти под любые запросы сегодня есть ноутбук (даже аналоги нетбуков сегодня есть, пусть и с eMMC и прочими Celeron), но некоторые варианты, как долго ни подбирай, а почти не встречаются. Например, много ли вы знаете моделей с большим экраном, мощным процессором, качественным экраном, но не игровой? Такой, чтобы без горячей и прожорливой игровой видеокарты в комплекте, из-за которой меньше места остаётся под аккумулятор, корпус толще, а корпус переливается всеми цветами радуги с подсветкой, чтобы подростками угодить. Не помните таких ноутбуков?
А ведь на самом деле именно мощные качественные не игровые ноутбуки — самый «правильный» вариант, если вам нужно что-то третье между бюджетными моделями и всяческими RX/RTX. Вы получаете хороший по яркости, чёткости и, что важно, цветопередаче экран с маленькими рамками, мощный процессор, но при этом приличную автономность, и никаких лишних нагревающихся и потребляющих заряд аккумулятора микросхем внутри. Как раз такие потребности закрывает HUAWEI MateBook 16s. Что умеет и чем интересен — постепенно разберемся. А сначала смотрим характеристики.
Технические характеристики
|Конфигурация
|HUAWEI MateBook 16s
|Операционная система
|Windows 11 Home
|Экран
|Сенсорный глянцевый IPS, 16 дюймов, 2520 х 1680 пикс (3:2), 60 Гц
|Процессор
|i7-12700H (14 ядер, до 4.7 ГГц, L3 кэш 24 МБ, TPD 45-54 Вт) или i9-12900H (14 ядер, до 5.0 ГГц, L3 кэш 24 МБ)
|Графика
|интегрированная Iris Xe, 1,4 ГГц
|Оперативная память
|16 ГБ LPDDR5 4800 МГц (распаяна)
|Накопитель
|1 ТБ SSD Silicon Motion NVMe PCIe
|Беспроводные подключения
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC (Huawei Share)
|Проводная сеть
|нет
|Разъемы
|2 USB-A 3.2 Gen 1, USB-C, USB-C (Thunderbolt 4), HDMI
|Аудио
|2 динамика, 2 микрофона, мини-джек
|Веб-камера
|1080p при 30 FPS
|Клавиатура
|мембранная, без цифрового блока, с подсветкой
|Тачпад
|с мультитач
|Картридер SD/microSD
|нет
|Безопасность
|сканер отпечатков в кнопке включения
|Аккумулятор
|84 Вт-ч
|Адаптер питания
|с быстрой зарядкой 90 Вт/135 Вт (с чипом i7-12700H/i9-12900H)
|Материал корпуса
|алюминий, космический серый
|Габариты и вес
|351 х 254.9 х 17.8 мм, 1.99 кг
Как ноутбук выглядит
По внешнему виду в MateBook 16s сразу угадывается стиль ноутбуков HUAWEI. Производитель делает их давно, так что успели оформиться характерные черты бренда и потребительские ожидания от продуктовой эстетики. В целом дизайн кажется спокойным и максимально универсальным. Строгие линии, плавные изгибы — все выглядит аккуратно. Ноутбук рассчитан на широкую аудиторию, так что с экстерьерными изысками лучше не злоупотреблять: на одного впечатлившегося может найтись трое недовольных броской внешностью.
Корпус MateBook 16s выполнен из алюминия. Металл достаточно толстый и ладно скроен, так что в руках ощущается монолитом. Никаких предательских прогибов под пальцам нет, по крайней мере, если не проявлять неуместную настойчивость.
Единственный доступный цвет — темно-серый. Он же один из самых популярных в ноутбуках с металлическим корпусом. Так называемый «космический серый» все еще недостаточно темный, чтобы легко собирать следы пальцев, но и не по-скучному бледный. В общем, практично и симпатично.
Любопытные ощущения от габаритов. Если переходить на MateBook 16s с какой-нибудь 15-дюймовой модели, велика вероятность взять его в руки и задаться вопросом: «Неужели обманули»? Ширина корпуса может показаться прежней, а ощущения от нового ноутбука будут даже слишком привычными. На самом деле подвоха нет, просто инженеры HUAWEI использовали три полезных для покупателя трюка: поставили экран с пропорциями 3:2, огородили его очень тонкими рамками и в целом хорошо поработали над компоновкой начинки, чтобы на выходе получился один из самых мобильных 16-дюймовых ноутбуков.
Нет, я не буду утверждать, что этот ноутбук — пушинка. 1.99 килограмма само собой ощущаются, да и размеры 351 х 254.9 х 17.8 мм в карман не положишь. Однако параметры близки к моделям с экраном 15 дюймов. А значит, проблем с транспортировкой MateBook 16s не будет. Ноутбук можно носить в просторных сумках тоут и шоперах, он хорошо помещается в повседневные городские рюкзаки. Пара килограммов (ладно, с зарядкой чуть больше) это не тот вес, на который ты будешь жаловаться по дороге в офис, кофейню или бар.
Что можно подключить
MateBook 16s — это уже не ультрабучный формат, когда производитель вынужден экономить место и отказываться от «лишних» деталей, а покупателю ничего не остается кроме как соглашаться с этим. При диагонали экрана 16 дюймов можно позволить больше, поэтому и с подключением периферии ситуация складывается неплохая.
С правой стороны установлено два быстрых USB-A 3.2 Gen 1. На левом боку находится USB-C, еще один USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, классический HDMI и разъем 3.5 мм для микрофона с наушниками. Зарядка осуществляется через любой USB-C, а также они работают для передачи данных и подключения внешних экранов.
Единственное упущение — не поставили слот для карт памяти. MateBook 16s среди прочего можно рассматривать как ноутбук для работы с фотографиями, а в некоторых случаях еще и видео. Для этих сценариев очень бы хотелось иметь возможность вставить карточку и быстро перекинуть файлы. Понятно, что сейчас все меньше производителей готовы искать место для полноформатной SD, но microSD видится неплохим компромиссом.
В общем, ничего не поделать. Остается только смириться и присмотреть компактный и симпатичный переходник для USB-C. А впрочем, у покупателя MateBook 16s он даже может быть в наличии. Совсем ведь не обязательно, что прошлый ноутбук непременно был с поддержкой карт памяти?
Впечатления от экрана
В HUAWEI MateBook 16s установлен IPS экран с разрешением 2.5К или 2520 х 1680 пикселей. Плотность 189 точек на дюйм — в самый раз для диагонали 16 дюймов. Смотреть с близкого расстояния на Full HD было бы менее приятно. Покрытие глянцевое, частота обновления — стандартные 60 Гц. Из необычного, соотношение сторон 3:2 вместо распространенных пропорций 16:9 или 16:10. Для фильмов и сериалов это скорее минус, зато для работы огромный плюс.
Прибавка полезной площади по вертикали существенная, за счет этого становится удобней работать практически с любыми приложениями. Таблицы, код, тексты, визуализация данных, графика и фото — да все что угодно становится лучше, вплоть до большего количества одновременно доступной информации в браузере. Как по мне, пропорции 3:2 идеально подходят для продуктивной работы, и после них возвращаться на узкий формат 16:9 совсем не весло. Считайте, вот так удобными фишками HUAWEI и подсаживает на свои продукты.
|HUAWEI
|MateBook 16s
|Режим
|Стандартный
|sRGB
|Разрешение
|2520 х 1680
|2520 х 1680
|Яркость
|300 кд/м2
|280 кд/м2
|Контрастность
|1560:1
|1480:1
|Цветовая температура(идеально — 6500K)
|6800K
|6500K
|Цветовой охват sRGB
|98%
|98%
|Гамма (2.2 — идеал)
|2.0
|2.1
|DeltaE (меньше — лучше)
|1.76
|1.04
Яркость экрана не экстремально высокая, прямые солнечные лучи на пляже не перекроет, зато контрастность высокая, а цветопередача просто супер, что делает ноутбук пригодными для профессионального использования.
Клавиатура, тачпад
Про клавиатуру и тачпад даже не знаю что интересного рассказать. И в принципе, это тот случай, когда продукту идет в плюс, если ты не замечаешь какие-то особенности. Например, если много работать с текстами, то с непривычной клавиатурой тебе надо сколько-то времени переучиваться и терять производительность. У MateBook 16s вроде порядок: клавиши не шумные, ход в 1.5 мм приятный и четкий, компоновка стандартная есть две яркости подсветки.
Некоторые расстроятся из-за отсутствия цифрового блока, но из-за динамиков его некуда было ставить даже при большой диагонали экрана. Зато очень большой и удобный. Исполнение классическое, то есть он реально нажимается, а не имитирует клик линейным вибромотором. Хорошо это или плохо — решайте для себя сами. Лично меня устраивают оба варианта реализации сенсорной площадки.
Динамики, микрофоны, камера
HUAWEI MateBook 16s оснащен двумя динамиками, парой микрофонов для громкой связи и веб-камерой над экраном с разрешением 1080p. Все эти компоненты хорошего качества: динамики достаточно громкие и отлично звучат, камера — спасибо, что не 720p, микрофоны в порядке. Из интересного, вебка стоит широкоугольная с обзором 88 градусов, плюс ей добавили парочку прикольных нейросетевых фишек.
Во-первых, камера умеет «следить» за перемещающимся во время звонка человеком и немного менять угол обзора, чтобы вы как можно лучше смотрелись в кадре. Во-вторых, предусмотрена легкая коррекция направления взгляда: собеседнику будет казаться, что смотрят именно на него, а не чуть ниже, когда взгляд направлен на экран. Наконец, поддерживаются AI-технологии улучшения звучания голоса.
Производительность, память, апгрейд
Ноутбук работает на базе самого современного процессора i7-12700H 12-го поколения. Техпроцесс 10 нм, новая архитектура в стиле смартфонных чипов с 8 экономичными ядрами и 6 производительными, когда операционная система сама решает, какие будет лучше задействовать в определенный момент.
Производительные ядра работают на базовой частоте 2.3 ГГц с возможностью разгона до 4.7 ГГц. У эффективных диапазон от 1.7 до 3.5 ГГц. Базовый TPD составляет 45 Вт, однако у HUAWEI есть фишка с переключением на производительный режим 54 Вт по сочетанию клавиш Fn+P. Правда, это работает только при подключенном питании.
Графика Iris Xe c 96 функционирует на частоте до 1.400 МГц и использует оперативную память ноутбука. К счастью, есть что позаимствовать: у HUAWEI MateBook 16s установлено 16 ГБ оперативки.
Более скромных по памяти конфигураций не бывает. Это хорошо, потому что версия с 8 ГБ памяти едва ли могла быть эффективной в работе. Однако и больше сделать не получится — память распаяна на плате. Оперативка быстрая, LPDDR5 с частотой 4800 МГц.
Наконец, накопитель SSD от Silicon Motion имеет емкость 1 ТБ, подключается через PCI Express. Это единственный компонент MateBook 16s, который можно при необходимости заменить. Однако надо ли? Емкость достаточная, скорость хорошая, плюс даже при стресс-тесте он не сильно нагревается: сначала температура поднимается от 40 до 60 градусов, затем колеблется от 62 до 65.
Да и в целом MateBook 16s нельзя назвать горячей штучкой. Система охлаждения с двумя тепловыми трубками очень мощная и эффективно отводит тепло. За 15 минут стресс-теста с полной загрузкой процессора корпус ноутбука становится едва теплым. Самое горячее место — середина у петли экрана. Однако и там не чувствуется дискомфортного жара. Шум кулеров достаточно сильный, хотя и не раздражающий. Троттлинга у процессора с падением производительности тоже не наблюдается.
С учетом 12-го поколения процессора и быстрой памяти MateBook 16s — очень производительное решение для работы, которая не полагается на дискретную графику. Хороший вариант для фотографов, дизайнеров, вычислений. В принципе, также есть шанс и на развлечения в свободное время. В прошлые годы никаких надежд поиграть на встроенной графике не было, однако теперь мы видим, что мощности хватит для Forza Horizon, Red Dead Redemption 2, Control и подобных проектов в Full HD разрешении с настройками графики чуть выше минимальных.
Время работы и зарядка
В HUAWEI MateBook 16s установлен аккумулятор 84 Вт-ч. Время работы под достаточно сильной (но не экстремальной) нагрузкой составляет 3-4 часа. В смешанном офисном режиме продержится полный рабочий день, если немного снизить яркость экрана. Хорошие показатели автономности обусловлены достаточно экономичным процессором по техпроцессу 10 нм, также способным по мере необходимости переключаться между 6 производительными и 8 экономичными ядрами.
Заряжается ноутбук адаптером в смартфоном стиле, то есть без тяжелого блока питания посередине. Мощность составляет 90 Вт, поддерживается быстрая зарядка. От 0 до 100% MateBook 16s набирает энергию примерно за полтора часа. Впрочем, мощность впритык. Кратковременное TDP процессора (уровня PL2) при нагрузке может достигать 96 Вт, и это уже чуть-чуть превосходит мощность адаптера. Впрочем, такое TPD достижимо лишь на секунды, так что ситуации когда ноутбук садится быстрее, чем заряжается с MateBook 16s не случится.
Итоги и выводы
HUAWEI MateBook 16s понравится тем, кто ищет производительный ноутбук с мощным процессором, хорошей автономностью и большим экраном. При этом не хочет переплачивать за мощную дискретную графику и терять из-за нее мобильность и время работы без подзарядки.
Для диагонали 16 дюймов ноутбук получился на удивление компактным и достаточно легким. Плюс удобные для продуктивной работы пропорции 3:2 и почти идеальная калибровка экрана для творческих задач. Разве что экстремального запаса яркости нет, но супер-высокая яркость обычно ведёт к супер-высокому энергпотреблению. Да и вообще, очень скоро и этот вопрос решится с переходом большинства ноутбуков на OLED-дисплеи.