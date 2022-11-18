Игровые ноутбуки мощные, но толстые. Офисные — компактные, но слабые. Но есть вариант лучше

В принципе, почти под любые запросы сегодня есть ноутбук (даже аналоги нетбуков сегодня есть, пусть и с eMMC и прочими Celeron), но некоторые варианты, как долго ни подбирай, а почти не встречаются. Например, много ли вы знаете моделей с большим экраном, мощным процессором, качественным экраном, но не игровой? Такой, чтобы без горячей и прожорливой игровой видеокарты в комплекте, из-за которой меньше места остаётся под аккумулятор, корпус толще, а корпус переливается всеми цветами радуги с подсветкой, чтобы подростками угодить. Не помните таких ноутбуков?

А ведь на самом деле именно мощные качественные не игровые ноутбуки — самый «правильный» вариант, если вам нужно что-то третье между бюджетными моделями и всяческими RX/RTX. Вы получаете хороший по яркости, чёткости и, что важно, цветопередаче экран с маленькими рамками, мощный процессор, но при этом приличную автономность, и никаких лишних нагревающихся и потребляющих заряд аккумулятора микросхем внутри. Как раз такие потребности закрывает HUAWEI MateBook 16s. Что умеет и чем интересен — постепенно разберемся. А сначала смотрим характеристики.