В меру тяжёлый, мощный и с кучей портов: тестируем очень необычный ультрабук HUAWEI

Внешний вид

MateBoook GT 14 занимает странную позицию, в которой определить его принадлежность к ультрабукам или рабочим станциям тяжело. Визуально он получил атрибуты сразу от двух категорий: от ультрабуков тут и стекло над экраном, и аккуратная клавиатура, и алюминиевый корпус с клиновидным силуэтом. От устройств помощнее досталась выступающая область за экраном, в которой можно найти и HDMI, и 2 USB-A, и воздуховоды для отвода процессорного жара из корпуса.

И если сравнивать его с какими-нибудь «маками», то правильно сравнивать с Pro-версиями. У GT толщина от 6 мм в самой тонкой части до 10 мм у задней кромки, общая толщина 15,3 мм, а вес — 1,49 кг. Тяжелее, чем яблочный Air, но немного не дотягивает до веса MacBook Pro. Вес последнего колеблется от 1,55 кг до 1,62 кг.

Есть в арсенале китайцев HUAWEI MateBook X Pro — этот и вовсе весит 980 граммов при 13,5 мм толщины. То есть GT 14 — далеко не рекордсмен по портативности даже в линейке MateBook, зато он получил то, чего нет ни у Air, ни у X Pro: вентиляционные решётки на задней панели в стиле игровых ноутбуков, прямоточную двухкулерную систему отвода воздуха и перфорированную нижнюю панель с 16 218 отверстиями. Выглядит дерзко, почти как уменьшенный ROG, и таким набором до недавнего времени могли похвастаться ноутбуки с дискретной графикой — тут же ее нет. А нужно ли это все, или можно было обойтись и без попыток интегрировать игровые наработки в класс ультрабуков? Об этом немного позже.