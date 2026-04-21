В меру тяжёлый, мощный и с кучей портов: тестируем очень необычный ультрабук HUAWEI

В меру тяжёлый, мощный и с кучей портов: тестируем очень необычный ультрабук HUAWEIРазбираемся в плюсах и минусах MateBook GT 14 с железом настольного компьютера
Технические характеристики
|HUAWEI MateBook GT 14 ENZH-X
|ОС
|нет
|Экран
|14.2", 2880×1920, OLED, 144 Гц, 600 кд/м²
|Раскрытие на 180 градусов
|нет
|Процессор
|Intel Core Ultra 7 155H, 1,4–4,8 ГГц
|GPU
|Intel Arc Graphics
|ОЗУ
|32 Гбайт LPDDR5
|Сеть
|Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11ax)
|Порты
|2× USB-A 3.2 Gen1, Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen1, HDMI, SD, 3.5 мм
|Накопитель
|SSD, 1 ТБ
|Аккумулятор
|70 Вт·ч
|Зарядка
|140 Вт, USB-C PD
|Габариты
|310,4×231,1×18,4 мм
|Масса
|1,49 кг
|Цена
|от 130 тысяч рублей
Внешний вид
MateBoook GT 14 занимает странную позицию, в которой определить его принадлежность к ультрабукам или рабочим станциям тяжело. Визуально он получил атрибуты сразу от двух категорий: от ультрабуков тут и стекло над экраном, и аккуратная клавиатура, и алюминиевый корпус с клиновидным силуэтом. От устройств помощнее досталась выступающая область за экраном, в которой можно найти и HDMI, и 2 USB-A, и воздуховоды для отвода процессорного жара из корпуса.
И если сравнивать его с какими-нибудь «маками», то правильно сравнивать с Pro-версиями. У GT толщина от 6 мм в самой тонкой части до 10 мм у задней кромки, общая толщина 15,3 мм, а вес — 1,49 кг. Тяжелее, чем яблочный Air, но немного не дотягивает до веса MacBook Pro. Вес последнего колеблется от 1,55 кг до 1,62 кг.
Есть в арсенале китайцев HUAWEI MateBook X Pro — этот и вовсе весит 980 граммов при 13,5 мм толщины. То есть GT 14 — далеко не рекордсмен по портативности даже в линейке MateBook, зато он получил то, чего нет ни у Air, ни у X Pro: вентиляционные решётки на задней панели в стиле игровых ноутбуков, прямоточную двухкулерную систему отвода воздуха и перфорированную нижнюю панель с 16 218 отверстиями. Выглядит дерзко, почти как уменьшенный ROG, и таким набором до недавнего времени могли похвастаться ноутбуки с дискретной графикой — тут же ее нет. А нужно ли это все, или можно было обойтись и без попыток интегрировать игровые наработки в класс ультрабуков? Об этом немного позже.
Отдельная деталь — светящийся логотип на крышке, который отсылает к макбукам 11-летней давности. Тут HUAWEI уверенно играет на чувстве ностальгии: а зачем вообще нужен новый мак без светящегося яблока, когда здесь есть такая красота? И, надо признать, что такой подход работает: приятные эмоции есть, небольшой «вау-эффект» в первые недели тоже присутствует.
Однако такие внешние атрибуты отводят взгляд от другого: от компонентов, из которых все ваше взаимодействие с ноутбуком и будет строиться в течение ближайших нескольких лет после покупки. И нет, с дисплеем у него все в порядке (один из лучших в классе). С клавиатурой, по меркам Windows-ноутбуков, тоже. Но вот тачпад… Он неплохой, но до того, что уже долгие годы использует Apple, ему еще очень далеко.
Во-первых, никакого стекла. Как бы вы не пытались придать пластику тактильно комфортное покрытие, оно не идет ни в какое сравнение с теми ощущениями, что дарит стекло и его жесткость. Во-вторых, ощущения от прокликивания оставляют желать лучшего — он звучит и щелкает точно так же, как и любой базовый «офисник», к коим герой обзора не относится.
А ведь пример хорошей реализации мы видели и у самой HUAWEI. Но его, кажется, решили оставить для самых «жирных» ультрабуков вроде MateBook X Pro, которые стоят сильно дороже нашего героя обзора.
Порты — отдушина для тех, кто устал от USB-C-only жизни. Здесь два USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 с поддержкой 8K, полноценный Thunderbolt 4, USB-C, аудиоразъём 3,5 мм и даже про слот для SD-карт не забыли.
Звук
Аудиосистема представлена двумя динамиками, и они тут просто… есть. Настроек звучания в PC Manager много, можно найти что-то под конкретный вид деятельности, но все изменения почти ни на что не влияют.
Дождаться низких частот у вас вряд ли получится, слышать вы будете в основном средние и высокие. Вопрос: а как так получилось, что у нас сейчас смартфоны звучат лучше? Нет, я серьезно, возьмите любой флагман, и вы получите в разы более качественную аудиосистему, которая подарит и объем, и какой-то намек на низкие частоты. И ладно бы если в корпусе не осталось места, но нет — оно там есть и позволяет разместить нормальные динамики. Однако имеем то, что имеем. Э — экономия. А теперь о том, ради чего вся эта экономия и затевалась.
Дисплей
Визуальное исполнение экрана заслуживает отдельного внимания: стекло над ним занимает вообще всю поверхность. Никаких резиновых уплотнителей, как у Apple, или каких-то лишних отступов. Выглядит круто, а касания ощущаются максимально приятными. Короче, он тут «на все деньги».
Да, экран тут сенсорный, но плиточки из Windows 8 сказали нам «пока» еще одиннадцать лет назад — поэтому сложно представить, что кто-то всерьез будет пользоваться сенсорным управлением с нынешним интерфейсом Windows.
Что с технической стороны? В MateBook GT 14 установлена 14,2-дюймовая OLED-панель с разрешением 2880×1920 (243 PPI), частотой обновления до 144 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и задержкой 1 мс. Цветовой охват: 100% DCI-P3, 95% Adobe RGB, 100% sRGB, глубина цвета 10-битная (1,07 миллиарда цветов), к тому же, каждый экземпляр откалиброван на заводе до ΔE < 1 по всем трём охватам. Соотношение сторон 3:2, как у Surface и MateBook X Pro — это дает на 8% больше полезной площади по сравнению с традиционными 16:9.
Всё это звучит как «лучше, чем у конкурентов», и в большинстве случаев так и есть. Чуть менее дорогой MacBook Air M4 предлагает Liquid Retina IPS (не OLED!) с разрешением 2560×1664, яркостью 500 нит и частотой обновления 60 Гц. Шестьдесят герц в 2025 году — это, конечно, сильное решение. Чуть лучше ситуация у «прошек» от Apple — там хоть и IPS, но черный цвет выглядит сильно лучше, да и повышенную частоту обновления в него завезли. MateBook X Pro уже ближе по экрану: тоже сенсорный OLED (3120×2080) и частота обновлений 120 Гц.
|HUAWEI MateBook GT 14
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|600/3 кд/м2
|Максимальный уровень яркости в HDR
|1200 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовая температура
|7100K
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|<1, идеал
Показатели калибровки, которые мы проверяем на собственном оборудовании, в основном, близки к идеалу, но цветовая температура немного подкачала: баланс белого у героя обзора в стандартном режиме смещен в сторону холодных оттенков. Итого мы имеем 7700К «из коробки», которые не мешало бы докрутить самому для более комфортного использования.
Экосистема, или зачем ноутбуку сенсорный экран
Сенсорный экран в ноутбуке — вещь спорная, но в GT 14 он обретает смысл в связке с экосистемным софтом HUAWEI. Центральная фишка здесь — функция «Мультискрин».
Работает это так: берёте смартфон HUAWEI или Honor, подносите его NFC-областью на задней панели к специальному датчику Huawei Share, встроенному в тачпад ноутбука — телефон вибрирует, затем вы подтверждаете соединение, и через пару секунд экран смартфона появляется прямо на рабочем столе Windows. Никаких кабелей, никакой ручной настройки Bluetooth и Wi-Fi — всё это система поднимает сама в фоне.
Дальше вы можете управлять телефоном касаниями в трансляции: так можно перетаскивать файлы в обе стороны, копировать текст из телефона в редактор на Windows и обратно. При этом экран самого телефона гаснет в процессе, чтобы не тратить напрасно заряд.
Можно подключить и планшет, при этом доступны будут сразу три режима на выбор: зеркало, расширение экрана или полноценная совместная работа. Режим расширения превращает планшет во второй монитор для Windows, что особенно удобно, когда 14 дюймов начинают тесниться под напором задач. Режим зеркала с сенсорным управлением позволяет использовать планшет со стилусом как графический планшет прямо внутри Photoshop на ноутбуке. Всё это объединяется под общим зонтиком технологии «Суперустройство» — концепции, при которой несколько гаджетов HUAWEI вместе работают как одно целое.
Производительность
Core Ultra 7 155H — первый процессор Intel, собранный не из одного куска кремния, а сразу из нескольких чиплетов на общей подложке. Вычислительные ядра, графика, блок ввода-вывода и системный чип — всё это отдельные плитки, которые соединили между собой через переходник Foveros. Благодаря этому Intel смогла выбрать разные техпроцессы под разные задачи: ядра делаются по Intel 4, а системный чип — по более зрелому техпроцессу TSMC.
Ядер здесь 16, потоков — 22: шесть производительных P-ядер с частотой до 4,8 ГГц, восемь экономичных E-ядер и два специальных Low Power E-ядра прямо на системном чипе — фишка, которой раньше у Intel не было. TDP в штатном режиме — 75 Вт, в сбалансированном — 65 Вт, в турборежиме показатели доходят до каких-то совсем космических 115 Вт. Для 14-дюймового ультрабука это серьёзный теплопакет, и HUAWEI пришлось постараться с охлаждением, чтобы 155H мог его реализовывать честно и без троттлинга.
Под нагрузкой частота уходит на отметку 4,5 ГГц, температура переваливает за 90 °C — но в реальных повседневных задачах процессор чаще живёт в районе 70 °C и ниже, без лишнего шума и тепла под ладонями. Ситуаций, когда клавиатура нагревается и руками становится дискомфортно, тут попросту не возникает. Но держать ноут на коленях во время игр вряд ли возможно — их буквально обжигает жар процессора. Впору доставать подставку, да.
Память и накопитель под стать процессору: 32 ГБ LPDDR5 и SSD до 2 ТБ на PCIe 4.0. По производительности 155H примерно на уровне Ryzen 7 7840HS, и PCMark это подтверждает. В рендеринге и монтаже он уверенно обходит предыдущие поколения мобильных Intel.
Сравнение с M4 в конфигурации 16/512 — отдельная история. Apple M4 — это 10 ядер (4P + 6E), 10-ядерный GPU и 16-ядерный Neural Engine. На бумаге ядер меньше, однопоточная производительность M4 сопоставима или выше. Многопоточная — зависит от задачи: в рендеринге в Handbrake или экспорте в DaVinci Resolve Intel берёт числом ядер, зато в Final Cut Pro, оптимизированном под Apple Silicon, M4 просто рвёт всех.
Но GT 14 бьёт любой «мак» в одном конкретном месте — памяти. С 32 ГБ памяти можно рассчитывать даже на работу локальных языковых моделей, которые мы все дружно называем сейчас «нейросетями». На 16 ГБ комфортно запускаются модели до 7−14 миллиардов параметров, на 32 ГБ — уже 20−32 миллиарда, и это другой уровень качества ответов. При этом важно понимать реальные цифры производительности: Intel-ноутбук с 32 ГБ DDR5 на 20B-модели через Ollama выдаёт порядка 8−12 токенов в секунду — это CPU-only инференс с двухканальной памятью. Скромно, но терпимо для домашних экспериментов.
А получится ли поиграть на таком железе без покупки внешней карты? Вполне, если разработчики не забыли про оптимизацию. Процессорозависимые игры, вроде Dota2, работают тут стабильнее, чем на моем прошлом ноутбуке с i7−11365H и мобильной RTX 3060.
А вот если рассматривать что-то тяжелее Доты, то тут становятся видны проблемы интегрированного графического «железа» от Intel, которое пока работает странно с частью игр. Deadlock, например, тут начинает чувствовать себя не очень хорошо даже на минимальных настройках графики с включенной генерацией кадров XeSS (x4) и активным FSR. 60 кадров на минимальном пресете получить можно, но ровно до того момента, пока Швейцар не откроет портал, в котором снова отрисовывается мир игры. Десять кадров в замесе? Да без проблем. И все это в производительном режиме, в котором процессор разгоняется до 100 Вт.
Однако оптимизация решает. Сингловые игры по типу первой части Death Stranding тут работают в 2K с приличными настройками графики и вообще без каких-либо просадок по частоте кадров. Да, оптимизация решает.
Автономность
Ноутбук оснащён аккумулятором ёмкостью 70 Вт·ч — весьма солидный запас для компактного 14-дюймового устройства с мощным процессором. HUAWEI официально заявляет о 15,5 часах автономной работы при воспроизведении видео в 1080p. Стандартный маркетинговый сценарий: все фоновые процессы спят, яркость на минимуме. Реальность же предсказуемо скромнее.
Чтобы понять, чего ждать на практике, важно держать в голове один принципиальный момент: режим TDP влияет на расход батареи у GT 14 кардинально сильнее, чем у любого обычного ультрабука. При работе в Super Turbo с потреблением 100−115 Вт это уже фактически десктопный сценарий — именно поэтому ноутбук поставляется со 140-ваттным блоком питания. На такой нагрузке 70 Вт·ч хватит на час-полтора.
В режиме Performance (TDP 75 Вт) при реальной нагрузке типа рендера или компиляции — реалистично 3−4 часа. Сценарий «браузер плюс текстовый редактор» в режиме энергосбережения с приглушённым экраном даёт около 7−9 часов, что соответствует полноценному рабочему дню.
Конкуренты
|HUAWEI MateBook GT 14 ENZH-X
|Acer Aspire Lite AL16-71P-71HX
|Apple MacBook Pro 14"
|ОС
|нет
|нет
|macOS
|Экран
|14.2", 2880×1920, OLED, 144 Гц, 600 кд/м²
|16", 1920×1200, IPS, 60 Гц, 300 кд/м²
|14.2", 3024×1964, mini-LED IPS, 120 Гц, 1600 кд/м²
|Раскрытие на 180 градусов
|нет
|да
|нет
|Процессор
|Intel Core Ultra 7 155H, 1,4–4,8 ГГц
|Intel Core Ultra 7 155H, 1,4–4,8 ГГц
|Apple M4 10-core
|GPU
|Intel Arc Graphics
|Intel Arc Graphics
|Apple M4 10-core GPU
|ОЗУ
|32 Гбайт LPDDR5
|32 Гбайт DDR5-5600
|16 Гбайт (unified)
|Сеть
|Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11ax)
|Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 (802.11ax), LAN 1 Гбит/с
|Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax)
|Порты
|2× USB-A 3.2 Gen1, Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen1, HDMI, SD, 3.5 мм
|2× USB-A 3.2 Gen1, 2× USB-C 3.2 Gen1, HDMI 1.4, microSD, 3.5 мм
|3× Thunderbolt 4, HDMI, SD, 3.5 мм
|Накопитель
|SSD, 1 ТБ
|SSD, 1 ТБ
|SSD 512 Гбайт
|Аккумулятор
|70 Вт·ч
|58 Вт·ч
|72,4 Вт·ч
|Зарядка
|140 Вт, USB-C PD
|90 Вт, USB-C PD
|USB-C PD (адаптер 70 Вт в комплекте)
|Габариты
|310,4×231,1×18,4 мм
|357×245,5×18,9 мм
|312,6×221,2×15,5 мм
|Масса
|1,49 кг
|1,6 кг
|1,55 кг
|Цена
|от 133 999 рублей
|от 89 999 рублей
|от 166 799 рублей
Acer Aspire Lite
Прямой конкурент по процессору из лагеря классических ноутбуков на Windows. Тайваньская компания установила точно такой же процессор Intel Core Ultra 7 155H с 32 ГБ оперативной памяти. Здесь мы получаем уже не сенсорный, а самый привычный 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920×1200 и стандартными 60 Гц. Ноутбук весит 1,6 кг, что для его габаритов считается отличным показателем.
Главный минус этой модели — внешний вид. Ну, это самый базовый корпус, который вы можете встретить даже в начальном сегменте. Экран заметно тусклее оледовского великолепия у HUAWEI. Зато цена приятно удивляет: Acer обойдётся заметно дешевле героя обзора, предлагая схожую производительность в рабочих задачах.
Apple MacBook Pro 14
Главная головная боль для любых премиальных ноутбуков на Windows. Базовая «прошка» на чипе M4 предлагает идеальный баланс производительности и автономности. При весе 1,55 кг он толще и тяжелее Air, но предлагает шикарный экран Liquid Retina XDR с частотой 120 Гц, отличные динамики и эталонный стеклянный тачпад, до которого HUAWEI всё ещё далеко.
Экосистема Apple, AirDrop, Universal Control — для пользователей iPhone это мощный аргумент. Но ровно до того момента, пока им не понадобится запустить локальную нейросеть или поиграть во что-то из библиотеки Steam. Базовая версия поставляется с 16 ГБ объединённой памяти, чего для серьёзных ресурсоёмких задач вроде работы с LLM уже не хватает. Увеличить её до 32 ГБ, как у GT 14, можно, но стоимость такого решения на сером рынке улетит в космос.
Итого
MateBook GT 14 — это попытка скрестить ультрабук с производительной рабочей станцией, и попытка, по большей части, удачная. Сенсорный OLED с частотой обновлений 144 Гц и 3K-разрешением, 32 ГБ RAM, TDP до 115 Вт в корпусе весом полтора килограмма — такого сочетания на рынке практически нет. Конкуренты же при аналогичной стоимости часто выглядят как типичные офисные модели.
Может ли он тягаться с маками на M4? В лоб — нет, потому что это разные философии. Компактные Air и Pro — идеальные ARM-машины для текстовой работы, веб-разработки и креативных индустрий: тихие, лёгкие, с невероятной автономностью и macOS, которая… просто работает и делает это идеально. Если ваша главная задача на работе писать тексты, монтировать подкасты и иногда собираться с друзьями ради партии в Civilization или группового выплеса кортизоле в Доте, то тут тот же Air побеждает за счёт полной тишины и стабильности. Да, придется немного ужать настройки, но взамен вы получите ПОЛНУЮ ТИШИНУ.
GT 14 берёт верх в тех сценариях, где макбуки буксуют. 32 ГБ позволяют запускать легковесные LLM-модели локально — на 16 ГБ в макбуках это тяжело и модели приходится сильно ужимать. Полный каталог игр Steam — для маковода это тоже недостижимая роскошь. Но где версии ноутбука с дискретной видеокартой? А их и нет. Если хотите нормально играть в шутеры, без просадок до 20 кадров, то у HUAWEI в запасе есть внешние видеокарты из линейки HI GT Cube. Стоят прилично, но зато позволяют расширить список нормально работающих игр. Единственный серьезный минус — отсутствие OCuLink. Это такой высокоскоростной интерфейс, позволяющий подключать внешние устройства (прежде всего видеокарты eGPU) напрямую к шине PCIe ноутбука. Тут же придется подключать их по Type-C.
В остальном, другого такого же ноутбука у конкурентов нет. Тут и дизайн на голову выше, чем у любых устройств от Lenovo, Asus, Acer и прочих ветеранов индустрии, и раскочегаренный процессор конвертирует ваши потраченные деньги в реальную производительность.
- Дизайн, светящийся логотип
- Отличная клавиатура
- Сенсорный экран с HDR
- Хорошая автономность для такой начинки
- Оптимизация под Intel Arc в некоторых играх хромает
- Нет дискретной видеокарты
- Тачпад мог быть чуть лучше