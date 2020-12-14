Лучший компактный ноутбук 2020 года сделал… производитель смартфонов — Huawei

Как это выглядит на фоне конкурентов? Ну, например, Acer Spin 5 SP513 на этой же (150 кд/м2) яркости крутит фильмы в течение 10 часов 45 минут, а в играх разряжается за 2.5 часа. Только вот для Acer это не комплимент — у него-то ёмкость аккумулятора 56 Втч, а у Huawei — 42 Втч. С другой стороны, ASUS ZenBook UX363 в офисной работе при 150 кд/м2 продержится 9 часов. Но у него и аккумулятор намного крупнее (67 Вт*ч), и разрешение дисплея намного ниже (1920x1080, а не 3000x2000).

Короче говоря, автономность — на четверку, может быть, с плюсом. Аккумулятор не самый большой, но оптимизация отличная, заряд расходуется экономно. Есть более выносливые ноутбуки, есть менее выносливые ноутбуки, причём вторые бывают даже с более ёмким аккумулятором. На рабочий день вдали от розетки MateBook X вам хватит, это главное.

А заряжается он от стандартного 65 Вт блока питания с 0% до 100% за 1 час 40 минут. Тоже обычный показатель для ноутбуков такого класса.

Конкуренты

Конкуренты есть, конечно. Но вы всегда что-то теряете, если выбираете другую модель. Например, MacBook Pro 13” работает немного дольше, но вам придётся переплатить 15 тысяч рублей, и вы получите 256 ГБ на SSD вместо 512 ГБ, которые ещё и не получится увеличить при желании.

В ASUS ZenBook Flip 13 UX363 процессор в предельных режимах сможет работать быстрее, у него будет один полноразмерный USB. Но ноутбук будет выть вентиляторами, у вас не будет разъёма 3.5 мм и сканера отпечатков пальцев (!), звук будет хуже, дисплей — менее чётким и более тусклым.

Xiaomi Mi Notebook Air 13.3”, вокруг которого раздувают культ фанаты, в действительности, Мейтбуку X не конкурент — крупнее, тяжелее, дисплей с более крупными рамками, хуже автономность, хуже звук, дешевле на вид и на ощупь корпус и т.д.

Acer Spin 5 SP513. Тоже с полноразмерным USB и даже кард-ридером (только вот кард-ридер некачественный и медлительный), дисплей чуть более яркий, но менее контрастный, цветопередача чуть хуже и докучает ШИМ (мелкое мерцание на любых уровнях яркости). Производительность должна быть выше «на бумаге», но на практике почти такая же из-за того, что вентиляторы включаются редко (Acer хотел сделать ноутбук тихим). Автономность хуже, звук хуже.

Самый сильный конкурент — Dell XPS 13 9370. Есть варианты с 4K-дисплеем (разряжается, правда, соответствующе быстро), система охлаждения работает хорошо, поэтому варианты Core i7 будут быстрее, чем MateBook X. Но! SSD распаян, его никак не заменить (купили 512 ГБ — живите с ними, пока не продадите ноутбук), вариантов с Core i7-1065G7 в России почти не продают, а модель с Core i7-10710U, во-первых, почти такая же по производительности, как Core i5 в ноутбуке Huawei, а во-вторых, поставляется с всего лишь 8 ГБ оперативной памяти — для современного ноутбука этого мало, один только Chrome съест столько оперативки спустя час-другой использования.

Выводы

Когда я брал MateBook X на обзор, я не очень понимал, зачем он вообще нужен, если существует младший MateBook 13 с таким же процессором, и старший MateBook X Pro, который и есть истинный флагман.

А на деле оказалось, что MateBook X — золотая середина ноутбукостроения, когда характеристики достаточно хороши, чтобы заострять внимание не на них, а на мелочах, о которых в ноутбуках думают редко.

Есть ноутбуки, которые «фигачат» процессорами примерно на таком же уровне, и стоят дешевле. Есть более громоздкие ноутбуки, которые работают от аккумулятора дольше. Но по количеству галочек «лучший/один из лучших» он кладёт на лопатки практически любых конкурентов. Вот смотрите: