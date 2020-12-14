Лучший компактный ноутбук 2020 года сделал… производитель смартфонов — Huawei
Huawei начал выпускать ноуты относительно недавно, поэтому начинать рассказывать о ноутбуке сходу, когда читатели не понимают, где он находится в иерархии, мы не будем, и сначала вкратце уточним, какие вообще ноутбуки Huawei бывают в природе. Не бойтесь, это не настолько заморочено, как Acer’овские бесчеловечные индексы Acer SP513-54N, SF314-41 и так далее. И даже понятнее, чем отличить, между собой ноутбуки, например, кто из ноутбуков ASUS VivoBook S15 M533IA и VivoBook 15 X512 старше.
Я ничего не понимаю в моделях ноутбуков Huawei. Чем они отличаются?
Существует всего четыре сорта Huawei-буков:
- Младшие ноутбуки серии MateBook D. Хочется сказать «бюджетные», но в российских реалиях бюджетно — это всякие грустные агрегаты на процессорах Intel Pentium Gold или AMD Athlon Gold. А Huawei даже на базе Core i3 и Ryzen 3 ноутбуки не выпускает — Core i5 и Ryzen 5 ставятся даже в младших моделях. В общем, скорее MateBook D — это полноразмерные ноутбуки среднего класса с кучей портов и без экспериментов в дизайне/конструкции корпуса.
- «Номерные» ноутбуки MateBook. То есть MateBook 13, MateBook 14 на данный момент. Здесь уже корпуса «подтянуты» в сторону компактности, дисплеи с уменьшенными рамками, порты, из-за уменьшенной толщины, чаще всего Type-C, нередко комплектуются дискретной графикой NVIDIA MX250/MX350, чтобы быть универсальнее.
- Субфлагманы MateBook X. Если сравнить со смартфонами, где бывает Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro Plus, это такие модели на грани P40 и P40 Pro. В них, как это ни слащаво звучит, уже не экономия, а «раскрывается душа мастера» и всякие прикольные штуки. Например, MateBook X 2020 модельного года сделали самым компактным ноутом с 13” дисплеем, и научили работать Core i5 в нём без вентиляторов (и без шума вообще). В общем, «подковывают блоху» по части компактности и автономности, но без заявки на максимальные варианты процессоров.
- Флагманы MateBook X Pro. Это ноутбуки, которые Huawei конструирует с учётом самого «толстого» бюджета. Берётся основа (не дословно, а основные фишки, наподобие скрытой камеры или очень тонкого корпуса) Huawei MateBook X, в неё плотно-плотно внедряются вентиляторы, дискретка NVIDIA MX (!), четыре динамика, здоровенный аккумулятор и процессор Core i7/Ryzen 7 (!). Единственный минус — распаянные намертво SSD, в остальном — это произведение китайской инженерии, круче которого в мире Windows-ноутов ещё поискать нужно.
Но у нас сегодня MateBook X, и мы расскажем, почему разбрасываемся в его адрес громкими титулами, которые вы прочитали в заголовке.
Характеристики
|Huawei MateBook X 2020 (EUL-W19P)
|Экран
|13", 3000x2000, IPS, глянцевый, сенсорный
|Процессор
|Intel Core i5-10210U (Comet Lake, 4 ядра/8 потоков, 1.6/4.2 ГГц, 15 Вт)
|Оперативная память
|2x 8 ГБ, DDR4, 2133 МГц, Dual Channel
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620 (300 - 1100 МГц)
|Накопитель
|1x 512 ГБ, Toshiba KXG60ZNV512G, M.2 2240 (NVMe, PCIe 3.0 x4)
|Порты и разъёмы
|2x USB 3.1 Type-C/DisplayPort,
|1x 3.5 мм мини-джек (комбо),
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 6 802.11ax + Bluetooth 5.0 (Intel AX201), NFC
|Аккумулятор
|42 Вт*ч
|Размеры (ШхГхВ)
|284x206x13.6 мм
|Вес
|1000 г
|Ориентировочная цена
|115 000 рублей
Магниевый корпус в ноутбуке — лучший корпус
Когда-нибудь я выпущу статью с нытьём о том, как смартфоны из-за падких на моду производителей растеряли любые типы корпусов, кроме стеклянных, и что «люминий» в иных классических HTC One или кожаная отделка крышки в LG G4, смартфонах 2015 года, были круче, чем современные стекляшки на 99% мобильниках 2020 года.
В ноутбуках реалии намного веселее — тут и моделей с пластиковым корпусом полно, и стеклянные встречаются (хотя, в отличие от смартфонов, стеклянными ноутбуками мир «переболел» ещё в 2013-2014 гг.), и алюминиевых моделей предостаточно.
Но лучшие материалы корпуса в ноутбуках уже известны, их два:
- Углепластик, он же карбон. Используется в некоторых моделях Lenovo. Лёгкий, термостойкий материал, который вроде бы и прочный (вмятины, как на алюминии, не собирает), но если уж ударяется о что-то, то ломается окончательно, как кусочек хлеба-сухаря.
- Сплав магния. «Самый шик» среди корпусов для ноутов — на 30% легче алюминия, не менее твёрдый, гораздо менее склонен к нагреву, чем алюминий, да и краска на нём держится лучше (облезающие корпуса «люминиевых» ноутбуков — не такая уж и редкость). Дорогое удовольствие, поэтому используется в ноутах стоимостью от 100 тысяч рублей, как правило. В MateBook X именно такой корпуса, и это прекрасно.
По ощущениям магниевый сплав — это что-то среднее между алюминием и пластиком (поликарбонатом): по прочности и на вид понимаешь, что перед тобой металл, но если постучать монеткой, звуки будут пластиковые. И на холоде, в отличие от алюминия, магниевый корпус к ладоням не прилипает — это, конечно, плюс.
Цвет? Кому что нравится. Как видим, большинство ноутбуков сегодня совершили путешествие от серебристых расцветок к угольно-серым или чёрным, и обратно. В MateBook X цвет официально называется Silver Frost, но он ближе не к серебристому, как мы привыкли в алюминиевых ноутбуках, а перламутровому белому. Мне, честно говоря, милее тёмно-серые ноутбуки, как тот же Huawei MateBook X Pro, Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6” и т.д. Но тут уж кому блондинки, а кому брюнетки — никаких однозначных выводов по расцветкам делать не могу.
Компактность
По габаритам MateBook X похож на 13-дюймовый ноутбук, которому сказали «втянуть живот для фото», из-за чего он стал на вид стройнее сразу по нескольким сторонам.
Не знаю, стоит ли рассуждать о компактности на примере листов A4, как это любят делать другие обзорщики. Давайте лучше сравним этот ноут с одним из атрибутов успеха в глубинке (помимо 15-летней BMW) — Apple MacBook Air в старом (как у большинства россиян) и новом (у тех, кто купил Air новым в 2019-2020 гг.) корпусах:
|Ноутбук
|Huawei MateBook X 2020
|Apple MacBook Air 2017
|Apple MacBook Air 2019-2020
|Диагональ
|13”
|13.3”
|13.3”
|Длина
|284 мм
|325 мм
|304 мм
|Ширина
|206 мм
|227 мм
|212 мм
|Толщина
|13.6 мм
|17 мм
|16.1 мм
|Вес
|1000 г
|1350 г
|1290 г
В общем, если поставить MateBook X сверху на Макбуки Air, Эйры будут выглядывать по длине и ширине эдак толщиной с палец. А по, так сказать, высоте (толщине же) — на полтора.
Ну ладно, я тоже не слепой и вижу, что у MacBook чуть крупнее дисплей, а у MateBook X редкая, по меркам ноутбуков, диагональ «ровно 13 дюймов». Но, например, у Xiaomi Mi Notebook Air с 12.5” длина 292 мм, а ширина 202 мм! То есть, фактически Huawei создал 13-дюймовый ноутбук с размерами 12.5-дюймовой модели!
Ничто не помешает вам «отмазаться» словами «а мне и так нормалёк», когда речь заходит о весе или толщине ноутбука, просто 1350 г против 1000 г — это всё равно, что носить в сумке лишнюю буханку хлеба весь день. А 13.6 мм против 17 мм — это какой-нибудь журнал в рюкзаке. Не настолько большая разница, чтобы она переворачивала жизнь, но ощущения, что ноутбука в рюкзаке стало «больше» с менее компактными ноутбуками, появляются. Особенно, если таскаете ноут на работу в общественном транспорте пять дней в неделю, или ездите в командировки с набитым всячиной рюкзаком.
Внешний вид и разъёмы
Пахлава похвала похвалой, но есть и недостатки:
- Ни одного полноразмерного разъёма USB (Type-A). С одной стороны, я прекрасно осознаю, что такой USB толще, чем весь корпус MateBook в сложенном состоянии с крышкой. С другой — ну вот не стали внешние жёсткие диски, кард-ридеры и флешки с разъёмом Type-C в 2020 году основой, все по-прежнему носятся с полноразмерными штекерами.
В принципе, в комплекте есть док-станция Huawei MateDock 2, которая эту проблему отчасти решает, но она сконфигурирована под нужны бизнесменов, а не простых трудящихся. Потому что в ней: один полноразмерный разъём USB-A, разъём USB-C, выход VGA (нафига?!) для древних офисных проекторов, и выход HDMI для тех же проекторов, а ещё телевизоров и мониторов. Я бы с удовольствием променял VGA (D-Sub) на кард-ридер microSD, а Type-C на RJ-45 (Wi-Fi в крупных офисах, знаете ли, не очень хорош — надёжнее подключиться по кабелю), но разъёмы в док-станции делали явно не под мои хотелки. Хотя всегда остаётся вероятность, что обзорщик просто «далёк от народа», поэтому надо будет уточнить этот вопрос у читателей.
- Угол раскрытия крышки средний. Для работы за ноутбуком, который лежит на столе хватает с запасом, для работы в «походном» режиме, когда что-то пишешь, удерживая ноутбук на коленях… в принципе, тоже терпимо (в транспорте распахнуть ноутбук вам не даст кресло пассажира спереди. Но вот по меркам ноутбуков с сенсорным дисплеем (а здесь он сенсорный) и планшетными замашками дисплей-холст хотелось бы регулировать в более широких пределах. Ты планшет или где?
Но есть и положительные приколы:
- Можно играть с друзьями в занимательную игру «найди вентиляционные отверстия на корпусе. И хихикать, пока друзья чешут репу и этих отверстий не находят. А их (по крайней мере, в зоне видимости) нет! И вентиляторов нет! Это полностью ликвидирует ситуации, когда ноутбук начинает шипеть, если кладёте его на колени/диван и т.д. И сомнительные конструкции, когда при раскрытии ноутбук приподнимается, и нижняя часть корпуса держится на шарнире крышки, тоже здесь не нужны. И это прекрасно.
Крышку можно поднять одной рукой, нижняя часть ноутбука не будет подпрыгивать при раскрытии. Это, кстати, старый-добрый тест для компактных ноутов, с которым можно отличить качественный шарнир дисплея от некачественного. Да и в целом дисплей держится отлично — даже при езде по российским дорогам крышка у вас не будет сама открываться/закрываться, когда автобус подпрыгивает на кочках.
Есть вход 3.5 мм для наушников или микрофона. Если вы считаете этот аргумент натянутым, обратите внимание, в новых ноутах ASUS (ZenBook Flip 13 UX363, например, который по цене и характеристикам как раз конкурент MateBook X) этого разъёма нет. Да и не только у ASUS.
Не то, чтобы я был фанатом проводных наушников (давно такие не подключал), но, в отличие от полноразмерного USB-A, разъём 3.5 мм прекрасно помещается в боковых гранях любых ноутбуков, так что его ампутацию считаю вредительством.
Дисплей
Если вкратце — кайф, один из лучших дисплеев в современных ноутбуках вообще.
А если подробно — у нас тут матрица Chi Mei CMN8202 (P130ZZA-BZ1), которую, похоже, изготовили эксклюзивно для одного лишь этого ноутбука. В отличие от конкурентов, у которых дисплеи AU Optronics и BOE часто взаимозаменяемы между моделями ASUS, Acer, Lenovo и HP, тут аналогов нет. Главное — не разбейте защитное стекло по неосторожности, иначе взвоете от цены замены такого «эксклюзива».
Если отбросить нюанс, что такая матрица будет редкой деталью на «разборках», минусы заканчиваются. Потому что характеристики дисплея у MateBook X роскошные.
Итак, у нас здесь:
- 13 дюймов дисплея в 12.5-дюймовом корпусе,
- поэтому рамки очень тонкие (меньше, чем у любого MacBook, на уровне самых «безрамочных» Windows-ноутбуков)
- Пропорции дисплея для работы. Иными словами, пропорции у ноутбука не «колбаской», как в смартфонах, и не широкоформатные, как на телевизорах, а ближе к квадратным. Фильмы смотреть будет не так удобно (чёрные полосы сверху и снизу станут крупнее), но вот сайты, тексты и таблицы размещаются на таком соотношении сторон удачнее. А уж фотографии, которые до сих пор в широкоформатном виде не прижились, за исключением панорам, выглядят обалденно. Тем более, что…
- Разрешение 3000x2000. Это, вроде бы, ещё не полноценный 2K (у которого 2560x1440), но и не Full HD (где заведено 1920x1080, как у большинства конкурентов). Но ближе к 2K, и это идеальный уровень чёткости для 13-дюймового ноутбука. Больше уже не нужно, потому что не заметите разницы. А меньше уже не хочется, потому что после Full HD+ на 6-дюймовом смартфоне этот же Full HD на 13-дюймовом ноутбуке ощущается «терпимо» — жить можно, но чёткость в нём «не звенит». Возьмите в руки телефон с разрешением HD (какой-нибудь 1600x720), и поймёте, о чём я.
- По сумме таких характеристик, как яркость + чёткость + контрастность + цветопередача — лучший дисплей среди 13-дюймовых современных ноутов. Чтобы не балаболить, вот вам характеристики:
|Ноутбук
|Huawei MateBook X 2020
|Apple MacBook Pro 13” 2020
|ASUS ZenBook Flip 13 UX363
|Разрешение
|3000x2000
|2560x1600
|1920x1080
|Яркость
|410 кд/м2
|395 кд/м2
|300 кд/м2
|Контрастность
|1500:1
|1450:1
|1570:1
|Цветовая температура (идеально — 6500K)
|6500K
|7200K
|7250K
|Цветовой охват sRGB/DCI-P3 (идеально — 100%. Больше или меньше — хуже)
|100%/70%
|100%/100%
|99%/90%
|Гамма (2.2 — идеал)
|2.2
|2.2
|2.25
|DeltaE (меньше — лучше)
|1.5
|0.8
|2.4
Да, мы сравнили сразу с дисплеем MacBook Pro 13 (который, кстати, с 512 ГБ обойдётся дороже Хуавея на 35 тысяч рублей, и вообще конкурент для MateBook X Pro… но тем не менее) и ближайшим конкурентом от ASUS (остальные альтернативы на Windows ещё слабее).
По итогу — у Huawei максимальная чёткость, яркость и контрастность, сразу «из коробки» правильный баланс белого. Конкуренты белый цвет чуть окрасили синеватыми оттенками, без колориметра вы это не исправите. Конечно, дисплей MacBook Pro 13 чуть лучше адаптирован под «монтаж фильмов» за счёт DeltaE и более широкого охвата DCI-P3, но это плюс для видеомонтажёров, а не тех, кто смотрит готовые фильмы в .mkv или, тем более, в браузере. А вот чёткость картинки и яркость пригодятся всегда.
Звук
А вот это вторая вещь, после отсутствия вентиляторов, которая впечатляет в MateBook X больше всего. Я не дофига аудиофил, чтобы рассуждать о теплоте и ламповости звука, но факт заключается в том, что в этот маленький 13-дюймовый ноут (де-факто, с габаритами 12.5 моделей) впихнули четыре (!) динамика. И играет всё это добро на голову лучше почти всех ноутбуков с такой же диагональю. Сейчас скажу преступное, но это звук уровня хороших таких 15.6-дюймовых игровых ноутбуков (MSI GP65 Leopard или Lenovo Legion 7 15, например), где помимо динамиков ещё и мини-сабвуфер пихают. Но без эффекта сабвуфера.
При этом два динамика поют из нижней крышки (отверстий, которые вы могли принять за вентиляцию), а ещё два… из клавиатуры. Звук от начала и до максимальной громкости (которая будет примерно, как при 65% от максимальной громкости на телике с диагональю 55”), высоких частот в меру, очень много «середины». Настолько много, что даже ударные инструменты звучат, пусть и не с «бабах»-эффектом, но точно не превращаются в трещотку, как на MacBook Pro 13 или Air.
Особого смысла рассуждать о встроенных динамиках ноутбука в 2020 году, конечно, нет — как и со смартфонами, подключенная по Bluetooth колонка на 30 Вт всех уравнивает и уделывает. Но из того, чего можно добиться в 13-дюймовом корпусе, Huawei, пожалуй, выжали максимум. И, если в том же MacBook Pro 13” или Xiaomi Mi Notebook Air 13.3” в командировках или в гостях у родителей музыку через динамики «крутить» неприятно, то здесь можно и нужно, и морщиться не придётся.
Клавиатура и тачпад
Начну даже не с клавиш, а того, что камера в Huawei MateBook X спрятана между клавишами F6 и F7. С одной стороны, туда ей и дорога — слишком много места она отнимала в верхней рамке дисплея. С другой — с этой чёртовой пандемией у обзорщиков, как и у любого офисного планктона, видеосозвоны с пафосными начальниками в пиджачках стали очень частой историей, и камеры, которая смотрит на твои «щи» снизу, в теории, разглядывает твой подбородок, а не показывает лицо на более-менее ровной позиции.
На практике всё не так страшно (я думал, будет хуже, см. фото), но привыкать придётся.
Сама клавиатура удобная — занимает максимум места по ширине, поэтому клавиши полноразмерные (16x5 x 16.5 мм) и настолько же крупные, как в клавиатуре настольного компьютера. Это важно, потому что иногда в ноутбуки (ASUS ZenBook Flip 13 UX363EA или Acer ConceptD 3, например) ставят уменьшенные по ширине клавиши 16x13 мм, с которыми в клавиатуру получается влепить ряд из клавиш Home, PgUp, PgDn и End справа. Но… становится намного тяжелее печатать, потому что там, где вы привыкли нащупывать одну букву, из-за нестандартного размера клавиш, находится другая буква. Если вы когда-нибудь печатали на съёмной клавиатуре в планшетах, вы вспомните это чувство.
В остальном — особо не о чем рассказывать. Сканер отпечатков пальцев в клавише питания, причём палец он сканирует в момент включения (не нужно прикладывать палец, когда Windows загрузится, во второй раз). Два уровня подсветки, которую днём почти не видно. F-клавиши изначально выполняют побочные функции (регулировка яркости дисплея, громкости звука и т.д.), но это можно перенастроить в BIOS.
Тачпад огромный и очень крутой, простирается по самую переднюю грань корпуса. С чувствительностью всё хорошо. Говорят, даже есть виброотдача, но в обычных условиях не «жужжит», потом проверим подробнее и дополним статью.
А ещё в тачпаде спрятан сенсор NFC. Когда в Windows 10 добавят функций, с этим чипом можно будет в одно касание подключать Bluetooth-колонки и наушники, пополнять проездные на транспорт и т.д. А пока Huawei своими силами разработал программу для быстрого подключения смартфонов Huawei и Honor к компьютеру «по воздуху». Эта система быстрого подключение смартфона к ноутбуку при помощи NFC называется Huawei Share, а функция передачи картинки с дисплея смартфона и управления смартфоном с сенсорного дисплея ноутбука — «Мультискрин». Давайте подробнее поговорим о том, как это работает, в отдельной статье, потому что
я уже заколебался писать этот обзор вы устанете читать подробности в этом тексте среди остальных характеристик ноутбука.
В принципе, мне только сейчас дошло, что именно для управления дисплеем смартфона с дисплея ноутбука и нужен сенсорный экран в ноуте. А вот в остальных ноутах сенсорный дисплей не особо нужен, потому что там таких фишек, не считая стандартных и кривых в Windows, и нет.
Почему нельзя доверять цифрам характеристик процессоров
Осторожно! Сейчас будет много гиковской нудятины, поэтому лучше листайте до следующего параграфа, если вам нужны простые выводы.
Итак, можно было бы просто перечислить процессор, оперативку и SSD и пойти дальше, но меня аж трясёт от маркетинга в обзорах дилетантов (или подлых обзорщиков), поэтому я обязан разъяснить, что:
- Перегрев (троттлинг) в новых ноутбуках в классическом виде уже не встречается. Потому что Intel пошёл навстречу производителям ноутов. И, если раньше при запуске максимальной нагрузки процессор выкладывался «на полную», вентиляторы не справлялись и мы видели троттлинг, но теперь… процессор просто сбрасывает частоты (и производительность) до таких уровней, при которых перегрева точно не будет.
- Соответственно, количество ГГц, количество Вт TDP и даже поколение процессора почти ни о чём не говорят. Потому что это как «до 100 Мбит/с» у провайдера, которых вы на многих сайтах не увидите — процессор любого современного тонкого ноутбука вываливает все мегагерцы и всю мощность только в определённых (очень тепличных) условиях. Для всего остального есть разная производительность для разных уровней нагрузки.
- Этих уровней несколько для разной продолжительности нагрузки на процессор. И называются они CPU Power Limit 1 и 2, или просто PL1, PL2.
Представьте себе работу грузчика не хрупких грузов.
Power Limit 1 (30 Вт у MateBook X) — мощность, которую процессор выдаёт при «бесконечно долгой» нагрузке на все ядра (в стресс-тесте и т.д.), она обычно умеренная. Это когда грузчик забросил мешок на спину и несёт его до пункта назначения, не разгибаясь и не останавливаясь.
Power Limit 2 (13 Вт у MateBook X) — мощность, которую ноутбук выдаст процессору, если задача требует максимум усилий, но на несколько секунд. Это когда грузчик берёт мешок и забрасывает его в кузов грузовика. И вот вам уровень PL в MateBook X 2020.
На практике это означает, что Core i5-10210U в MateBook X выдаёт частоту 3800 МГц при коротких нагрузках (когда запускаете что-то «тяжёлое» или архивируете небольшой файл), 2500 МГц при повседневной нагрузке (браузер, фотошоп и т.д.), 1800 МГц при ощутимой нагрузке на все ядра (кодирование видео или аудио) и 1300 МГц, если ядрам приходится молотить что-то максимально суровое (математические расчёты, стресс-тесты и т.д.). В любом из этих режимов температура не поднимается выше 75 градусов по Цельсию, а перегрева нет. Потому что процессор настроен так, чтобы не подбираться к уровню мощности, при котором начинается перегрев.
А теперь вспоминаем, что в MateBook X нет вентиляторов. Вообще! То есть ноутбук не шумит ни при включении, ни при выключении, ни под нагрузкой, ни на кровати — ни-ког-да! И остужает четыре ядра процессора без движущихся частей системы охлаждения.
Вот для этих вводных производительность очень даже хороша — примерно такую выдаёт Lenovo ThinkPad L13 Yoga с таким же процессором (и вентиляторами внутри, между прочим). И это уровень 4-ядерного 8-поточного Core i7-8550U, который ставили в ноутбуки 2018 года и не могли нормально охладить даже здоровенными (по меркам ультрабуков) вентиляторами.
Но вот среди вентиляторных моделей ноутбуков результаты под максимальной нагрузкой (в стресс-тестах) будут немного выше — младший и не настолько тонкий MateBook 13, у которого есть вентиляторы, будет в среднем на 10-15% быстрее.
У остальных ноутбуков такая же картина — тот же Acer Spin 5 на процессоре Intel Core i7-1065G7 сваливается к 1.3 ГГц под нагрузкой, а 3.9 ГГц выдаёт только на одном ядре в течение пары секунд. А ведь у него есть вентиляторы! ASUS ZenBook Flip 13 UX363EA с вентилятором выдаёт 1.5 ГГц под экстремальной нагрузкой и так же, как и MateBook X, урезает питание процессора до 13 Вт в стресс-тестах.
Это я вот к чему: у MateBook X полно преимуществ, но, если вы гонитесь за максимальной производительностью в рамках процессора и готовы пожертвовать компактностью + весом ноутбука, более доступный MateBook 13 или его аналоги выдадут вам +15% производительности при прочих равных.
Что в целом у MateBook X с мощностью и охлаждением
Если вы ничего не поняли из простыни выше, давайте просто по выводам относительно железа:
- Процессор — один из лучших «для дома и офиса». Экономичный, быстрый, Windows и программы «икать» не будут. Из процессоров нового поколения i5-1035G4 примерно такой же по быстродействию, а вот i7-1065G7 бодрее процентов на 25%,
- Графика — крутит видео в любом качестве (4K — без проблем, каким бы он ни был), но в игры не особо умеет. Я знаю, что среди читателей найдутся фанаты новых процессоров Intel Tiger Lake (11 поколение), которые скажут «был бы здесь i7-1065G7, игры бы шли нормально!». Нет, не шли бы: Call of Duty MW 2019 и Cold War, Doom Eternal, Death Stranding, NFS Heat, как и на i5-10210U, либо не запустятся, либо будут работать рывками каждую секунду. А World of Tanks, FIFA 21, Valorant, Fortnite, Dota 2 или Rainbow Six: Siege оба процессора «тянут» на минимальной детализации одинаково хорошо, и одинаково не тянут на средних-высоких.
- Оперативная память. Она быстрая (2133 МГц), её здесь много (16 ГБ), работает в двухканальном режиме (разумеется). Да, это LPDDR3, а не LPDDR4, но разница между этими двумя видами составляет в лучшем случае 5%. Так что идите в баню со своим цифрокопанием.
- SSD. Быстрый, надёжный, съёмный (а это редкость в 13-дюймовых ноутбуках, не говоря уже о том, что в MacBook хотите больше SSD — покупаете более дорогой ноутбук).
Правда, если вы прочитали у обзорщиков, что этот SSD стандарта M.2 2280, не слушайте дилетантов — на самом деле внутри M.2 2240, то есть более короткий вариант. С одной стороны, переход к более компактным SSD в будущем неизбежен, как состоялся переход от полноразмерных SIM к micro-SIM, а потом и Nano-SIM в смартфонах. В той же консоли Xbox Series X, например, стоит и вовсе SSD M.2 2230. То ли ещё будет!
С другой — если вы хотели переставить 1 или 2 ТБ SSD из своего предыдущего ноутбука в MateBook X, у вас это не получится. Ждите массового начала продаж SSD укороченного формата.
Автономность
На максимальной яркости дисплея (а она, напомню, «самая максимальная» среди ноутбуков этой размерности) MateBook X работает 6 часов 30 минут в режиме «Chrome — Microsoft Word/Excel/PowerPoint — звонки с использованием камеры.
Если снизить яркость до 150 кд/м2 (50% от максимальной, если ориентироваться на установки Windows — достаточно ярко, чтобы не вглядываться, достаточно экономично, чтобы автономности прибавилось), автономность увеличивается до 8 с половиной часов. Если просто сидеть и смотреть фильмы на этой же яркости, ноутбук протянет 12 часов без подзарядки.
В играх на максимальной яркости MateBook X работает 2 часа 45 минут — наиграться в FIFA 21 или DiRT 4 в дороге хватит вполне. А если снизить яркость, то и 3.5 часа протянет.
Как это выглядит на фоне конкурентов? Ну, например, Acer Spin 5 SP513 на этой же (150 кд/м2) яркости крутит фильмы в течение 10 часов 45 минут, а в играх разряжается за 2.5 часа. Только вот для Acer это не комплимент — у него-то ёмкость аккумулятора 56 Втч, а у Huawei — 42 Втч. С другой стороны, ASUS ZenBook UX363 в офисной работе при 150 кд/м2 продержится 9 часов. Но у него и аккумулятор намного крупнее (67 Вт*ч), и разрешение дисплея намного ниже (1920x1080, а не 3000x2000).
Короче говоря, автономность — на четверку, может быть, с плюсом. Аккумулятор не самый большой, но оптимизация отличная, заряд расходуется экономно. Есть более выносливые ноутбуки, есть менее выносливые ноутбуки, причём вторые бывают даже с более ёмким аккумулятором. На рабочий день вдали от розетки MateBook X вам хватит, это главное.
А заряжается он от стандартного 65 Вт блока питания с 0% до 100% за 1 час 40 минут. Тоже обычный показатель для ноутбуков такого класса.
Конкуренты
Конкуренты есть, конечно. Но вы всегда что-то теряете, если выбираете другую модель. Например, MacBook Pro 13” работает немного дольше, но вам придётся переплатить 15 тысяч рублей, и вы получите 256 ГБ на SSD вместо 512 ГБ, которые ещё и не получится увеличить при желании.
В ASUS ZenBook Flip 13 UX363 процессор в предельных режимах сможет работать быстрее, у него будет один полноразмерный USB. Но ноутбук будет выть вентиляторами, у вас не будет разъёма 3.5 мм и сканера отпечатков пальцев (!), звук будет хуже, дисплей — менее чётким и более тусклым.
Xiaomi Mi Notebook Air 13.3”, вокруг которого раздувают культ фанаты, в действительности, Мейтбуку X не конкурент — крупнее, тяжелее, дисплей с более крупными рамками, хуже автономность, хуже звук, дешевле на вид и на ощупь корпус и т.д.
Acer Spin 5 SP513. Тоже с полноразмерным USB и даже кард-ридером (только вот кард-ридер некачественный и медлительный), дисплей чуть более яркий, но менее контрастный, цветопередача чуть хуже и докучает ШИМ (мелкое мерцание на любых уровнях яркости). Производительность должна быть выше «на бумаге», но на практике почти такая же из-за того, что вентиляторы включаются редко (Acer хотел сделать ноутбук тихим). Автономность хуже, звук хуже.
Самый сильный конкурент — Dell XPS 13 9370. Есть варианты с 4K-дисплеем (разряжается, правда, соответствующе быстро), система охлаждения работает хорошо, поэтому варианты Core i7 будут быстрее, чем MateBook X. Но! SSD распаян, его никак не заменить (купили 512 ГБ — живите с ними, пока не продадите ноутбук), вариантов с Core i7-1065G7 в России почти не продают, а модель с Core i7-10710U, во-первых, почти такая же по производительности, как Core i5 в ноутбуке Huawei, а во-вторых, поставляется с всего лишь 8 ГБ оперативной памяти — для современного ноутбука этого мало, один только Chrome съест столько оперативки спустя час-другой использования.
Выводы
Когда я брал MateBook X на обзор, я не очень понимал, зачем он вообще нужен, если существует младший MateBook 13 с таким же процессором, и старший MateBook X Pro, который и есть истинный флагман.
А на деле оказалось, что MateBook X — золотая середина ноутбукостроения, когда характеристики достаточно хороши, чтобы заострять внимание не на них, а на мелочах, о которых в ноутбуках думают редко.
Есть ноутбуки, которые «фигачат» процессорами примерно на таком же уровне, и стоят дешевле. Есть более громоздкие ноутбуки, которые работают от аккумулятора дольше. Но по количеству галочек «лучший/один из лучших» он кладёт на лопатки практически любых конкурентов. Вот смотрите:
|Huawei MateBook X 2020 в сравнении с конкурентами
|Дисплей
|Лучше всех по яркости, контрастности и цветовому балансу. Цветопередача для профессиональной работы с фото и видео — на «пять с минусом»
|Клавиатура и тачпад
|Полноразмерная (у конкурентов бывает урезана), качество — на высшем уровне. Круче точно не бывает, но бывают равные по комфорту модели
|Компактность
|Лучше всех. Других 13-дюймовых ноутбуков с такими скромными габаритами просто нет.
|Звук
|Лучше всех. Я настаиваю на этом. Сходите в магазин и проверьте — обалдеете от того, как китайцы научили играть тощий маленький ноутбук.
|Производительность
|Среди безвентиляторных ноутбуков — один из самых быстрых. Среди всех 13” ноутбуков — показатели типичные.
|Автономность
|Работает дольше любых ноутбуков с аналогичной ёмкостью аккумулятора, в офисных задачах работает дольше моделей с более ёмкой АКБ. Не рекордная, но хорошая выносливость в целом.
|Практичность
|На «пять с минусом». NFC в тачпаде полезен, бесшумная работа радует 365 дней в году, съёмный SSD — редкость и счастье. Не хватает только полноразмерного USB в корпусе, но с такой толщиной его некуда впихнуть.
Это очень редкий баланс, который гораздо важнее для ноутбука на каждый день, чем «постройка гоночных корчей» с небольшим приростом процентов производительности процессора вместо всего остального. Такое сочетание стоит того, чтобы выбрать MateBook X повседневным ноутбуком не только тем, кто в ноутбуках не искушён, но и как «отдушину» для тех, у кого для «хардкорных» развлечений (в том числе игр) есть мощнейший настольный комп. И точно стоит того, чтобы получить нашу награду «Инновации» за сочетание всего того, что очень сложно (и редко) сочетается в ноутбуках.
Если вы ищете бесшумный, компактный и выносливый ноутбук с классным дисплеем и максимально «упакованным» звуком, это лучший вариант для покупки прям сейчас.
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