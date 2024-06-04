Китайский ноутбук класса «круче некуда»HUAWEI MateBook X Pro
|HUAWEI Matebook X Pro
|Экран
|VXN1421, 14.2", OLED, 3072x1920, 261 PPI, 120 Гц
|Процессор
|Intel Core Ultra 9 185H, 16 ядер, 22 потока, 3.1 ГГц (в турбо-режиме до 5,1 ГГц)
|Встроенная графика
|Intel Arc Graphics
|Оперативная память
|32 Гбайт, LPDDR5-7467 (распаяна, без возможности апгрейда)
|Накопитель
|SSD (WD SN740 SDDPQE-2T00-1027), 2 ТБ, M.2 2280, NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4
|Порты и разъёмы
|3 USB Type-C (2xThunderbolt 4, 1xUSB 3.2 Gen 1)
|Операционная система
|Windows 11 Home
|Сеть
|Wi-Fi 6E (Intel AX211), 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
|Аккумулятор
|встроенный несъёмный, литий-полимерный, 75 Вт*ч, 6000 мАч, в комплекте адаптер питания на 90 Вт
|Габариты
|310х220х13.5 мм
|Масса
|980 грамм
|Цена
|207 тысяч рублей
Да, я тоже мрачно офигеваю от нынешних цен. С одной стороны, хочется написать, что «это ноутбук такого класса и цены, который я и вы вряд ли сможем себе позволить». С другой — кругом (даже не только в Москве) вижу «олигархов» со свежими Apple MacBook Pro, которые на M3/M2 с нормальным объёмом памяти в 512 ГБ тоже стоят под двести тысяч рублей. Так что не будем прибедняться — пусть и в кредит, но дорогие мобильные компьютеры наш народ раскупает.
Другое дело, что за пределами Apple с её MacOS (которая по нраву не всем) приличных лёгких и мощных ноутбуков на Windows не так уж много: какой-нибудь Asus ZenBook под такие запросы найдётся всегда, флагманские Acer... ну, такое себе. Dell и
Давно в наши руки не попадали каноничные «печатные машинки» — тонкие, лёгкие и... очень мощные! И по поводу последнего даже не скажешь, что «ну, относительно других печатных машинок» — тут очень некислый процессор в основе компактного 14” корпуса. Короче, у нас сегодня на обзоре MateBook X Pro, вершина модельной линейки ноутбуков HUAWEI и один из самых крутых не игровых ноутбуков 2024 года в принципе. Разбираемся, что это за зверь, и стоит ли он своих немалых денег.
Внешний вид
Выглядит MateBook X Pro максимально «макбучно»: никаких ярких и клоунских-аэродинамических деталей, всё минималистично и по-деловому, а ещё матовый корпус из магниевого сплава. По первым ощущениям он напоминает что-то среднее между очень-очень дорогим пластиком и непонятным металлом (к которому, как вы понимаете, не липнет магнит). После типичных алюминиевых ноутов очень непривычно, но это вызывает завораживающе-интригующие эмоции, примерно как от покупки вашего первого смартфона в начале десятых.
И уже с первых секунд распаковки коробки понимаете, что это что-то «на богатом».
Корпус сделали супер-тонким (просто посмотрите, какими большими на нём выглядят смартфонные разъёмы USB-C!), поэтому полноразмерных USB-A тут нет. Нет даже 3.5 мм разъёма для проводных наушников! Как и у большинства устройств в этом сегменте — несколько разъёмов формата USB Type-C и всё. Например, слева разместились только два входа Thunderbolt 4 с совмещенной функцией зарядки и DisplayPort.
Могли бы, конечно, и впиндюрить хотя бы один полноразмерный USB. С другой стороны, у MateBook X Pro есть одно большое НО: он весит 980 грамм, а толщина корпуса составляет 13,5 мм. Это буквально невесомый ноутбук на фоне всех остальных вариантов, которые можно купить (я не шучу, откройте DNS, Я.Маркет, Ozon или что там у вас ещё, и убедитесь). И если в первый раз вы берёте его в руки и не понимаете почему он так мало весит, то после недели использования этого девайса вы перестаете понимать почему другие ноутбуки НАСТОЛЬКО (1,3-1,5 кг, ха-ха) отъелись. Короче, к хорошему быстро привыкаешь. Но придётся привыкать и таскать переходник с Type-C на Type-A, если у вас есть устройства, для которых Type-C кабель не купить.
На правой грани расположен разъём USB Type-C 3.2 Gen 1 и переключатель отключения веб-камере. Штука крутая, но вот на моём трёхлетнем HP Envy аналогичная по задумке клавиша выдвигает настоящую механическую шторку для закрытия камеры. И в этом случае я чувствую себя как-то защищённей и спокойнее, чем когда приходится надеяться на электронный переключатель.
Не знаю, возможно ли этот механизм уместить в столь тонкий корпус, но хотелось бы это увидеть в следующем поколении ноутбуков HUAWEI.
Вентиляционные отверстия расположены снизу: два по бокам и одно большое рядом между петлями крышки. Хочу немного позанудствовать и отметить тот факт, что во время использования ноубука в тривиальных задачах вроде серфинга в интернете, просмотра Ютуба и, например, написании этой статьи ноутбук заметно нагревается (добро пожаловать в Core Ultra, те ещё «печки» среди ноутбучных процессоров). Это не мешает и ноутбук не обжигает вам ноги, но при использовании верхних рядов клавиш на клавиатуре ты невольно ловишь себя на мысли: «А что произошло? С чего это он такой теплый?».
Но в целом внешний вид оставил у меня очень положительные эмоции. Приятный на ощупь, проходит «тест на Макбук» с открыванием крышки одной рукой, выглядит строго и дорого одновременно, а главное — сверхлёгкий. Его что каждый день на учёбу таскать хочется, что в ручную кладь самолёта получится взять без проблем.
Клавиатура и тачпад
Клавиатура меня тоже скорее порадовала. Размер клавиш и их расположение стандартное, а значит не придётся переучиваться печатать вслепую. Во время использования клавиатура приятно постукивает, а ход клавиш позволяет получать тактильное удовольствие от набора текста. Из приятного — возможность «зафиксировать» клавишу Fn аналогично Caps Lock'у. Теперь не нужно лезть в настройки BIOS, чтобы отключить или включить её по умолчанию. Почему это до сих пор не стало нормой у остальных производителей?
Я бы ещё помечтал, чтобы сюда добавили хотя бы усечённый блок NumPad, но... сейчас даже в 16-дюймовых ноутбуках его настолько криво вкорячивают, что может лучше и без него. Мы, обзорщики, в своей редакции не можем прийти к единому мнению по этому поводу.
Ещё из того, что меня раздражает, я могу отметить невозможность совладать с подсветкой клавиатуры. На всех остальных ноутбуках вы единожды выключаете эту функцию и можете годами не возвращаться к ней. Но вот на MateBook X Pro подсветка клавиатуры сама возвращается к вам спустя какое-то время, как правило, во время включения самого ноутбука. Ну и ситуация с ней классическая для Windows-ноутбука — даже в модели за 200 тысяч рублей через щели между корпусом и клавишами вас будут слепить светодиоды. Но этим, судя по всему, страдают вообще ВСЕ ноутбуки, кроме моделей от Apple.
А вот тачпад это... моё почтение! Не побоюсь этого слова, если скажу, что тачпад буквально ЛУЧШИЙ (ну или один из лучших) среди ноутбуков на Windows. По ощущениям он сделан из матового стекла, большого размера, без всяких дурацких ограничений вроде нажатий только в нижней части панели и ощущения от нажатия невероятно приятные.
В общем, такой вот тачпад лишних скрипов и стонов реально может заменить мышку. Им хочется пользоваться просто потому что он есть в этом ноутбуке. А при помощи фирменного софта программисты HUAWEI запилили несколько дополнительных крутых фич (к которым, правда, придётся немного привыкать):
-
касания по краям тачпада — регулировка громкости и яркости дисплея, перемотка видеороликов, сворачивание открытых окон и их закрытие;
-
касание костяшками пальцев — запись видео с экрана и создание скриншотов;
-
касание несколькими пальцами — открытие панели управления Windows.
Дисплей
Что касается просмотра и потребления контента, то от этого я тоже в восторге. В Matebook X Pro установлен OLED-дисплей диагональю 14,2 дюйма с разрешением 3120 на 2080 пикселей. В рекламных материалах HUAWEI рассказывает про яркость аж в 1000 нит, но мы своим старым колориметром смогли намерить максимум 510 кд/м2. 3DNews намерил 590 кд/м2.
И тут, на самом деле, стоит оговориться, что в OLED, чем больше % белых и светлых оттенков на экране, тем ниже пиковая яркость. То есть если взять колориметр размером с муравья, залить картинку на дисплее чёрным цветом, включить HDR, выставить яркость в 100% и замерить светимость маааленькой белой точки, может получиться и 1000 кд/м2, охотно верю. Но в целом рассчитывайте на 500-600 кд/м2 при обычном использовании, чего тоже более чем дофига: в большинстве IPS-ноутбуков 350 кд/м2 от силы. При том, что в IPS ещё и контрастность гораздо хуже, чем в OLED.
На практике не в пасмурный день во время работы из офиса с кучей окон я таки приглушал яркость на треть, а в тёмное время суток можно комфортно работать яркостью в 20-30%. Дальше начинают болеть глаза, очень уж насыщенный дисплей.
По цветопередаче, цветовому охвату и температуре тут всё чин чинарём. Но это норма, ведь за две сотни деревянных рублей, которые просят за этот ноутбук, не откалибровать и не грамотно настроить экран было бы просто преступлением.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости
|510 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|0.4
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500К
На верхней грани возле веб-камеры расположены датчики распознавания лица для разблокировки ноутбука через Windows Hello. То есть вы можете разблокировать Windows сканированием лица, как на смартфоне, а не вбивать пароль вручную.
А самое интересное — экран MateBook X Pro сенсорный. На самом деле это сделано для того, чтобы вы могли вывести на экран ноутбука трансляцию изображения с вашего HUAWEI-смартфона и управлять Андроидом дистанционно, привычными сенсорными взмахами, а не корячиться на тачпаде. Но что этот сенсорный дисплей может дать владельцам остальных брендов смартфонов или тем, кто не любит управлять смарфтоном с ноутбука вообще?
Сначала я не мог найти применения этой функции и очень долго считал её практически бесполезной, но в последнее время начал втягиваться.
Во-первых, этим очень удобно пользоваться в стеснённых условиях. Я свободно тыкал пальцем по дисплею во время полёта в самолете, потому что использование тачпада в экономе превращается в пытку.
Во-вторых, я периодически брал ноутбук чтобы просто порисовать в Пейнте, расслабиться и убить время.
А в-третьих, в какой-то момент во время работы за столом ты начинаешь сам тянуться к дисплею, чтобы выполнить простые задачи вроде смены вкладок во время чтения длинного текста или перелистывания трека в музыкальном плеере.
По итогу отдельно я за это доплачивать бы не стал, но и назвать функцию совсем ненужной я не могу, пусть уж будет.
А ещё частота обновления дисплея здесь 120 Гц. И если другие обзорщики расскажут вам о том, как
жить стало лучше, жить стало веселее прекрасно работают анимации и вся оболочка Windows 11 «летает», то я вас скорее огорчу.
Да, ощущается система явно плавнее, но только там, где над интерфейсами работали ребята из Майкрософт. Я попробовал подёргать окна отдельных приложений и поизменять их размеры и... как-то всё не настолько бодро рисуется, как хотелось бы. Картинка на экране долго перестраивается и перерисовывается, всё дёргается и выглядит дешёвенько. Но навряд ли в этом можно винить HUAWEI, скорее просто адекватной поддержки современных дисплеев со стороны Microsoft мы не увидим ещё несколько лет.
Производительность и автономность
За быстродействие всей системы, работу программ и возможность поиграть в игры отвечает очень производительный «ноутбучный» процессор Intel Core Ultra 9 185H, который был представлен публике всего полгода назад. Он построен на 7-нм техпроцессе, имеет 16 ядер и 22 потока, 24 МБ кэш-памяти третьего уровня и по умолчанию работает на частоте 3,9 ГГц (но может «разгоняться» до 5,1 ГГц в турбо-режиме. Так что там может такой современный «камушек»?
Понятное дело, что за графику в ноутбуке весом в 980 грамм отвечает интегрированная видеокарта. И в случае с моделями предыдущих лет здесь не привычный на Iris Xe, а новый Intel Arc Graphics.
Вот вам наглядное сравнение, как эта графика тащит игры в Core Ultra 5 и Core Ultra 7. В нашем ноутбуке установлен Core Ultra 9, но по графической части он такой же, как Ultra 7, а упора в процессор ни там, ни здесь в играх не будет:
© Поиграть сможете практически во всё, причём даже в 1080p в основном. Для сверхлёгкого и сверхтонкого ноутбука это круто
В тесте игровой производительности 3D Mark Time Spy устройство в сумме набирает 4089 баллов. С такими показателями вы на минимальных настройках и в разрешении 1080p сможете запустить тяжелые Cyberpunk 2077 или Grand Theft Auto 5. При этом более современная и требовательная игрушка от польских разработчиков будет идти в 30-40 кадрах секунду и вы периодически будете ловить «просадки», то вот почти десятилетняя «пятёрка» сможет вас обрадовать стабильными и более чем играбельными 60-70 FPS. Соревновательную «Контру» или расслабляющие после трудового дня танчики MateBook X Pro потянет вообще без проблем со значениями «за сотку». Что тут тогда говорить про старые игры или какие-нибудь стратегии (не считая Cities: Skylines 2)?
Если вы не знали, Core Ultra 9 185H имеет разные степени форсировки (TDP): в зависимости от толщины ноутбука и потенциала системы охлаждения производитель выделяет ему либо 45, либо 65, либо 70, либо 83, либо 90, либо 100 Вт. Соответственно изменяется и производительность.
В случае с MateBook X Pro 2024 у нас тут 83 Вт, и это весьма неплохо. То есть ноутбук далеко не «овощ» и, в общем-то, способен потягаться по производительнсти с моделями на базе Core i9-13900H и Ryzen 9 5900X, является чем-то средним между Apple M3 Pro и M3 Max и, если вам удобно сравнивать с настольными процессорами, то он быстрее, чем Core i7-12700 и является чем-то средним между Ryzen 5 7600X и Ryzen 7 7700.
Да, на фоне настольных компов не очень и впечатляюще, но я бы посмотрел, как вы Ryzen 7 7700 заставите работать в корпусе толщиной 13 мм. То-то и оно.
С автономностью у ноутбука всё тоже неплохо, по крайней мере в сравнении с моделями прошлых лет. Во время тестирования батарейки в PCMark при яркости дисплея в 200 кд/м2 MateBook X Pro смог продержаться двенадцать с половиной часов в режиме проигрывания видео, почти десять при работе в офисных программах и полтора часа хватило на игры. В общем, этот легкий и компактный ноут идеально будет использовать в длительных поездках или при перелётах, только не забудьте закачать на него штук пять фильмов перед вылетом.
Но вот при практическом применении для работы в браузере, прослушивания музыки набивания текста в Ворде меня не покидало ощущение, что он вот-вот разрядится. И на самом-то деле зарядки при почти любой степени интенсивности использования хватает на почти полный рабочий день (около 7 часов активного использования), но вот её исчезновение в цифрах в правом нижнем углу экрана постоянно держит в напряжении.
В нашем тестовом образце установлен накопитель WD SN740 SDDPNQE-2T00-1027 с 2 терабайтами памяти. И в тестировании CrystalDisk Mark он показывает очень высокие показатели как на запись, так и на чтение файлов. Хороший PCIe 4.0, что тут скажешь.
Фишки системы
Ну и раз уж это HUAWEI, то куда тут без фирменной утилиты, которая помогает запускать все «фишки» девайса?
Например, в этой программе вы можете настроить жесты тачпада, о которых я уже упомянул ранее. Или привязать свой аккаунт HUAWEI, соединить между собой телефон и ноутбук и быть в курсе всех событий на одном мониторе. Правда я даже от классической майкрософтовской программы довольно быстро отказался «Связь с телефоном», потому что бесконечные уведомления на мониторе из тысяч чатов в мессенджерах надоедают через пять минут, а настраивать это всё под себя как по мне слишком муторно.
Что ещё может HUAWEI PC Manager? Настроить звучание из динамиков, если вы вдруг аудиофил и у вас есть претензии к заводским настройкам. У меня вот их нет, звук в ноутбуке хороший. Ну или программа поможет настроить веб-камеру, добавив виртуальный фон, фиксацию ваших зрачков на слушателях или «украшения» для лица. И вот по поводу отображения лица сразу могу предупредить: «вебка» в ноутбуке почему по умолчанию делает европеоидные лица слегка розоватым и на созвонах могут подумать, что вы постепенно начали спиваться от своей тяжелой жизни. Косяк вроде небольшой, но как только ты о нём вспоминаешь, то начинает подбешивать.
Конкуренты
Apple MacBook Pro 14 2023
|Apple MacBook Pro 14 2023
|Экран
|14.2", 3024×1964, IPS (Liquid Retina XDR), 120 Гц
|Процессор
|Apple M3 Pro, 12 ядер, 12 потоков, 2.7 ГГц (с возможностью разгона до 4.06 ГГц в турбо-режиме)
|Встроенная графика
|Apple graphics 14-core
|Оперативная память
|18 Гбайт, LPDDR5 SDRAM, 6400 МТ/с
|Накопитель
|SSD, Apple Fabric, 512 Гбайт
|Операционная система
|macOS
|Сеть
|Wi-Fi 6 2.4/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
|Аккумулятор
|встроенный несъёмный, 72.4 Вт*ч
|Габариты
|312.6x221.2x15.5 мм
|Масса
|1.61 кг
|Цена
|от 185 000 рублей
Очевидно, что HUAWEI позиционирует своё устройство в роли очередного «убийцы эпл», но как обстоят дела на самом деле? Первое, с чем вам придётся столкнуться — равносильный по объёму ОЗУ и памяти американский ультрабук всё ещё существенно дороже MateBook X Pro, особенно при покупке в «официальных» магазинах вроде re:Store. А вот ноунейм продавец на Яндекс.Маркете продаст вам желанный MacBook Pro на 18 Гбайт оперативки и 512 Гбайт встроенной памяти всего лишь от каких-то там 185 тысяч наших деревянных рублей, но в случае поломки где его потом искать?
При этом в самом девайсе будет IPS-дисплей вместо OLED, да и весить он будет почти в два раза больше: 1600 вместо 980 грамм. А это для портативного устройства уже существенная разница, но справедливости ради, у Apple есть отдельная линейка Air. Только вот 13-дюймовый ноут из этой линейки всё ещё весит на примерно 300 грамм больше и ещё сильнее проигрывает в объёмах накопителей и производительности.
Раз уж затронули тему производительности, то надо сказать о том, что между Intel Core Ultra 9 185H и Apple M3 Pro есть одна существенная разница. Первый процессор «нотубучный», а второй и вовсе принято считать нынче «мобильным», потому что он построен на ARM-архитектуре. По производительности они примерно равны, но вот по автономности обогнать энергоэффективный M3 Pro с помощью привычных x86-чипов AMD или Intel физически невозможно. Если это только не новейший чип из линейки Snapdragon X, которая обещает нам какие-то невероятные показатели в автономности.
Lenovo Thinkpad T14p Gen 2 2024 Ai
|Lenovo Thinkpad T14p Gen 2 2024 Ai
|Экран
|14.5", 3072×1920, IPS, 120 Гц
|Процессор
|Intel Core Ultra 9 185H, 16 ядер, 22 потока, 3.1 ГГц (в турбо-режиме до 5,1 ГГц)
|Встроенная графика
|Intel Arc Graphics
|Оперативная память
|32 Гбайт, DDR5 (без возможности апгрейда)
|Накопитель
|SSD, 1 ТБ
|Операционная система
|Windows 11 Home
|Сеть
|Wi-Fi 6 2.4/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
|Аккумулятор
|встроенный несъёмный, 75 Вт*ч
|Масса
|1.61 кг
|Цена
|от 193 000 рублей
Ладно, может быть за примерно такие же день можно купить более мощный ноутбук на Windows? Или может цена в 207 тысяч рублей на HUAWEI безосновательно завышена и площадки онлайн-маркетов завалены аналогами за меньший прайс? Как вариант — Lenovo Thinkpad T14p Gen 2 2024 Ai, ценник на который на всё том же Яндекс.Маркете стартует от 193 тысяч рублей.
В сравнении с «голубокровым» MateBook X Pro ноут от Lenovo выглядит как кривозубый крестьянин, который нацепил на себя яркие бирюльки, чтобы казаться богаче. Почти за двести тысяч рублей Lenovo продаст вам «игровой» дизайн, который практически не меняется из поколения в поколение, а вот железо внутри будет нафаршировано самым современными комплектующими. Правда вот встроенной памяти будет на 1 терабайт меньше.
Будет ли вам комфортно таскать ноутбук весом 1,61 кг в сумке на плече? Если вы достанете огромную штуковину в коворкинге или кафе, то смогут ли люди увидеть в вас не компьютерного гика, а солидного мужика, готового без мам, пап и кредитов купить один из самых крутых Windows-ноутов на сегодняшний день? Нет. При всей магии ThinkPad толковее выглядят X1 Carbon, но они по ценам зачастую вообще за гранью разумного в сегодняшних санкционных условиях.
Но вот за дополнительную оплату в районе 70 тысяч, если вам смогут этот T14p привезти с из AliExpress или Ozon Global, или вы случайно найдёте его в одном из наших российских магазинов, есть шанс найти и модификацию в этом же корпусе, но уже с GeForce RTX 4050. И вот в этом случае вы получаете могучий ноутбук для обработки фото и видео, либо немного поигрунькать, но... с паршивенькими материалами корпуса, тяжёлый и громоздкий.
А как «печатная машинка» для работы и презентаций Thinkpad T14p совсем уж не подходит: IPS-экран объективно хуже OLED, он тяжелее, с точки зрения эргономики и дизайна выглядит проигрышнее, да даже уже упомянутый мною накопитель и тот меньше по объёму.
Выводы
По итогу MateBook X Pro получился нереально удобным, компактным и стильным ультрабуком для повседневной жизни. У него очень яркий, очень чёткий и сочный дисплей, на котором и фильмы смотреть в удовольствие, и можно заниматься професионнальной графикой, либо дизайном для печати. Тачпад — один из самых приятных среди тех, с которыми я встречался в своей жизни. Да-да, он примерно на уровне Apple, поэтому хочется забыть про пластиковую мышку и пользоваться им всегда. Нельзя и не отметить дизайн, минимальный на сегодняшний день вес в 980 грамм, корпус из магниевого сплава, прохождение тестов на открытие одной рукой и прочие тактильные штуки.
По эмоциям и ощущениям от использования примерно это и ожидаешь от девайса, который стоит реально приличных денег и к покупке такой вещи подходят либо осознанно, либо берут первое попавшееся с полки, когда деньги просто не нужно считать. Но такие люди не будут читать этот обзор.
А вот что хотелось бы исправить, так это время работы от батареи. Как я уже сказал, ноутбука хватает примерно на семь часов реальной работы с параллельными задачами, но с учётом того, что тут экономичный OLED-дисплей и на фоне ARM-процессоров от Apple или недавно вышедшей линейки Snapdragon X есть ощущение того, что Core Ultra 9 слишком любит кушац. По возможности я бы предпочёл вариант MateBook X Pro на Core Ultra 7, просто ради экономичности чипа — производительности вам хватит и в этом варианте, а автономность чуть улучшится.
В остальном — это действительно один из самых крутых девайсов на сегодняшний день в мире.
- Стильный дизайн
- Вес в 980 граммов
- Хороший 14-дюймовый OLED-дисплей
- Один из лучших тачпадов на рынке
- Слегка ощутимый нагрев во время работы
- За те же деньги проигрывает ARM-процессорам в автономности