Китайский ноутбук класса «круче некуда»

Да, я тоже мрачно офигеваю от нынешних цен. С одной стороны, хочется написать, что «это ноутбук такого класса и цены, который я и вы вряд ли сможем себе позволить». С другой — кругом (даже не только в Москве) вижу «олигархов» со свежими Apple MacBook Pro, которые на M3/M2 с нормальным объёмом памяти в 512 ГБ тоже стоят под двести тысяч рублей. Так что не будем прибедняться — пусть и в кредит, но дорогие мобильные компьютеры наш народ раскупает.

Другое дело, что за пределами Apple с её MacOS (которая по нраву не всем) приличных лёгких и мощных ноутбуков на Windows не так уж много: какой-нибудь Asus ZenBook под такие запросы найдётся всегда, флагманские Acer... ну, такое себе. Dell и

Давно в наши руки не попадали каноничные «печатные машинки» — тонкие, лёгкие и... очень мощные! И по поводу последнего даже не скажешь, что «ну, относительно других печатных машинок» — тут очень некислый процессор в основе компактного 14” корпуса. Короче, у нас сегодня на обзоре MateBook X Pro, вершина модельной линейки ноутбуков HUAWEI и один из самых крутых не игровых ноутбуков 2024 года в принципе. Разбираемся, что это за зверь, и стоит ли он своих немалых денег.

Внешний вид