Напоминаем вам о лучшем новогоднем подарке среди гаджетов

Напоминаем вам о лучшем новогоднем подарке среди гаджетов5 причин подарить HUAWEI MatePad 11
Если присматриваться к самым востребованным категориям, пандемия доказала, что брать стоит планшеты и ноутбуки. Причем первые способны привлечь едва ли не больше внимания, чем вторые. Правда, говорим мы сейчас не о тех планшетах, что разрабатываются преимущественно для потребления контента и всяческих развлечений, а об устройствах с максимальной функциональностью. Таких, чтобы были полезны каждому, могли использоваться членами семьи по одиночке или собрать всех вместе за одним экраном.
HUAWEI MatePad 11 — пример, когда покупка не будет слишком уж сильным ударом по бюджету, а возможности гаджета покрывают потребности всей семьи. Мы протестировали этот планшет и выбрали 5 сценариев, с которыми он отлично справляется. Рассказываем, почему в этом году стоит положить под елку именно HUAWEI MatePad 11. Но сперва — оцените этот продукт по техническим характеристикам:
|HUAWEI MatePad 11
|ОС
|HarmonyOS 2.0
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 865
|Графика
|Adreno 650
|Память
|Оперативная память
|6 ГБ
|Накопитель
|64/128/256 ГБ
|Карты памяти
|microSD до 1 ТБ
|Экран
|Размер экрана
|10,95 дюйма
|Разрешение экрана
|2560 x 1600
|Частота обновления
|до 120 Герц
|Плотность пикселей
|275 пикселей на дюйм
|Тип матрицы
|IPS (DCI-P3)
|Камеры
|Основная камера
|13 МП, f/1.8, автофокус, LED-вспышка
|Фронтальная камера
|8 МП, f/2.0, фиксированный фокус
|Подключения
|Беспроводной доступ в интернет
|Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/
|Поколение Bluetooth
|Bluetooth 5.1
|Bluetooth аудио-кодек
|SBC, AAC, LDAC HD Audio
|Интерфейс USB
|Type-C
|Местоположение
|GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / GALILEO / QZSS
|Датчики
|Освещенности, Компас, Гравитации, Гироскоп, Датчик Холла
|Безопасность
|Распознавание лица
|Поддерживается
|Аккумулятор
|Мощность батареи
|7250 мАч
|Зарядка батареи
|Быстрая 10 В 2,25 A
|Габариты
|ВхШхТ
|253,8 х 165,3 х 7,25мм
|Вес
|485 г
|Цвета корпуса
|Оливковый зеленый, серый матовый
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Во-первых, работа
Что ни говорите, работа — всегда во-первых. А поскольку многие сейчас либо на удаленке, либо перешли на гибридный формат с посещением офиса только при необходимости, планшет должен быть идеальным инструментом для всевозможных рабочих задач. HUAWEI MatePad 11 к этому готов, поскольку в качестве опций к нему можно докупить фирменную клавиатуру-обложку Smart Magnetic Keyboard, чувствительное к силе нажатий перо M-Pencil второго поколения и даже подключить мышку.
Для начала, скажу пару слов про эстетику и эргономику. Обложка-клавиатура продается в черном цвете и выглядит привлекательно. Отделка напоминает сафьяновую кожу — жесткую и с отчетливо заметной текстурой. Выглядит круто и очень по-деловому. С таким аксессуаром комфортно появиться на рабочем месте даже в самой консервативной компании, например, из большой четверки консалтинга или в международной юридической фирме. Вроде бы мелочь, но все-таки не каждый производитель предлагает к своим планшетам аксессуары достаточно солидного вида.
Сама клавиатура удобная, тут вообще без вопросов. Габариты хоть и поменьше классической полноразмерной, но мучительного привыкания к набору больших объемов текста нет. Втянуться в полноценный рабочий процесс с ней можно буквально в течение первого дня использования. Ход клавиш убедительный, раскладка привычная, разве что совмещенная точка с запятой требуют привыкания, но с этим быстро осваиваешься. А еще сам планшет фиксируется под двумя разными углами наклона, что добавляет удобства в решении разных задач.
Если говорить про возможности HUAWEI MatePad 11, то его производительность для рабочих задач будет выше даже самых смелых ожиданий. А еще добавьте к этому удобные режимы многозадачности с запуском до четырех окон на экране одновременно, и тогда планшет точно потянет на звание полноценной рабочей лошадки. Ну, разумеется, с оглядкой на доступный планшету софт. Само собой, от этого продукта не стоит ждать подходящей функциональности для инженеров-нефтяников, спецов по сопромату и хардкорных айтишников. Все-таки если профессия предполагает использование специализированного софта или собственного корпоративного ПО, планшеты на себя смогу взять не все задачи. Но если должностные обязанности предполагают работу с документами, таблицами, презентациями, почтой, правками и комментированием файлов, тут уж HUAWEI MatePad 11 вне конкуренции.
Чем хорош планшетный формат для работы – так это небольшими габаритами, легким весом и возможностью постоянно быть на связи с коллегами. Всегда и везде таскать с собой тяжелый ноутбук вовсе не круто. Планшет куда удобней, если срочно нужно решить какие-то задачи и подключиться к рабочему процессу. А если работа застанет на праздниках, решить задачи с планшета намного приятней. Сделали дело и сразу вернулись к отдыху. Тогда как решение пойти и сесть за компьютер всегда сопряжено с риском полностью переключиться на работу и засидеться, позабыв об отдыхе. Кстати, автономность у HUAWEI MatePad 11 сильно лучше ноутбуков. И это очень помогает, если все-таки будет необходимость вне дома провести за ним полноценный рабочий день.
Творчество. Когда это учеба, хобби или работа
Раньше для диджитал-рисования непременно нужно было покупать графический планшет. Весьма дорогую штуковину, которая требовала сноровки из-за того, что рисуешь ты на одной поверхности (самом планшете), а результат видишь совсем в другом месте — на экране монитора или компьютера. Не все были морально готовы к покупке этого аксессуара. Особенно, когда речь шла не про работу или учебу, а хобби. Вдруг у меня не будет получаться или это быстро разонравится? Даже не знаю, сколько классных художников мы потеряли в прошлом из-за довольно высокого порога входа. Ну, или опасений так и не переучиться с классического рисования на использование графического планшета.
Теперь все стало намного более простым, доступным, а главное — удобным. Планшет HUAWEI MatePad 11 вовсе не специализированный гаджет, его можно будет использовать для всевозможных задач, даже если с рисованием не сложится, или оно разонравится. M-Pencil второго поколения в любом случае будет полезен для создания рукописных заметок, рабочих задач, а также для детей, которые только учатся рисовать.
Кстати, стилус M-Pencil хорошо выглядит (его корпус футуристичного серебристого цвета), удобно ощущается в руке благодаря шести граням, поддерживает 4096 степеней нажатия для рисования без ограничений, парой «кликов» по корпусу умеет переключаться с кисти на ластик и удобно заряжается благодаря магнитному креплению к боковой части планшета. А еще он комфортен для переноски: магниты достаточно сильные, чтобы надежно держать стилус в любой ситуации.
M-Pencil второго поколения в сочетании с приложениями для рисования на HUAWEI MatePad 11 легко закрывает все хотелки и пожелания пользователей. С ним удобно делать рукописные записи (например, на лекциях), самые маленькие пользователи могут учиться рисовать, для этого есть предустановленный софт и отличный выбор дополнительных приложений в магазине AppGallery. Кроме того, с помощью M-Pencil удобно подписывать документы, комментировать макеты дизайна и всевозможные рабочие файлы. Наконец, на планшет можно установить приложения для профессиональных художников и заняться творчеством без каких-либо ограничений. Неважно, будет ли это хобби, учеба или связанная с рисунками работа.
Развлечения. На этом планшете — все, что пожелаете
HUAWEI MatePad 11 работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 865, произведенном по техпроцессу 7 нм, с графической системой Adreno 650. Количество оперативной памяти составляет 6 ГБ, емкость накопителя можно выбирать от 64 до 256 ГБ с расширением картами памяти microSD до 1 ТБ. При такой конфигурации нет сомнений, что планшет «потянет» все самые современные игры и развлечения. На нем без проблем запускаются любые игры, начиная с самых простых аркадных тайм-киллеров и «ферм», заканчивая топовыми многопользовательскими тайтлами с отличной графикой и самыми высокими требованиями к железу. Кстати, благодаря большому экрану за HUAWEI MatePad 11 запросто собраться семьей и всем вместе поиграть во что-то многопользовательское. Например, это может быть Монополия, Уно или Взрывные котята. А еще это спасение, если на праздниках выбрались за город и забыли взять с собой настолки.
Если игры совсем не интересуют либо вы проводите не так уж много времени за ними, HUAWEI MatePad 11 отлично подойдет для фильмов и сериалов. Его удобно использовать для вдумчивого просмотра либо включить что-нибудь фоном. Экран достаточно большой и яркий, изготовлен по технологии IPS, поддерживает широкий цветовой охват DCI-P3, а значит кино и сериалы будут отлично выглядеть и показаны именно так, как были задуманы. Разрешение составляет 2560х1600 пикселей или 275 PPI в пересчете точек на дюйм. Кстати, если планшет будет где-то в сторонке, например, когда вы поставите его на безопасном расстоянии во время готовки, прислушиваться к репликам героев не придется. В HUAWEI MatePad 11 стоят четыре мощных динамика с сертификацией Harman/Kardon, так что у планшета отменный звук для любых задач.
Комплект камер для общения и не только
Решили на праздниках собраться всей семьей и позвонить близким по видеосвязи? Это запросто. Ну, или уже после праздников можно будет устраивать созвоны с коллегами. В этом случае, кстати, удобно пользоваться многозадачностью, чтобы с одной стороны было окно разговора, с другой — календарь, заметки или еще какое-то нужное приложение. В планшете установлена качественная фронталка с разрешением 8 МП, диафрагмой f/2.0 и фиксированным фокусом. Она поддерживает съемку видео в Full HD разрешении, что оптимально подходит приложениям для видеосвязи. А еще четыре встроенных микрофона точно передают голос и подавляют посторонние шумы, в том числе и звуки клавиатуры. Они отлично работают и не заставляют всегда пользоваться гарнитурой для звонков.
Основная камера одинарная с модулем 13 МП, диафрагмой f/1.8, автофокусом и вспышкой. Поддерживается замедленная съемка, панорама, «сканирование» документов, серийная съемка, а также съемка по таймеру или голосовыми командами. В плане качества фото планшеты может и не стоят на одном уровне со смартфонами, но если нужно что-то быстро снять и кому-нибудь отправить — вариант рабочий. Особенно, если взять в расчет то, как удобно обрабатывать фотографии на большом экране. Удалять лишнее из кадра, ретушировать, править горизонт и цветокоррекцию — все это комфортней делать именно в планшетном формате.
Семья. Каждый полюбит HUAWEI MatePad 11
HUAWEI MatePad 11 уместно рассматривать как гаджет, которым может пользоваться вся семья. Хоть поодиночке, хоть и вместе собираться за ним для общего времяпрепровождения. Правда, придется найти оптимальный сценарий его передачи из рук в руки, а не спорить, чья очередь следующая. Но в этом деле мы уже не советчики. Главное — HUAWEI MatePad 11 получается надежным компаньоном буквально для всего.
Одни на скорую руку могут за ним поработать благодаря удобной клавиатуре, стилусу и мышке, другим понравится смотреть на достаточно большом и очень мобильном экране фильмы и сериалы во время уборки или готовки, некоторые наверняка оценят звук динамиков для аудиокниг, подкастов и музыки, а еще смогут использовать планшет для учебы и творчества. Самым маленьким, кто пока еще только делает первые шаги в познании гаджетов и их возможностей для развития и развлечений, у HUAWEI MatePad 11 тоже есть что предложить. Например, уже из коробки доступно отличное развивающее приложение с безопасным режимом, чтобы ребёнок не мог из него выйти без ввода пароля. И, конечно, в магазине AppGallery доступны сотни приложений для детей на любой вкус и под любые интересы.
А что еще стоило бы знать про HUAWEI MatePad 11?
Во-первых, операционная система HarmonyOS 2.0 очень удобная. Пользовательский опыт будет узнаваемым у всех, кто когда-то имел дело с EMUI на более ранних смартфонах и планшетах HUAWEI. Да и вообще, относительно других операционок никакого пугающего и радикального переосмысления привычных взаимодействий нет. Все в целом узнаваемо, но есть и новые фишки, добавляющие продукту удобство. Например, разделены шторки центра уведомлений и быстрого доступа к настройкам, они вызываются жестом сверху вниз на разных половинах экрана. Еще есть мини-приложения и более «просторные» папки с возможностью запускать приложения в одно касание. В общем, с точки зрения софта продукт приятный.
Из «железных» особенностей продукта упомянуть стоит поддержку самого быстрого на текущий момент Wi-Fi 6, стабильный и энергоэффективный Bluetooth 5.1. Емкость встроенного аккумулятора составляет 7250 мАч, а также поддерживается быстрая зарядка комплектным адаптером 10 В, 2,25 A. Габариты и вес продукта небольшие: около 485 грамм и 253,8 х 165,3 х 7,25 мм. Доступные расцветки — оливковый зеленый и серый матовый.