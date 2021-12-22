Напоминаем вам о лучшем новогоднем подарке среди гаджетов

Чем хорош планшетный формат для работы – так это небольшими габаритами, легким весом и возможностью постоянно быть на связи с коллегами. Всегда и везде таскать с собой тяжелый ноутбук вовсе не круто. Планшет куда удобней, если срочно нужно решить какие-то задачи и подключиться к рабочему процессу. А если работа застанет на праздниках, решить задачи с планшета намного приятней. Сделали дело и сразу вернулись к отдыху. Тогда как решение пойти и сесть за компьютер всегда сопряжено с риском полностью переключиться на работу и засидеться, позабыв об отдыхе. Кстати, автономность у HUAWEI MatePad 11 сильно лучше ноутбуков. И это очень помогает, если все-таки будет необходимость вне дома провести за ним полноценный рабочий день.

Творчество. Когда это учеба, хобби или работа

Раньше для диджитал-рисования непременно нужно было покупать графический планшет. Весьма дорогую штуковину, которая требовала сноровки из-за того, что рисуешь ты на одной поверхности (самом планшете), а результат видишь совсем в другом месте — на экране монитора или компьютера. Не все были морально готовы к покупке этого аксессуара. Особенно, когда речь шла не про работу или учебу, а хобби. Вдруг у меня не будет получаться или это быстро разонравится? Даже не знаю, сколько классных художников мы потеряли в прошлом из-за довольно высокого порога входа. Ну, или опасений так и не переучиться с классического рисования на использование графического планшета.