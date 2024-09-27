Планшет с матовым (!) сенсорным 12" дисплеем. Самый лёгкий среди планшетов с большим аккумулятором

Все дело в том, что в коробке находится полноценный твердый кейс с клавиатурой и трекпадом: с крепкой пластиковой основой, карманом для стилуса, шарниром и компактными габаритами. С ним планшет можно запросто расположить на коленях и печатать на довольно большой скорости, почти не касаясь экрана: с таким трекпадом, как тут, в этом нет необходимости.

У клавиатуры пять рядов клавиш — все как на «взрослых» устройствах. Есть даже Fn-клавиша, позволяющая через верхний ряд управлять громкостью, уровнем подсветки и параметрами вывода изображения на внешние беспроводные мониторы. А еще кейс не нуждается в зарядке — планшет подзаряжает клавиатуру без проводов.

Внешний вид

HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2024) продолжает дело своего прошлогоднего предшественника, ведь это все еще один из самых тонких планшетов среди флагманских. Если не брать во внимание габариты модуля камеры, то толщина устройства — 5,5 мм. Сегодня большинство смартфонов выпускают с корпусом толще, а с такой диагональю, как у планшета, эти миллиметры не ощущаются руками.