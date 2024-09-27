Планшет с матовым (!) сенсорным 12" дисплеем. Самый лёгкий среди планшетов с большим аккумулятором

Планшет с матовым (!) сенсорным 12" дисплеем. Самый лёгкий среди планшетов с большим аккумуляторомHUAWEI MatePad Pro 12,2" с экзотическим Tandem OLED-экраном и технологией PaperMatte
Комплект поставки
Редко происходит так, что мы подробно пишем о внутренностях коробок устройств, но тут такой случай, когда без этого не обойтись. По мере продвижения сквозь содержимое комплекта поставки, ваше представление о планшете будет гарантированно меняться.
Сперва вы найдете само устройство: современный планшет с тонкими рамками и минимумом веса при здоровенной диагонали. Под ним вам попадется какая-то документация и солидных размеров коробка. А вот в ней лежит то, что превращает обычный планшет из устройства для просмотра видео перед сном в неплохую замену какому-нибудь ультрабуку.
Все дело в том, что в коробке находится полноценный твердый кейс с клавиатурой и трекпадом: с крепкой пластиковой основой, карманом для стилуса, шарниром и компактными габаритами. С ним планшет можно запросто расположить на коленях и печатать на довольно большой скорости, почти не касаясь экрана: с таким трекпадом, как тут, в этом нет необходимости.
У клавиатуры пять рядов клавиш — все как на «взрослых» устройствах. Есть даже Fn-клавиша, позволяющая через верхний ряд управлять громкостью, уровнем подсветки и параметрами вывода изображения на внешние беспроводные мониторы. А еще кейс не нуждается в зарядке — планшет подзаряжает клавиатуру без проводов.
Внешний вид
HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2024) продолжает дело своего прошлогоднего предшественника, ведь это все еще один из самых тонких планшетов среди флагманских. Если не брать во внимание габариты модуля камеры, то толщина устройства — 5,5 мм. Сегодня большинство смартфонов выпускают с корпусом толще, а с такой диагональю, как у планшета, эти миллиметры не ощущаются руками.
Задняя панель сделана из пластика. Она комфортна для хвата, пальцы не пытаются соскользнуть с нее, а ещё пластик, в отличие от стекла, почти ничего не весит, не приклеивается к рукам при холодной погоде и более прочен. Масса планшета без чехла — 508 г. За появление царапин можно не беспокоиться — покрытие панели матовое и не совсем равномерное, поэтому какие-то дефекты тут вряд ли будут заметны.
Из физических портов у MatePad Pro 12.2 один USB Type C (версии 3.1), находящийся на торце. Кнопки блокировки и управления громкостью расположены вокруг камеры. Стандартный набор, в котором уже не осталось места для подключения проводных наушников.
Кстати, в кнопке питания инженеры расположили сканер отпечатков пальцев. Положение не самое стандартное: для большего удобства работы с комплектной клавиатурой придется регистрировать отпечаток указательного пальца на левой руке.
Ну и заголовок — это не кликбейт, планшет действительно получился самым лёгким среди 12-дюймовых конкурентов. При том, что корпус сделан не из фольги, ёмкость аккумулятора не урезали, а мощность зарядки едва ли не лучшая из возможных:
|Планшет
|Размер дисплея
|Масса
|Ёмкость аккумулятора
|Мощность зарядки
|HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2024)
|12.2”
|508 г
|10100 мАч
|100 Вт
|Samsung Galaxy Tab S9+
|12.4”
|586 г
|10090 мАч
|45 Вт
|Samsung Galaxy Tab S10+
|12.4”
|571 г
|10090 мАч
|45 Вт
|Xiaomi Redmi Pad Pro
|12.1”
|571 г
|10000 мАч
|33 Вт
|HONOR MagicPad 2 12.3
|12.3”
|555 г
|10050 мАч
|66 Вт
|OnePlus Pad 2
|12.1”
|584 г
|9510 мАч
|67 Вт
|ZTE Nubia Red Magic Tablet
|12.1”
|613 г
|10000 мАч
|80 Вт
|Lenovo Pad P12
|12.7”
|615 г
|10200 мАч
|30 Вт
|Vivo Pad3
|12.1”
|589 г
|10000 мАч
|44 Вт
|TCL NxtPaper 12 Pro
|12.2”
|599 г
|8000 мАч
|18 Вт
АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ 12-дюймовый планшет будет тяжелее и с меньшей мощности зврядки. И даже тяжесть в обмен на увеличенный объём аккумулятора вы в других планшетах не получите, как видите. В общем, в этом плане HUAWEI подковали блоху, моё уважение.
Дисплей
Экран в MatePad Pro 12.2 это если не главная, то одна из главных особенностей. Во-первых, местный OLED-дисплей (12,2″) избавился от довольно странной челки, в которой размещалась фронтальная камера. Во-вторых, экран оснастили всеми достижениями отрасли: частоту обновлений подняли до 144 Гц, а калибровку провели так, что теперь все показатели находятся на уровне идеальных значений.
|HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2024)
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|500/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|беск.
|Цветовой охват (sRGB)** (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1,25
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6480K
Яркости с избытком — без активного HDR-режима матрица разгоняется до 485−500 кд/м2 даже в ручном режиме регулировки и до 1000 кд/м2 в авто-яркости. Достойный результат для такой диагонали, который недоступен многим дорогим ультрабукам. Ночью такая яркость запросто заменяет какой-нибудь прикроватный светильник, а днем позволяет читать мелкий текст под прямыми солнечными лучами.
Но на MatePad Pro 12.2 2024 года дисплей ощущается ещё ярче, потому что он покрыт матовым покрытием PaperMatte поверх стекла. Если вы много рисуете или хотите попробовать рукописный ввод, то это должно пойти на пользу из-за реалистичных ощущений от контакта стилуса с планшетом. Да и рукам на таком стекле удобнее — ладонь не цепляется за глянцевую текстуру и без труда скользит по поверхности.
А ещё прямо сейчас погасите экран на смартфоне и обратите внимание, как много всего в нём отражается — и вы, и комната позади вас. И представьте, что у экрана была бы такая же яркость, но без бликов. Совсем другие ощущения! Поэтому на матовом дисплее даже 500 кд/м2 ощущаются примерно, как 750-800 кд/м2 на глянцевом дисплее. Короче, запас очень внушительный.
Однако стоит быть готовым к тому, что небольшой эффект зернистости, характерный, например, для матовых защитных пленок, здесь все же присутствует. Немного спасает ситуацию большое разрешение экрана (2800×1840), но для просмотра в 1440p и выше, либо чтения при мелких шрифтах все же лучше купить какой-нибудь обычный планшет (MatePad, iPad или что вы там ещё покупаете) с глянцевым дисплеем. Потому что чёткость, в отличие от яркости и читаемости, всё же на стороне глянца в случае с OLED-матрицами.
Производительность и автономность
В планшете используется процессор собственного производства Kirin T91 (7 нм). Профильные сайты не могут определиться с количеством ядер у него внутри: часть ресурсов считают, что у процессора 12 ядер, а некоторые уверены, что их всего лишь 8. HUAWEI сообщает, что их, все-таки, 8.
Архитектурно Kirin T91 — это вариация на базе Kirin 9000s. В роли ведущего ядра выступает разогнанное ядро TaiShan V121. На чуть меньшей частоте работают еще три ядра TaiShan V121. Оставшиеся четыре ядра — это Cortex-A510 .
Чип примерно равен по быстродействию недавнему флагманскому Snapdragon 888 и все еще достаточно «бодрый», чтобы расправляться с любыми офисными приложениями и как можно дольше держать их фоне. Да и под нагрузкой он ведет себя спокойно: тяжелые графические бенчмарки разогревают планшет всего на несколько градусов, а максимальная температура во время тестов не превышает 35 градусов по Цельсию.
Правда, вся эта стабильность в работе не конвертируется в рекордные результаты в бенчмарках. Почувствуете ли вы это отставание в «попугаях»? Не-а.
Большой по площади корпус позволил разместить внутри литий-полимерный аккумулятор емкостью 10 100 мАч, который запросто обеспечивает несколько дней неспешной работы с устройством, если предварительно выставить частоту обновлений на 120 Гц.
Заряжать этот «портативный аккумулятор» в HUAWEI предлагают от блока питания мощностью 100 Вт, который может восполнить весь объем за 55 минут.
Камера
Пожалуй, единственный способ хоть как-то регулярно применять основную камеру планшета в быту — это установка приложения для сканирования документов. Хватает ли для этой задачи основного модуля на 13 Мп? Вполне. Он светосильный (f/1,8), поэтому ему удается хорошо снимать текст даже при сильном недостатке освещения.
Есть у MatePad Pro 12.2 и широкоугольная камера на тот случай, если перед вами окажется пейзаж, а планшет в руках будет единственным устройством с камерой. Снимает она так:
Фронтальная камера пригодится для онлайн-звонков, но на большее рассчитывать не стоит. У Galaxy Tab S9+ хоть и меньше разрешение сенсора в фронтальном модуле (13 Мп против 16 Мп), зато планшет от Samsung и HDR может использовать, и в запись в 4K поддерживает. Но не стоит сбрасывать со счетов цену — Tab S9+ стоит дороже.
Конкуренты
|HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2024)
|Samsung Galaxy Tab S9+
|Xiaomi Pad 6S Pro
|Операционная система
|HarmonyOS 4.2
|One UI 6 (Android 13)
|HyperOS (Android 14)
|Экран
|Tandem OLED, 12,2", 2800 x 1840 п., 144 Гц, 275 PPI
|Dynamic AMOLED 2X,12,4", 2800 x 1752 п., 120 Гц, 266 PPI
|IPS, 12,4", 2032 x 3048 п., 144 Гц, 295 PPI
|Процессор
|Kirin 9000S
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Графика
|Maleoon 910
|Adreno 740
|Adreno 740
|Оперативная память
|12 ГБ
|12 ГБ
|12 ГБ
|Накопитель
|512 ГБ
|512 ГБ
|512 ГБ
|Слот MicroSD
|нет
|есть
|нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.2, A2DP, LE
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, A2DP, LE
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, LHDC
|Камеры
|Основная: 13 Мп, f/1.8, PDAF
|Основная: 13 Мп, f/2.0, PDAF, 1/3.4", 1.0 мкм
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64 мкм, PDAF
|Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2
|Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2
|Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4
|Фронтальная: 16 Мп, f/2.2
|Фронтальная: 12 Мп, f/2.4
|Фронтальная: 32 Мп, f/2.2, 1/3.6", 0.61 мкм
|Аккумулятор
|10 100 мАч
|10 090 мАч
|10 000 мАч
|Размеры
|271.3 x 182.5 x 5.5 мм
|285.4 x 185.4 x 5.7 мм
|278.7 x 191.6 x 6.3 мм
|Вес
|508 г
|586 г
|590 г
|Цена
|90 тысяч рублей
|86 тысяч рублей
|74 тысячи рублей
Глядя на характеристики планшета, так и хочется добавить сюда какой-нибудь iPad. Правда, актуальные планшеты от Apple с аналогичным экраном, например, стоят в НЕСКОЛЬКО раз дороже, чем герой обзора. Поэтому сегодня обойдемся без техники от купертиновцев.
Samsung Galaxy Tab S9+
Планшет без матового нанопокрытия (будет бликовать на солнце), но с флагманским процессором от Qualcomm с техпроцессом 4 нм. Если вам нужен планшет в первую очередь для игр (какого у вас размера ладони тогда, чтобы попадать на все кнопки при такой диагонали?), то выбор очевиден.
Однако для работы в амплуа заменителя ноутбука он менее удобен, так еще и цена на версии с аналогичным количеством встроенной памяти немилосердно завышена. За 70 тысяч рублей получится приобрести лишь обычную версию Tab S9 со 128 ГБ памяти на борту. Никаких «плюсов».
Экран у Samsung тоже менее качественный. И частота обновлений меньше, и мерцание подсветки заметно, и блики. Если от OLED-экранов вы сталкиваетесь с укачиванием, то этот планшет явно не для вас.
Xiaomi Pad 6S Pro
Несмотря на то, что от более дешевого Pad 6, устройство отличается лишь буквенным индексом, на деле это совсем другой планшет. Вместо Snapdragon 870 у него внутри Snapdragon 8 Gen 2, экран лучше, чем у предшественника, а еще блок камер тут получился симпатичнее.
Если совсем все упрощать, то Pad 6S Pro — это такой MatePad Pro 12.2, но с IPS-экраном и, в связи с этим, чуть меньшей ценой, чуть меньшей автономностью. Матрица у него отличная, но если уж и покупать планшет для потребления контента, то, пожалуй, с OLED-панелью. На экране в таких случаях лучше не экономить.
Итого
Полноценная клавиатура с трекпадом в твердом кейсе может превратить обычный планшет в полноценную «печатную машинку», которая по портативности будет обгонять даже самые компактные ультрабуки — мы в этом убедились. Но что делать с системой? Хватает ли приложений? И можно ли на этом планшете полноценно рисовать?
Harmony OS хорошо адаптирована для работы с окнами, не хуже ноутбуков. До полноценного интерфейса настольных компьютеров, как у Windows/MacOS, еще далеко, но оконные приложения масштабируются без визуальных дефектов, работать с ними получается без труда, да и с появлением в системе нижней панели с закрепленными приложениями навигация по системе стала удобнее.
Приложений хватает. Все то, что есть на устройствах под управлением операционки от Google, есть и на Harmony OS. А вот с приложениями для рисования, до недавнего времени, все было сложно.
Однако летом HUAWEI представила утилиту GoPaint, которая позволяет использовать все возможности стилуса M-Pencil. Да, теперь десять тысяч степеней нажатия можно задействовать в творчестве без каких-либо ограничений. Будем считать, что главный минус планшетов не от Apple наконец-то преодолен. Кривые Безье, кастомные кисти — все это тут есть и реализовано на профессиональном уровне.
В остальном, покупка MatePad Pro 12.2 в обычной версии, без PaperMatte-экрана — это один из лучших способов заполучить качественный матовый OLED-экран с поддержкой HDR по адекватной цене. И даже кейс-клавиатуру не придется покупать — она поставляется в комплекте с планшетом, вместе с блоком питания на сотню Ватт. Единственный аксессуар, который вам, возможно, придется докупить по мере необходимости — стилус.