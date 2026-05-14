Мы нашли лучший мини-планшет с уникальным экраном

Мы нашли лучший мини-планшет с уникальным экраномОн может заменить вам блокнот
Внешний вид
Появление раскладных смартфонов всё-таки не убило рынок планшетов, и более того — даже рынок мини-планшетов. Говорите что хотите, но цельный и не складной экран пока всё ещё удобнее, а также надёжнее и дешевле.
Huawei MatePad Mini — это монолитный планшет с закруглёнными краями, толщиной 5,2 мм и массой 260 г. Длина и ширина составляют 198,6х127,3 мм.
Для сравнения — самый последний iPad mini весит от 293 г и его толщина составляет 6,3 мм.
У планшета две кнопки на верхнем торце и правом боку (ну или левом боку и верхнем торце, смотря как вы держите планшет): питание/блокировка и «качелька» громкости. Удивительно, но в кнопку питания/блокировки также встроен сканер отпечатков пальцев.
Удивляет тут не сам факт наличия сканера: у планшетов он частенько в кнопку питания встроен, а то, как кнопка выглядит. Не плоская, не утопленная в корпус, а будто бы обычная кнопка, но со сканером. То есть, и сама кнопка удобная (её легко нащупать), и сканер на деле работает шустро и точно.
К планшету можно докупить фирменный чехол и стилус HUAWEI M-Pencil 3-го поколеня, и если честно, то слово «можно» я бы заменил на «нужно», потому что всё вместе это что-то потрясающее. Вы только посмотрите:
Стилус, как и у других планшетов Huawei, имеет небольшую канавку по всей длине — это сторона крепления к длинной торцевой части планшета. Стилус крепится на магнитах, и заодно заряжается беспроводным способом.
Чехол тоже крепится к планшету на магнитах, а ещё у него есть магнитная зона посередине для установки планшета горизонтально под углом.
Также у чехла имеется что-то вроде петельки, которая также на магнитах крепится либо сзади, не мешая рассматривать экран, либо спереди, на внешней обложке, чтобы дополнительно фиксировать и обложку, и стилус, и заодно создавать завершённый облик подручного блокнота.
Экран
Я уже пел дифирамбы экрану PaperMatte у 11 и 12-дюймовых Huawei Mate Pad и готов повторить всё сказанное ранее для 8,8-дюймового экрана Huawei MatePad Mini. Обычно я не люблю матовые экраны ни в каком виде (я даже SteamDeck покупал именно на 512 Гбайт имея возможность взять на 1 Тбайт только из-за экрана — у терабайтника он матовый, и мне это не нравится). Но Huawei сделали какую-то особую магию.
|Huawei MatePad Mini
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|597/3,79 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|бесконечная
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,66
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6500-7000К
Да, их экраны матовые, но они лишены всех недостатков матовых экранов: здесь нет ощущения «потерянной» яркости, а дисперсия от преломления белого цвета на красные-синие и зелёные точки совершенна не заметна. Т.е. это отличный, яркий, чёткий экран, но матовый — а значит, во-первых, не отбрасывает никаких бликов, а во-вторых (что после недели с планшетом я бы даже на первом месте поставил) по нему невероятно приятно шуршит стилус.
Если вам нравится звук, с которым мягкий карандаш скользит по бугристой бумаге, то у скольжения стилуса по экрану PaperMatte звук в разы круче. Я не шучу.
Наконец, цветопередача экрана — одна из лучших на рынке. А если включить режим «электронной книги», то цвета становятся приглушёнными, на что очень приятно смотреть, если читаешь книгу (фотографии, игры и фильмы лучше смотреть без этого режима, конечно же). Кстати, это ещё и OLED-экран, что для планшетов редкость. Разрешение составляет 2560х1600 пикселей, при 8,8-дюймовой диагонали плотность пикселей получается 343 ppi, т.е. даже немного выше, чем у последнего iPad mini.
Функции
Планшет работает на HarmonyOS 4.3.0, которая по сути является форком Android. Из-за санкций HUAWEI не могут использовать полноценный Android с Google-сервисами, но обход этого недоразумения давно придуман и всё ставится буквально в пару кликов. Из приложения AppGallery можно поставить GBox, дающий доступ к магазину приложений Google Play, он же потянет за собой microG Service, где можно даже настроить свой аккаунт Google. Разве что, синхронизация контактов работать не будет, но это критично для телефона, а не для планшета. Ну а ставить APK-приложения можно и из AppGallery — там поиск работает и по своему каталогу, и по Google Play, и по Интернету.
Из коробки на планшете присутствует несколько приложений для работы со стилусом, самое интересное из них — GoPaint. Это весьма годная программа для рисования, с поддержкой слоёв, набора различных кистей, и т.п. Художникам должно понравиться — обычно программы такого уровня приходится покупать за деньги. Стилус M-Pencil 3-го поколения отслеживает свыше 10 тысяч степеней нажатия, ну а как он круто скользит по экрану я уже рассказал.
Также есть приложения для заметок (несколько, на выбор), и фишка планшетов HUAWEI — ПК-версия офисного пакета WPS Office, которую можно поставить в дополнение к мобильной версии. С другой стороны, на небольшом 8,8-дюймовом экране и без фирменной клавиатуры (её в-принципе нет для этого планшета, разве что, вы можете подключить любую Bluetooth-клавиатуру) работать в этом приложении не очень удобно.
Лично я во время тестирования чаще всего использовал HUAWEI MatePad Mini как блокнот, электронную книгу, и для просмотра видео в Интернете. Тут, кстати, и звук весьма приличный благодаря двум динамикам, образующим стерео-панораму.
Производительность и автономность
По неподтвержденным данным планшет работает на процессоре Kirin 9010B, который выбивает чуть менее 1 млн баллов в AnTuTu. Этого более чем достаточно для любых сценариев использования планшета, кроме, может быть, эмуляции игр эпохи после PS2 в повышенном разрешении.
Что касается автономности, то из-за значительно бОльшего размера экрана планшеты обычно работают меньше смартфонов. Но тут у нас мини-планшет с 8,8-дюймовым экраном — аккумулятора на 6400 мАч ему хватило, чтобы обогнать 12-дюймовый планшет с аккумулятором 10000 мАч.
Главное, что тут важно: вы можете рассчитывать почти на 19 часов воспроизведения видео или 13,5 часов чтения на светлом фоне при яркости экрана около 200 кд/м2 (комфортная яркость для хорошо освещённого помещения).
Камера
Камера не является ключевым по важности узлом планшета, но всё-таки в Huawei MatePad Mini она весьма добротная — это касается и основной камеры, и селфи.
Интересно, что в дополнение к основной широкоугольной тыльной камере, здесь имеется и сверхширокоугольная, что у планшетов встретишь не часто.
Ночью камеры скорее бесполезны, но днём показывают неплохую цветопередачу. Разве что, съёмка видео лишена вообще какой-либо стабилизации.
Конкуренты
|HUAWEI MatePad Mini
|Apple iPad mini (7th gen)
|Lenovo Legion Y700 (Gen 5)
|Операционная система
|HarmonyOS 4.3.0
|iPad OS 18
|Android 16
|Экран
|OLED 8,8", 2560×1600 пикс., 343 ppi, 120 Гц
|IPS 8,3'', 2266x1488 пикс., 326 ppi, 60 Гц
|IPS 8,8'', 3040x1904 пикс., 408 ppi, 165 Гц
|Процессор
|HiSilicon Kirin 9010B (по неподтвержденным данным)
|Apple A17 Pro
|Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Графика
|Maleoon 910
|Apple GPU
|Adreno 840
|Оперативная память
|8/12 Гбайт
|8 Гбайт
|12/16/24 Гбайт
|Накопитель
|256 Гбайт
|128/256/512 Гбайт
|256/512 Гбайт
|Связь
|Wi‑Fi ac/6/7, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, USB Type‑C
|(5G), Wi‑Fi ac/6e, Bluetooth 5.3
|Wi‑Fi ac/6/7, Bluetooth, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS
|Камеры
|Основная двойная: 50 МП f/1,8 + 8 МП f/2,2 (сверхширик), фронтальная: 32 МП f/2.4, видео до 4K на основной камере
|Основная: 12 МП f/1,8, фронтальная: 12 МП f/2,4, видео до 4K/60
|Основная: 50 МП, фронтальная: 8 МП f/2.4, видео до 4K на основной камере
|Аккумулятор
|6400 мАч
|5078 мАч
|9000 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|20 Вт
|68 Вт
|Размеры
|198,6×127,3×5,2 мм
|195,4х134,8х6,3 мм
|206,4х128,5х7,6 мм
|Масса
|260 г
|293/297 г
|360 г
|Класс защиты
|нет
|нет
|нет
|Поддержка стилуса
|Да
|да
|да
|Цена
|от 35 000 рублей
|от 42 000 рублей
Apple iPad mini (7th gen)
Вообще, последний раз iPad mini выходил аж в 2024 году, но мини-планшетов у нас так мало, что делать нечего — будем сравнивать и с ним. Данный планшет толще, тяжелее, ну и работает на iPad OS, имея лишь IPS-экран и максимальную частоту обновления 60 Гц. Впрочем, это тот случай, когда конкурент от Apple выходит самым дешёвым в подборке, во всяком случае, если рассматривать покупку его на маркетплейсах.
Lenovo Legion Y700 (Gen 5)
Если честно, позиционирование Lenovo Legion Y700 5-го поколения (это модель 2026 года) ускользает от моего понимания. Да, тут крутейший процессор и высочайшее разрешение экрана, но… При этом экран-то IPS. А толщина — аж 7,6 мм. Масса так и вовсе сравнима с 10-дюймовыми планшетами — 360 г.
Можно сказать, что это гаджет для геймеров, но если ты геймер — то купи SteamDeck, Nintendo Switch 2, Asus Rog Xbox Ally X, да хоть Retroid Pocket 6 на том же Android и за те же 42 тысячи на маркетплейсах. Если ты геймер — тебе нужны кнопки, если тебе не нужны кнопки — ты не геймер, тут всё просто. Извините, если кого сейчас задел.
Итого
У HUAWEI получился просто идеальный мини-планшет. Да, звучит как реклама (а это не реклама), мне как-то пофиг. Я купил iPad mini как только он вышел, а потом ломал голову — зачем мне такой малютка? Уж или большой планшет (10 или 12 дюймов), или смартфон, а что-то посередине — ни рыба, ни мясо.
Что сделали HUAWEI? Превратили планшет в максимально подходящий по размеру и хорошо знакомый аксессуар — блокнот. 10-12-дюймовые планшеты вот просто в руке или там в кармане куртки не будешь носить, а HUAWEI MatePad Mini — на здоровье. В полном «обмундировании», со стилусом и чехлом, он всё ещё занимает мало места, и всё ещё выглядит просто потрясающе.
Экран — отдельный восторг, на него реально приятно смотреть. При том, что это ещё и OLED. Вы много знаете планшетов с OLED-экранами? А с диагональю менее 9 дюймов? HUAWEI MatePad Mini буквально один такой.
Минусов тут ровно два. Иногда всё же не хватает полноценной экосистемы Google — меня напрягает каждый раз переподключать Bluetooth-наушники, а полностью переходить на устройства от HUAWEI (чтобы и смартфон был от этой компании) я пока не готов. Носить же несколько наушников с собой… Ну, я могу себе это позволить, но это просто неудобно.
Второй минус: магниты могли бы быть и посильнее. Стилус всё-таки довольно легко потерять в случае чего, и это немного пугает.
В остальном — это идеальный мини-планшет. И редкий случай, когда китайская компания на уровне дизайна (и визуально, и конструктивно, и функционально) смогла оставить Apple далеко позади.
Некоторые, впрочем, жалуются (я видел разные статьи про этот планшет в интернете), что тут не хватает фирменной клавиатуры… Но послушайте, я правда не понимаю, кому нужна клавиатура на мини-планшетах. Она и на полноразмерных-то не особо удобна, а на мини… Ну серьёзно? Либо вам нужен 12-дюймовый планшет, либо вам не нужна клавиатура. Как-то так я это вижу.
- Уникальный и просто суперский экран
- Удобный фирменный чехол
- Невероятно малая толщина и вес
- Хороший набор предустановленных приложений
- Все эти магнитные крепления не выглядят прям очень надёжными
- Экран всё же собирает отпечатки пальцев