Мы нашли лучший мини-планшет с уникальным экраном

Если вам нравится звук, с которым мягкий карандаш скользит по бугристой бумаге, то у скольжения стилуса по экрану PaperMatte звук в разы круче. Я не шучу.

Наконец, цветопередача экрана — одна из лучших на рынке. А если включить режим «электронной книги», то цвета становятся приглушёнными, на что очень приятно смотреть, если читаешь книгу (фотографии, игры и фильмы лучше смотреть без этого режима, конечно же). Кстати, это ещё и OLED-экран, что для планшетов редкость. Разрешение составляет 2560х1600 пикселей, при 8,8-дюймовой диагонали плотность пикселей получается 343 ppi, т.е. даже немного выше, чем у последнего iPad mini.

Функции

Планшет работает на HarmonyOS 4.3.0, которая по сути является форком Android. Из-за санкций HUAWEI не могут использовать полноценный Android с Google-сервисами, но обход этого недоразумения давно придуман и всё ставится буквально в пару кликов. Из приложения AppGallery можно поставить GBox, дающий доступ к магазину приложений Google Play, он же потянет за собой microG Service, где можно даже настроить свой аккаунт Google. Разве что, синхронизация контактов работать не будет, но это критично для телефона, а не для планшета. Ну а ставить APK-приложения можно и из AppGallery — там поиск работает и по своему каталогу, и по Google Play, и по Интернету.

Из коробки на планшете присутствует несколько приложений для работы со стилусом, самое интересное из них — GoPaint. Это весьма годная программа для рисования, с поддержкой слоёв, набора различных кистей, и т.п. Художникам должно понравиться — обычно программы такого уровня приходится покупать за деньги. Стилус M-Pencil 3-го поколения отслеживает свыше 10 тысяч степеней нажатия, ну а как он круто скользит по экрану я уже рассказал.