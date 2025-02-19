HUAWEI MatePad Pro 13.2″ (2025) — это пока лучший планшет на Android для замены ноутбука

HUAWEI MatePad Pro 13.2″ (2025) — это пока лучший планшет на Android для замены ноутбукаИ среди лучших — для рисования
Внешний вид
К нам давно не попадали планшеты с диагональю больше тринадцати дюймов. Это довольно редкий класс устройств, но MatePad выделяется даже не фоне однопартийцев — герой обзора получил одни из самых тонких рамок на рынке. Подбородки в некоторых смартфонах до сих пор толще, а ещё у него рекордный показатель полезной площади, который превосходит таковой даже в iPad Pro — 94%.
При этом вес планшета находится примерно на одном уровне с моделями, которые меньше нашего MatePad примерно на дюйм. И да, в объеме аккумулятора конкуренты с такой же диагональю будут проигрывать, сколько вы их не ищите.
Еще один интересный показатель — толщина, равная 5,5 мм. Тоньше корпус только у последних поколений iPad, но если рассматривать оба устройства в комплекте с клавиатурами, то MatePad получается даже компактнее.
Комплектная клавиатура очень продвинулась в удобстве за счет клавиш с полноценным ноутбучным ходом, а тачпад вообще стал стеклянным и прокликивается по всей поверхности (да, даже в верхних углах, на которые все обычно… которые все обходят стороной, короче). Если это не тяжелый люкс, то что тогда?
Присоединяется клавиатура к планшету просто, отсоединяется тоже, но настоящая магия начинается, когда вы понимаете, что ее не надо заряжать или как-то мудрено подключать при помощи комбинаций клавиш, вызывающих нужный Bluetooth-режим. Присоединили на магнит — забыли. И со стилусом, кстати, ситуация аналогичная.
Со входом без неудобного и долгого ввода PIN у планшета все тоже хорошо. Кроме сканера отпечатков в кнопке питания, инженеры встроили в планшет еще и ToF-систему, которая позволяет надежно идентифицировать пользователя. Офигенно удобно и настолько надежно, что аж банки будут пускать вас в приложение, если получат сигнал от планшета, что перед камерой стоите вы.
Использовать инфракрасное сканирование лица можно не только для авторизации где-то, но и для управления планшетом: жесты для навигации по системе он успешно распознает.
Дисплей
Разрешение почти 3K, крутая OLED-матрица, много-много герц (аж 144) и быстрый отклик — это конечно, здорово, но сегодня это стандарт для флагманов и таким вряд ли кого-то можно удивить. А вот постоянное матовое покрытие, которое должно сделать рисование и рукописный ввод удобнее без искажений на экране — уже интереснее.
Ощущения от рисования на таком экране необычные. Во-первых, сам экран огромный. Во-вторых, матовое покрытие экрана позволяет рукам ощущать поверхность так, будто вы рисуете не на планшете, а на бумаге (примерно формата А4). Просто попробуйте сейчас провести тыльной стороной ладони по заблокированному экрану телефона — вы поймете, что нормально контролировать положение запястья у вас не получится, потому что оно, то и дело, будет соскальзывать с нужной точки. С матовым покрытием таких проблем не возникает.
На звуке при контакте стилуса с экраном покрытие PaperMatte тоже сказывается. Какое-то время я даже не мог понять: а не пытается ли планшет при помощи динамиков добавить реалистичности в процесс? Вроде как не пытается, но ощущения от таких звуков немного непривычные.
Матовое покрытие решает еще одну проблему — оно успешно борется с бликами при работе под солнцем или яркими лампами. Над ним, видимо, довольно долго колдовали инженеры, потому что при своей шершавой текстуре оно не делает изображение зернистым. Если в прошлом поколении небольшие намеки на «зерно» были, то в этом их нет вообще.
А что еще дает этот дисплей? Возможность комфортно смотреть фильмы на OLED экране со всеми этими «эйчдиарами», высокой яркостью и бесконечной контрастностью. Ситуация с калибровкой обстоит следующим образом:
Наиболее точная цветопередача у экрана MatePad Pro в «обычном» режиме. Она позволяет добиться охвата палитры DCI-P3, нужной для бесшовного редактирования одного и того же контента на разных устройствах. Если ваш основной экран поддерживает эту палитру, то обработать до конца пачку фотографий где-то в пути можно без опасений за сохранность нужных цветов. Показатель DeltaE меньше единицы — какой-то запредельный уровень даже для большинства обычных настольных мониторов, а тут он доступен в планшете.
Замена компактному ноутбуку?
В первом параграфе мы убедились, что физически заменить настоящие ультрабуки планшет способен. Клавиатура позволяет, стеклянный тачпад прямиком из флагманских ноутбуков HUAWEI тоже. Но обычно, если мы рассматриваем планшеты на Android, то все упирается в программную часть. Получить все эти преимущества в виде нормальной клавиатурой, но пользоваться мобильной версией Google Документов? Серьезно? Или, может, стоит открыть десктопную версию в браузере и бед не знать?
В HUAWEI придумали вариант чуть лучше, и просто портировали полноценный WPS Office на этот планшет. Не андроидный, а как на Windows/Linux. С точно таким же интерфейсом, какой вы видели десятки лет подряд в Word/Excel/PowerPoint на рабочем компьютере. И даже специальный оконный режим добавили, который выглядит на «настольно-компьютерной» операционке.
За все эти чудеса ответственно приложение HUAWEI PC Software Engine, позволяющее запускать «PC-приложения» непосредственно на планшете. Пока это лишь составная часть для WPS Office, но звучит очень многообещающе. «Родные» файлы из Adobe Photoshop уже можно редактировать в GoPaint, теперь и замену офисному пакету нашли. И все это без каких-либо подписок. Запустил — пользуешься.
GoPaint
Приложение, на которое я с удовольствием потратил уж несколько вечеров точно. Сидеть и разбираться с настройками виртуальных кистей, когда есть стилус с регистрацией 16 384 степеней нажатия — одно удовольствие.
Внутри приложения можно накладывать слои друг на друга (вплоть до сотен штук), менять их очередность, а также присваивать им параметры наложения и нужные эффекты. Если вы привыкли работать с графическими редакторами, то разберетесь быстро, новичкам же понадобится чуть больше времени.
4K-файлы с кучей слоев открываются быстро, процессор не подводит, а на экране с частотой обновлений 144 Гц это все выглядит настолько плавно, насколько это вообще возможно.
Производительность и автономность
За то, чтобы приложения на этом MatePad Pro работали без проблем и с нормальной скоростью, отвечает процессор HUAWEI Kirin T92. Этот чип — логичное продолжение Kirin T91, который был установлен в предшественнике героя обзора. Обновленная версия получила те же основные и средние ядра, что и T91, но энергоэффективные были заменены на ядра производства SMIC.
Если мощности хватило на плавную работу десктопного WPS Office и тяжелого GoPaint, то про воспроизведение 4K-фильмов и запуск нетребовательных игр и говорить нечего — все это будет тут «летать». Да, производительность Kirin T92 не достигает уровня Snapdragon 8 Elite или даже 8 Gen 3, но это всё ещё быстродействие много выше среднего и даже для игр хватает: Genshin Impact с высокими настройками графики работает идеально, а это одна из самых тяжёлых для графики в смартфонах/планшетах игр.
Добавленная поддержка частоты обновлений экрана забрала немного времени автономной работы, но с аккумулятором на 10 100 мАч и блоком питания с мощностью 100 Вт это, будто, и не выглядит проблемой. Тем более, что у конкурентов MatePad Pro ситуация вообще не лучше.
Камера
Вряд ли вы будете всерьез пытаться художественно сфотографировать хоть что-то на крышку от ноутбука (со стороны это выглядит именно так, простите, владельцы планшетов), но все же две приличные камеры MatePad получил.
Качества снимков на основную камеру хватает для офисных задач уровня «вот сейчас отсканирую отчет и пойду на обед», чего-то большего от нее вряд ли стоит требовать.
А вот к фронтальной камере требований явно побольше, ведь при покупке подобного аппарата хочется, чтобы во время рабочих звонков можно было разобрать что-то кроме очертаний туловища на фоне пиксельной каши.
Хорошие новости: пиксельной каши обнаружить не удалось. И причина даже не в сенсоре, а в том, что экран производит столько света, что в момент съемки он превращается в дополнительный источник света.
Конкуренты
|HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2025)
|Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
|Xiaomi Pad 6S Pro
|Операционная система
|HarmonyOS 4.3
|One UI 6.1 (Android 14)
|HyperOS (Android 14)
|Экран
|OLED, 13,2", 2820 x 1920 п., 144 Гц, 262 PPI
|Dynamic AMOLED 2X,14,6", 2960 x 1848 п., 120 Гц, 266 PPI
|IPS, 12,4", 2032 x 3048 п., 144 Гц, 295 PPI
|Процессор
|Kirin T92
|Mediatek Dimensity 9300+
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Графика
|Maleoon 920
|Immortalis-G720 MC12
|Adreno 740
|Оперативная память
|12 ГБ
|12 ГБ
|12 ГБ
|Накопитель
|512 ГБ
|512 ГБ
|512 ГБ
|Слот MicroSD
|нет
|есть
|нет
|Связь
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.2, A2DP, LE
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, A2DP, LE
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, LHDC
|Камеры
|Основная: 50 Мп
|Основная: 13 Мп
|Основная: 50 Мп, f/1.8, 1/2.76", 0.64 мкм, PDAF
|Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2
|Широкоугольная: 8 Мп, f/2.2
|Сенсор глубины: 2 Мп, f/2.4
|Фронтальная: 16 Мп, f/2.2
|Фронтальная: 12 Мп, f/2.4
|Фронтальная: 32 Мп, f/2.2, 1/3.6", 0.61 мкм
|Аккумулятор
|10 100 мАч
|11 200 мАч
|10 000 мАч
|Размеры
|196.1 x 289.1 x 5.5 мм
|326.4 x 208.6 x 5.4 мм
|278.7 x 191.6 x 6.3 мм
|Вес
|580 г
|718 г
|590 г
|Цена
|135 тысяч рублей
|80 тысяч рублей
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
Первый планшет на базе MediaTek в истории компании. Выбор инженеров, конечно же, сразу пал на самый «жирный» Dimensity 9300+. В сравнении со Snapdragon 8 Gen 2, который был внутри Tab S9 Ultrа, Dimensity обещает 18−20% прироста производительности.
При диагонали экрана 14,6″ он тяжелее героя обзора почти на 140 г. Какой-то непропорциональный рост веса при том, что аккумулятор тут больше всего на 1100 мАч. Да и заряжать местные 11 200 мАч Samsung предлагает при помощи зарядного устройства на 45 Вт. Против 100 Вт в MatePad Pro уже не попрешь.
Xiaomi Pad 6S Pro
Он идеально подходит для игр, но для творчества — вряд ли. Зато внутри у него Snapdragon 8 Gen 2, экран лучше, чем у прошлой модели в линейке, и цена привлекательнее, чем у «мейта». Правда, в этой разнице в цене скрывается серьезная разница в типах экранов.
У Pad 6S Pro очень хороший IPS, без каких-либо изъянов, но для большего удовольствия от использования лучше преисполниться и взять что-то с OLED-матрицей. Она и энергии меньше ест, и черный цвет отображает натурально.
Итого
Честно говоря, это пока самый интересный Android-планшет на данный момент (iPad стоят особняком). И тут дело даже не в том, что новый процессор стал немного быстрее, а условная система охлаждения начала лучше охлаждать. Помните про WPS Office? Так вот, если дополнительная утилита с громким названием PC Software Engine, предназначенная для его запуска, позволит и другим производителям «ноутбучного» софта переносить приложения на HarmonyOS, то конкурентов у планшета почти не останется. Ругали Android за плохую приспособленность к планшетам? Держите полноценные ноутбучные программы! Теперь ситуация меняется. Хоть и пока не для всех производителей.
В остальном, это отличный планшет для работы и творчества. Работа с документами? Сделана комфортной. Творчество? Опять же, тут есть эксклюзивное приложение GoPaint, которое позволяет удобно рисовать и экспортировать нарисованное в Adobe Photoshop (да, китайское проприетарное приложение сохраняет и слои, и режимы наложения, и все в нужном формате PSD).
- Великолепный яркий матовый дисплей
- WPS Office из «полноценных ноутбуков» — работать удобно, как на компе
- Отлично подходит для рисования
- ИК-сканер распознавания лица (вход в банковские приложения без сканирования отпечатков пальцев)
- Цена пока кусается
- Не самое надежное крепление клавиатуры