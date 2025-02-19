HUAWEI MatePad Pro 13.2″ (2025) — это пока лучший планшет на Android для замены ноутбука

При этом вес планшета находится примерно на одном уровне с моделями, которые меньше нашего MatePad примерно на дюйм. И да, в объеме аккумулятора конкуренты с такой же диагональю будут проигрывать, сколько вы их не ищите.

Еще один интересный показатель — толщина, равная 5,5 мм. Тоньше корпус только у последних поколений iPad, но если рассматривать оба устройства в комплекте с клавиатурами, то MatePad получается даже компактнее.

Комплектная клавиатура очень продвинулась в удобстве за счет клавиш с полноценным ноутбучным ходом, а тачпад вообще стал стеклянным и прокликивается по всей поверхности (да, даже в верхних углах, на которые все обычно… которые все обходят стороной, короче). Если это не тяжелый люкс, то что тогда?