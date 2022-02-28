А что если вам не нужен ноутбук? Нашли самый доступный планшет для полноценной работы и творчества

Полный набор аксессуаров для нового HUAWEI MatePad выглядит следующим образом: чехол-клавиатура, стилус M-Pencil второго поколения, зарядный донгл для cтилуса, а также мышка. Это — программа максимум для покупателя, но комплект можно сокращать в зависимости от потребностей. Например, если нет нужды рисовать или вести рукописные записи, от стилуса стоит отказаться. Мышку тоже покупать не обязательно, но у меня есть ощущение, что она играет важную роль в плане пользовательского опыта для тех, кто будет именно работать с планшетом. Например, сидя за столом неудобно каждый раз отрывать от поверхности руку и тянуться к экрану, пусть даже и расположен он очень близко. Некоторые действия с мышкой получаются все-таки быстрее, а еще она станет хорошим инструментом для легкой адаптации к планшетному формату работы у консервативной части пользователей.