А что если вам не нужен ноутбук? Нашли самый доступный планшет для полноценной работы и творчества

А что если вам не нужен ноутбук? Нашли самый доступный планшет для полноценной работы и творчестваОбзор нового HUAWEI MatePad
Планшеты становятся мощнее, экраны часто оказываются лучше ноутбучных, автономность выше, а еще они дополняются полезными аксессуарами именно для работы. Да и с приложениями ситуация давным давно стала приличной. Проблема в том, что у некоторых производителей ценовая политика не располагает к тому, чтобы человек задумался: стоит ли тратиться на ноутбук или планшета хватит для всех его задач? Если в том и другом классе цены примерно одинаковые (а тем более стремятся в премиальный сегмент), то с наибольшей долей вероятности покупатель возьмет привычный продукт. То есть ноутбук. И мы такое решение вряд ли можем осуждать. Тяжело заставить себя пойти на эксперименты и переучивать привычные сценарии работы без внятной выгоды.
Впрочем, не все бренды выбирают одинаковую стратегию. Например, компания HUAWEI готовится к российскому старту продаж планшета MatePad, новой модели с экраном 10.4 дюйма. Он станет самым доступным планшетом с аксессуарами, которые обеспечивают пользовательский опыт близкий к ноутбукам. Цена вопроса от 20 до 29 тысяч рублей в зависимости от памяти, поддержки LTE и наличия комплектного стилуса. А за предзаказ (ну, если успеть оформить его до 3 марта) в подарок дают клавиатуру — и такой комплект начинается казаться ну просто роскошным предложением. Поневоле задумаешься, не рассмотреть ли планшет в качестве альтернативы? Разница в цене с приличным рабоче-студенческим ноутбуком получается где-то в два или даже три раза. Зато в функциональности разрыв не такой значительный.
Полный набор аксессуаров для нового HUAWEI MatePad выглядит следующим образом: чехол-клавиатура, стилус M-Pencil второго поколения, зарядный донгл для cтилуса, а также мышка. Это — программа максимум для покупателя, но комплект можно сокращать в зависимости от потребностей. Например, если нет нужды рисовать или вести рукописные записи, от стилуса стоит отказаться. Мышку тоже покупать не обязательно, но у меня есть ощущение, что она играет важную роль в плане пользовательского опыта для тех, кто будет именно работать с планшетом. Например, сидя за столом неудобно каждый раз отрывать от поверхности руку и тянуться к экрану, пусть даже и расположен он очень близко. Некоторые действия с мышкой получаются все-таки быстрее, а еще она станет хорошим инструментом для легкой адаптации к планшетному формату работы у консервативной части пользователей.
С точки зрения дизайна новый HUAWEI MatePad — практичная классика. Цвет серый матовый, спинка пластиковая, но с приятным холодком металлического напыления, рамки вокруг экрана небольшие. Спереди находится фронтальная камера, сзади на небольшом выступе расположилась одинарная основная камера со вспышкой. Сканера отпечатков нет. Заметная фишка продукта — четыре динамика с хорошим качеством звучания и большим запасом громкости. А менее броская особенность — три микрофона для передачи голоса и шумоподавления, которые хорошо справляются со своими задачами и не обязывают к подключению гарнитуры во время видеозвонков.
Планшет получился тонким и легким: вес 450 грамм, толщина 7,35 мм. С чехлом-клавиатурой выходит чуть больше килограмма, с мышкой и стилусом — приблизится к полутора. Но все равно это не идет ни в какое сравнение с подавляющим большинством ноутбуков, если добавить к ним аналогичное обмундирование и адаптер питания для полного рабочего дня. Новый HUAWEI MatePad легко помещается в любой рюкзак, мессенджер, да и в классическую женскую сумку можно положить. В общем, подходящий вариант для тех, кому нужна максимальная мобильность. Плюс ко всему есть возможность выбора: иногда достаточно взять только сам планшет, иногда собрать его вместе с аксессуарами.
Кстати, есть и такой важный момент: HUAWEI MatePad 2022 с комплекте с аксессуарами совсем не выглядит бюджетным продуктом. Дизайн строгий, обложка получила текстуру с эффектом сафьяновой кожи, серебристый стилус из-за цвета выглядит футуристично, зато его легко находить в сумке. Мышка удобно ложится в руку и для фанатов стильного минимализма должна показаться очень эстетичной. Лично мне нравится.
За быстродействие отвечает процессор Kirin 710A, собственная разработка HUAWEI, изначально представленная еще в 2018 году, но переизданная в середине 20-го на мощностях китайской SMIC. По мощности это уровень Snapdragon 662, Unisoc 610 или Helio G70. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, накопителя — 64 или 128 ГБ с поддержкой карт microSD до 512 ГБ. Емкость аккумулятора равна 7250 мАч. Получается не самое производительное решение, но если держать в голове цену продукта — приемлемое. Планшет очевидно не игровой, то есть простые аркады и тайм-киллеры тянет, но ждать от него запуска самых требовательных тайтлов на средне-высоких настройках бессмысленно. Зато у нового HUAWEI MatePad порядок с деловыми и мультимедийными задачами.
Диагональ экрана равняется 10,4 дюйма, это хороший показатель для баланса между мобильностью продукта и комфортом в работе и развлечениях. Разрешение 2000 x 1200 пикселей, заявленная яркость до 470 нит, тип матрицы — IPS. Дисплей не пытается играть в высшей лиге с профессиональными характеристиками, однако по своему качеству заметно превосходит решения, типичные для недорогого класса. Фактическая яркость высокая, цветопередача с легким уклоном в холодные оттенки, но все-таки достаточно точная. В общем, для домашнего использования вариант хороший.
Из прочих аппаратных особенностей стоит упомянуть свежий Bluetooth 5.1, Wi-Fi a/b/g/n/ac, (2,4 ГГц, 5 ГГц), поддержку LTE в версии продукта с SIM-картой. Батарея 7250 мАч способна питаться зарядным устройством до 10 В 2,25 A. Оно в комплекте. Основная камера имеет разрешение 13 Мп оптику f/1.8 и систему автофокусировки, фронтальная на 8 Мп с f/2,0 работает с фиксированным фокусом. Качество — типичное базовое для планшета. В исключительном случае можно сделать несколько кадров, но в целом пользоваться для съемки смартфоном более предпочтительно.
Планшет работает под управлением фирменной операционной системы Harmony OS 2. Бояться нового и необычного не стоит. Пользовательский опыт очень близок к EMUI на базе Android, но в некоторых вещах даже превосходит ее. Например, лучше реализована работа с папками, есть запускаемые поверх обычных мини-приложения, привычная шторка поделена на две части: свайпом с одной стороны появляются быстрые настройки, с другой — уведомления. Довольно много приложений для комфортного старта работы предустановлено, либо предлагается к установке, например, есть быстрый доступ для скачивания поддерживающего стилус софта. Впрочем, при желании полагаться исключительно на свой выбор и вкус, все лишнее можно удалить.
С учетом особенностей аппаратной платформы покупатель новинки HUAWEI MatePad видится мне студентом, который сделает выбор в пользу планшета для учебы вместо дорогого и тяжелого ноутбука. Кроме того, он подойдет для начинающих художников, поскольку оснащен качественным IPS-экраном с разрешением 2K, а стилус поддерживает 4096 степеней нажатия. Наконец, планшет здорово смотрится в качестве ультрапортативного решения для работы, если задачи крутятся вокруг почты, документов, браузера, конференций, комментирования и редактирования различных файлов. Удобная клавиатура, поддержка стилуса, подключение мыши — все это дает хорошую базу для делового подхода к использованию продукта.