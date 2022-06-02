На смену приостановившимся и ушедшим приходят новые производители ноутбуков. И они... лучше!Inbook X2 — второй ноут Infinix вообще и первый в России
Ладно, скажу сразу — ноутбук от Infinix мне понравился больше, чем смартфоны от Infinix. И если вам кажется, что это рекламная статья — то просто помните, что в таких статьях заказчики никогда не разрешили быт писать про Xiaomi, Huawei и Realme — это же основные конкуренты!
|Infinix Inbook X2
|Экран
|14", 1920х1080, IPS, матовый, 60 Гц (HJC003D)
|Процессор
|Intel Core i5-1035G1 (Ice Lake-U, 4 ядра/8 потоков, 1,0/3,6 ГГц, 15 Вт)
|Оперативная память
|2х 4 Гбайт, LPDDR4 SDRAM
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics
|Накопитель
|1x 512 ГБ, FORESEE 512GB SSD (LL3175J015763), M.2 2280 (NVMe, PCIe 3.0 x4)
|Порты и разъёмы
|1x USB 3.2 Gen2 Type-C
|1x USB 3.2 Type-A)
|1x USB 2.0 Type-C
|MicroSD
|1x 3.5 мм мини-джек (комбо)
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 5.1 (Intel Wireless-AC 9461)
|Аккумулятор
|50 Вт*ч
|Размеры (ШхГхВ)
|323,3 x 211,1 x 14,8 мм
|Вес
|1,24 кг
|Ориентировочная цена
|50-55 тысяч рублей (по акции/без акции)
Внешний вид и разъёмы
Меня так и подмывает сказать “выглядит как типичный китайский ноутбук”, но я почти уверен, что этот эпитет большинство читателей воспримут как негативный. Но, на самом деле, современные китайцы — все эти Mi Book, MateBook, Realme book — когда-то копировали свою внешность с MacBook Air (ну и ещё немного с Asus Zenbook), который был и остаётся эталонным ультрабуком, хотя и само слово Ultrabook сегодня в маркетинге уже не используется.
Короче говоря, Infinix Inbook X2 выглядит очень круто, но при этом не инновационно. Ну вот, снова все решат, что это минус… Но главное — ноутбук очень тонкий (14,8 мм в самом толстом месте — правда, это без учёта ножек), лёгкий (1,24 кг), и всё равно стильный, хоть и похож на все вышеперечисленные “китайбуки” почти как две капли воды.
Помимо удачной внешности, производитель хорошо подумал и о разъёмах. В этом смысле он “уделывает” Realme Book, у которого даже не было HDMI. Правда, не обошлось без некоторых довольно странных нюансов.
Сначала посмотрим на сам набор портов. На левом торце видим полноразмерный HDMI, за ним — USB-A (т.е. полноразмерный USB), и, наконец, USB-C.
На правом торце: картридер для micro-SD, USB-C, 3,5-мм комбинированный разъём, и ещё один USB-A.
В целом — набор очень приличный, но готовьтесь к странностям. Итак.
Оба полноразмерных (т.е. USB-A) разъёма поддерживают USB 3.1, однако правый разъём распаян “наоборот”, то есть, внешние устройства в него надо вставлять обратной стороной USB-кабеля вверх, тогда как левый USB-А, как и принято у ноутбуков, требует подключать кабели лицевой стороной вверх (если что, лицевая сторона — там, где нарисовано лого USB, и где отсутствует линия смыкания металлической пластины).
Что касается USB-C, то левый разъём — ”полноценный”, он позволяет подключать и USB-концентраторы и внешние мониторы, а правый — “ограниченный”, да ещё и USB 2.0. То есть, да, из всех четырёх USB-портов, самое слабое звено — правый USB-C. И это, кстати, проблема, потому что левый USB-C используется для подключения блока питания (45 Ватт).
Короче говоря, когда вы подключены к розетке, то никаких концентраторов USB-C использовать не получится. Это, конечно, огромный минус. Предоставляя приличный выбор портов, гораздо более интересный, чем у большинства ноутбуков такого класса, Infinix Inbook X2 жёстко ограничивает пользователя. Лучше бы при таком распределении портов для питания добавили какой-то отдельный разъём.
Ну и стоит добавить, что картридер тоже распаян на USB 2.0.
Клавиатура и тачпад
Клавиатура у Infinix Inbook X2 — полный восторг. Полноразмерные клавиши с коротким, но чётким ходом — это именно то, что ждёшь от таких ноутбуков. И даже Ctrl в левом-нижнем углу, а не Fn, как бывает у некоторых. Также замечу, что клавиши уже русифицированы, а не как у Maibenben, где в комплекте наклейки предлагают.
Клавиатура оборудована подсветкой, которая имеет два уровня яркости (вдобавок к тому, что её можно вообще не включать).
Ещё интересный момент — нажатие Fn + Пробел включает подсветку… Фронтальной камеры. Правда, это мало что добавляет к освещению от самого экрана. Даже если вы будете сидеть в полной темноте, сам экран будет освещать лицо гораздо лучше, чем эта подсветка. А с освещением от неё вообще никакого толку.
Тачпад, впрочем, я тоже хотел бы похвалить. Он широкий и очень отзывчивый. Скажем, не так давно я купил игровой ноутбук от Acer — всем хорошая модель, весьма производительная, и стоит в 2,5 раза дороже, чем Infinix Inbook X2, но тачпад там работает хуже. А вот у Infinix всё отлично, разве только при нажатии на тачпад (если вы хотите именно прожимать кнопку, а не просто касаться поверхности) он уж слишком громко кликает.
Экран и программное обеспечение
Infinix Inbook X2 во всех вариантах конфигураций оборудован 14-дюймовым Full-HD экраном с частотой обновления 60 Гц и максимальной заявленной яркостью 300 кд/м2. На фоне гораздо более дорогого Realme Book это маловато, но прочие конкуренты за 50 тысяч рублей имеют лишь 250 кд/м2. В любом случае, для помещения такой яркости более чем достаточно. Замеренная колориметром максимальная яркость составила 290 кд/м2 — очень близко к заявленному. Контрастность при этом составляет 1000:1, а отклонение от заданного цвета (Delta E) — 4,96.
Чисто “на глаз” экран приятный, с матовым покрытием, без засветов. В общем, и работать, и смотреть видео за экраном Infinix Inbook X2 мне понравилось.
Жаль только, что найти матрицу по коду названия или производителя в интернете мне так и не удалось — гугление по ID матрицы (HJC003D) ведёт на китайские обзоры, по производителю (140PM42D1568) — на русскоязычные.
Что касается операционной системы, то вообще в магазине ноутбуки будут продаваться без ОС. То есть, варианта с предустановленной ОС пока не планируется, однако мне на тестирование привезли модель с Windows 11.
Производительность и автономность
Ноутбуки Infinix Inbook X2 поставляются в трёх вариантах. Младшая конфигурация имеет процессор Intel Core i3, 256 Гбайт SSD и 4 Гбайт оперативной памяти. Средняя, которую и привезли мне на тестирование: Core i5, 512 Гбайт SSD и 8 Гбайт ОЗУ. И максимальная: Core i7, 512 Гбайт SSD, 8 Гбайт ОЗУ.
Таким образом, как и у Realme, Infinix решили обойтись без варианта с 16 Гбайт ОЗУ, однако учитывая цену тут всё более-менее адекватно. Разве что, брать модель с Core i7 и 8 Гбайт ОЗУ лично я смысла вообще не вижу.
Итак, мой тестовый вариант имеет процессор Intel Core i5-1035G1 семейства Ice Lake. Тактовая частота — 1 ГГц. Процессор имеет 4 ядра, каждое из которых работает в два потока. Оперативная память, судя по всему, распаянная на плате и расширить её нельзя.
Накопитель SSD — от китайского бренда Foresee, объём — 512 Гбайт, скорость чтения/записи — 2500/1700 Мбайт/с. Довольно шустрый накопитель.
В бенчмарках ноутбук особо не блистал, но это и понятно — это и не игровой ПК, и не мощная рабочая станция. В PC Mark 10 вышло всего 3470 баллов, в Cinebench R23 — 2436/764 баллов в многоядерном/одноядерном режимах соответственно, ну а в игровом 3D Mark Time Spy и вовсе 465 баллов, что при отсутствии дискретной видеокарты более чем ожидаемо.
А вот что касается автономности — производитель заявляет “до 10 часов” (используется аккумулятор 50 Втч), но это очень далеко от истины. При яркости экрана 150 кд/м2 (комфортная яркость в помещении) Infinix Inbook X2 разряжался 6 часов 36 минут в режиме рядовой офисной работы, 6 часов 32 минуты в режиме просмотра видео, и 2 часа 29 минут в игровом режиме.
На максимальной же яркости получилось 5 часов 10 минут в режиме офиса, 5 часов 49 минут в режиме видео и 2 часа 23 минуты в играх. Замеры автономности выполнялись в PC Mark.
В общем, никаких тебе “10 часов”, но в целом неплохо.
Напоследок я бы отметил странное поведение кулера. Он так-то тихий, и даже когда включается, то не заставляет надевать наушники (ни с шумодавом, ни без него), но включается он часто без видимой причины — даже когда ничего особенного не происходит. То ли китайцы перестраховались, то ли просто особенность такая.
Конкуренты
ASUS VivoBook 14 K413JA-AM570
Ноутбук от Asus построен на точном таком же процессоре, как у Infinix Inbook X2, и тоже поставляется без операционной системы. В наличии его можно найти по цене от 45 до 55 тысяч рублей, что тоже соответствует цене Inbook X2. VivoBook будет тяжелее на 150 грамм, чуть толще, экран будет ещё менее ярким (250 кд/м2), а накопитель — всего 256 Гбайт. Также хотя здесь больше полноразмерных портов USB-A (три вместо двух), но два из них — USB 2.0. Зато полнофункциональный USB-C можно использовать даже когда ноутбук подключён к питанию.
В общем, если вы не доверяете Infinix — можно взять, но в остальном Inbook X2 выглядит более выгодно.
HP Pavilion 14-dv0087ur
На момент написания статьи за 54 тысячи можно было найти ноутбук HP Pavilion 14 в конфигурации dv0087ur — весьма выгодное предложение, кстати. Тут процессор Intel Core i5-1135G7, который всё же лучше, чем Intel Core i5-1035G1 у Infinix, а также есть предустановленная Windows 11 (домашняя, одноязычная). Экран — как у Asus VivoBook (т.к. хуже, чем в Infinix Inbook X2), но есть два порта USB-A стандарта USB 3.2 Gen 1.
Итого
Вообще, сначала я собирался написать слегка грустные выводы, но погуглив наличие и цены ноутбуков в России, изменил своё мнение. Те китайские ноутбуки от Xiaomi, Huawei, Honor, которые стоили сравнимые с Infinix на Core i5 50-60 тысяч, нынче отсутствуют в наличии. А те, что продаются, стоят уже гораздо дороже.
Ноутбук от Realme безусловно во всём лучше, чем Infinix (кроме порта HDMI, которого там нет), но он даже по акции стоил 60 с лишним тысяч, а без акции — все 80. И его тоже попробуй найди.
Конечно, пока я не знаю, как там будет с наличием Infinix Inbook X2 — как быстро разберут первую партию, и каков объём этой партии вообще. Скажу лишь, что цена в 55 тысяч рублей (а на период промо-акции — 50 тысяч рублей) за модель с Core i5 — это одно из самых выгодных предложений на сегодняшний день. Но ещё у Infinix будет модель с Core i3 за 37 тысяч по акции (без акции — 43 тысячи). А модель с Core i7 (60 тысяч по акции, 63 тысячи после) я всё же считаю немного лишней.
И главное, Infinix Inbook X2 — это действительно один из самых лёгких и компактных ноутбуков. При диагонали экрана 14 дюймов он даже тоньше и легче, чем 13-дюймовый MacBook Air. Это ли не супер?
Расстраивает только несуразица с портом USB-C. Вот это серьёзный недостаток, к которому будет сложно привыкнуть, если вам всё же нужно использовать USB-C-хаб. В остальном — отличная модель, хотя и из комплектующих сомнительного происхождения (экран, SSD). Но во время теста я никаких проблем с ними не обнаружил.
- Очень тонкий и лёгкий
- Хорошая цена
- Удобная клавиатура и тачпад
- Неплохой (для такой цены) экран
- Приличные объём и скорость накопителя
- Многофункциональный USB-C порт отдан под зарядку
- Иногда шумит когда не следует