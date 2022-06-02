На смену приостановившимся и ушедшим приходят новые производители ноутбуков. И они... лучше!

На правом торце: картридер для micro-SD, USB-C, 3,5-мм комбинированный разъём, и ещё один USB-A.

В целом — набор очень приличный, но готовьтесь к странностям. Итак.

Оба полноразмерных (т.е. USB-A) разъёма поддерживают USB 3.1, однако правый разъём распаян “наоборот”, то есть, внешние устройства в него надо вставлять обратной стороной USB-кабеля вверх, тогда как левый USB-А, как и принято у ноутбуков, требует подключать кабели лицевой стороной вверх (если что, лицевая сторона — там, где нарисовано лого USB, и где отсутствует линия смыкания металлической пластины).

Что касается USB-C, то левый разъём — ”полноценный”, он позволяет подключать и USB-концентраторы и внешние мониторы, а правый — “ограниченный”, да ещё и USB 2.0. То есть, да, из всех четырёх USB-портов, самое слабое звено — правый USB-C. И это, кстати, проблема, потому что левый USB-C используется для подключения блока питания (45 Ватт).