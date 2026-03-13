Ультратонкий планшет с чехлом-клавиатурой для работы и учёбы — Infinix Xpad Edge 4g
Внешний вид
Металлический корпус Xpad Edge весит всего 588 граммов при размерах 298,36х202,59х6,19 мм — для 13-дюймового устройства цифры уж очень впечатляют. Планшет реально лежит в руках легче, чем кажется на фото. Задняя панель в цвете «глубокий синий» собирает минимум отпечатков, а края слегка закруглены, чтобы не резать ваши ладони во время набора текста или при длительных играх.
В остальном же дизайн девайса без излишков. На верхнем торце разместились два стереодинамика, на правом — клавиша разблокировки экрана, качелька регулировки громкости и слот для nanoSIM и microSD карточки (поддерживается расширение до 2 ТБ).
Снизу же ещё два стереодинамика и разъём USB Type-C для зарядки и передачи файлов. На левой грани вообще ничего нет, поэтому и сказать нечего.
Можно ли докопаться до качества сборки и материалов? Неа. Во-первых, Xpad Edge ощущается добротным куском алюминия с экраном, при этом уж с подозрительно лёгким весом. Кнопки тактильны, с четким ходом, без дребежжания или случайных залипаний. Из заметных минусов у девайса нет официальной защиты IP, но вот отсутствие заводской плёнки на дисплее меня расстроило. Хотя она отдельно (!) лежит в коробке, но не каждый владелец сможет нормально наклеить её без пузырей и перекосов.
Но раз уж мы затронули комплектацию, то что ещё интересного за исключением неприкленной плёнки на дисплее? Во-первых, в комплекте идёт качественная клавиатура-чехол с тачпадом и подставкой. Раскладки на кириллице на ней нет, но ощущается она почти как настоящий ноутбук. Очень уж приятный ход клавиш и отклик тачпада для планшета за 30 тысяч рублей.
А во-вторых, сюда не подвезли комплектный стилус. Он вроде как заявлен на официальным сайте в перечне аксессуаров к Xpad Edge, но найти его в свободной продаже будет тем ещё квестом. Не то, что это прямо ужасно, но многие покупают планшеты для личного творчества или затем, чтобы занять детей в самолёте. И вот в этих сценариях он бы вообще не был лишним.
Дисплей
В Infinix Xpad Edge установлена 13,2-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2400 на 1600 пикселей. С соотношением 3:2 она как будто бы скорее заточена под документы или мультизадачность,а не только для фильмов или игр. Частота обновления вас не удивит — всего лишь 60 Гц.
Наши замеры яркости показывают максимум в 376 нит — в помещении и тени комфортно, но под прямым солнцем бликует, плюс сам дисплей ещё глянцевый. Контраст этого дисплея типичный для IPS (1200:1), если немного наклонить планшет вбок, то тот же черный заметно для глаза уходит в серый.
Уж прям сильно похвалить или раскритиковтаь дисплей я не могу. Его с головой хватит для просмотра новостей, Ютуба, каких-то нетребовательных игр (почему нетребовательных проговорим абзацем ниже). Если вы планируете покупать Xpad Edge для работы по 8 часов, то скорее всего ваши глаза устанут из-за искажения цветов. Всё таки наличие AMOLED-дисплеев в каждом первом смартфоне дороже 20 тысяч рублей за последение пару лет даёт о себе знать, IPS в 2026 году реально ощущается устаревшей технологией.
Производительность и автономность
Внутри Xpad Edge установлен Qualcomm Snapdragon 685 — это почти трёхлетний и далеко не самый производительный процессор. Представляет он из себя восьмиядерный чип, построенный по техпроцессу 6 нм. Графика Adreno 610 GPU, которая точно не вывезет современные топ-игры или тяжелые программы для работы с графикой или видео. Вообще, единственная причина по которой он тут появился (помимо удешевления стоимости) — это энергоэффективность, чтобы ваш тонкий планшет с не самым мощным и совсем не горячим «камнем» мог максимально долго протянуть без подзарядки.
На практике 685-й «Дракон» тянет сёрфинг в интернете с 20+ открытыми вкладками, офисные программы вроде Google Документов или Таблиц, совсем уж легкий монтаж в том же CapCut в 1080p для сторис в соцсетях. Минусы чипа вылазят в требовательных игрушках вроде Genshin Impact, где на низких настройках будет дай боже 25–30 кадров в секунду.
Если планируете использовать девайс для созвонов с коллегами или внесения правок в рабочих бумагах — хороший вариант. Особенно взять его с собой куда-нибудь в поездку или на выходные на дачу. Кстати, что по батарейке?
Встроенный аккумулятор на 8000 мАч при яркости в 200 кд/м2 и работе от домашнего Wi-Fi в наших тестах выдержал почти 12 часов просмотра видео и фильмов, чуть больше 11 часов в режиме чтения книг и 7 часов с копейками при игре в тормозящий Genshin Impact. На самом деле не так ужасно, девайса хватит с головой для типичного перелёта в Европу через Стамбул на лоукостерах. Или куда-нибудь на восток, например до Камчатки. И даже зарядка останется!
Комплектный адаптер питания здесь «мобильного» формата, всего на 18 Вт, полная зарядка занимает около 2,5 часов.
Камера
Камера Infinix Xpad Edge 4G получилась типичной для бюджетного планшета — 8-мегапиксельный основной модуль с автофокусом и светодиодной вспышкой справляется с дневными снимками на твердую четверку.
Детализация на уровне средних смартфонов 2023 года: текст в документах читаем с расстояния метра, цвета естественные без «выжигания» наиболее ярких участков кадра как совсем уж на дешёвых в смартфонах. Днём снимать получится, а вот ночью всё будет совсем печально. Фотки в нормальную солнечную погоду получаются примерно вот такими:
Фронтальная камера тоже на 8 мегапикселей. Её хватит, чтобы сфотографировать свою морду лица для чата с родственниками или созвониться с уже упомянутыми мною коллегами, чтобы решить рабочие задачи.
Вариандов записи видео здесь немного — либо 720р, либо 1080p. Оба варианта при 30 кадрах в секунду, оптической стабилизации тут понятное дело нет. Цифровая стабилизация уровня «ну такое», картинку мотает туда-сюда, но в кадре детализация прям уж критично не страдает. Например, это хорошо заметно на номерах машин, которые без проблем можно прочитать на тестовом видосе.
По итогу можно сказать, что в повседневке камера не подведет для заметок или фоток документов. Но за фотоискусством обращайтесь к смартфону — каждым своим кадром планшет напоминает, что он точно не великий камерофон.
Оболочка системы
Управляется Infinix Xpad Edge при помощи Android 15 с фирменной оболочкой XOS. И этот XOS отличается от версий, которые устанавливаются на смартфоны от Инифиникса. С одной стороны здесь минимум предустановленного хлама, есть только наиболее важные приложения вроде Palm Store (китайский аналог Play Market) или софтины для обращения в сервисный центр. А с другой стороны система на Xpad Edge выглядит какой-то незавершённой что-ли.
Что я имею ввиду? Например масштаб иконок из коробки, общая логика работы системы. Вот вы включили планшет и в отличие от того же iPad или топовых планшетов от Samsung вас не покидает ощущение, что это какой-то смартфон-переросток. Иконки маленькие с пустырями между ними, шторка уведомлений «телефонная» и до переключателей прям нужно тянуться через... пустой экран! Да даже банальное приложение камеры не передвигает кнопку для фотографирования в нижнюю часть дисплея, чтобы можно было дотянуться пальцем и не уронить планшет.
В остальном же это просто «почти чистый» Android, куда спокойно закачиваются любые игры и приложения тысячей разных вариантов. Система не лагает и не тормозит, программы открываются оперативно.
Кстати, скорее всего такое отличие от оболочки XOS на смартфонах в том числе может быть обусловлено и не самым быстрым процессором. Если бы тут были ИИ-фишки на каждую кнопку интерфейса и это всё постоянно бы вылетало, то ситуация была бы В РАЗЫ хуже. Привет бюджетным смартфонам Honor!
Конкуренты
HONOR Pad 10
Infinix Xpad Edge 4G продаётся сейчас в DNS за 33 тысячи рублей. Что можно примерно на эти же деньги найти на соседней полке? Например, Honor Pad 10, который вышел в июле 2025 года и официально продаётся примерно за 35 тысяч рублей. У Honor более мелкий 12-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560х1600 пикселей и частотой обновления в 120 Гц. Более мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и батарейка на 10100 мАч.
В чём же плюс нашего подопытного от Infinix? Во-первых, он на целый дюйм будет больше. Во-вторых, можно прямо из коробки вставить симку и быть всегда на связи (если связь это позволяет конечно, хе-хе), в то время как у Pad 10 только Wi-Fi версия. В Xpad Edge есть слот для карты памяти на 2 ТБ ну и... киллерфича в виде чехла-клавиатуры, которые дают «ноутбучность» для работы вне дома.
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro представлен в сентябре 2025 года и официально доступен в России через DNS по цене в 29 тысяч рублей за Wi-Fi версию на 256 Гбайт памяти. Оба девайса металлические, но Pad 2 Pro оснащен аккумулятором емкостью 12000 мАч и про легкость тут говорить не стоит.
Устройство от Xiaomi доминирует ещё и производительностью — чип тянет тяжелые игры благодаря чипу Snapdragon 7s Gen 4 (Genshin Imapct при тех же 45-60 кадрах в секунду), экран снова IPS и снова на дюйм меньше, при этом частота обновления в 120 Гц. Но как и при сравнении с Honor Pad 10, Xpad Edge предлагает больший экран для документов (3:2 vs 16:10), 4G без доплаты, слот на 2 ТБ памяти и готовый комплект для работы благодаря чехлу-клавиатуре.
Выводы
Xpad Edge выделяется среди бюджеток металлическим корпусом и гигантским дисплеем. А главная вишка — клавиатура с тачпадом, в отличие от конкурентов, делает его ближе к ноутам. Производительность Snapdragon 685 покрывает 80-90% сценариев: офисные программы, видео, легкие игры, без фантомных лагов в повседневке.
Но мало-мальски серьезные и требовательные задачи вроде монтажа видео в 4K или запуск Genshin Impact или Call of Duty: Mobile на высоких настройках, чтобы это всё ещё игралось нормально, — не его конек. Комплектная зарядка на 18 Вт тоже немного кринж в 2026-м, когда 33 Вт скорее норма у китайских производителей. Ну и нельзя не сказать про камеру, которая тут скорее просто для возможности делать хоть какие-то фотки, но вот в соцсети их выставить уже стыдновато...
В итоге, за 33 тысячи рублей это находка для тех, кто ценит легкость устройства и возможность работать вне дома. Xpad Edge 4G по ощущениям и статусности точно лучше базовых пластиковых планшетов в этой ценовой категории, но явно уступает премиум-бюджету вроде Samsung. Если нужен большой «офисный клерк» без лишних трат, берите, а вот для игр или фото — присмотритесь к конкурентам.
- Реально тонкий корпус из алюминия
- Очень легкий
- Комлпектная клавиатура с тачпадом
- Есть поддержка 4G и microSD
- Не самый мощный процессор
- Камера уровня «пойдёт»