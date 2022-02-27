Почему новые iPad — отстой

Почему новые iPad — отстойЕсли вы устали читать про санкции и боевые действия
iPad Pro — уже не для "про"
Когда Стив Джобс представлял публике самый первый iPad, даже он сам ещё не до конца понимал, как в итоге люди станут использовать этот планшет. iPad в итоге стал не просто каким-то “прикроватным” гаджетом — с играми, книгами и фильмами — но превратился в профессиональный инструмент для художников, музыкантов, и многих-многих других.
Для iPad вышло невероятное количество приложений профессионального качества, на Android такого не было даже близко. Музыкальная студия на Android одно время казалась вообще невозможной из-за невероятных задержек звука. Т.е. набирать что-то в секвенсоре ещё можно было, а вживую записывать (хотя бы даже MIDI, т.е. электронные инструменты) — нет.
Не то, чтобы в мире Android что-то сильно поменялось — разве что, стало больше выбора приложений для тех же художников (а также появились хорошие планшеты со стилусами, типа Samsung Galaxy Tab серии S, где стилус включён в комплект). Однако в мире Apple iPad поменялось буквально всё.
Не так давно я задумал обновить свой старый iPad Pro 2017 года. У него всё чаще стали появляться проблемы с Wi-Fi, плюс на экране “растёт” светлое пятно. Я глянул цены на новые iPad и… обомлел. Топовые iPad Pro продаются по цене MacBook Pro — и это вот ни разу не преувеличение:
Впрочем, тут есть определённая логика — теперь iPad Pro собираются на базе процессора Apple M1, как и макбуки. Так что, схожая цена (особенно если докупить ту классную клавиатуру с подвесом) — вроде бы оправдана. Вот только… Даже за 200 тысяч и даже на Apple M1, iPad Pro остаётся просто iPad. То есть, он работает на iPad OS и запускает приложения только iPad OS. Для меня, как для музыканта, это важно — ведь, на MacBook Pro за те же деньги я могу создать больше дорожек в аудио-студии, навесить больше эффектов, да и сами эффекты будут иметь больше настроек. То есть, имея в кармане 200 тысяч рублей и выбирая, что лучше взять для работы, MacBook Pro предпочтительнее.
Но вы можете возразить — ну так, ведь, iPad и раньше был просто iPad со всеми этими ограничениями, не так ли? Что изменилось кроме того, что планшеты стали дороже?
Что ж, во-первых, это “дороже” перешагнуло психологический барьер — всё же, просто планшет не должен стоить как “профессиональный” ноутбук. Во-вторых, дело не только в этом.
Из-за отказа от разъёма 3,5-мм количество ограничений только выросло. Можно сколько угодно кричать про беспроводные наушники, но, послушайте, наличие 3,5-мм разъёма не делает невозможным подключение Bluetooth-наушников. Это не исключающие друг друга вещи. А главное — музыкантам Bluetooth-наушники не подходят, ибо где Bluetooth — там задержки. И не важно, какие у вас наушники — пусть даже от Apple и ценой в половину iPad Pro.
Будут задержки, будет падение качества. В Bluetooth-наушниках не запишешь ни гитару, ни вокал, не поиграешь на MIDI-контроллерах.
К слову, у MacBook Pro разъём 3,5-мм всё ещё на месте. Ну вот просто к слову.
Да, кто-то скажет — ну так есть внешние переходники, даже внешние звуковые карты.
Да, они есть. Но iPad всегда был именно компактным устройством, в котором есть всё. Я почти никогда не финализировал музыкальный проект в iPad, но набрать что-то по-быстрому, “рыбу” (так музыканты называют заготовку) — это было очень удобно. А теперь — нет. И если даже MacBook Pro я всё ещё могу использовать без внешней звуковой карты, то iPad — уже нет. Фактически, для использования iPad Pro стало требоваться больше места, чем для MacBook! Абсурд!
Короче говоря, в попытках перейти на iPad Pro я обнаружил, что даже там, где я раньше брал iPad и работал с ним, теперь я просто сразу сажусь за MacBook Pro. Ну потому что уровень возни — тот же, а функций больше. А iPad… ну он стал как бы не нужен. Лишнее звено.
Для "простых людей" — мало памяти и 60 Гц
Впрочем, ладно. Вы, возможно, не музыкант, и эти проблемы вас не интересуют. Да и самый навороченный iPad Pro вам не нужен – достаточно чего-нибудь попроще, вроде iPad Air. Эти планшеты уже стоят гораздо дешевле — 56 тысяч рублей за версию с 64 Гбайт памяти и 70 тысяч рублей за 256 Гбайт.
Тут, правда, вот какое дело — во-первых, что такое 64 Гбайт, особенно на iPad? Курам на смех. Очевидно, эта версия существует только для того, чтобы писать привлекательное “от 56 тысяч рублей”, но как только покупатель начнёт разбираться, выяснится, что вариант по сути один — брать 256 Гбайт за 70 тысяч. Так-то я бы хотел планшет с 512 Гбайт памяти, но это только iPad Pro, а с ними мы уже разобрались.
Итак, за 70 тысяч рублей вы купите планшет с 256 Гбайт памяти и экраном 60 Гц… Стойте, серьёзно? В 2022 году у Apple до сих пор недешёве планшеты продаются с экраном 60 Гц? Представляете себе — да!
За эти же 70 тысяч рублей можно купить новейший Samsung Galaxy Tab S8, где экран будет с частотой 120 Гц, а ещё в комплекте будет стилус. И это если рассматривать именно версию с 256 Гбайт памяти, но вообще в случае Samsung можно взять и более дешёвый вариант, с 128 Гбайт памяти — ведь, там есть слот для MicroSD. А карты памяти сегодня уже и с терабайтом бывают, и даже под 2 Тбайт можно найти! В конце-концов, 256 Гбайт без возможности расширения — это всё равно не так уж много.
И если уж совсем по-честному, то Samsung ставит такие дикие (да, они дикие) цены на старте только для того, чтобы “а у нас как у Apple”. Ну типа несолидно быть дешевле по умолчанию, это как BMW не может себе позволить быть дешевле Mercedes. Однако вдоволь попонтовавшись ценами и собрав волну предзаказов от людей, которые деньги не считают, те же Samsung с радостью начинают сезон скидок, заодно добавляя в подарок наушники (весьма неплохие), чехлы-клавиатуры, и прочие полезные и качественные аксессуары.
Давно вы видели у Apple сезон скидок?
Нет сканера отпечатков пальцев
Ещё одна проблема современных iPad Pro (но не iPad Air) — отсутствие Touch ID. Если вы следите за “цифровой гигиеной” как я, то вам тоже важно, чтобы все ваши гаджеты были запаролены. Не от близких, а на случай потери, например. Ну или от ребёнка — чтобы он не купил невзначай чего лишнего. И очевидно, что за всё время существования планшетов ничего удобнее сканера отпечатков пальцев пока не придумали.
На телефоне — там да, там и Face ID сгодится. Но на планшете — нет. И вот почему.
Во-первых, из-за того, что рамки в планшетах нынче тонкие, тот же iPad Pro с Face ID я постоянно брал так, что закрывал датчик рукой. Плюс, я ещё и не мог с первого раза быстро определить, где этот датчик расположен: планшет симметричный, датчик скрыт и еле-виден при определённом освещении. Стрелка на экране блокировки, указывающая на датчик, тоже в 80% случаев не показывалась (та самая всем известная стабильность и интуитивность ПО от Apple).
Во-вторых, если сидишь за столом, а планшет стоит на подставке, то лицо просто не смотрит в Face ID. И нужно кривляться, вращая верхнюю часть тела по всем осям, чтобы “попасть в кадр”. Не так я представляю себе беспроблемное использование гаджета за 70 тысяч рублей (не говоря уж о 200 тысячах — там те же проблемы). И это нужно ещё быстро угадать, с какой именно стороны Face ID расположен, а то время вышло — и всё, вводи код.
В общем, нет ничего проще, чем сканер отпечатков пальцев в кнопке, как… iPad Air! Или в том же Samsung Galaxy Tab. А если вам сканер отпечатков не нужен — ну так всё ещё проще! Есть Xiaomi Mi Pad, который стоит дешевле Samsung, а экран там и получше будет (у базового Galaxy Tab S7 нет HDR10, а у Xiaomi — есть).
Кстати, помимо сканера отпечатков у Xiaomi ещё нет MicroSD. В общем, это такой же iPad Pro, только в несколько раз дешевле.
Правды ради, у Samsung и Xiaomi тоже нет 3,5-мм разъёма. Но и с музыкальными приложениями там возиться смысла тоже нет. Получается так: хочешь с музыкой работать? Покупай MacBook Pro — с iPad Pro за те же деньги всё равно неудобно будет. А если ты просто потреблять контент хочешь — то варианты на Android за 40-50 тысяч полностью покроют твои потребности.
А самое главное — где логика? Почему в iPad Air 2020 года есть Touch ID в кнопке питания, а в новейших iPad Pro — нет?
Другие "приколы"
А ещё я тут книги из Google Play в последнее время стал часто читать. Удобно и недорого, и книг на русском языке очень много. На iPad Google Книги есть, но покупать там ничего нельзя, только читать книги, купленные где-то на другом устройстве. И всё потому, что Apple не разрешает покупать что-то где-то кроме их магазина.
Другой пример — игры. На топовом Galaxy Tab S можно играть в Fornite в 60 фпс, а на iPad — в… 0 фпс, потому что Apple поссорилась с Epic Games — по той же причине, что и выше (запрет покупок вне собственного магазина).
Или вот разные “фишки”. Что такого прям крутого есть у iPad Pro 2022? Следящая за пользователем камера? Это не ново, да и функция чисто программная. А больше, пожалуй, и ничего.
А вот у Lenovo Yoga Tab 13 Pro есть, например, HDMI-вход — и его (планшет) можно использовать как внешний автономный 13-дюймовый монитор. И ещё у него есть удобная подставка, которая крепится под любым углом, за неё планшет можно даже подвесить (например, на кухне).
В общем, адекватных причин иметь iPad в 2022 году практически не осталось. Да, стилус Apple Pencil всё ещё чуть лучше, чем решение от Samsung, но у Samsung гораздо дешевле, да и стилус в комплекте. Apple же представила в 2018 году второе поколение стилусов, сделав новые планшеты несовместимыми со старым стилусом. Просто чтобы вы ещё раз занесли ей денег.
Моё же впечатление иное: Apple буквально не хочет, чтобы следующий мой планшет был iPad. Возможно, это свидетельствует о смерти планшетов как класса устройств (смартфоны с раскладными экранами вполне могут их заменить). Возможно, есть какие-то далеко идущие планы, недоступные моему пониманию. А, может, я просто стал максимально далёк от простых американских тружеников, которых постоянно показывают в презентациях Apple.
Но ещё раз: хорошие, качественные планшеты на рынке есть. Со своими “фишками”, со стилусом, всё как надо. И гораздо дешевле, чем iPad. Разумеется, что брать — решать только вам. А мне надоело есть кактус и ждать, какую ещё функцию Apple уберёт в следующих планшетах, не забыв поднять на них цену.