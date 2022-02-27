Почему новые iPad — отстой

iPad Pro — уже не для "про"

Когда Стив Джобс представлял публике самый первый iPad, даже он сам ещё не до конца понимал, как в итоге люди станут использовать этот планшет. iPad в итоге стал не просто каким-то “прикроватным” гаджетом — с играми, книгами и фильмами — но превратился в профессиональный инструмент для художников, музыкантов, и многих-многих других.

Для iPad вышло невероятное количество приложений профессионального качества, на Android такого не было даже близко. Музыкальная студия на Android одно время казалась вообще невозможной из-за невероятных задержек звука. Т.е. набирать что-то в секвенсоре ещё можно было, а вживую записывать (хотя бы даже MIDI, т.е. электронные инструменты) — нет.

Не то, чтобы в мире Android что-то сильно поменялось — разве что, стало больше выбора приложений для тех же художников (а также появились хорошие планшеты со стилусами, типа Samsung Galaxy Tab серии S, где стилус включён в комплект). Однако в мире Apple iPad поменялось буквально всё.

Не так давно я задумал обновить свой старый iPad Pro 2017 года. У него всё чаще стали появляться проблемы с Wi-Fi, плюс на экране “растёт” светлое пятно. Я глянул цены на новые iPad и… обомлел. Топовые iPad Pro продаются по цене MacBook Pro — и это вот ни разу не преувеличение: