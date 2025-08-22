Какой планшет купить в 2025: разбор модельной линейки HONOR

Какой планшет купить в 2025: разбор модельной линейки HONORКакая модель способна заменить ноутбук, а какой хватит для YouTube и соцсетей
В 2025 году рынок планшетов в России более чем живой: крупные производители регулярно выпускают новые поколения девайсов, а «компьютерные» фишки Андроида и фирменные аксессуары вроде магнитных клавиатур давно сделали из них заменители ноутбуков. Только более легкие, компактные, с возможностью рисовать скетчи стилусом или включить мультик ребёнку в дороге.
А вот сегодня посмотрим на то, что в этом классе предлагает HONOR. Какие устройства бренда и за сколько можно купить в магазинах по всей стране в 2025 году?
HONOR MagicPad 2 : если вам нужен аналог iPad и более компактная замена ноутбука
Самый дорогой и самый крутой планшет HONOR на сегодня из продающихся в российской сетевой рознице (существует и MagicPad 3, но он... дешевле и по характеристикам уступает, такие дела).
У MagicPad 2 всё и сразу: большой экран, мощный процессор и много доп.наворотов. В России он доступен по цене около 60 тысяч в официальной рознице (сетевые магазины, сайт HONOR), а вот если просматривать предложения на маркетплейсах, то и за 40 тысяч рублей из Китая (с учётом пошлин) можно заказать! И это за версию с чехлом-клавиатурой и фирменным стилусом Magic Pencil 3.
Так что за эти деньги предлагает HONOR? Дисплей — 12.3-дюймовый OLED с разрешением 3000x1920, частотой обновления до 144 Гц и яркостью 1600 нит. Процессор — Snapdragon 8s Gen 3, построенный на 4-нм техпроцессе (это даже по смартфонным меркам неплохо, а по меркам планшетов ближе к максимальному уровню вообще, не считая iPad Pro, который уже ноутбук в корпусе планшета),. В общем, мощности с запасом, хватит не только на пакет приложений Microsoft Word и рабочие созвоны, но и в игрушки поиграть, и видео со смартфона смонтировать без использования компа.
Ёмкость аккумулятора 10050 мАч, чего хватит на 12–14 часов просмотра клипов и фильмов, а если вдруг планшет разрядится, то в комплекте есть быстрая зарядка на 66 Вт. AI-функций тоже немало: шумоподавление на видеосозвонах, распознавание формул в заметках и Magic Portal для быстрого переноса задач между смартфоном и планшетом, планшетом и ноутбуком и т.д.
Разве что LTE нет, придётся раздавать интернет со смартфона, но вроде бы сейчас уже никто раскошеливаться на отдельные SIM-карты под планшет не хочет? Камеры тоже не рекордные. Основная на 13 мегапикселей, а фронтальная на 9 Мп, а значит картинка будет средняя — для видео звонков ок, что-то уровня смартфонов за 20-25 тысяч рублей, но не для фото на обои вашего 4К-монитора. Ни оптического стабилизатора, ни поддержки записи видео при 60 кадрах в секунду тут нет. Либо 1080p@30fps, либо 4K@30fps.
С другой стороны, это самый крутой планшет из линейки HONOR, поэтому будет вполне разумно сравнивать с топовыми моделями других брендов. Новенький Samsung Galaxy Tab S10+ (Tab S10 FE не рассматриваем, потому что IPS в планшете за 50+ тысяч как-то не очень) стоит каких-то совсем неприличных денег (около 70 тысяч рублей на маркетплейсах и порядка 100 тысяч рублей в сетевых магазинах). А вот HUAWEI MatePad Pro 2024 на маркетплейсах можно взять за 66 тысяч рублей, но без подарочных стилуса и мышки.
Велика ли разница? Ну… процессор KirinT92 в Huawei, теоретически, чуть более мощный, но и более прожорливый под нагрузкой (хотя в обычном использовании вы навряд ли это заметите), камера примерно такая же, а вот если покупать планшеты без стилуса, то при прочих равных HUAWEI обойдётся дороже, причём примерно на 20 тысяч рублей.
HONOR Pad 10: в самый раз для повседневки и учебы
Ладно, если 60 тысяч рублей за планшет для вас дорого (да и не каждому нужен планшет с мощым игровым процессором), лучше берите HONOR Pad 10. В России он стоит около 20–25 тысяч рублей (смотрите на Яндекс.Маркете или Ozon).
И вот в сравнении с MagicPad 2 даунгрейд тут прям заметен, хотя это и неудивительно, учитывая цену ниже в два-три раза. Экран — 12.1-дюймовый IPS с 2.5K (2560x1600 пикселей), 120 Гц и яркостью до 500 нит. За производительность отвечает хорошо известный по смартфонам среднего класса Snapdragon 7 Gen 3. Батарейка на 10100 мАч и средняя по мощности, по меркам планшетов, зарядки на 35 Вт. Забавно, что по сухим цифрам камеры примерно такие же, как у флагманского MagicPad 2: задняя на 13 Мп, а фронтальная на 8 Мп.
Вообще, ещё в 2020 году планшеты за 20 тысяч рублей были совсем уж паршивыми и маломощными, потому что в 2015-2020 гг. был закат планшетов — считалось, что этот класс устройств вообще вымрет, а вместо планшетов все будут ходить со складными смартфонами. Получилось всё, как вы знаете, совсем не так, планшеты возродились, их стали выпускать большими тиражами, цены постепенно поползли вниз.
HONOR Pad 10 — это прям золотая середина планшетов по всём, с небольшим модным дополнением — AI-инструментами. Можно автоматически перевести заметки, генерировать тексты, в одной экосистеме синхронизироваться с телефоном и ещё фирменный стилус купить. Короче, такой планшет в 2025 году реально может стать заменой ноутбука для похода на учёбу или работы из дома.
Но про очевидные минусы нельзя не сказать. Процессор, конечно, тянет все игры, но на ультра-графику не рассчитывайте — поиграть скорее получится на уровне детализации «нормально», а не «всё на ультрах». Камеры базовые (но они и в любых дорогих планшетах, кроме самых старших iPad, будут на уровне смартфонов за 30 тысяч рублей, не лучше) и... качественный и яркий, но всё же IPS дисплей вместо OLED. А ещё говорят, что Android в этой модели будет обновляться всего три года, что как бы маловато. Ну, совместимость с приложениями это никак не нарушит, сейчас даже Android 10 хватает для того, чтобы самые новые приложения использовать. Но тем не менее.
HONOR Pad V9: С мощным процессором для игр... да и для всего остального
А если планшет нужен не только для учёбы и чтения рабочих документов? Можно присмотреться к HONOR Pad V9 — это надежный вариант с фокусом на мощность процессора и вменяемую (в сравнении с флагманскими планшетами) цену. В России его можно взять примерно за 35 тысяч рублей у «официальных» продавцов. Он чуть меньше, чем его собраться (11.5 дюймов против привычных 12 с хвостиком), его удобнее носить с собой или играть в мобильные игры из-за меньшей площади дисплея.
Экран хоть и 11.5-дюймовый, но всё ещё IPS с разрешением 2000x1200 и частотой обновления аж до 144 Гц. Процессор MediaTek Dimensity 8350 Elite (7 нм и 8 ядер) ощутимо быстрее того же Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 у Pad 10. Здесь вам точно не придётся выбирать между «тяжелым» Genshin Impact, монтажом видео или работой с документами. Точно получится делать абсолютно всё. Есть и поддержка стилуса и клавиатуры, которые вроде как продаются отдельно, но довольно часто поставляются в виде подарков от продавцов.
Несмотря на мощный процессор, удивительно долго работает: больше 13 часов путешествия по веб-сайтам, 9 часов игр или 6 часов видео на высокой яркости при батарейке в 10100 мАч. Если достанете себе китайскую версию (AliExpress, Ozon Global, некоторые продавцы на WB), то получите комплектный зарядник на 66 Вт. Для российской официальной розницы производитель ограничился только 35 Вт.
Не хватает только слота для карт памяти microSD. Это не топовый планшет, его, как планшет с мощным процессором, будут покупать, чтобы сначала набить память играми из Google Play (ну, или себе, или ребёнку), потом пересматривать любимые сериалы, а в конце жизнненного пути планшета отдать дедушке на дачу для чтения новостей. А игры сейчас на Android зачастую занимают много памяти и 256 ГБ для планшета на всю его долгую жизнь не так уж много. И поддержки SIM-карт (и сотовой связи, соответственно) здесь тоже нет.
HONOR Pad X9a: Бюджетный вариант для чтения и видео
Теперь же давайте посмотрим на HONOR Pad X9a. Цена в России около 19-21 тысячи рублей у «официальных» продавцов в рознице. Такой девайс идеально подойдет для детей и подростков, хороший подарок для пожилых родителей или как второе устройство — просмотр видео, соцсети, легкие игры.
Как и у предыдущего нашего подопытного дисплей здесь на 11.5 дюймов. Частота обновления экрана в 120 Гц, разрешение 2508х1504, а вот технология матрицы всё ещё IPS. За производительность отвечает хорошо знакомый нам процессор Qualcomm Snapdragon 685, а вот с памятью ситуация уже поинтересней. Это первый девайс в нашей подборке, у которого доступна конфигурация памяти в 4/128 ГБ (впрочем, ОЗУ «расширяется» до 7 ГБ виртуальной).
Что радует, так это настоящий металлический корпус, за счёт чего планшет ощущается явно дороже своей стоимости. Да и в толщину он всего 6,8 мм. Встроенная батарея на 8300 мАч сможет около 13 часов проигрывать видео. Всякие «умные» штучки системы тут тоже есть, например синхронизация с телефоном в режиме «Мультиэкран».
Скорость работы — ну... нормальная, но не прям быстрая. А ещё этот процессор осилит далеко не все игры — PUBG на средних и то с натяжечкой. Камеры — всего лишь терпимые, хватит на созвоны в мессенджерах и сделать фотки на грядке. Зато громкие качественные динамики и, как я уже говорил, долгая работа от аккумулятора, нормальный качественный дисплей. В общем, для просмотра фильмов, чтения книг или чтения «интернетов». Не интенсивного чтения «интернетов», как вы иногда на смартфонах яростно по сайтам и приложениям прыгаете — этот планшет недостаточно быстр для такого, лучше берите что-то из моделей выше по списку — а для «открыл страницу сайта — читаешь, другую открыл — читаешь». Как-то так.
HONOR Pad X7: Самый новый и самый бюджетный
Наконец, самый бюджетный вариант в нашей сегодняшней подборке. Это HONOR Pad X7, который можно заказать по предзаказу от 11 тысяч рублей, ведь он только вот-вот выйдет. Цена по нынешним меркам небольшая, но и подойдет он только для базового использования: веб, видео, чтение.
От Pad X9a выше он отличается не только ещё более низкой ценой, но и компактностью. IPS-экран здесь всего на 8.7 дюймов (HD+, 1340x800 пикселей), а весит он всего 365 грамм. Его идеально взять для того, чтобы включить ребёнку мультики в очереди в поликлинике или загрузить пару сезонов турецких сериалов, отправляя бабушку на всё лето на дачу.
Процессор не блещет производительностью, поскольку внутри стоит Qualcomm Snapdragon 680. Это, если вам удобно ориентироваться по более частым в бюджетных ведроидах Медиатеком, что-то среднее между Helio G88 и Helio G99. Версий накопителя здесь две — 4/64 или 4/128 ГБ. Получился компактный и легкий планшет с неплохой батарейкой на 7020 мАч. А ещё здесь есть поддержка microSD, а значит отпадает необходимость переплачивать за размер внутреннего накопителя.
В остальном же это типичный недорогой планшет. Процессор не для игр, экран не дотягивает до Full HD+ по детализации, это скорее HD+ по уровню чёткости, нет фирменных AI-фишек от HONOR (они тут просто не смогут хорошо работать). И если я в X9a писал про камеры для урожая с грядок, то скорее в X7 это наиболее реальный сценарий использования для них.
HONOR Pad X7 подойдет детям для просмотра всяких примитивных (в визуальном плане) мультиков, пожилым для замены телевизора на фоне или электронной книги с крупным начертанием букв.
Что в итоге купить?
Ох, не хочётся писать текст в духе «На что денег хватает, то и покупайте!», но вообще этот тезис где-то недалеко от реальности. Всё зависит от ваших задач, которые вы ставите перед планшетами.
Точно с уверенностью можно сказать, что в 2025 году HONOR покрывает все ниши под любой бюджет и требования пользователя:
-
MagicPad 2 для премиум и бизнес сегмента обойдётся вам в 45-60 тысяч рублей. Идеально подойдёт для быстрой интенсивной работы.
-
Pad 10 балансирует где-то между стоимостью и производительностью. При ценнике 20-25 тысяч рублей будет идеальными вариантом для учёбы.
-
Pad V9 идеальный вариант для мощных игр и рендеринга видео за 35 тысяч рублей.
-
Pad X9a можно купить подростку или в подарок родственникам. Его хватит на несколько лет вперед и можно передавать из поколение в поколение (причем от младшего к старшему) примерно за 20 тысяч.
-
Ну и самый бюджетный Pad X7 подойдёт для базовых задач, если вы хотите что-то прилично собранное и надёжное, но ждать планшет доставкой из Китая не готовы. Впрочем, и стоит он чуть дороже современного бюджетного смартфона, только диагональ больше и нет поддержки LTE.
Мониторьте цены на маркетплейсах — на Ozon Global и AliExpress периодически можно урвать глобальные версии планшетов с доставкой из Китая по более низким, чем мы в этой статье указывали, ценам. Если нужна помощь в выборе планшета «прям здесь прям щас и подешевле бы» (не обязательно HONOR) — пишите в комментариях к этой статье на Ferra.ru (не на Дзене, а на сайте Ferra.ru), поможем. И удачных вам покупок, ребят.