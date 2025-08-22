Какой планшет купить в 2025: разбор модельной линейки HONOR

Ладно, если 60 тысяч рублей за планшет для вас дорого (да и не каждому нужен планшет с мощым игровым процессором), лучше берите HONOR Pad 10. В России он стоит около 20–25 тысяч рублей (смотрите на Яндекс.Маркете или Ozon).

И вот в сравнении с MagicPad 2 даунгрейд тут прям заметен, хотя это и неудивительно, учитывая цену ниже в два-три раза. Экран — 12.1-дюймовый IPS с 2.5K (2560x1600 пикселей), 120 Гц и яркостью до 500 нит. За производительность отвечает хорошо известный по смартфонам среднего класса Snapdragon 7 Gen 3. Батарейка на 10100 мАч и средняя по мощности, по меркам планшетов, зарядки на 35 Вт. Забавно, что по сухим цифрам камеры примерно такие же, как у флагманского MagicPad 2: задняя на 13 Мп, а фронтальная на 8 Мп.

Вообще, ещё в 2020 году планшеты за 20 тысяч рублей были совсем уж паршивыми и маломощными, потому что в 2015-2020 гг. был закат планшетов — считалось, что этот класс устройств вообще вымрет, а вместо планшетов все будут ходить со складными смартфонами. Получилось всё, как вы знаете, совсем не так, планшеты возродились, их стали выпускать большими тиражами, цены постепенно поползли вниз.

HONOR Pad 10 — это прям золотая середина планшетов по всём, с небольшим модным дополнением — AI-инструментами. Можно автоматически перевести заметки, генерировать тексты, в одной экосистеме синхронизироваться с телефоном и ещё фирменный стилус купить. Короче, такой планшет в 2025 году реально может стать заменой ноутбука для похода на учёбу или работы из дома.

Но про очевидные минусы нельзя не сказать. Процессор, конечно, тянет все игры, но на ультра-графику не рассчитывайте — поиграть скорее получится на уровне детализации «нормально», а не «всё на ультрах». Камеры базовые (но они и в любых дорогих планшетах, кроме самых старших iPad, будут на уровне смартфонов за 30 тысяч рублей, не лучше) и... качественный и яркий, но всё же IPS дисплей вместо OLED. А ещё говорят, что Android в этой модели будет обновляться всего три года, что как бы маловато. Ну, совместимость с приложениями это никак не нарушит, сейчас даже Android 10 хватает для того, чтобы самые новые приложения использовать. Но тем не менее.

HONOR Pad V9: С мощным процессором для игр... да и для всего остального