Красивейший ноутбук-трансформер HP с процессором AMD Ryzen и дисплеем 120 Гц. Что может пойти не так?

До кучи, распределение яркости экрана очень неоднородно — на это указывают и многочисленные зарубежные тесты. В одном углу у вас может быть, скажем, около 700 кд/м2, а в другом - не добирать и до 600. Уточню: неоднородность яркости — явление довольно распространённое, но не в таких масштабах.

В итоге, радоваться стоит только 120 Гц, но учитывая позиционирование ноутбука как компактного рабочего решения, это не особенно впечатляет. С другой стороны — так действительно удобнее работать стилусом (он есть в комплекте), особенно если вы что-то рисуете.

Производительность и автономность

Версия ноутбука, что была у меня на тестировании, работает на процессоре AMD Ryzen 7 3700U с интегрированной графикой Radeon Vega Mobile Gfx. Оперативной памяти здесь — 16 Гбайт. В целом конфигурация неплохая, и в бенчмарках железо показало себя достойно, но для работы этот ноутбук подходит неважно. При длительной нагрузке на процессор (например, если вы кодируете музыку/видео или экспортируете файлы jpg из RAW с фотокамеры) вентиляторы не справляются с нагревом процессора, Ryzen разогревается до 90 градусов по Цельсию, а потом, за счёт "инстинкта самосохранения" роняет частоту с 2.3 ГГц до 1.4-1.5 ГГц (зависит от того, есть ли нагрузка ещё и на графику). Понятное дело, что это не просто ноутбук, но и планшет, и вентиляторы делали с учётом того, чтобы аппарат оказался не слишком шумным, но зачем вам гоночная машина, у которой на скорости свыше 100 км/ч отваливается колесо? Заявленных "до 4 ГГц" для этого процессора вы никогда не увидите, поэтому проще не переплачивать и, если уж нравится дизайн этого ноутбука (а дизайн прекрасен), покупайте версию с Ryzen 3 3300U.