Красивейший ноутбук-трансформер HP с процессором AMD Ryzen и дисплеем 120 Гц. Что может пойти не так?
Внешний вид и эргономика
Главное преимущество этого ноутбука — он реально маленький и лёгкий. Хотя, откровенно говоря, рамки вокруг экрана всё же толстоваты. Сюда бы лучше подошёл 14-дюймовый экран (здесь же только 13 дюймов диагонали).
HP Envy x360 13-ar0 использует довольно распространённую конструкцию петлей, позволяющих поворачивать экран на 360 градусов (отсюда и название такое) и превращать устройство в планшет.
На левом боку расположен порт USB 3 и гибридный 3,5-мм разъём для подключения гарнитуры.
На правом — фирменный разъём для подключения питания, USB 3, USB-C, слот для MicroSD и “выключатель” встроенной веб-камеры. Если передвинуть ползунок в положение “выкл” (обозначено перечёркнутым значком фотоаппарата), то веб-камера пропадает даже из списка устройств. Видимо, внутри ноутбука это реализовано как перемычка контакта.
Под клавиатурой, в правом-нижнем углу расположен сканер отпечатков пальцев. Спустя какое-то время он почему-то совсем перестал узнавать мой палец, Windows Hello начал писать “что-то пошло не так” и у меня даже не получилось отпечаток перенастроить — в какой-то момент “что-то” снова “шло не так”.
Клавиатура и тачпад
Как можно видеть, циферного блока у клавиатуры здесь нет, зато остальные клавиши эффективно используют всю ширину нижнего блока ноутбука. Даже с курсорными кнопками вполне удобно работать.
У моего тестового экземпляра, впрочем, с самого начала тестирования были проблемы с клавишей W-Ц, она срабатывала только при сильном надавливании. Вряд ли это общая проблема (тестовые экземпляры для журналистов зачастую приезжают изрядно потрёпанными), но проверить ноутбук перед покупкой стоит.
Ряд функциональных клавиш F1-F12 по умолчанию настроен на дополнительные функции вроде регулировки подсветки экрана, включения подсветки клавиатуры (она есть, но не регулируется), регулировки звука и т.п. Чтобы получить доступ к традиционным функциям F1-F12 нужно зажать кнопку “fn”. Переключение на режим, где бы F1-F12 работали так по умолчанию не предусмотрено.
Сама клавиатура вполне удобна, да и тачпад большой, но привыкшие к макбукам всё равно тачпад не оценят. Как по мне, он слишком не точный — иногда перемещения пальца будто неправильно фиксируется. Допустим, обводишь пальцем круг, а в какой-то момент перемещение пальца по одной оси игнорируется на короткое время. Если вы помните мышки с колёсиками, то вот там такое бывало, когда одна из осей сильно засорилась.
Экран
Экран — наверное, самое загадочное место ноутбука. С одной стороны, в нём стоит яркая IPS-матрица с частотой обновления 120 Гц, которая по тестам выдаёт аж до 688 кд/м2. Казалось бы — вот оно, счастье! Надо брать! Но в реальности вы эту яркость на полный экран не увидите.
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|688 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1300:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|80%
|DeltaE (меньше = лучше)
|4,82
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6300К
Тут вот какая штука. Экран ноутбука оборудован защитой от подглядывания — она включается нажатием кнопки F1 и так же отключается. С включённой защитой даже небольшое отклонение от прямого угла взгляда приводит к выцветанию картинки и потере контрастности. Тут никаких претензий — сия функция для того и предназначена, чтобы вам не цветопередачей любоваться, а защитить конфиденциальную информацию от любопытных глаз соседей в метро или самолёте или где вы там бываете.
Проблема в том, что даже с выключенной защитой (т.е. в обычном режиме) экран ноутбука ведёт себя схожим образом, просто не в такой степени. Хуже всего эффект проявляется, когда вы отклоняете экран от себя. Помните, в детстве были такие как бы двоящиеся картинки: в одну сторону их наклонишь — видишь одну картинку, в противоположную — появляется другая картинка, а первая исчезает? Вот тут похожий эффект, только никакой второй картинки нет — лишь гнетущая пустота, вселенский вакуум, поглощающий души.
До кучи, распределение яркости экрана очень неоднородно — на это указывают и многочисленные зарубежные тесты. В одном углу у вас может быть, скажем, около 700 кд/м2, а в другом - не добирать и до 600. Уточню: неоднородность яркости — явление довольно распространённое, но не в таких масштабах.
В итоге, радоваться стоит только 120 Гц, но учитывая позиционирование ноутбука как компактного рабочего решения, это не особенно впечатляет. С другой стороны — так действительно удобнее работать стилусом (он есть в комплекте), особенно если вы что-то рисуете.
Производительность и автономность
Версия ноутбука, что была у меня на тестировании, работает на процессоре AMD Ryzen 7 3700U с интегрированной графикой Radeon Vega Mobile Gfx. Оперативной памяти здесь — 16 Гбайт. В целом конфигурация неплохая, и в бенчмарках железо показало себя достойно, но для работы этот ноутбук подходит неважно. При длительной нагрузке на процессор (например, если вы кодируете музыку/видео или экспортируете файлы jpg из RAW с фотокамеры) вентиляторы не справляются с нагревом процессора, Ryzen разогревается до 90 градусов по Цельсию, а потом, за счёт "инстинкта самосохранения" роняет частоту с 2.3 ГГц до 1.4-1.5 ГГц (зависит от того, есть ли нагрузка ещё и на графику). Понятное дело, что это не просто ноутбук, но и планшет, и вентиляторы делали с учётом того, чтобы аппарат оказался не слишком шумным, но зачем вам гоночная машина, у которой на скорости свыше 100 км/ч отваливается колесо? Заявленных "до 4 ГГц" для этого процессора вы никогда не увидите, поэтому проще не переплачивать и, если уж нравится дизайн этого ноутбука (а дизайн прекрасен), покупайте версию с Ryzen 3 3300U.
Интегрированная графика от AMD лично мне нравится гораздо больше, чем от Intel — она более производительная и близка к дискретным картам начального уровня, однако как ноутбук для игр HP Envy воспринимать не стоит. Разве что, вы играете во что-то не очень требовательное вроде World Of Warcraft, Dota 2, League Of Legends, или какие-то старые игры.
Встроенный SSD модели SK hynix BC501 HFM512GDJTNG-8310a (ответственный за выпуск продукта, видимо, протирал клавиатуру, когда придумывал обозначение) показал средние результаты — это и не плохо (несравнимо быстрее, чем HDD), но и радоваться нечему, потому что у конкурентов накопители работают быстрее. А здесь даже замена SSD ничего не изменит из-за разъёма M.2 PCIe x2 вместо полноценного x4 (экономия на спичках, да).
Однако главной проблемой HP Envy x360 во время тестирования для меня было то, что он не умеет нормально уходить в спящий режим. Сколько раз я, не выключая, клал его в рюкзак (как я постоянно делаю со своим MacBook Pro, как я часто делаю с тестовыми ноутбуками вообще), столько же раз я доставал его потом горячим. Один раз — прям очень горячим: как-то в метро я полез за чем-то в рюкзак и обнаружил, что он превратился в тандыр. Пришлось доставать ноутбук, пробуждать и выключать. Даже в процессе работы HP Envy x360 не всегда так нагревается. Ох уж эти ранние версии драйверов в Windows...
Например, прямо сейчас я просматриваю на нём скриншоты для этой статьи (пишу статью на другом ноутбуке). И он почти холодный, хотя и экран постоянно горит и пара-тройка приложений запущены. Что там “такого” происходит в сложенном состоянии (Windows мониторит почту или ставит обновления? Не исключено), да ещё при отсутствии интернета — не представляю.
Для проверки автономности (поскольку какого-то единого стандарта тестирования автономности ноутбуков для новейших моделей у нас пока нет) я запустил 4K-видео на YouTube в браузере Edge, пока ноутбук был подключен по Wi-Fi 5 ГГц и выставил комфортную яркость экрана — не максимальную, но и не экономил. В таком режиме ноутбук проработал почти 7 часов (10 минут не хватило), что я считаю приличным результатом.
Но тут стоит иметь ввиду и такой момент — иногда ноутбук действительно непонятно чем занимается. Он может быть холодным когда вы смотрите 4K-видео или даже работаете с текстом, а потом внезапно нагреться, когда вы решили скопировать файл. Вместе с нагревом включается и вентилятор — не очень шумный, но хорошо слышимый. Ну и почти любая работа в браузере Chrome приводит к тому же — нагрев, вентилятор. Но это справедливо и для макбуков.
Итого
Ту конфигурацию HP Envy x360 Convertible 13-ar0, которую тестировал я, можно найти в магазине примерно за 65-75 тысяч рублей. Как мне кажется, при такой цене проблемы с экраном и переходом в спящий режим простить сложно. Повторюсь, лучше уж выбирать конфигурации чуть послабее — с Ryzen 3300U и 8 Гбайт ОЗУ, они стоят уже дешевле 50 тысяч — вот это, как по мне, более предпочтительный вариант, тем более, с учётом слишком слабой для флагманских процессоров системы охлаждения, разницы почти не будет.
Будем честны — это не игровое устройство, не основной инструмент в аудио или видео студии, не рабочее место фотографа (цветопередача и прочие проблемы с экраном исключают это). Просто ноутбук для офисного работника, бизнесмена или, скажем, журналиста — в общем, для тех людей, которым нужен компактный ПК с неплохой автономностью. Работа с офисными программами, какие-то простые наброски, интернет, развлекательные приложения.
Разве что, в качестве инструмента для показа презентации я бы его тоже не рекомендовал. Приедете вы в кафе на встречу с клиентом и будете показывать какие-то графики и схемы — и либо вам, либо клиенту будет плохо видно, что там на экране.
А так красиво (особенно на официальных фото корпуса) всё начиналось...
- Быстрый и разумный по цене (в младших версиях с Ryzen 3)
- Нестареющий и солидный дизайн
- Отличная цветопередача дисплея
- Тонкий и лёгкий корпус
- Два полноразмерных порта USB 3.1!
- Сканер отпечатков работает нестабильно (возможно, проблема тестового экземпляра)
- Дисплей мыльный и с ужасными искусственно ограниченными углами обзора (чтобы не подглядывали посторонние)
- Медленная (в сравнении с конкурентами) работа SSD из-за разъёма M.2 PCIe x2 вместо x4
- В комплектациях с процессорами Ryzen 7 отчаянно троттлит (снижает производительность из-за перегрева)