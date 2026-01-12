Lunnen Outer 16: Яндекс выпустил неожиданно добротный 16″ ноутбук среднего уровня для работы

Идея напоминает то, что когда-то делали в бизнес-ноутбуках Lenovo и HP. Там первые механические шторки и аппаратные переключатели начали появляться еще в середине 2010-х, и к 2025 году это де-факто стандарт для корпоративного сегмента. В потребительском же классе подобные решения встречаются редко, особенно в моделях стоимостью до 70 тысяч рублей.​

В повседневном сценарии переключатель неожиданно быстро превращается из интересной маркетинговой детали в почти что привычку. Работа из дома, Zoom или Teams в фоне, несколько рабочих чатов — между созвонами удобнее один раз щелкнуть тумблер, чем каждый раз проверять, не забыли ли вы отключить доступ к камере или микрофону. Такой физический контроль снижает тревожность и снимает часть нагрузки с пользователя, который в 2025 году и так живет в мире бесконечных уведомлений и запросов доступа.

Портов много, на них экономить не стали. На левой грани ноутбука выведены основные порты для стационарного подключения: USB-C (Power Delivery) с индикатором питания полноразмерный HDMI, один скоростной USB-A и второй универсальный USB-C; правая сторона загружена периферийными интерфейсами, включая картридер MicroSD, физический переключатель блокировки камеры, аудиоразъем 3.5 мм, еще два порта USB-A и слот замка Kensington. В сумме конфигурация из трех USB-A и двух USB-C обеспечивает полную независимость от переходников (ну, разве что для вывода изображения на дополнительные мониторы придется обзавестись HDMI-донглом).

​Клавиатура и тачпад

До полноразмерной местной клавиатуре далеко («нампада» нет), но за наличие лишних кнопок слева спасибо — можно отправлять на них какие-то макросы для автоматизации действий. Ход клавиш в районе 1,4−1,5 мм, а ощущения при наборе ожидаемо «ноутбучные»: чуть мягче, чем в «среднем по палате», но без ватности дешевых мембран. Внешне она почти полностью повторяет клавиатуру в «синкбуках» от Lenovo. И нет, это не упрек, это вполне себе комплимент. Среди Windows-устройств у последних, пожалуй, самые приятные клавиши: и по форме, и по отклику.