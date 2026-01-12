Lunnen Outer 16: Яндекс выпустил неожиданно добротный 16″ ноутбук среднего уровня для работы

Lunnen Outer 16: Яндекс выпустил неожиданно добротный 16″ ноутбук среднего уровня для работыОчередное доказательство, что бренд ноута в 2026 вообще не имеет значения
Технические характеристики
|Lunnen Outer 16 (LL6FIWG04)
|Операционная система
|Windows 11 Home
|Корпус
|Пластик, металлическая крышка
|Экран
|16", IPS, 2560х1600, 100% sRGB
|Процессор
|Intel Core i5-12450H (8 ядер, 12 потоков)
|Графика
|Intel UHD Graphics
|Оперативная память
|16 ГБ DDR4-3200 (Biwin)
|Хранилище
|512 ГБ NVMe SSD
|Беспроводная связь
|Wi-Fi 6 (Intel AX201), BT 5.2
|Аккумулятор
|65 Вт·ч
|Порты
|2x USB 3.2, 2x USB-C, HDMI, Audio
|Камера
|1080p
|Размеры
|356 x 246 x 18 мм
|Вес
|1.7 кг
|Цена
|50-60 тысяч рублей
Комплектация
То, что отличает Lunnen от большинства конкурентов, обнаруживается в момент распаковки. Вместо безликого черного «кирпича» в коробке лежит синий 100-ваттный блок питания с кабелем в точно таком же цвете, как и сам ноутбук. Сама коробка тоже удивляет: она очень плоская и очень квадратная. В ней ожидаешь встретить какой-нибудь кашемировый джемпер, но вот вообще не ноутбук.
Такое внимание к аксессуарам можно было видеть у OnePlus лет десять назад, когда компания сознательно использовала фирменные цветные кабели и укладку в коробке как часть образа «альтернативы флагманам». В мире Windows-ноутбуков подобный подход сегодня встречается редко — почти все бренды давно свели комплектацию к самым стандартным наборам с черными проводами и не менее черными блоками питания.
Внешний вид
Lunnen Outer 16 выглядит ровно так, как и ожидаешь от современного 16-дюймового ноутбука: сдержанный металлический корпус, аккуратные линии, минимум визуального шума. Толщина корпуса 17,9 мм при весе около 1,8 кг — типичный показатель для устройства с 45-ваттным процессором и батареей на 65 Вт*ч. Корпус воспринимается монолитным, крышка открывается одной рукой — «тест на макбук» герой обзора проходит без проблем.
Самый интересный элемент на корпусе — небольшой ползунок на правой грани, который отвечает за аппаратное отключение камеры и микрофона. В отличие от программных переключателей в интерфейсе Windows или настройках приложений, этот тумблер разрывает цепь питания на уровне платы — да, как в Станциях компании. С точки зрения безопасности это принципиально другой класс решения, в отличие от утилит: даже если система заражена вредоносным ПО или эксплойтом в драйвере, получить доступ к камере и микрофону вирусы физически не смогут.
Идея напоминает то, что когда-то делали в бизнес-ноутбуках Lenovo и HP. Там первые механические шторки и аппаратные переключатели начали появляться еще в середине 2010-х, и к 2025 году это де-факто стандарт для корпоративного сегмента. В потребительском же классе подобные решения встречаются редко, особенно в моделях стоимостью до 70 тысяч рублей.
В повседневном сценарии переключатель неожиданно быстро превращается из интересной маркетинговой детали в почти что привычку. Работа из дома, Zoom или Teams в фоне, несколько рабочих чатов — между созвонами удобнее один раз щелкнуть тумблер, чем каждый раз проверять, не забыли ли вы отключить доступ к камере или микрофону. Такой физический контроль снижает тревожность и снимает часть нагрузки с пользователя, который в 2025 году и так живет в мире бесконечных уведомлений и запросов доступа.
Портов много, на них экономить не стали. На левой грани ноутбука выведены основные порты для стационарного подключения: USB-C (Power Delivery) с индикатором питания полноразмерный HDMI, один скоростной USB-A и второй универсальный USB-C; правая сторона загружена периферийными интерфейсами, включая картридер MicroSD, физический переключатель блокировки камеры, аудиоразъем 3.5 мм, еще два порта USB-A и слот замка Kensington. В сумме конфигурация из трех USB-A и двух USB-C обеспечивает полную независимость от переходников (ну, разве что для вывода изображения на дополнительные мониторы придется обзавестись HDMI-донглом).
Клавиатура и тачпад
До полноразмерной местной клавиатуре далеко («нампада» нет), но за наличие лишних кнопок слева спасибо — можно отправлять на них какие-то макросы для автоматизации действий. Ход клавиш в районе 1,4−1,5 мм, а ощущения при наборе ожидаемо «ноутбучные»: чуть мягче, чем в «среднем по палате», но без ватности дешевых мембран. Внешне она почти полностью повторяет клавиатуру в «синкбуках» от Lenovo. И нет, это не упрек, это вполне себе комплимент. Среди Windows-устройств у последних, пожалуй, самые приятные клавиши: и по форме, и по отклику.
Тачпад крупный, с комфортным для подушечек пальцев покрытием и корректным распознаванием жестов Windows 11. Но вот физические нажатия на него — боль. Выше середины тачпад не прожимается от слова совсем. Не самый приятный момент, если вы не переносите на дух касания и вам хочется чувствовать классические физические нажатия с естественным откликом.
Дактилоскопический сканер проектировщики совместили с кнопкой питания. Расположение удобное, размеров хватает даже для крупных пальцев, а каких-то проблем со скоростью и точностью распознавания отпечатков мы за время теста не заметили.
Дисплей
Дисплей тут вообще один из главных аргументов в пользу героя обзора. Ну, во-первых, в нем установлена 16-дюймовая IPS-матрица производства TCL (CSOT T3 MNG007DA1-A) с разрешением 2560×1600 пикселей и соотношением сторон 16:10 (Huawei MateBook D16 и Honor MagicBook X16 в сопоставимой ценовой вилке предлагают разрешение 1920×1200). Во-вторых, плотность в районе 189 ppi обеспечивает достаточно высокую четкость: интерфейс Windows при масштабировании 125−150% выглядит аккуратно, а текст в редакторах и браузере отображается без видимой пикселизации.
Формат 16:10 дает заметно больше вертикального пространства по сравнению с классическими 16:9. В абсолютных цифрах речь примерно об 11% полезной площади по высоте, но в реальной работе это переводится в дополнительные строки кода в IDE, в Excel и в чуть меньшее количество скроллинга по документам.
|Максимальный уровень яркости
|310/2 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1350:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2.1
|Гамма (идеальная — 2.2)
|2.2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|7250K
Что с калибровкой? Судя по нашим замерам, матрица более чем пригодна для работы с графикой, потому что показатель DeltaE равен двум. И это без дополнительной калибровки после покупки — просто хороший результат «из коробки». С запасом яркости все тоже в полном порядке — 300 кд/м2 на шестнадцати дюймах запросто заливают темную комнату светом при открытой вкладке браузера с белым фоном, например.
Углы обзора широкие, инверсия цветов при наклоне минимальна, но на темных однотонных сценах все же видны умеренные засветы по краям. Классическая ситуация для любых отличных от OLED от матриц.
Производительность
Внутри Lunnen Outer 16 в версии LL6FIWG04 установлен Intel Core i5−12450H — 45-ваттный процессор семейства Alder Lake 12-го поколения (Техпроцесс Intel 7, кэш L3 — 12 МБ). Это гибридный чип: 4 производительных P-ядра архитектуры Golden Cove с Hyper-Threading тут соседствуют с 4 энергоэффективными E-ядрами Gracemont без SMT — всего 8 ядер и 12 потоков. Базовая частота 2,0 ГГц, а максимальная заявлена до 4,4 ГГц на P-ядрах и до 3,3 ГГц на E-ядрах.
В повседневных задачах такая конфигурация ощущается вполне себе комфортной. Офисная нагрузка с 20−30 вкладками в браузере, несколькими документами, мессенджерами и музыкальным сервисом в фоне не заставляет систему «задумываться». Приложения открываются быстро, а переключения между окнами плавные. Для работы с документами, таблицами и презентациями запас мощности избыточен.
С обработкой фотографий ситуация схожая. Импорт и базовая цветокоррекция RAW-файлов в Lightroom, работа со слоями в Photoshop — для этого уровня задач мощности хватает. Экспорт крупных пакетов изображений занимает ощутимое время, но не то, чтобы критично. Профессиональному фотографу, который ежедневно обрабатывает сотни кадров, будет комфортнее на системе с более современным i7/i9 или Ryzen 7/9, но для продвинутого любителя Lunnen тоже годится.
А вот видеомонтаж становится тем рубежом, где отсутствие дискретной графики начинает ощущаться всерьез. Full HD-проекты с несколькими дорожками, титрами и базовыми эффектами в DaVinci Resolve или Premiere Pro наш обзорный Lunnen тянет запросто. Таймлайн в режиме предпросмотра остается плавным при разумных настройках качества, рендеринг занимает предсказуемое время. Но как только в ход идут 4K-исходники, сложная цветокоррекция и тяжелые эффекты, то монтаж превращается в довольно грустное зрелище.
По части замены комплектующих ситуация весьма интересная: производитель выбрал гибридный подход. В ноутбуке используется комбинация распаянной на плате памяти (8 ГБ, чипы Samsung M378A1G44AB0-CWE) и одного классического слота SO-DIMM, в котором уже установлен модуль на 8 ГБ (BIWIN BWDA623C613920). Это дает нам суммарные 16 ГБ в двухканальном режиме «из коробки», но при этом сохраняет возможность апгрейда. Вы всегда можете заменить планку в слоте на более емкую (например, на 16 или 32 ГБ), чтобы увеличить общий объем ОЗУ.
Что касается предустановленного накопителя, то здесь нас встречает уже знакомый по бюджетным сборкам «китаец» — SCY C3000 объемом 512 ГБ. Это классический NVMe SSD интерфейса PCIe 3.0×4, который звезд с неба не хватает. Скоростные показатели находятся на комфортном среднем уровне для этого класса: порядка 3000 МБ/с на чтение и около 2700 МБ/с на запись. Для повседневной работы, запуска софта и даже несложного монтажа этого вполне достаточно — система будет отзывчивой, а загрузка быстрой.
Важно понимать, что перед нами типичное OEM-решение на безбуферном контроллере. Он не ставит рекордов выносливости, как топовые Samsung или WD Black, но в рамках этого ноутбука выглядит органично. Главный плюс в том, что вам не обязательно его менять прямо «из коробки»: оставьте его под систему и программы, а во второй свободный слот M.2 можно поставить что-то более объемное и скоростное под «тяжелые» файлы и игры.
Если смотреть на сопоставимые решения AMD, первым в голову приходит Ryzen 5 6600H — 6-ядерный, 12-поточный процессор на архитектуре Zen 3+ и 6-нм техпроцессе. В однопотоке i5−12450H имеет преимущество порядка 10−15%, в многопотоке ситуация более ровная: два дополнительных энергоэффективных ядра Intel помогают нивелировать разницу в архитектуре. Однако встроенная графика AMD Radeon 660M существенно мощнее Intel UHD — это критично, если вы собираетесь играть во что-то тяжелее CS 1.6 или работать с GPU-задачами без дискретной видеокарты.
Автономность
Батарея емкостью 65 Вт*ч позиционируется как одна из сильнейших сторон Lunnen Outer 16. В реальных сценариях автономность можно описать как «честный средний класс» для 16-дюймового устройства с 45-ваттным CPU. При смешанной офисной нагрузке (браузер, документы, мессенджеры, умеренная яркость около 50−60%, постоянный Wi‑Fi) ноутбук работает около 8 часов. Этого достаточно, чтобы пережить рабочий день с одной подзарядкой ближе к вечеру.
При воспроизведении видео в Full HD через потоковые сервисы и яркости в районе 60% можно рассчитывать на 5−6 часов. Под нагрузкой в виде длительной компиляции, рендеринга или стресс-тестов время работы сокращается до 3−4 часов, что укладывается в типичную картину связки из такого железа и аккумулятора. Просто чтобы вы понимали, Honor в бюджетных шестнадцатидюймовых моделях использует аккумуляторы на 42 Вт*ч.
Что с нагревом? Тут Lunnen ведет себя без сюрпризов. Под длительной нагрузкой температура CPU поднимается к 90 градусам, что типично для современных тонких ноутбуков, при этом охлаждение удерживает частоты в адекватных пределах, не отправляя ноутбук в постоянный троттлинг. Вентиляторы под нагрузкой слышны, но звук не переходит в навязчивый свист — ну, гудят себе и гудят. Но гудят довольно громко, а еще их тут целых два! Обычно под такую начинку хватает и одного, но Яндекс, видимо, решил перебдеть. И правильно — зато колени всегда холодные.
Конкуренты
|Lunnen Outer 16 (LL6FIWG04)
|Huawei MateBook D 16
|Asus Vivobook 16 (Ryzen 5 7530U)
|Операционная система
|Windows 11 Home
|Windows 11
|Без ОС (DOS)
|Корпус
|Пластик, металлическая крышка
|Алюминиевый сплав, пластик
|Пластик
|Экран
|16", IPS, 2560х1600, 100% sRGB
|16", 16:10, IPS, 1920 x 1200
|16", 16:10, IPS, 1920 x 1200 (WUXGA)
|Процессор
|Intel Core i5-12450H (8 ядер, 12 потоков)
|Intel Core i5-12450H (8 ядер, 12 потоков)
|AMD Ryzen 5 7530U (6 ядер, 12 потоков)
|Графика
|Intel UHD Graphics
|Intel UHD Graphics
|AMD Radeon Graphics (Vega 7)
|Оперативная память
|16 ГБ DDR4-3200 (8 распаяны +8 ГБ SO-DIMM)
|16 ГБ LPDDR4x-2133 (интегрированная)
|16 ГБ DDR4-3200 (8 распаяны +8 ГБ SO-DIMM)
|Хранилище
|512 ГБ NVMe SSD + свободный M.2-слот
|512 ГБ NVMe PCIe 3.0
|512 ГБ NVMe PCIe 3.0 SSD
|Беспроводная связь
|Wi-Fi 6 (Intel AX201), BT 5.2
|Wi-Fi 6 (Intel AX201), BT 5.1
|Wi-Fi 6 (802.11ax), BT 5.0
|Аккумулятор
|65 Вт*ч
|56 Вт*ч
|42 Вт*ч
|Порты
|2x USB 3.2, 2x USB-C, HDMI, Audio
|1x USB-C, 2x USB 3.2, HDMI, Audio
|1x USB-C (PD), 2x USB 3.2, 1x USB 2.0, HDMI 1.4
|Камера
|1080p
|720p HD
|720p HD со шторкой
|Размеры
|356 x 246 x 18 мм
|356.7 х 248.2 х 17 мм
|358.7 x 249.5 x 19.9 мм
|Вес
|1.7 кг
|1.7 кг
|1.88 кг
|Цена
|50-60 тысяч рублей
|47 тысяч рублей
|65 тысяч рублей
Huawei MateBook D 16
Первый очевидный соперник — Huawei MateBook D 16 (2024) на том же процессоре Core i5−12450H. На стороне Huawei и сила бренда, и наличие полноразмерного цифрового блока, и отличная экосистема для владельцев смартфонов компании. Однако по «железу» Lunnen выглядит интереснее: у Huawei меньше разрешение (Full HD против 2.5K у нашего героя), а оперативная память распаяна на материнской плате, так что увеличить еt объем в будущем не выйдет. Емкость аккумулятора у D 16 тоже скромнее, зато стоит он ощутимо меньше. Единственный минус: за ним придется «побегать» по небольшим магазинам — в крупных торговых сетях его уже не найти. Но он все еще попадается на маркетплейсах.
Asus Vivobook 16
Второй конкурент — популярный Asus Vivobook 16 (M1605) на базе AMD Ryzen 5 7530U (обновленная версия народного Ryzen 5 5625U). 6 ядер Zen 3 показывают себя достойно, но, как и в случае с Huawei, здесь приходится идти на компромиссы ради шильдика. Экран у базовых «вивобуков» — это, как правило, IPS с разрешением 1920×1200 и не самым богатым цветовым охватом. Автономность тоже не рекордная: стандартная батарея Asus почти вдвое меньше, чем у героя нашего обзора. Для печатной машинки в офисе этого хватит, но для долгой работы вдали от розетки Lunnen с его 65 Вт*ч вне конкуренции — полтора часа плотного гейминга последний обеспечит запросто.
Итого
По своей сути это типичный ODM-ноутбук, адаптированный российской компанией под наш же рынок. Подобных примеров за последние годы мы видели много, но никто из производителей больше не пытался настолько углубляться в детали. Упаковка? Да и простой картон сойдет. Нормальный дизайн? Какой дали на заводе, такой и будет. И нет, дело не только в наших производителях — забивают и на дизайн комплектующих, и на дизайн самих устройств и именитые производители. За «одежку», по которой ноутбук встречают — плюс.
Приличная батарея, здоровенный экран, хорошая калибровка «из коробки» — тоже сильные стороны. Но стоит хоть немного попользоваться системой, как становятся видны неприятные программные косяки. Ну, например, подсветка клавиатуры тут живет своей жизнью. Выключили экран? Подсветки это не касается. А еще тут предустановлены сервисы Яндекса, отечественные офисные приложения и целый «Касперский». Куча ПО, которое можно снести при переустановке системы.
Готовы провести вечер чтобы настроить все под себя? Тогда это идеальная рабочая машина, которой не страшны офисные приложения, легкая работа с графикой и видео (экран-то позволяет!). Да и куча открытых вкладок этот Lunnen испугать не должна. Если же начнет бояться жора памяти со стороны «хрома» — то память можно увеличить, слоты под крышкой позволяют.
- Красивый дизайн, самый красивый комплект поставки (кабели в цвет ноутбука и т.д.)
- Можно заменить оперативную память, встроенную и добавить ещй один SSD (второй слот свободен)
- Дисплей не Full HD, а Quad HD+
- Хорошая автономность
- Встроенная графика Intel, как водится, для игр не подходит совсем
- По уровню яркости среди конкурентов показатель лишь средний (бывают за эту цену и 350 кд/м2, а не 310)
- Система охлаждения справляется с i5-12450H «на тоненького»