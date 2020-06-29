Я мог тестировать ноутбуки Apple бесплатно, но купил MacBook за 200 тысяч рублей. Хочу высказаться

Для чего вообще в современном мире человеку может понадобиться именно макбук, если вокруг столько хороших ноутбуков на Windows, ещё и гораздо более дешёвых? В моём случае причиной стал софт. Я вообще считаю, что никакого хвалёного “железа Apple” давно не существует, тем более, на сегодняшний день в ноутбуке от Apple слишком мало компонентов, сделанных Apple. Вот когда они окончательно перейдут с процессоров Intel на свою архитектуру, тогда и посмотрим.

Тем не менее, софт у Apple действительно потрясающий, и я сейчас не про операционную систему. Для моей деятельности (я веду видеоблог и занимаюсь музыкой) мне особенно важны приложения Final Cut Pro X (видеомонтажка), Logic Pro X и Garage Band (музыкальные редакторы). Разумеется, я в курсе про существование альтернатив на Windows, и я все их перепробовал. Более того, со звуком я вообще изначально работал именно на Windows — все эти Cubase/Nuendo, Cakewalk/Sonar, Magix Music Studio/Samplitude и прочие. Но однажды попробовав (на хакинтоше) Logic Pro/Garage Band, я понял, что назад не вернусь. Потому что софт от Apple — это когда всё нужное под рукой, интерфейс максимально удобен, всё “просто работает”, и ничего лишнего. Если в стандартном комплекте музыкальной программы от Apple есть, скажем, набор барабанов — то он достаточно приличный, чтобы ставить его даже в готовый проект, а не просто “для галочки”. Кроме случаев, когда именно этот набор звуков не подходит тебе по стилю.