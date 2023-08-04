Очень мощный и компактный ноутбук, но с достаточно большим экраном? Да, такие существуют

Я тут, пока писал вступление, задумался о том, как вообще обычные люди покупают ноутбуки?

Не эти ваши задроты, которые наизусть знают характеристики и модели всех компьютеров и смартфонов, вышедших за год. А ближайшие родственники или соседи, которые последние несколько лет ходили в магазин техники разве что батарейки купить.

Как они вообще понимают разновидности ноутбуков, кроме как «ой, их так много и все такие разные!» (хе-хе, когда становишься обзорщиком, понимаешь, что почти все одинаковые — из одних и тех же запчастей под разными корпусами).

У нас обычно принято считать, что эти самые ноутбуки делятся на несколько условных типов, которые я описал бы примерно так:

Ультранавороченный, сложный, массивный игровой ноут для игр со стрёмной разноцветной подсветкой клавиш и вентиляторами, которые под нагрузкой по громкости как пылесос Офисные ноутбуки. Не как в американских фильмах, а «контора закупила, что подешевле». С темнеющим при отклонении крышки экраном и скрипящим пластмассовым корпусом Печатная машина в лице Apple MacBook, которая всегда выглядит нарядно, но редко у кого, кроме программистов и москвичей бывает современной внутри — пока мы тут о процессорах Apple M1 и M2 болтаем, в народе до сих пор используются Макбуки на Core i5 или даже Core i3 (бессмертные понты покупателей старых MacBook Air). Ноутбуки от «непонятных китайцев», которые маниакально пытаются копировать этот самый Макбук на протяжении многих лет

Я уж не знаю, переболели ли вы идолопоклонничеством по «легендарным» производителям. Просто не забывайте, что «настоящие японские» ноутбуки Sony, Toshiba мертвы, а Samsung сначала переобулся и рассказывал, что ноутбуки никому не нужны, а в последние несколько лет переобулся обратно, но уже поздно — он нафиг никому не нужен с такими ценами и нормальными альтернативами.

И альтернативами стали, как вы думаете, кто? Правильно — китайские производители, которые ранее прославились смартфонами. Рассказывать о каждом из них прямо сейчас не будем, потому что вы и так задолбались читать это вступление (но если нужно рассказать — пишите в комментариях, а то мы не уверены, что оно интересно кому-либо). Лучше сразу перейдём к делу — у нас на тесте «китайбук» по последнему слову техники, и это HONOR 2023 модельного года.