Очень мощный и компактный ноутбук, но с достаточно большим экраном? Да, такие существуют

Очень мощный и компактный ноутбук, но с достаточно большим экраном? Да, такие существуютHONOR MagicBook 14 2023
Обычно к такому по характеристикам ноутбуку приходят люди, которые «перебесились» сначала с ноутами категории «мощно, большой экран, но тяжёлый и корпус хлам, словно бутылки из-под газировки переплавили», а потом метнулись в крайность «лёгкий, металлический, в рюкзаке не ощущается, но маломощный и экран слишком мелкий». Следующим помешательством обычно становится покупка игрового ноутбука, как третьей силы, даже если вы не любите игры. Но погодите маяться ерундой, есть более адекватные варианты...
Я тут, пока писал вступление, задумался о том, как вообще обычные люди покупают ноутбуки?
Не эти ваши задроты, которые наизусть знают характеристики и модели всех компьютеров и смартфонов, вышедших за год. А ближайшие родственники или соседи, которые последние несколько лет ходили в магазин техники разве что батарейки купить.
Как они вообще понимают разновидности ноутбуков, кроме как «ой, их так много и все такие разные!» (хе-хе, когда становишься обзорщиком, понимаешь, что почти все одинаковые — из одних и тех же запчастей под разными корпусами).
У нас обычно принято считать, что эти самые ноутбуки делятся на несколько условных типов, которые я описал бы примерно так:
Ультранавороченный, сложный, массивный игровой ноут для игр со стрёмной разноцветной подсветкой клавиш и вентиляторами, которые под нагрузкой по громкости как пылесос
Офисные ноутбуки. Не как в американских фильмах, а «контора закупила, что подешевле». С темнеющим при отклонении крышки экраном и скрипящим пластмассовым корпусом
Печатная машина в лице Apple MacBook, которая всегда выглядит нарядно, но редко у кого, кроме программистов
и москвичейбывает современной внутри — пока мы тут о процессорах Apple M1 и M2 болтаем, в народе до сих пор используются Макбуки на Core i5 или даже Core i3 (бессмертные понты покупателей старых MacBook Air).
Ноутбуки от «непонятных китайцев», которые маниакально пытаются копировать этот самый Макбук на протяжении многих лет
Я уж не знаю, переболели ли вы идолопоклонничеством по «легендарным» производителям. Просто не забывайте, что «настоящие японские» ноутбуки Sony, Toshiba мертвы, а Samsung сначала переобулся и рассказывал, что ноутбуки никому не нужны, а в последние несколько лет переобулся обратно, но уже поздно — он нафиг никому не нужен с такими ценами и нормальными альтернативами.
И альтернативами стали, как вы думаете, кто? Правильно — китайские производители, которые ранее прославились смартфонами. Рассказывать о каждом из них прямо сейчас не будем, потому что вы и так задолбались читать это вступление (но если нужно рассказать — пишите в комментариях, а то мы не уверены, что оно интересно кому-либо). Лучше сразу перейдём к делу — у нас на тесте «китайбук» по последнему слову техники, и это HONOR 2023 модельного года.
|HONOR MagicBook 14
|Экран
|14.2", IPS, 2520x1680, 120 Гц
|Процессор
|Intel Core i5-13500H, 12 ядер, 16 потоков, 2.6 ГГц (до 4.7 в режиме Турбо), TDP 45 Вт
|Встроенная графика
|Intel Iris Xe Graphics (встроенная)
|Оперативная память
|16 Гбайт, LPDDR5 4800 МГц, распаянная на системной плате
|Накопитель
|SSD 1024 Гбайт, Kioxia BG5, M.2 2280, PCIe 4.0 x4
|Операционная система
|Windows 11
|Сеть
|Wi-Fi 6 2.4/5 ГГц, 802.11ax, Bluetooth 5.2
|Аккумулятор
|встроенный несъемный, 75 Вт*ч
|Габариты
|307,5x227,5x16,9 мм
|Масса
|1,5 кг
|Цена
|от 99 990 руб.
Внешний вид
Если вы из тех, кому кажется, что «все смартфоны внешне одинаковые», то это вы ещё ноутбуки не видели, хе-хе. Нет, в целом они отличаются друг от друга. Но если в смартфонах пытаются каждый год рисовать что-то новое, то... Вот у вас есть нормальный удобный ноутбук стандартной внешности и открытый фоторедактор — что (а главное, нафига) вы в этом ноутбуке перерисовывали бы каждый год? Вот и мне кажется, что особо нечего.
Поэтому вполне логично, что MagicBook 14 — это не нарисованный с нуля ноут, а корпус почти как у прошлогодней модели, но самое новое на 2023 год «железо» внутри.
Красивая машина. Тёмно-серый алюминиевый корпус, на котором не остаются отпечатки пальцев, всё такое «квадратненькое-угловое» и никаких выкрутасов, как в ноутбуках для школьников.
Вообще, первым делом я проверил ноутбук на странный и уже осточертевший бывалым (а новичкам незнакомый) тест на «породистость» конструкции — можно ли MagicBook 14 раскрыть одной рукой, чтобы нижняя часть не подпрыгнула? И... да! Мелочь, а приятно.
Ну и объективно шарниры и петли здесь хорошие: одновременно податливые, но достаточно тугие, чтобы при езде в машине по российским дорогам ноутбук крышку не болтало туда-сюда на ухабах. Правда, максимальный угол раскрытия тут не 180 градусов (в прямую конструкцию не развернёшь), но где-то 140-150, в пределах рабочих величин.
Разъёмы здесь расставлены по принципу «есть запас на будущее, но так, чтобы не страдать в настоящем». Когда-нибудь, когда флешки-мышки-жёсткие диски и принтеры будут подключаться по USB Type-C, вам пригодятся два этих компактных и быстрых разъёма (тут они Type-C 3.2 Gen 2), а если это будущее случится не скоро, то вот вам полноразмерный USB-A (тоже на скорости 3.2 но уже Gen 1, что тоже офигительно быстро), полноразмерный HDMI и разъём 3,5 мм для проводных наушников.
Я, наверное, слишком молод, но вы действительно будете подключать к ноутбуку стоимостью к 100 тысяч рублей мышку с убогим 2.4 ГГц USB-радиопередатчиком? А ничё, что по Bluetooth мыши работают плавнее (частота опроса выше) и из порта USB в сумке с ними ничего торчать не будет? А наушники к ноутбуку вы тоже подключаете дедовские, по проводу? TWS или какие-нибудь мониторные с Bluetooth и активным шумодавом — не? Надо будет проверить это в опросе при случае.
Но при этом здесь, как в советском анекдоте: «Будете мыть руки с мылом? Тогда чай будете пить без сахара!».
Полноразмерные разъёмы для HDMI и флешки есть? Есть! Поэтому Type-C здесь... обычные, тоже для флешек и всякого такого. Нет Thunderbolt.
Перевожу на русский — если вы воткнёте в один из Type-C хаб из AliExpress с тонной разъёмов, второй внешний монитор (первый по полноразмерному HDMI подразумевается) вы подключить не сможете. А вот превратить один Type-C в несколько полноразмерных USB-A или подключить сетевую карту, чтобы подключить ноутбук к проводному интернету (вдруг вы гурман) — пожалуйста!
Забегая наперёд — зарядка тут тоже происходит по Type-C. Вот вы удивитесь, «А что, бывает иначе в 2023 году?», а я вам отвечу — бывает. Asus в свои Vivobook и Digma в свои до сих пор лепят собственные стандарты зарядки. При этом часть ноутбуков Asus при собственных зарядках умеют заряжаться и по Type-C, а часть — не умеют. Какие-то особые тайваньские извращения.... но мы отвлеклись.
Тачпад и клавиатура
Работать с клавиатурой удобно. Я бы сказал, что это добротная классическая мембранная клавиатура для ультрабука. Если вы привыкли к ноутбукам такого формата, то печать вслепую не будет для вас проблемой. Из неприятного разве что шелест при быстрой печати, да и всё на этом.
А вот что я бы изменил на месте проектировщиков ноутбука — величину тачпада. Визуально сверху и снизу есть место, чтобы его чуть расширить, и это пригодилось бы. В остальном тачпад клёвый: он не скрипит, тактильно слегка напоминает стекло и пользоваться им можно без постоянного раздражения. Ставлю четыре по пятибалльной, а балл снимаю только из-за его немного скромных размеров.
В отличие от предыдущего поколения MagicBook 14, сканер отпечатка пальца теперь стилизован под отдельную клавишу включения (она реально включает ноутбук!) и вместо привычного «кружка» в правом верхнем углу он встроен в клавиатуру. Хоть её саму немного и увеличили по ширине, уместить хотя бы последним вертикальным рядом часть Numpad-блока всё равно не получилось.
А ещё раньше в одну из центральных кнопок прятали веб-камеру, а в этом году она переместилась и расположена в привычном для всех месте — в рамке дисплея над экраном.
Экран
Как я уже упомянул ранее, в MagicBook 14 установлен IPS дисплей диагональю 14,2 дюйма с разрешением 2520х1680 пикселей. Покрытие экрана глянцевое и выполнено из одного цельного куска защитного стекла. Поэтому вы не увидите никаких стрёмных пластиковых рамок по бокам с отверстиями под камеру и резиновыми прокладками для защиты от царапин, здесь всё чин чинарём и по современным стандартам.
«Ничего необычного!», — скажете вы и побежите дальше пролистывать статью, да не тут то было! Мало того, что это очень приятный дисплей с хорошей цветопередачей и яркостью, так тут ещё и частота обновления в 120 Гц в комплекте. Много на каких конкурентах за схожие деньги вы такое увидите? Рамки дисплея тоже очень тонкие, ну и лично меня радует соотношение сторон 3:2.
Короче, это не киношные 16:9, дисплей более «квадратный». Но зато у ноутбучного экрана в таком случае действительно «книжные» пропорции, то есть с него удобнее читать, чем если бы была «танковая щель» — широченный невысокий экран, на котором помещается чуть-чуть букв посередине, а место по бокам свободное.
|Характерситики
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|420/6 кд/м2 (пиковая до 1800 кд/м2)
|Контрастность (больше = лучше)
|1693:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|1.19
|Гамма (идеальная — 2.2)
|2.2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6550K
Ну и цветопередача, как вы можете наблюдать по DeltaE и цветовой температуре, идеальная. Даже профессиональным фотографам и видеомонтажёрам подойдёт, чтобы настраивать картинку перед печатью/вещанием без «красных рож» или «расплескавшейся синевы». То есть экран ноутбука настроен абсолютно нейтрально, без перекосов в ту или иную сторону по цветам.
И вы, конечно, можете прикупить колориметр (за 25-30 тысяч, как мы, обзорщики, сделали) и перенастроить цвета с кривых на нормальные. Но я-то знаю, что вы этим заниматься не будете и лучше, когда оно всё настроено «из коробки».
Производительность
Как же меня заколебало писать в каждом обзоре ультрабуков, что это ноуты не для игр.... Но!
© Примерно так будут идти игры на «встройке». На видео играют на ноуте с Core i5-12500H, а не 13500H, так что у MagicBook 14 производительность будет чуть лучше
Как вы могли заметить по видео, на 1280x720 при низких настройках будут работать очень многие игры из новых. А из старых — вообще все. Да, графика блистать не будет, но 14" — это не настолько большая диагональ, чтобы брезговать возможностью, если вам захочется повалять дурака в пострелушках или стратегиях.
Про игры вопрос закрыли? Едем дальше.
Итак, под капотом здесь установлен самый новый (новее у Интела не бывает) Core i5-13500H, который вышел в начале 2023 года и построен на техпроцессе 10 нм. У него тута 4 мощных P-ядра и 8 экономичных E-ядер, TDP 45 Вт и базовая частота – 2.6 ГГц. В режиме Turbo Boost проц может «разогнаться» до 4.7 ГГц и работать в таком режиме какое-то время, после чего сбрасывать частоты до «долгосрочных».
Но вообще, у Интела настолько клёвая архитектура Raptor Lake, что это просто песня. Вы только вдумайтесь: он уделывает новенький Ryzen 7 (да-да, не Ryzen 5, а Ryzen 7) 7735HS и даже быстрее, чем Core i9-9900K из настольных компов недавнего прошлого! И Ryzen 7 6800HS медленнее! А если вы один из покупателей пластиковых погремух на Ryzen 7 5800H, то знайте, что он на 15-17% медленнее (вроде мелочи), но при этом жрёт... гораздо больше.
Короче, ноут получился очень-очень быстрым. И это не игровая машины, а из компактный лёгкий ноут в 14" корпусе!
Короче, процессор очень быстрый. Но не забывайте, что H в названиях процессоров Intel — это что-то типа «High perfomance». В общем, процессор в этом 14-дюймовом ноуте HONOR такой же, как в игровых ноутбуках. Просто без игровой видеокарты в комплекте. То есть максимально свободно дышащий CPU, который и фотографии фотошопить умеет быстро, и видео конвертировать тоже сможет за вменяемое количество времени.
Такой же, но «задушенный» по энергопотреблению процессор Intel — это уже Core i5-1340P (просто Perfomance). Но он на 25% медленнее, хоть и жрёт меньше. А если вам нужно, чтобы ноут был прямо супер-выносливый и ничего серьёзнее, чем Microsoft Word вы на нём запускать не будете, то у Intel есть уже «обезжиренный» Core i5-1345U (Ultra-экономичный). Он уже вообще тихо едет, дальше будет. Потому что медленнее полноценного 13500H на 40%. В общем, вы поняли.
Как и в любом современном ультрабуке, апгрейдить тут особо нечего — оперативка распаяна (но её достаточно для всего), заменить можно только SSD и только в одном слоте, который уже занят «заводским» накопителем.
А если вас смущает, что «не хватает здесь какой-нибудь дискретной графики, чтобы с таким процессором работать в очень суровых задачах», то я вам скажу, что такая модификация тоже существует! В этот же ноутбук в этот же корпус устанавливают NVIDIA GeForce RTX 3050 в старших модификациях. Если вы, конечно, готовы за такую радость доплатить десятку-другую тысяч рублей...
SSD накопитель в MagicBook 14 диковинный — терабайтная Kioxia BG5 на PCIe 4.0. Если вам не понятно, что это за зверь такой, то это что-то примерно уровня WD SN770 или Crucial P5 Plus, немного быстрее, чем Samsung 980. Короче, хороший SSD, ещё и не нагревается особо — в стресс-тестах температура выше 60 градусов не поднималась.
Автономность
За автономную работу здесь отвечает литий-полимерный аккумулятор емкостью 75 Вт*ч. Здоровенный, блин — я даже не припомню, видел ли я более ёмкие аккумы в 14" ноутах. Для зарядки используется фирменный «мобильный» адаптер без тяжелого блока посередине мощностью 65 Вт.
HONOR в официальных характеристиках заявили, что этот самый адаптер должен заряжать аккумулятор с 0% до 100% за 100 минут. На практике — да, это реально, но только в режиме низкой нагрузки (Word, просмотр видео). Если нагрузка более интенсивная — что-то качаете постоянно, по тяжёлым сайтам шаритесь с 20+ открытыми вкладками в Chrome, время зарядки увеличится до 120 минут, то есть двух часов. С другой стороны, если вам ноут пока не нужен и вы его выключите, с 0% до 100% он зарядится эдак за полтора часа, либо даже быстрее. Что вполне хороший результат.
А вот с автономностью всё будет выглядеть очень по-разному в зависимости от того, будете ли вы «будить зверя» — нагружать мощный процессор игрового класса чем-нибудь внушительным при работе от аккумулятора.
Если будете набирать текст или конструировать презентации на высокой яркости, процессор будет нагружен средне и ноут продержится 5-6 часов.
Ожидали больше от ноутбука с настолько ёмким аккумулятором? Ну дык я предупреждал вас, что процессор супер-мощный, но в нагрузке от средней и выше — жрущий. Но если вы, например, будете смотреть YouTube онлайн или фильмы, скачанные на SSD, ноут продержится и 14 часов при необходимости.
Вывод? Хотите конвертировать видео или фотошопить фотки — прикидывайте в уме, что автономность будет умеренной, либо продумывайте, где вы через часа 3-4 найдёте розетку. Работаете в офисных программах — ну, не на полный рабочий день, но до обеда хватит с запасом. И после обеда (если во время обеда отправить ноут заряжаться) тоже хватит. Но не с утра и до конца рабочего дня. Смотрите видосы — задолбаетесь вусмерть столько серий смотреть раньше, чем ноут разрядится до 0%.
Не рекорды, конечно. Но за мощность уровня настольного Ryzen 7 5700G в маленьком 14" ноутбучном корпусе нужно платить.
Особенности ноутбуков HONOR
А что ещё интересного тут есть? Ну, как минимум встроенный по умолчанию PC Manager для синхронизации с другими устройствами HONOR. Эту технологию назвали Magic-link: в ноутбуке установлен чип NFC. Касаетесь к этому чипу смартфонов — смартфон подключается к ноуту без всяких долгих и сложных настроек. И можно, соответственно, по-всякому взаимодействовать.
Как именно? Как мне кажется, одна из самых крутых фишек — общий буфер обмена. Нашли что-то в телефоне, скопировали — и вот уже одним нажатием Ctrl+V необходимые файлы или текст в вашем ноутбуке. Помимо этого здесь можно просматривать файлы с мобильника, запускать смартфонные приложения, транслировать изображение с экрана ноутбука на телевизор по воздуху, быстро передавать файлы через HONOR Share и так далее.
Совершенно не обязательные навороты, но доплачивать за них не просят, поэтому чо бы и нет?
Конкуренты
«А вот чёт эти ваши 100+ тысяч рублей за такой ноутбук — это дорого слишком. А я вот пойду и куплю дешевле!», — начнут заливать вам в комментариях балаболы. И после этого будут приводить в примеры либо тяжеленную игровую хрень, либо всякий пластмассовый хлам с плохими экранами, плохим звуком или маленьким аккумулятором.
А я прямо сейчас беру, открываю DNS (приводите примеры других магазов сетевой розницы с хорошим ассортиментом ноутов, если сможете) и выбираю 14” ноуты с близким по мощности процессором к нашему участнику теста. И вижу вот что:
У нас тут за 115 тысяч ноутбучек Huawei 14S. С процессором на поколение ниже, но зато Core i7 (+12% производительности). При этом экран у него 90 Гц, а не 120 Гц, как у Honor. Разъёмы примерно такие же и даже есть Thunderbolt (то есть возможность подключить сразу два монитора). SSD примерно такой же.
Но аккумулятор 60 Втч (у HONOR 75 Втч), а ядер в процессоре уже не 12, а 14, поэтому работать всё это добро будет не очень долго, пожалуй. И за всё это придётся доплатить.
Следом идёт MSI Prestige 14 Evo. У него значительно менее качественный дисплей (чуть оквадраченный Full HD, 60 Гц против оквадраченного 1440p 120 Гц у HONOR), более мощный процессор Core i7 13 поколения и тоже есть Thunberbolt 4. И ёмкость аккумулятора примерно такая же, как в MagicBook 14.
Только корпус при этом пластмассовый и фуфлыжный на ощупь, стандартный SSD совсем никчемной ёмкости — придётся докупать нормальный, а потом дербанить крышку, чтобы заменить накопитель.
И за этот ноут, у которого хуже корпус, хуже экран и меньше SSD, нужно доплатить примерно 14-15 тысяч в сравнении с HONOR.
Дорого? Это вы ещё не видели, сколько просят за параллельный импорт контор, которые этому яростно препятствуют (корейский Самсунг и американско-китайская Леново):
Мне даже леньо расписывать, насколько это хлам за свои деньги. Если у Леново хотя бы какая-то репутация и красная пупырка на клавиатуре есть, то Samsung в данном случае — это просто сомнительное ведро, у которого даже подсветки клавиатуры нет.
И вообще, по цене такой доплаты можно купить хороший смартфон. А то и два.
А если нырять с Ozon с его доставками ноутбуков из Китая, то какой-нибудь сяомобук сможет составить конкуренцию. Но вам нужно будет:
Переписать лицензионный ключ из китайской Windows
Сменить 512 Гб SSD на 1000 ГБ
Поставить русскоязычную Windows и активировать её этим ключом
Скорей всего, так просто Windows не установится (установочная флешка не будет видеть SSD), поэтому придётся скачать ещё и драйверы Intel RST
а эти козлы ещё и Россию на своём сайте забанилии указать к ним путь в момент установки. И не забудьте выключить в UEFI Secure Boot, иначе тоже не установится
Скачать драйверы с сайта с иероглифами. Или найти, как скачать SamDrivers/Snappy Driver Installer с драйверпаками в полной версии.
Оплатить гравировку кириллицей на клавиатуре (да-да, русских букв на китайских ноутах не будет, сами наносите). От тысячи рублей и выше
Купить приличный переходник с китайской вилки или отдать перепаять эту вилку/купить другой блок питания
Гарантии на этот ноутбук у вас не будет. А по негарантийному — не будет запчастей. Особенно проблемно будет купить аккумулятор на экзотический ноутбук с доставкой из Китая — они даже на АлиЭкспрессе редко встречаются, а на Taobao вы не сможете оплатить покупку картой МИР. А если найдёте посредника, то будет уже дорого и сам аккумулятор будет ехать по ж/д к вам вечность (самолётами их не возят из-за пожарной безопасности).
Зато сэкономите пару десятков тысяч рублей. Вы же любите ныть о том, что «всё проплачено, продажные козлы-обзорщики опять умолчали!». Вот вам рабочая альтернатива, дешевле не бывает. Готовы? Дерзайте!
Ах да, чуть не забыл — у этого Xiaomi аккумулятор ёмкостью 56 Вт*ч (на 25% меньше, чем у HONOR), автономность сами пересчитывайте в меньшую сторону, мне лень. И ещё экран, хоть и настолько же чёткий, но яркость «до 300 кд/м2». Вместо 420 кд/м2 у MagicBook 14. Зато дискретная видеокарта хоть какая-то. И на 20 тысяч рублей дешевле.
Выводы
Ещё не устали читать эту простыню? А то мало ли...
В общем, HONOR MagicBook 14 2023 — это дорого, особенно при нынешнем курсе доллара. Но, если смотреть на конкурентов, то своих денег этот ноут стоит. Ничего радикально лучше по такой же цене, или радикально дешевле без необходимости дорабатывать ноут долго и нудно своими силами, не продают.
По цене на всяческих Озонах, Яндексмаркетах и прочих Price.ru в 100-103 тысячи рублей это хороший мощный ноутбук с офигительным по яркости, чёткости, быстроте (120 Гц) и цветопередаче (эталонная-нейтральная) ноутбук в качественном металлическом корпусе.
Да, с таким процессором автономность не может быть офигительной всегда — она офигительная при просмотре фильмов или просмотре интернета, но в играх или в обработке фото/видео мощный процессор съедает её с 14 до 3-5 часов (что тоже неплохо, но за 100 тысяч мечталось и поболее).
С другой стороны — в ноутах конкурентов такие же процессоры, а вот более ёмких аккумуляторов ни у кого нет, так что результат у них будет примерно такой же (или хуже, если это Xiaomi или Huawei Matebook 14S.
В общем, как я и сказал в заголовке, HONOR MagicBook 14 2023 — это компактный (14.2" в корпусе от 14" за счёт маленьких рамок) мощный (12-ядерный процессор, как в игровых ноутбуках классом выше) ноут, который ещё не вымахал в 15.6" дылду и не будет обузой, если захотите носить его с собой. Но при этом позволяет быстро, очень быстро поработать или даже поиграть в какие-нибудь игры на минимальной детализации. Бывают «почти такие же», но именно что «почти» — «такой точно» или «даже лучше» обойдётся дороже. Поэтому мониторьте цены на эту модель и, если искали маленький мощный ноут с вменяемой диагональю дисплея — это тот самый.