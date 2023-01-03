Один из лучших универсальных ноутбуков в бюджете «до 70 тысяч рублей»Realme Book Prime
Никого уже не удивляет, что при выборе смартфона, помимо Samsung, iPhone и Xiaomi среди кандидатов всегда рассматривают Realme. Гораздо удивительнее, что ноутбуки Realme начали выпускать практически «вчера», но по характеристикам это уже один из самых толковых вариантов. У нас на тесте Realme Book Prime, глядя на характеристики которого думаешь «Это они зря такую комбинацию собрали, работать будет печально». Но оно работает! Настолько толково, что мы советуем присмотреться к нему, если вам нужен ноут в основном для работы, но так-то — для всего понемногу.
|Realme Book Prime
|Экран
|14,2", 2160x1440, IPS, глянцевый, 60 Гц
|Процессор
|Intel Core i5-11320Н (Tiger Lake-H35, 4 ядра/8 потоков, 3,2/4,5 ГГц)
|Оперативная память
|2x 4 Гбайт, LPDDR4x, 4266 МГц, Dual Channel
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe (80 EU)
|Накопитель
|1x 512 Гбайт, Samsung PM991a MZVLQ512HBLU-00B00, M.2 2280 (NVMe, PCIe 3.0 x4)
|Порты и разъёмы
|1x USB 3.2 Gen2 Type-C,
|1x USB Type-C Thunderbolt 4
|1x USB 3.1 Type-A
|1x 3,5 мм мини-джек (комбо),
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 6 802.11ax + Bluetooth 5.2 (Intel AX201)
|Аккумулятор
|54 Вт*ч
|Размеры (ШхГхВ)
|307,21 x 228,96 x 14,9 мм
|Масса
|1,38 кг
|Цена
|70–90 тысяч рублей (по акции/без акции)
Внешний вид
С точки зрения внешности, перед нами типичный современный “ультрабук”. На самом деле, термин Ultrabook уже давно не используется, но название лучше так и не придумали. Не называть же все такие ноутбуки конкурентами MacBook Air, так? Тем более, что Air с переездом на процессоры M1 и M2 уже стал ноутбуком в чуть другом жанре.
Ferra.ru
Да и “проверку на макбук” Realme Book Prime не проходит — его нельзя раскрыть одной рукой так, чтобы основание не подпрыгнуло следом. Даже закрыть одной рукой бывает сложновато. Что ж… вот вам и недостаток сходу.
Ferra.ru
На правом торце имеется полноразмерный порт USB 3.1 и разъём 3,5-мм для наушников. Это как бы намекает нам, что толщина у ноутбука не по последней моде, где её хватает только по Type-C, а ближе к средним на 2023 год значениям.
Ferra.ru
На левой грани — два порта формата USB-C, один из которых (левый) — Thunderbolt 4, а второй (правый) — USB 3.2. Заряжать ноутбук можно используя любой из этих портов, и это выгодно отличается от большинства ноутбукаов, в которых и зарядку, и USB-хаб приходится колхозить в порт USC-C Thunderbolt.
Снизу имеются решётки вентиляции — тоже совсем не по-макбуковски.
Из них горячий воздух может дуть вам в ноги, впрочем, прям сильно ноутбук у меня не грелся.
Ferra.ru
Из недостатков — отсутствует картридер. За 14,9 мм это можно и простить, но всё же лучше бы картридер был. 14,9 мм — это, кстати, с учётом ножки, без неё вообще 11,2 мм получается.1
Экран
В ноутбуке установлена 14,2-дюймовая IPS-матрица с заявленной пиковой яркостью 400 кд/м2 и максимальной частотой обновления ровно 60 Гц (не 59,94, а именно 60). Колориметр измерил 372 кд/м2 — неплохой результат, близкий к заявленному (вообще, сами Realme утверждают, что стандартная яркость даже 330 кд/м2, а 400 — это предельная).
|Realme Book Prime
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|372/8,9 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1700:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|100%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2,29
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|6800К
Субъективно экран мне очень понравился, хотя даже при замеренной контрастности 1700:1 (и заявленной 1500:1, что забавно) чёрный цвет здесь максимально далёк от чёрного, да ещё и покрытие глянцевое. Но самое интересное здесь, пожалуй, соотношение сторон. Ну и разрешение, конечно же. В данном случае это 2160х1440 пикселей, что соответствует соотношениям 16:10,7, 13,5:9 или 3:2 — как вам удобнее. В общем, помните экраны ранних айфонов или соотношение сторон матриц зеркальных фотоаппаратов? Это оно.
Ferra.ru
У такого соотношения сторон есть плюсы и минусы. Плюс в том, что экран кажется реально огромным, при том, что ноутбук так-то компактный (тут играют ещё и узкие рамки, но не только). На таком экране очень удобно набирать текст, играть в какие-нибудь стратегии, а во всяких там графических редакторах можно размещать панели инструментов внизу или вверху.
Но удобнее всего — программировать. Как правило, код в программах вертикальный, и по “правилам хорошего тона” сверхширокие строки делать не принято. Другое дело, что при мобильной разработке, например, удобно справа (или слева — кто как привык) отображать панель с интерфейсом, но для написания консольных программ или веб-сервисов это не нужно.
Для программирования соотношение сторон экрана Realme Book Prime подходит лучше всего
Ferra.ru
Минусы — при просмотре фильмов будут полосы. Но это не страшно, полосы всё равно будут, т.к. вряд ли вы выбираете к просмотру только контент в определённом формате. А фильмы бывают и 16:9, и 4:3, и 21:9 — в общем, разные.
Другой минус — в эконом-классе самолёта с таким ноутбуком может быть не очень удобно, если ваш сосед спереди решит прилечь и максимально откинет спинку своего кресла. Я это, к сожалению, не проверял, но по опыту полётов с ноутбуком могу предположить, что придётся компьютер пододвинуть поближе к себе, чтобы разложить экран на более-менее комфортный угол.
Клавиатура и тачпад
“Клавиатура как клавиатура, тачпад как тачпад” — так обычно пишут обзорщики? Фигню пишут. И клавиатура клавиатуре — рознь, и тачпад — тем более. К примеру, есть у меня дома игровой ноутбук Acer Triton 300 SE. Отличная и мощная машинка, но… Клавиатура у него маленькая (сами клавиши), хотя это и не так очевидно, а тачпад будто запаздывает.
Очевидно один из лучших тачпадов — у макбука (любого). К счастью, макбук у меня дома тоже имеется, так вот… Жаль, что сама операционная система Windows настолько бедная на жесты тачпада. Потому что в остальном взаимодействие с тачпадом у Realme Book Prime одно из самых приятных. Наравне с макбуком (не считая жестов, опять же).
Ferra.ru
У клавиатуры ход клавиш очень короткий, но чёткий. Блок функциональных клавиш F1-F12 по умолчанию настроен на дополнительные функции, написанные на них, а к собственно F1-F12 можно перейти нажав кнопку Fn, которая находится правее левого Ctrl. И вот что Ctrl находится в левом-нижнем углу — снова спасибо производителю.
Что дальше? Enter достаточно большой, разве что верхней "ножки" не хватает. Но я уже привык к просто широкому Enter. Шифты тоже достаточно широкие, стрелочки нащупываются вслепую.
Кнопка включения/выключения с интегрированным сканером отпечатков пальцев находится вне клавиатурного блока— как у Huawei/Honor. Случайно ноутбук не выключишь.
Производительность
Realme Book Prime работает на процессоре Intel Core i5-11320H с тактовой частотой 3200 МГц. Как видите, это именно полноценный процессор, а не урезанный. Можно сказать, что Realme Book Prime с точки зрения производительности — это такой среднебюджетный MacBook Pro на Intel (и с внешностью, размерами и массой от MacBook Air). Не считая экрана, конечно же, которые у MacBook Pro обычно ярче и имеют более высокую частоту обновления.
Более того, если ранее ноутбуки Realme ругали за малый объём оперативной памяти, то теперь в Book Prime установлено 16 Гбайт ОЗУ LPDDR4X с частотой 4266 МГц. Память двухканальная, распаянная. Добавить или заменить её нельзя.
В ноутбуке установлен (в единственный слот M.2) твёрдотельный накопитель Samsung MZVLQ512 (NVMe) объёмом 512 Гбайт (или как считает Windows — 475 Гбайт) и почему-то с завода разбит на два логических диска: 100 Гбайт отведено под Windows, и 375 Гбайт на диске D. Разбиение может быть удобно для переустановки ОС “начисто”, но только если вы все пользовательские файлы хранили на диске D. Если же вы по умолчанию используете папки “Документы”, “Изображения” и т.п., то толку в этом никакого.
Скорости чтения/записи у SSD тоже приличные
Ferra.ru
В общем, производительность процессора более чем достаточная для рабочего ноутбука (если вам не кино монтировать и многодорожечные симфонии не писать), но чему я был на самом деле удивлён — на этом ноутбуке вполне можно играть. Да, вот прямо на встроенной графике модели Intel Iris Xe.
Нет, вы не поняли. Не просто запускать какие-то игры, чтобы они там еле-шевелились, а именно играть. Например, Monster Hunter Rise на средних настройках и в разрешении 1680х1050 работала в стабильных 60 к/с. Да, эта игра изначально вообще для Nintendo Switch разрабатывалась, но всё-таки - её даже старой-то не назовёшь (ну и ещё это одна из моих любимых игр).
GTA V с минимальными настройками населённости города и очень высокими текстурами (игра так сама выставила при первом запуске) в разрешении, опять же, 1680х1050 (с включённым динамическим разрешением) работала в стабильных 30 к/с. Уже ниже, но это ж сама GTA V!
Assassin’s Creed Origins на низких выдавала уже чуть менее стабильные 30 к/с, но тоже в 1680х1050 (с включённым динамическим разрешением). То есть, да, это не игровой ноутбук, но играть всё же можно, и далеко не с “картофельной” графикой.
Кстати, по скриншотам с Assassin's Creed и GTA V видно, что картинка как бы немного растянута по горизонтали. Это из-за того, что соотношение сторон экрана нестандартное, и какие-то игры запускаются с полосами сверху и снизу, а какие-то — на весь экран. Плюс, само разрешение 1680х1050 всё равно не соответствует 3:2 (это 3,2:2 или 16:10). Но на экране ноутбука отображение всей геометрии — корректное. Просто более подходящее разрешение (чтобы и соотношение сторон, и производительность соответствовала, и не слишком мыльно было) я в современных играх не нашёл.
Автономность
Увидев модель процессора наш главред махнул рукой: “Долго работать не будет. C таким процессором разряжаться ноутбук будет быстро”.
Что ж… PC Mark на настройках яркости экрана 150 кд/м2 (более чем комфортная яркость в помещении) крутил тест Modern Office в течение 8 часов 43 минут! По сути, этот тест симулирует среднестатистическую работу офисного клерка. Полный рабочий день с учётом обеда и переработки в ожидании пока в метро поменьше народу станет.
Игровой режим с такими же настройками яркости выдал уже всего 1 час и 30 минут, но это уже понятно.
На максимальной яркости (с которой уже на улице сидеть надо) — аналогично 5 часов 20 минут в Modern Office и 1 час 23 минуты в игровом тесте. Очевидно, экран потребляет много энергии (ещё бы).
Конкуренты
Lenovo IdeaPad 5 Pro
Lenovo IdeaPad 5 Pro
Ferra.ru
Lenovo IdeaPad 5 Pro весит почти так же, как Realme Book Prime — 1,38 кг, но более толстый — 16 мм в самом тонком месте. Зато у него есть полноразмерный порт HDMI, картридер и два полноразмерных USB. Но экран тут менее яркий — максимум 300 кд/м2 заявлено.
Среди вариантов конфигурации Lenovo IdeaPad 5 Pro можно найти даже AMD Ryzen 7, что при тех же 16 Гбайт LPDDR4 памяти (но более медленной — 3200 МГц) и 512 Гбайт SSD делает ноутбук Lenovo отличным конкурентом для Realme Book Prime. Стоит конфигурация с Ryzen 7, причём, около 90 тысяч рублей — по идее, это и должна быть РРЦ для Realme Book Prime, однако есть большие сомнения, что последний будет продаваться дороже “скидочных” 70 тысяч.
Xiaomi RedmiBook Pro 14
Xiaomi RedmiBook Pro 14
Xiaomi
Вообще, у этого ноутбука конфигураций — выше крыши, есть даже с NVIDIA GeForce RTX 2050, но мы такое рассматривать не будем. Все “основные” конфигурации ноутбука от Xiaomi стоят в диапазоне 80-90 тысяч рублей, и там можно найти как AMD Ryzen 7, так и процессоры Intel 12-го поколения. Также доступны варианты с экраном 90 и 120 Гц.
Этот ноутбук уже потяжелее — 1,46 кг (без дискретной видеокарты), но всё ещё относительно тонкий — 15,9 мм. Впрочем, обилие конфигураций может сыграть злую шутку при покупке на всяских Алиэкспрессах — судя по отзывам, не факт, что вам приедет именно то, что вы заказывали (пользователи жаловались, что Windows на китайском, что приезжает версия 14S Pro, а не 14 Pro).
Итого
Realme Book Prime — тот случай, когда ноут интересен не только тем, что стоит мало. Realme Book Prime просто хорош сам по себе: полноценный процессор, разве что 11-го поколения, быстрая память, приличный объём накопителя (подешёвке обычно продают всякие там 250 Гбайт), достойная автономность. При этом, удобная клавиатура и чёткий, широкий тачпад, который был бы ещё лучше, если бы Microsoft заботилась об улучшении управления жестами в своей Windows.
Возможно, ноутбуку слегка не хватает индивидуальности. Realme Book Prime выглядит как все эти Huawei/Honor, и недавно появившиеся Infinix, в общем, такой дженерик китайский ноутбук. И что одной рукой он не раскрывается — это не придирки, а вполне себе неудобство.
Нас тоже коробит давать редакционную награду ноутбуку с 8 ГБ оперативки. Но всё выполнено настолько качественно и работает настолько быстро, что на этот раз закрываем глаза на формальные характеристики
Ferra.ru
- Полноценный процессор
- Быстрая память
- Аккумулятора хватает на день работы
- Яркий и чёткий экран
- Лёгкий, тонкий корпус
- Нет картридера
- Глянцевый экран
- Не открывается одной рукой
- За 70 тысяч могли бы и 16 ГБ оперативки завернуть