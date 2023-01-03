Один из лучших универсальных ноутбуков в бюджете «до 70 тысяч рублей»

Минусы — при просмотре фильмов будут полосы. Но это не страшно, полосы всё равно будут, т.к. вряд ли вы выбираете к просмотру только контент в определённом формате. А фильмы бывают и 16:9, и 4:3, и 21:9 — в общем, разные.

Другой минус — в эконом-классе самолёта с таким ноутбуком может быть не очень удобно, если ваш сосед спереди решит прилечь и максимально откинет спинку своего кресла. Я это, к сожалению, не проверял, но по опыту полётов с ноутбуком могу предположить, что придётся компьютер пододвинуть поближе к себе, чтобы разложить экран на более-менее комфортный угол.

Клавиатура и тачпад

“Клавиатура как клавиатура, тачпад как тачпад” — так обычно пишут обзорщики? Фигню пишут. И клавиатура клавиатуре — рознь, и тачпад — тем более. К примеру, есть у меня дома игровой ноутбук Acer Triton 300 SE. Отличная и мощная машинка, но… Клавиатура у него маленькая (сами клавиши), хотя это и не так очевидно, а тачпад будто запаздывает.

Очевидно один из лучших тачпадов — у макбука (любого). К счастью, макбук у меня дома тоже имеется, так вот… Жаль, что сама операционная система Windows настолько бедная на жесты тачпада. Потому что в остальном взаимодействие с тачпадом у Realme Book Prime одно из самых приятных. Наравне с макбуком (не считая жестов, опять же).