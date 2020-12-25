Что вы получаете при покупке самого крутого планшета для детей

Планшет устанавливается в чехол весьма надёжно, можно не опасаться, что ребёнок его оттуда вытащит. Мне самому приходилось прикладывать немало усилий для этого.

Специально ронять на разные поверхности планшет в чехле я не стал, но есть ощущение, что он вполне мог бы пережить и падение на асфальт даже с какого-нибудь не очень высокого этажа. Главное, чтобы при падении на экран на земле не оказалось какого-нибудь камешка. Экран находится в углублении и ничем больше не защищён. Пожалуй, тут не помешала бы какая-то плёнка, но она наверняка отвалилась бы при первом же надевании чехла.