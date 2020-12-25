Что вы получаете при покупке самого крутого планшета для детей
Внешний вид
Детский планшет от Samsung построен на базе прошлогоднего Galaxy Tab A 8.0, открывая коробку помимо всяких подписок и чехла (о нём позже), я нашёл также запечатанную ритейловую версию Galaxy Tab A 8.0. Коробка в коробке.
Сам планшет достаточно лёгкий, но слегка уже старомодный — хотя при его цене это объяснимо.
В-принципе, если б не разъём micro-USB, то и придраться было бы не к чему. За разъём немного обидно, т.к. даже у бюджетного смартфона Galaxy M11 уже был USB-C.
Первый этап превращения Tab A 8.0 в детский планшет — надевание чехла, сделанного из материала с маркетинговым названием EVA form (вспененный этиленвинилацетат). Он в меру мягкий: недостаточно, чтобы легко изгибаться и “гулять” во все стороны, но и достаточно, чтобы гасить удары, а также чтобы планшет вообще можно было в него поместить (для этого нужно чуть отогнуть и потянуть стороны).
Планшет устанавливается в чехол весьма надёжно, можно не опасаться, что ребёнок его оттуда вытащит. Мне самому приходилось прикладывать немало усилий для этого.
Специально ронять на разные поверхности планшет в чехле я не стал, но есть ощущение, что он вполне мог бы пережить и падение на асфальт даже с какого-нибудь не очень высокого этажа. Главное, чтобы при падении на экран на земле не оказалось какого-нибудь камешка. Экран находится в углублении и ничем больше не защищён. Пожалуй, тут не помешала бы какая-то плёнка, но она наверняка отвалилась бы при первом же надевании чехла.
У чехла имеются вырезы под все кнопки, разъёмы (micro-USB, 3,5-мм для наушников) и камеру, а также динамики.
В тыльной части чехла находится раскладная поликарбонатная подставка, она фиксируется в положении под 90 градусов, и благодаря ей чехол можно удобно ставить как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. В вертикальной (портретной) ориентации, правда, планшет лежит под большим углом, но для детей это как раз скорее удобно.
Экран и интерфейс
В планшете используется 8-дюймовый TFT TN-экран с разрешением 1280х800 пикселей. Учитывая, что дети большую часть времени будут проводить за специально разработанными мультяшными приложениями, это не проблема — лишь бы был запас яркости (к тому же у большинства детских планшетов от конкурентов разрешение ещё ниже, хотя казалось бы — куда ещё). Максимальную яркость я измерил на уровне 378 кд/м2 — это уже неплохо, разве что, на солнце днём мультики я бы смотреть не рекомендовал, вглядываться будет нелегко.
|Samsung Kids Tab
|Максимальный уровень яркости (мин./макс.)
|378/2,85 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1000:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)
|75%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5,95
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,1
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|8500К
Интерфейса здесь, по сути, два — обычный самсунговский One UI в качестве надстройки над Android 10, и самсунговский же детский Samsung Kids. Предполагается, что изначально планшет настраивает взрослый, и он же устанавливает код-пароль на выход из детского режима.
Отмечу, что в детском режиме ограничивается не только сам интерфейс, но и возможности планшета — чтобы дети не нашли, например, клипы какого-нибудь Моргенштерна на ютубе, ну и вообще у них там доступен только специальный детский YouTube.
Производительность и автономность
Поскольку планшеты мы тестируем редко, то и графиков производительности для сравнения с другими устройствами у меня под рукой не оказалось, а со смартфонами (да ещё и совсем не детскими) сравнивать как-то не очень корректно. Разумеется, из-за низкой цены тут стоит довольно слабое “железо”, на котором в “трёхмерные игрушки не поиграешь”. Планшет иногда бывает даже задумчив, но в целом основной контент — детские игры и приложения — работают на нём без особых проблем.
|Бенчмарк
|Результат
|Geekbench 5 (single core/multi core)
|168/580
|AnTuTu Benchmark v8
|90807
|3D Mark Sling Shot Extreme Open GL
|186
График автономности я всё же решил привести — ну просто чтобы вы понимали, сколько планшет “живёт” по сравнению с обычными смартфонами.
В целом, если адекватно ограничивать время, проводимое ребёнком с планшетом (детским глазам пялиться целый день на экран не очень-то полезно, да и для общего развития ребёнку нужно возиться и с обычными игрушками), то на день хватает, иногда и чуть больше. Можно ставить на подзарядку ночью.
Особенности детского планшета
Поскольку основное предназначение именно данного комплекта — это дети, то стоит отдельно поговорить и о детском контенте, поставляемом вместе с планшетом. Тут Samsung подошли к вопросу основательно, предложив годный контент от партнёров, включая Смешариков и даже Lego. Честно говоря, я думал, что после включения планшета начну качать из Google Play для ребёнка всякие развивающие игры и прочее, но оказалось, что всё самое необходимое уже есть. Правда, в виде ярлыков — т.е. качать всё же пришлось, но достаточно было кликнуть на ярлык.
Все инструкции по активации партнёрского контента (а также ключи для его активации) уже находятся в коробке с планшетом. Пожалуй, было бы ещё удобнее, если бы и ключи вводить не пришлось — вот было бы здорово, если бы всё автоматически активировалось вместе с планшетом и привязывалось к настроенной там учётной записи.
Но главный минус, который я бы отметил — дополнительно к детской учётке Google мне пришлось залогиниться и в свой “взрослый” аккаунт Samsung, чтобы скачать некоторые приложения, ярлыки на которые были по умолчанию на экране в детском интерфейсе.
Игры, которые планшет предлагает по умолчанию, я как родитель оценил — они в меру сложные, чтобы ребёнок именно развивался, а не просто бездумно кликал по экрану. Плюс, есть всякие "рисовашки" и что-то вроде музыкальной (или, скорее, "шумовой") студии.
Статистику потребления контента ребёнком я наблюдал через Family Link на своём смартфоне. Там же можно задавать ограничения, в том числе, раздельно на каждое приложение. Отмечу, что за время тестирования ни разу ограничением не стал внезапный разряд планшета — это снова к вопросу об автономности.
Но можно и не использовать Family Link — схожая функциональность есть и в меню "Родительский контроль" самого планшета. Для входа в настройки нужно ввести пин-код. Такой же пин-код используется и для выхода из детского режима (и тогда планшет превращается в обычный планшет на Android).
Камера
Поскольку камеры здесь всё же присутствуют, я решил включить в обзор примеры фотографий. Как видите, это не те камеры, снимки с которых вы будете ностальгически просматривать, но ребёнок вполне может общаться с бабушкой по видеочату или даже учиться снимать себя и происходящее вокруг.
Конкуренты
|Samsung Galaxy Tab A 8.0
|Huawei MediaPad T3
|Alcatel Kids 8052
|Операционная система
|Android 10 + One UI 2.1
|Android 6.0 + EMUI 4.1
|Android 9.0
|Экран
|8'', 1280x800 пикс., 16:10, TN
|7'', 1024x600 пикс., 16:10, IPS
|7'', 1024x600 пикс., 16:10, TN
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 429, 4x Cortex-A53 2,0 ГГц
|MediaTek MT8127, 4x Cortex-A7 1,3 ГГц
|MediaTek MT8167D
|Графика
|Adreno 504
|Mali-450MP4
|ARM GE8300
|Оперативная память
|2 Гбайт
|1 Гбайт
|1,5 Гбайт
|Накопитель
|32 Гбайт + MicroSD
|8 Гбайт + MicroSD
|16 Гбайт + MicroSD
|Связь
|Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.0, GPS
|Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, BeiDou
|Камеры
|Основная: 8 Мп, качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: 2 Мп
|Основная: 2 Мп, качество видео: до 720@30 FPS Фронтальная: 2 Мп
|Основная: 2 Мп, качество видео: до 720@30 FPS Фронтальная: 2 Мп
|Аккумулятор
|5100 мАч
|3100 мАч
|2580 мАч
|Размеры
|210x124,4x8 мм
|179x103,7x8,6 мм
|205х145,5х17,5 мм
|Масса
|345 г
|635 г
|268 г
|Цена
|12 тысяч рублей
|6 тысяч рублей
|6 тысяч рублей
Так как речь в обзоре именно о детском планшете, то и конкурентов надо подбирать соответствующих. В-принципе, я понимаю, что для многих производителей “детский” равно “дешёвый” в том смысле, что родителям будет относительно легко его купить и не очень прям обидно, если ребёнок таки разберётся, как планшет сломать. Но, если честно, вариант от Samsung мне нравится больше т.к. компания всё-таки постаралась найти для проекта не самое отсталое на свете “железо”, пусть и дороже, чем у конкурентов.
Huawei MediaPad T3
Честно — не знаю, можно ли обновить этот планшет до какого-то более актуальноно Android, но и по остальным параметрам MediaPad T3 настолько печальный, что плакать хочется. Если вам казалось, что 2 Гбайт оперативной памяти в Samsung Galaxy Tab A 8.0 — это мало, то как вам 1 Гбайт в планшете от Huawei? А разрешение экрана 1024х600 пикселей? Тут даже встроенной памяти всего 8 Гбайт (хотя, есть модели и с 16 Гбайт)! И батарейка совсем слабая. Нужно очень сильно ненавидеть своего ребёнка, чтобы купить ему такое.
Alcatel Kids 8052
Примерно та же история, как и у Huawei, только чуть-чуть лучше за те же деньги. В какой момент наша вселенная свернула не туда, если у нас “детский планшет” означает “собранный из того, что еле-работает и уже давно никому не надо”? Всё лучшее — детям, говорите? Ну-ну.
Итого
Компания Samsung нащупала компромисс между традиционно дешёвыми (в плохом смысле) детскими планшетами и “этим всё-таки можно пользоваться”. Радует, что у южнокорейского производителя остались хоть какие-то принципы — он сожалеет, что родители не готовы тратить на детей денег, чтобы купить им что-то актуальное (интересно, с какими смартфонами ходят эти родители? Неужто Redmi 6A?), но при этом и не согласен идти по пути Huawei/Alcatel и прочих Prestigio, кто продаёт откровенный (с технической точки зрения) мусор под видом детского планшета. Неужели конкурентам не стыдно сплавлять такой неликвид втридорога?
Суть этого пассажа в том, что да, Samsung Galaxy Tab A 8.0 Wi-Fi Kids Edition стоит дороже конкурентов в два раза. Но если вы не готовы потратить столько на ребёнка, то вам либо просто не нужен детский планшет, либо вы своё чадо ненавидите. Ну и чтобы цена не казалась кусачей, здесь в комплекте много действительно полезных подписок от партнёров, а также в меру мягкий и очень надёжный чехол.
Огорчает только, что тысяч за 20-30 детских планшетов не существует. То есть, да, можно купить ребёнку более дорогой, но шустрый и производительный планшет, но уже без ударопрочного чехла в комплекте и прочих “детских” штук.
- Хорошая автономность
- Прочный и в меру мягкий чехол
- Много контента от партнёров
- Слабое железо (хотя и лучше, чем у конкурентов)