Берегите зрение, пока оно есть: вот планшет с самым безопасным для глаз экраном

Три года назад TCL решила попробовать что-то новенькое на рынке планшетов, а не выпускать гаджеты в стиле «как у всех» (хотя такие тоже есть у производителя), и у них появился прототипа планшета, скрещенного с читалкой на электронных чернилах. По причине технических ограничений E-ink экранов, тот продукт остался штучным выставочным экземпляром. Зато инженеры компании вдохновились идеей и теперь в линейке NXTPAPER пробуют делать обычный IPS экран похожим на бумагу.

Первым массовым продуктом с необычным дисплеем стал компактный TCL NXTPAPER 10s, а к концу 2022 года для России (и в первых числах января на выставке CES для остального мира) выпустили большой и довольно мощный TCL NXTPAPER 12 Pro. Экран у этого продукта действительно необычный и существенно отличается от любого другого планшета.

Технические характеристки