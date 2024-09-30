Вы будете смеяться, но 16" Asus за эти деньги хуже. Обзор Tecno MegaBook K16SDA

Вы будете смеяться, но 16" Asus за эти деньги хуже. Обзор Tecno MegaBook K16SDAРыночек порешал — все ноутбуки, кроме китайских, не выгодны
Внешний вид
Tecno MegaBook K16S — ноутбук с «честным» 16-дюймовым экраном, выполненный в цельнометаллическом корпусе толщиной всего 17,5 мм.
Ноутбук в целом имеет вполне обычную (в хорошем смысле) внешность — в меру строгий, в меру стильный, кроме одного «но».
На корпусе с завода слишком много наклеек. Я насчитал 6 штук. Кроме стандартых миниатюрных наклеек AMD (аж две штуки — за Ryzen и Radeon) и звука DTS, есть ещё миниатюрный штрих-код «узнать больше», довольно бесполезная наклейка под экраном, а также просто ОГРОМНАЯ наклейка справа от тачпада с явно рекламной направленностью.
Такое количество пёстрых наклеек это как если бы ты выходил из дома за хлебом, а тебя встречал салют, акробаты, медведи и оркестр — это понятно, что обзоры мало кто читает, инструкции не читает никто, а плюсы ноутбука подчеркнуть надо, но зачем это человеку, который УЖЕ купил ноутбук и распаковал его дома?
Не знаю, возможно эти наклейки позволяют лучше продавать ноутбуки в магазинах, когда есть возможность всё потрогать и показать товар «лицом», но даже в этом случаее лучше бы вместо наклейки это был бы обычный буклет за стеклом.
Зато MegaBook K16S проходит «тест на макбук» — крышку можно открывать одной рукой. Не так плавно, как у макбуков, но всё равно это возможно.
Набор портов в целом удовлетворительный: на левом боку (слева-направо): Kensington Lock, USB-C (только зарядка), HDMI 1.4, USB-A (USB 3.1), USB-C (USB 3.1 + DisplayPort), 3,5-мм для гарнитуры.
Справа: картридер для MicroSD, USB-A (USB 3.1) и раскладной RJ-45 для подключения сетевого кабеля. Вроде круто, что сеть по проводу можно подключить, но я бы предпочёл, чтобы это был ещё один USB 3.1 Type-A. А внешнюю сетевую карту и докупить нужно, если уж работаете в местности без нормального Wi-Fi. Ну да ладно, это придирки.
Оба разъёма USB-C могут использоваться для зарядки от фирменного 65-ваттного зарядника, который компания считает своей гордостью из-за того, что он очень компактный и лёгкий, а значит с ним будет удобно в поездках. Всё это действительно так, но есть одна проблема: зарядник не заряжает ничего, кроме этого ноутбука. Я проверил на разных смартфонах, планшетах, наушниках — ноль реакции. То есть, в поездку вам всё равно придётся брать какие-то дополнительные зарядники, что как-то принижает радость от компактности ноутбучного.
Экран
У MegaBook K16S 16-дюймовый экран с матовым покрытием, разрешением 1920х1200 пикселей и максимальной частотой обновления 60 Гц. Плотность пикселей — 141 ppi, максимальная заявленная яркость составляет 320 кд/м2, а измеренная — 290 кд/м2 (хотя у нас колориметр немного занижает цифры, так что замерам производителя можно доверять), углы обзора близки к 180 градусам, но этим сейчас никого не удивишь. В общем, экран можно охарактеризовать как «на четвёрку с минусом» — и дело даже не в том, что здесь нет никаких 90 Гц или 120 Гц, никаких HDR.
Здесь и цветовой охват сам по себе невелик, как в дешёвых игровых ноутбуках, например. Если вы когда-нибудь видели их дисплеи, то понимаете, что это картина в стиле «вроде и ярко, и не то чтобы уровня ЭЛТ-телевизора картинка, а чёткая, и все цвета присутствуют, но что-то не так». А не так тут то, что дисплей... синюшный.
Д даже включение «ночного режима» не сильно исправляет ситуацию — получается либо неестественно-жёлтый, либо всё ещё слишком «синюшный» оттенок. В любом случае, я активировал «ночной режим», отрегулировал ползунок на свой вкус, и больше его не выключал — уж очень бьёт по глазам экран при стандартных настройках цветопередачи.
Конечно, в Windows всё это можно починить-перенастроить программно, при наличии колориметра. Но у кого он из вас есть?
|Модель ноутбука
|Tecno Megabook K16S
|*Максимальный уровень яркости (макс.) *
|290 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|800:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|70%
|DeltaE (меньше = лучше)
|2.0
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2.2
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|11000K
(На всякий случай ещё раз похвастаюсь, что обзоры ноутбуков я всегда пишу на самом обозреваемом ноутбуке, так что все упомянутые в статье нюансы и впечатления от личного использования — не пустой звук и не гадание на кофейной гуще).
Вот просто представьте себе, что такое 11000K цветовой температуры. Не можете? А я вам покажу~~, откуда на мои глаза готовилось нападение.~~
Матрица здесь — HKC3E8B (производитель — HKC), она же — P160NH41P R1. Матрица относительно дешёвая, подобную ставят в бюджетные ноутбуки Acer и Asus. Главное её достоинство — соотношение сторон 16:10, одинаково хорошее для видео и для работы.
Клавиатура и тачпад
Клавиатура Tecno MegaBook K16S мне в целом понравилась: достаточный размер клавиш, есть циферный блок, Ctrl в левом-нижнем углу, полноразмерные «стрелки», малый ход нажатия, но при этом чёткая мембрана. Претензий к клавиатуре тут только две: полное отсутствие подсветки и слишком узкая клавиша «~/Ё». И если ко второму ещё можно привыкнуть, то первое может быть реальной проблемой в темноте.
Что касается тачпада, то он достаточно большой и гладкий, палец по нему скользит легко, но при этом под углом и при определённом освещении на тачпаде видны какие-то косые линии в углу, будто треснуло стекло. Что это: брак конкретного экземпляра, особенность текстуры покрытия или ещё какой-то неведомый артефакт — я не знаю. Не мешает, не раздражает, но если замечаешь — как-то странно смотрится.
Производительность и автономность
Tecno MagicBook K16S комплектуется либо шестиядерным Ryzen 5 5500U, либо восьмиядерным Ryzen 7 5800U. У нас на тесте был восьмиядерный вариант.
Вообще, хороший процессор — во-первых, в отличие от Ryzen 5 5500U (который «не настоящий Ryzen 5000»), 5800U — настоящий Zen 3. То есть каждое из восьми ядер в нём и по сегодняшним меркам достаточно быстрое. Примерные аналоги от Intel — Intel Core i5 12450H и Intel Core i7-1165G7. Разве что, встроенная видеокарта (GPU) у AMD традиционно более производительная, но для современных игр её всё равно не хватит.
Другое дело, что в выборе между:
- Температура под 90 градусов, но производительность повыше.
и
- Температура 70-75 градусов при максимальной нагрузке, но процессор задушен с 27 до 15 Вт и работает на 20% медленнее, чем мог бы при снятых лимитах.
Tecno выбрали второй вариант. Нет, есть и третий путь — низкие температуры и 25-27 Вт TDP процессора. Но тогда пришлось бы городить под это почти игрового уровня систему охлаждения, а зачем она нужна в офисном ноутбуке? Даже задушенного 5800U под Chrome, Word/Excel/PowerPoint и Photoshop — с избытком а на игры и обработку видео даже разогнанного процессора будет мало.
Оперативной памяти здесь 16 Гбайт Foresee FD4AS3200CQGHC, DDR4 с её обычной ноутбучной частотой в 3200 МГц. Причём все 16 Гбайт установлены одной планкой, что не позволяет использовать память более эффективно, лишая нас прелестей двухканальности, зато второй слот доступен для апгрейда.
Но вообще приятно уже то, что ОЗУ можно модернизировать. Даже 64 ГБ можете впихнуть при желании, это вам не Huawei или Honor с распаянной оперативкой!
Установленный накопитель — Phison ESR01TBYLCU на 1 Тбайт (M.2, NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4). Учитывая цену и позиционирование ноутбука, накопитель нормальный для такой цены.
Вы, конечно, можете какой-нибудь Samsung PM9A1 (OEM-версия 980 Pro) на AliExpress заказать и станет ещё быстрее. Но не намного — во-первых, потому что процессор не поддерживает PCIe 4.0 и придётся довольствоваться пиковыми скоростями 3.0. Во-вторых, потому что разниц будет только при записи 40+ ГБ подряд на скорости свыше 500 МБ/с (там стандартному SSD без буфера поплохеет и скорость просядет, а Самсунг ещё повоюет).
Для сценариев «изредка установил приложение/игру, а потом их запускаю в основном» хватит и стандартного SSD.
Автономность великолепная
Тем более, с автономностью здесь полный порядок. При комфортной яркости (150 кд/м2) ноутбук продержался почти 12 часов в тесте PC Mark 10 — Modern Office (имитация офисной работы) и почти 13 часов в режиме просмотра видео.
С максимальной яркостью экрана эти показали уменьшились до 10 часов и 9,5 часов соответственно, но если что для работы на улице экран MegaBook K16S всё равно недостаточно яркий.
Конкуренты
|Tecno Megabook K16SDA
|Huawei MateBook D 16 2024 MCLF-X
|ASUS Vivobook 16X K3604ZA-MB159
|ОС
|Windows 11 Home, для одного языка
|нет
|нет
|Экран
|16'', 1920x1200 пикс., IPS, 60 Гц, матрица P160NH41P R1
|16'', 1920x1080 пикс., IPS, 60 Гц
|16'', 1920x1080 пикс., IPS, 60 Гц
|Процессор
|AMD Ryzen 7 5800U, 1,9-4,4 ГГц
|Intel Core i5-12450H, 8 ядер (4 производительных + 4 энергоэффективных)
|Intel Core i5-1235U, 10 ядер (2 производительных + 8 энергоэффективных)
|GPU
|AMD Radeon Graphics
|Intel UHD Graphics Xe G4, 48 исполнительных блоков
|Intel Iris XE Graphics G7? 80 исполнительных блоков
|ОЗУ
|16 Гбайт, DDR4, 3200 МГц, 1x Foresee FD4AS3200CQGHC, свободен второй слот SO-DIMM
|16 Гбайт, LPDDR4x, 4267 МГц, распаяна
|16 Гбайт, DDR5, 3200 МГц, 8 ГБ распаянной + 8 ГБ установлено в слоте SO-DIMM
|Накопитель
|1024 Гбайт
|1000 ГБ, 321JN1024GB-TX01, PCIe 4.0
|512 Гбайт
|Аккумулятор
|6060 мАч, 75 Вт*ч
|70 Вт*ч
|42 Вт*ч
|Габариты
|359,5х251,7х17,5 мм
|357х249х22 мм
|359х249х17,9 мм
|Масса
|1,75 кг
|1,72 кг
|1,72 кг
|Цена
|46 тысяч рублей
|56 тысяч рублей
|56 тысяч рублей
Huawei MateBook D 16 2024 MCLF-X
- Корпус по качеству чуть хуже (у Tecno и крышка металлическая, и основание, у Huawei основание пластиковое).
-Автономность сравнимая
-
Разъёмов меньше, никакого вам RJ-45
-
Wi-Fi быстрее (Wi-Fi 6 у Huawei, Wi-Fi 5 у Tecno, да и в целом быстродействие выше у Huawei), хотя на тарифах до 350 Мбит/с разницы особо не почувствуете.
-
Дисплей у Huawei чуть ярче и в нём чуть лучше цветопередача.
-
В Huawei есть подсветка клавиатуры (в Tecno нет).
-
В Tecno можно увеличить объём ОЗУ. В Huawei ОЗУ немного быстрее (в основном проявляется в играх), объём увеличить нельзя, 16 ГБ распаяны.
-
Только один слот под SSD и в Tecno, и в Huawei.
-
Производительность примерно одинаковая. Иногда Huawei на 5-7% быстрее, но чаще всего одно и то же.
В целом можно сказать, что в Huawei насколько дороже, настолько и доработаннее. Другой вопрос, доплачивать ли за это 10 тысяч рублей.
ASUS Vivobook 16X K3604ZA-MB159
Ноутбук в жанре «Если бы вы знали, насколько мне наплевать на ваши пожелания, вы бы расплакались».
-
Дисплей ещё хуже, чем у Tecno. Если у Tecno хотя бы баланс белого можно поправить и жить не тужить, то у Asus матрица с 45% охватом NTSC. То есть самый низкокачественный по цветопередаче IPS. Картинка будет, будто грязную дешёвую матовую плёнку на дисплей наклеили — блеклая, со странными оттенками цветов. Бывают Vivobook 16X и с OLED, вот там дисплеи шедевральные, но это не тот случай.
-
Нет кард-ридера, нет RJ-45 среди разъёмов.
-
512 ГБ по цене 1 ТБ у конкурентов (DNS и остальным стало дороговато тащить Асусы из Казахстана в РФ? Санкции начали работать?).
-
Крышка алюминиевая, корпус пластиковый, у Tecno корпус металлический.
-
Вместо двух слотов под ОЗУ с одной плашкой на 16 ГБ + одной свободной здесь 8 ГБ распаяно и 8 ГБ. С одной стороны, ОЗУ в двухканальном режиме, потому что два модуля в наличии — игры будут работать чуть быстрее, например, чем на одной плашке в Tecno. С другой — при апгрейде вы эту одиночную 8 ГБ плашку никому не продадите. И в любом случае получите ноутбук с «кривым» объёмом памяти в 24 или 40 ГБ.
-
В настолько же габаритном (ещё и наполовину пластиковом) и тяжёлом корпусе, как у Tecno, аккумулятор ёмкостью на 40% меньше! Процессор, правда, экономичнее, поэтому автономность будет не на 40, а на 30% хуже, но всё равно вдалеке от розетки этот ноутбук в новом состоянии будет держать заряд, как какой-нибудь старый ноутбук, у которого когда-то был большой аккумулятор, а потом поизносился.
Не очень понимаю, кто это покупает, но (по крайней мере, в российских магазинах) у Lenovo и Acer примерно такой же продуманности «шедевры» выходят. На фоне китайских производителей новой волны (Huawei, Honor, Tecno, Infinix, Maibenben, Machreator) бренды-старожилы предлагают ну совсем уж хлам по такой же цене.
Итого
При поиске прямых конкурентов выяснилось, что решение от Tecno — не то, что «в рынке», а очень даже выгодное. По сути, за 55 тысяч рублей мы получаем хороший процессор для офисного компьютера, ввесьма ёмкий аккумулятор, адекватные габариты для «честного» 16-дюймового экрана, да ещё и в цельнометаллическом корпусе (как у макбуков, да), большой и в меру шустрый накопитель, а из минусов — только медленная память, ну и немного синеватый экран, цветопередачу которого надо бы поправить колоритмированием (просите у ребят из 3DNews или iXBT выложить исправленный цветовой профиль дисплея под Windows, а то нам лень) или обновлением BIOS.
Всё остальное — на уровне, а на фоне близких по цене 16"-шек Asus так и вообще шедевр. Но на фоне Huawei уже всего лишь просто в рынке — даже при нынешней цене в 46 тысяч рублей можно добавить 10 тысяч рублей и получить ноутбук получше аккурат на такую же сумму.
Если Tecno будет держать цены на текущем уровне достаточно долго — будет ей успех. Потому что дешевле в лиге 16" обходятся только ноутбуки российских брендов, а они в основном гораздо более проблемные, чем даже Asus, Lenovo и Acer, которые торгуют (неофициально) совсем уж бестолковыми ноутами за 50-60 тысяч рублей в РФ.
- Полноценный металлический корпус по цене пластиковых с металлической крышкой у конкурентов
- Хорошая автономность
- Много разъёмов
- Можно увеличить объём ОЗУ
- Оперативная память будет работать в одноканальном режиме, пока не докупите второй 16 ГБ-модуль
- Нет подсветки клавиатуры
- Дисплей с синеватой цветопередачей (нужно калибровать или ждать обновлений BIOS/UEFI с исправлением)