Вы будете смеяться, но 16" Asus за эти деньги хуже. Обзор Tecno MegaBook K16SDA

Оба разъёма USB-C могут использоваться для зарядки от фирменного 65-ваттного зарядника, который компания считает своей гордостью из-за того, что он очень компактный и лёгкий, а значит с ним будет удобно в поездках. Всё это действительно так, но есть одна проблема: зарядник не заряжает ничего, кроме этого ноутбука. Я проверил на разных смартфонах, планшетах, наушниках — ноль реакции. То есть, в поездку вам всё равно придётся брать какие-то дополнительные зарядники, что как-то принижает радость от компактности ноутбучного.

Экран

У MegaBook K16S 16-дюймовый экран с матовым покрытием, разрешением 1920х1200 пикселей и максимальной частотой обновления 60 Гц. Плотность пикселей — 141 ppi, максимальная заявленная яркость составляет 320 кд/м2, а измеренная — 290 кд/м2 (хотя у нас колориметр немного занижает цифры, так что замерам производителя можно доверять), углы обзора близки к 180 градусам, но этим сейчас никого не удивишь. В общем, экран можно охарактеризовать как «на четвёрку с минусом» — и дело даже не в том, что здесь нет никаких 90 Гц или 120 Гц, никаких HDR.

Здесь и цветовой охват сам по себе невелик, как в дешёвых игровых ноутбуках, например. Если вы когда-нибудь видели их дисплеи, то понимаете, что это картина в стиле «вроде и ярко, и не то чтобы уровня ЭЛТ-телевизора картинка, а чёткая, и все цвета присутствуют, но что-то не так». А не так тут то, что дисплей... синюшный.