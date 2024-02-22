Ноутбук-мечта: восьмиядерный Ryzen 7, большущий аккумулятор, и не тяжёлый

Ноутбук-мечта: восьмиядерный Ryzen 7, большущий аккумулятор, и не тяжёлыйTecno Megabook T1 (2024)
|TECNO MEGABOOK T1
|Экран
|15.6", IPS, 1920x1080, 60 Гц
|Процессор
|AMD Ryzen 7 5800U
|Встроенная графика
|AMD Radeon RX Vega 8
|Оперативная память
|16 Гб, LPDDR4, 4.2 ГГц, распаянная на системной плате
|Накопитель
|SSD Foresee XP1000F512G 512 Гб, PCIe 3.0
|Операционная система
|Windows 11 Home
|Сеть
|Intel Wi-Fi 6E AX210, 2.4/5 ГГц, 802.11b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
|Аккумулятор
|встроенный несъёмный, 70 Вт*ч, 4330 мАч
|Габариты
|358.2х236х15 мм
|Масса
|1.48 кг
|Цена
|от 61 000 рублей
Внешний вид
Tecno Megabook T1 на базе AMD представлен в двух «классических» по нынешним меркам расцветках, которую принимающие вещества маркетологи назвали «космический серый» и «галактический серебристый». На самом деле это темно-серая и светло-серая окраски соответственно. Но выглядит ноут минималистично и дорого, а ещё интересно, что альтернативная линейка на процессорах Intel отличается внешне от модификаций на AMD и, по моим ощущениям, скорее подходит гикам, а не офисному планктону из Москвы-сити с успешным успехом за спиной. Тут даже тест на Макбук путём поднятия крышки одной рукой проходится на ура, а Текно хвастают об этом в каждом первом промо материале. И не зря, это всё-таки показатель качественных петель, мы такое любим!
Да и к качеству сборки я могу придраться разве что к мелочам. Например, конкретно на моём экземпляре «короб» шарнира задней крышки почему-то идёт волнами. А вот в отзывах на маркетплейсах кто-то жаловался на хлипкость и «фольгучесть» конструкции, но как бы я ни крутил ноутбук в руках и не давил на него силой, ничего близко похожего я так и не нашел. Более того, корпус ноута выполнен целиком из алюминия в любых вариантах окраски. А такой материал, знаете ли, до сих пор не у каждого конкурента есть — и если у Lenovo ThinkPad X13 пластик вписывается в идеологию ноутбука, то имитирующие алюминий пластиковые Asus Vivobook, Maibenben среднего уровня или «немного металлические, но в основном пластиковые» HP Pavilion выглядят явно хуже за эти же деньги.
На правой грани крышке аккуратно вписали название линейки Текнобуков: оно не бросается в глаза и не притягивает лишнего внимания. Я такие штуки не очень люблю, но здесь это не бесит. По сравнению с прошлогодней моделью и всё той же альтернативной линейкой на процессорах от Intel с огромной надписью MEGABOOK на половину задней крышки это явно прогресс с точки зрения скромности в дизайне.
Различных разъёмов и отверстий в ноуте тоже с запасом. С левой стороны есть замок безопасности «Kensington lock» (это чтобы в магазинах или на рабочих местах прикреплять ноутбук, чтобы его не стырили), который в последнее время встречается крайне редко в даже в офисных моделях. Рядом с ним разместились два порта USB Type-C 3.2 Gen2 с поддержкой Power Delivery и Display Port, USB Type-A 3.1 и HDMI видеовыход с поддержкой 4К и индикатор зарядки.
И да, раз уж я упомянул здесь Power Delivery, то будет подлостью не сказать про отсутствие классического «ноутбучного» адаптера питания. Заряжается Megabook T1 через компактный комплектный зарядник на 70 Вт, прямо как любой современный смартфон, планшет и т.д. Время зарядки для не маленького 15.6-дюймового ноутбука тоже более чем сносное — от нуля до «сотки» чуть больше двух часов.
Справа же можно найти слот для карты памяти microSD, два классических разъёма USB Type-A 3.0, миниджек 3.5 мм для подключения наушников и микрофона и... внезапно, отверстие для кнопки сброса (Reset) прямо как на ноутбуках пятнадцатилетней давности. Во-первых, оно нынче встречается крайне редко и как явление, судя по всему, уже отправлено всеми крупными производителями на свалку истории. А во-вторых, это все ещё один из самых удобных способов привести в чувство зависшую технику, который срабатывает в 99,9% процентов случаев. За сохранение этой функции уважуха!
Клавиатура и тачпад
Что касается клавиатуры, то тут я пытаюсь усидеть на двух стульях и не соврать вам. С одной стороны здесь есть Numpad-блок, никаких странных компромиссных решений с обрезанным Backspace, нет позорных клавиш слэш (косых черт) размером 1/2 от обычной квадратной клавиши, по которым фиг попадёшь без трехнедельной подготовки — всё полноразмерное. А вот с другой стороны немного «пустоватый» ход клавиш и шум от них немного погружают вас в роль машинистки на телеграфной станции.
Если вы хотели втихаря сидеть в офисе на работе, попивать смузи и сражаться в интернет-баталиях, то не получится. Привычный клавиатурный «гул» у Текнобука слышен очень хорошо. А вот четырёхуровневая (!) подсветка клавиш приятно удивила, поскольку можно настроить её так, чтобы она не слепила глаза в темноте через классические для ноутбуков на Винде щели между кнопками и корпусом.
Да, модный нынче сканер отпечатка пальца тут тоже есть. Большой плюс — за наличие, а вот лично для меня минус — за расположение вне самой клавиатуры. Но это такой минус «с натяжкой», поскольку он только мои представления о прекрасном портит, а кому-то наоборот удобнее, когда сканер не мешается среди функциональных клавиш.
Тачпад — уверенный среднячок от мира Виндоус-устройств. Он не скрипит, не люфтит, не воспринимается как барабан из-за пустоты под ним (и такое бывает). Вам не придётся долго адаптироваться к нему после условного Макбука с их околоидеальным стеклянными тачпадами и уж тем более не придётся покупать мышку, потому что для выполнения самых простых действий вам нужно давить на него до покраснения пальцев и прогибов корпуса.
Экран
В Мегабуке установлен матовый FHD IPS-дисплей диагональю 15.6 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей. Да это вам не OLED какой-нибудь, при этом неплохая контрастность и практически идеальный охват sRGB на фоне конкурентов выглядит недурно. Из неприятного — большое значение deltaE и «холодная» цветовая температура в 8000К. По последнему пункту я бы даже предпочел порыться в настройках изображения, чтобы сменить синеватый оттенок белого цвета на нейтральный.
Tecno обещает владельцам ноутбуков пиковую яркость в 350 кд/м2, но во время тестов намерить у нас получилось только 285 нит. Возможно, здесь наш старый колориметр уже хандрит и занижает показатели, а может быть и пиарщики в каких-нибудь экзотических идеальных условиях (в HDR-режиме, при определённом типе контента) таки добрались до озвученной цифры и теперь лепят её на каждую вторую рекламную картинку с ноутом. В любом случае при наличии адекватного освещения или окна в комнате вам максимального уровня яркости хватит за глаза, может быть даже придётся немного уменьшить его, а вот под прямыми солнечными лучами яркости будет... в целом хватать, но впритык, придётся гонять ноутбук на 100% яркости, не менее.
|Характеристики
|Максимальный уровень яркости
|285 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1200:1
|Цветовой охват sRGB (90-100% идеал)
|105%
|DeltaE (меньше = лучше)
|13.7
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|8000К
Но в целом тут без криминала, вполне себе средний дисплей с показателями «около нормы».
Производительность и автономность
За производительность в Megabook T1 отвечает AMD Ryzen 7 5800U — «мобильный» процессор для таких вот тонких и легких ноутбуков. Вам о нём нужно знать то, что у него 8 ядер и это настоящий Ryzen 5000 серии (Zen 3).
Потому что с кидаловом AMD своих покупателей при взгляде на процессоры Ryzen 5000 вы не можете быть уверены, что это 5000 поколение, а не переименованное старьё (а уж сколько жульничества у AMD и Intel развелось в процессорах Ryzen 7000 и Intel Core Ultra...). Вот вам видео, если хотите разобраться в обмане в полном объёме:
А мы пока остановимся на Райзенах 5000 и том, какие из них настоящие, а какие — переименованное жрущее и, зачастую, гораздо более медленное старьё:
|Процессоры AMD Ryzen 5000-й серии, U-версии
|Новый или старый переименованный
|Что это за CPU на самом деле
|Ryzen 7 Pro 5875U
|Новый (Zen 3)
|-
|Ryzen 7 5825U
|Новый (Zen 3)
|-
|Ryzen 7 5800U
|Новый (Zen 3)
|-
|Ryzen 7 5700U
|Старый (Zen 2)
|Ryzen 7 4800U
|Ryzen 5 5625U
|Новый (Zen 3)
|-
|Ryzen 5 5600U
|Новый (Zen 3)
|-
|Ryzen 5 5560U
|Новый (Zen 3)
|-
|Ryzen 5 5500U
|Старый (Zen 2)
|Ryzen 5 4500U
|Ryzen 3 5400U
|Новый (Zen 3)
|-
|Ryzen 3 5300U
|Старый (Zen 2)
|Ryzen 3 4300U
Короче, вы думаете, что между Ryzen 7 5700U и 5800U разница — какие-то там жалкие 100 мегагерц туда, 100 сюда, а на самом деле это процессоры двух разных поколений. И хорошо, что Tecno не занимается жульничеством вместе с маркетологами AMD, а в ноутбуке действительно современный процессор.
Но что вообще можно за ноутом делать и такой ли он МЕГАбук на самом деле?
Ну... по своей сути это эквивалент процессоров Intel Core i7-1260P или, что ещё интереснее, равный по мощности игровому Ryzen 5 5600H (шестиядерному, но с мощными игровыми ядрами), только при этом гораздо более экономично расходующий заряд. Или, если вам удобно мерить игровыми Интелами, это что-то среднее по быстродействию между Core i5-12450H и Core i5-12500H, ближе к первому. И быстрее настольного Core i9-9700K, хе-хе.
Короче говоря, для конвертирования видео, запуска нейросетей (Topaz AI и подобных) мощности маловато, будет конвертироваться медленно. Для того, чтобы фотошопить картинки, ковырять Word, Excel, Chrome, торренты (осуждаем) и т.д. — мощности с избытком.
Для игр? Ну, смотрите сами:
© Сравнение быстродействия графики AMD Ryzen 5000 с Intel Core i5 11 поколения. В 1280x720 пойдут многие игры, в 1920x1080 — не только лишь все, мало какие пойдут хотя бы по 30 кадрах в секунду
В общем, Assassin's Creed Mirage, EA Sports WRC, Call of Duty MW 3 2023, Starfield, Baldurs Gate 3, Diablo 3, The Last of Us, Atomic Heart, Hogwarts Legacy, Dead Space 2023, ремастер Ведьмака 3, NFS Unbound и Cyberpunk 2077 не потянет.
А вот Counter-Strike 2, Far Cry 6, FIFA 22, Resident Evil Village, Doom Eternal, Red Dead Redemption 2, Far Cry 5, Fortnite, Dota 2, GTA 5, Forza Horizon 5 погонять сможете, если в некоторых из этих игр выкрутите разрешение в 1280x720, а графику на минимальную детализацию.
Короче, это ни разу не игровой ноутбук, поэтому и так сойдёт, просто отдавайте себе отчёт, что «хоть какой-то игровой» компьютер начинается по меньшей мере с RTX 3050 и это добро стоит 82-85 тысяч рублей сейчас при гораздо более толстом и тяжёлом корпусе. А Megabook T1 сделан для того, чтобы быть в меру тонким-лёгким, быстро перемещаться в интернете, текстах, таблицах, фильмах-музыке и при этом не очень быстро разряжаться.
Кстати, автономность и вправду очень хороша. Мы тестировали ноутбук на максимальной яркости в районе 300 кд/м2 и время работы от батарейки практически сравнялось с другими недавними моделями, которые были у нас на обзоре, но во время тестов яркость у них была существенно ниже.
Без подключения к сети получится почти два с половиной часа играть в игры, но так кто-то делает вообще в реальной жизни? Любые Windows-ноутбуки при работе от аккумулятора снижают производительность графики.
В различных офисных штуках можно сидеть 9 часов 24 минуты, а смотреть видео ровно на час больше. Таким образом, в идеальных условиях с высокой яркостью вы отработаете стандартную восьмичасовую рабочую смену и ещё на дорогу домой батарейки останется.
Но давайте не будем теоретизировать: проще просто обозначить, что Megabook T1 можно брать на ту же учёбу в универе без зарядника и вам не придётся подзаряжать его после каждой пары. А если вдруг он разрядился, то просто вставить какой-нибудь универсальный GaN-зарядник 65 Вт (они размером с телефонные адаптеры нынче) и быстро подзарядить ноут. Либо вставить 30 Вт 10000 мАч USB-PD павербанк (Baseus и подобные) — и этого хватит, чтобы ноутбук медленно, но зарядился.
Эх, в мои ещё недавние студенческие годы без зарядника с ноутбуком в учебный день могли приезжать только владельцы дорогущих Apple MacBook, остальным приходилось страдать. А теперь жить становится веселее!
Конкуренты
То ли Tecno демпингуют, то ли цена на Megabook T1 2024 скоро повысится, то ли конкуренты обнаглели, но... не получается полностью равноправного конкурента подобрать в официальной рознице за 62 тысячи рублей (столько Текно стоит на момент публикации). Потому что:
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Есть Huawei MateBook D 15 на Core i5-1155G7 за 65 тысяч. Ну, по корпусу и разъёмам он примерно такой же, по яркости экрана чуть хуже, по цветопередаче хуже, по контрастности лучше. А главное — он медленнее на 30% и намного быстрее разряжается (у Tecno аккумулятор ёмкостью 70 Втч, у Huawei — 42 Втч. Почувствуйте, нафиг, разницу.
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Есть Asus Vivobook Go 15 OLED. Пластиковый, но практичный. Оперативка распаяна, зато дисплей — кайф просто. Яркий, красочный, экономичный. Даже с 50 Вт*ч, если у вас в Windows тёмная тема, проработает не меньше, чем Tecno MegaBook T1. Отчасти потому, что процессор не восьмиядерный, как у Tecno, а четырёхъядерный — Ryzen 5 7520U. И это, нахрен, ужасно, вот почему:
Перевожу на русский язык:
- Если вы видите Ryzen 7000 серии с окончанием индекса на 20, это переименованный Ryzen 4000
- Если вы видите Ryzen 7000 с окончанием индекса на 30, это переименованный Ryzen 5000
- Если на 45, это переименованный Ryzen 6000
- И только если индекс заканчивается на 40 или 45, это настоящий Ryzen 7000.
И вот в этом Асусе отличный дисплей, но процессор не 8-ядерный, а 4-ядерный. Причём это четыре ядра из Ryzen 3 4300U. Производительность просто хлам, на 40% медленнее, чем Tecno Megabook T1 на Ryzen 7 5800U.
В общем, медленный ноутбук (не совсем ужас, но на тоненького, всерьёз за ним не поработаешь) с отличным экраном и средней автономности в дешёвом корпусе.
- Honor MagicBook 15 — хороший по корпусу и материалам, но медленнее (не намного, процентов на 12) и, что важнее, разряжается быстрее, потому что 56 Втч против 70 Втч у Tecno, а процессор — переименованный Ryzen 5 4800U.
Блин, и так далее... равных по производительности + автономности ноутбуков в металлическом корпусе в пределах 70 тысяч рублей нет вообще и вы либо поступаетесь производительностью и автономностью ради более качественного дисплея (как у Asus Vivobook Go 15 OLED), либо берёте что-то мощное, но...
Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 8
Например, Lenovo за чуть меньшие деньги (53 тысячи рублей на Я.Маркете) предлагает IdeaPad Slim 3 Gen 8.
Я ещё понимаю, за что люди покупают Асусы Vivobook, которые тысячами экземпляров везут в Россию из других стран Евразийского союза — ноуты пластмассовые, но мощные, долго работают от аккумулятора, с хорошим экраном, цена адекватная, пластик куда ни шло по качеству. Клавиатура, тачпад и звук так себе, но всё остальное на уровне.
Я понимаю тех, кто берёт маломощные, но качественные по корпусу, звуку, вайфаю Huawei MateBook D 15. Одобряю тех, кто покупает маркие, скользкие и угрюмые по корпусу (хоть и иногда металлические, но в основном пластиковые), но мощнейшие по своей цене MSI Modern 15. Вполне осознаю логику тех, кто покупает Maibenben M и P-серий с не очень ярким и не эталонным по цветопередаче экраном, зато низкой ценой, мощным процессором и возможность расширять оперативную память и SSD до бесконечности.
Но вот тех, кто до сих пор идёт на поклон к Lenovo, которые яростно противятся параллельному импорту, не понимаю. Дело не в политике, а в том, что ноуты Lenovo действительно тащат через границу против согласия китайцев из штаб-квартиры компании, а не с молчаливого согласия, как у остальных. Поэтому ноутбуки дорогие и своих денег не стоят.
Вот есть IdeaPad Slim 3 Gen 8. Казалось бы, в этом Леново по сходной цене установлен мощный игровой процессор Core i5-12450H. Да? Нет! Он всего лишь на 2% быстрее, чем Ryzen 7 5800U из Tecno Megabook T1.
При этом корпус — паршивейший по качеству пластик, как на коробочках с ежевикой и клубникой в супермаркетах. То есть скользкий, прогибается под руками и в области клавиатуры, и на крышке, когда вы закрываете ноутбук.
Петли тугие, одной рукой крышку не откроешь — основание подпрыгивает вслед за ней. Разъёмов USB при 16" диагонали даже меньше (!), чем у 15.6" конкурента от Tecno.
Дисплей лучше по яркости, но немного хуже по контрастности и совсем паршивый по цветопередаче (50% sRGB). Причём это никак не перенастроить, просто матрица дешёвая BOE0B76 и нормальные цвета, а не тусклые и грязноватые, из неё не выжать.
Главное разочарование — вроде бы, если уж пластмассовый дешёвый корпус, то может там можно всё апгрейдить, от оперативной памяти до какого-то количества SSD? Можно, но никакой компенсации широтой апгрейда за дешевизну корпуса (как у Asus Vivobook, где съёмная пригодная для модернизации оперативка и по два слота SSD иногда) тут нет. ОЗУ распаяна, слот M.2 один-единственный. Ну, в общем, как и у Tecno, у которого корпус металлический, а не пластиковый, при этом легче и тоньше.
Нужно быть сектантом, чтобы такое покупать. Даже сектанты Apple могут предъявить, что у них MacBook'и на ARM-процессорах зато работают очень долго. Или что у них какие-нибудь там mini-LED дисплеи (как OLED, только лучше). А тут... не советую.
Asus VivoBook 15 X1502ZA
Адекватный вариант за 65 тысяч рублей против 62 тысяч рублей у Tecno. Офигенно быстрый (+60% производительности в сравнении с Tecno), оперативную память можно увеличивать (!) со стандартных и без того солидных 16 ГБ, а вот слот M.2 один-единственный.
Минусы? Дисплей менее яркий (процентов на 15-20, на улице за таким работать крайне плохо), аккумулятор 42 Вт*ч и при таком жрущем процессоре + IPS-дисплее это уже беда. То есть вам буквально придётся включать энергосберегающий режим в Windows, энергосберегающий режим в Chrome и следить за тем, чтобы ни Photoshop, ни что-то ещё прожорливое (Outlook, например) во время работы аккумулятора не включалось.
Иначе, если ноут начнёт шуршать всеми 12 ядрами, вы офигеете от того, как быстро падают цифры заряда аккумулятора.
И всё же это хороший ноутбук для домашнего использования. Просто дольше пяти часов не проработает, а под нагрузкой выжрет аккумулятор за 1 ч 30 минут, максимум 2 ч.
Выводы
Поначалу я писал этот текст без энтузиазма: ну, ноутбук как ноутбук. Ну металлический, ну восьмиядерный — чего в этом необычного в 2024 г.? А конкуренты небось такие же по мощности есть, да ещё и практичнее по апгрейду SSD и оперативки, а у кого-то и OLED за такие же деньги...
И знаете, что? Да, у кого-то OLED за такие же деньги. Но процессор радикально, прям очень-очень медленнее и при этом прожорливый.
У кого-то мощный процессор, но маленький аккумулятор (потому что много места съела система охлаждения мощного процессора) и автономность швах, а вентиляторы постоянно шумно маслают.
Да, восьмиядерный Ryzen 7 5800U тоже в нагрузке кушает хорошо, хоть и меньше интелов i5-12450H и i5-12500H. Но у Tecno есть аккумулятор рекордной ёмкостью 70 Втч, а у конкурентов по 42-45 Втч. И физику не обманешь — там, где процессоры такой же мощности при меньшем аккумуляторе, ноуты держат заряж хуже.
В каких-то ноутбуках ещё и корпус из переплавленных пластиковых стаканчиков сделан.
А кто-то металлический, с таким же по качеству экраном, но медленнее и разряжается быстрее. Чтобы собрать всё хотя бы такое же, как у Tecno — не получается.
Помню, в 2022 году вышел Tecno Megabook T1 первого поколения, с Intel Core i5-1035G7 (10 поколения). Вы, небось, не отличаете i5-1035G7 от i5-1135G7, но между 10 и 11 поколением Интелов пропасть по производительностью. И этот MegaBook был со всё тем же огромным аккумулятором 70 Вт*ч. Очень долгоиграющим (12-13 часов работы от аккумулятора)... тормозом.
В 2024 году по мощности процессора это сейчас (на февраль-март 2024 г.) лучший ноутбук в диапазоне от 50 до 70 тысяч рублей в оф.рознице на данный момент. И хоть автономность съехала с 13 до 10 часов работы, это всё равно офигенный результат, до которого конкуренты не дотягиваются. При этом дисплей, хоть и сдвинут в «неоновый-киберпанковый» оттенок белого с небольшой синевой, можно перенастроить в Windows запросто. А по яркости, контрастности и цветовому охвату он уже сейчас толковый.
Корпус тоже качественный, металл, все дела.
Повторюсь: нет других 15.6" - 16" ноутбуков в диапазоне до 70 тысяч рублей, которые были бы такими же по производительности, с таким же качеством дисплея и в металлическом корпусе. Я уж не требую автономности, даже без неё подобрать что-то равное не получается.
И меня терзают смутные сомнения, что цена в 62 тысячи рублей продержится такой же привлекательной долго — скорей всего китайцы хитрят и потом перепишут ценник. Но здесь и сейчас — офигенно. Впечатления от нафаршированности — как от смартфонов Xiaomi Redmi Note 3 Pro на фоне убогих Samsung Galaxy J5, LG K8 и Sony Xperia E5 в старые добрые времена.
- Качественный корпус с хорошими петлями экрана
- Яркий дисплей с хорошей цветопередачей
- Хорошая автономность
- Много разъёмов
- Быстрый Wi-Fi 6E
- Самый мощный среди ноутбуков по такой цене
- Дешёвенькая шумная клавиатура
- Белый цвет в дисплее чуть отдаёт синевой, надо перенастраивать в Windows
- Рамки вокруг дисплея большеваты в сравнении со многими конкурентами
- SSD PCIe 3.0 вместо актуального 4.0