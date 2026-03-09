Tecno MegaBook T14RA Air — легкий ноутбук для учёбы и работы

Внешний вид

Можно сказать, что этот девайс — олицетворение минимализма. Корпус у него целиком алюминиевый, матовый с легкой текстурой, которая маскирует отпечатки. Серый цвет под кодовым названием «Space Grey» (где-то мы уже такое видели, да?) выглядит солидно, без дешевой глянцевой «мишуры».

Толщина ноутбука 15,9 мм, в реальности он уж очень приятно ощущается. Крышка не прогибается, как в пластиковых офисных ноутах, а снизу прорезаны стильные вентиляционные решетки. Петли экрана открываются до 140 градусов, поэтому этого должно хватить для работы даже в самых экстремальных условиях вроде ступеней на улице или узкого кресла самолёта.