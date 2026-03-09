Tecno MegaBook T14RA Air — легкий ноутбук для учёбы и работы
Внешний вид
Можно сказать, что этот девайс — олицетворение минимализма. Корпус у него целиком алюминиевый, матовый с легкой текстурой, которая маскирует отпечатки. Серый цвет под кодовым названием «Space Grey» (где-то мы уже такое видели, да?) выглядит солидно, без дешевой глянцевой «мишуры».
Толщина ноутбука 15,9 мм, в реальности он уж очень приятно ощущается. Крышка не прогибается, как в пластиковых офисных ноутах, а снизу прорезаны стильные вентиляционные решетки. Петли экрана открываются до 140 градусов, поэтому этого должно хватить для работы даже в самых экстремальных условиях вроде ступеней на улице или узкого кресла самолёта.
На правой грани расположен аудиоразъём 3,5 мм для наушников и гарнитуры вместе с портом USB Type-A 3.2. Больше ничего интересного.
Слева тут портов не то, чтобы тоже много. В первую очередь конечно из-за толщины и легкости девайса. Два разъёма USB Type-C (один с 10 Гбит/с и поддержкой Power Delivery для зарядки) и HDMI 1,4 для вывода изображения. Всё!
Мне всегда нравилось, что Tecno довольно быстро поняли, что не надо быть истинно китайским производителем устройств и экономить на нормальном проводе зарядки. Тут вам никаких устаревших «ноутбучных» адаптеров, которые в случае поломки не найти в обычном магазине электроники. Всё по современному — зарядка только по USB Type-C, а в комплекте с ноутбуком идёт компактный блок питания на 65 Вт.
Претензий к тачпаду и клавиатуре у меня тоже нет. Да, это вам не макбуковский тачпад из стекла, где от каждого нажатия прям кайфуешь (Apple в этом всё еще профи), но в Tecno MegaBook T14RA всё ещё уровень очень хорошего Windows-ноутбука. Вам не нужно со всей силы давить на пальцы, чтобы выделить текст или не придётся сидеть под звуки бесконечного громкого треска в тихой библиотеке. Тачпадом и клавиатурой у девайса реально приятно пользоваться, просидеть рабочий день можно без каких-либо проблем.
Раз уж заговорили про Macbook, то знаменитный тест на открытие крышки одного рукой T14RA Air тоже проходит!
Из забавного можно отметить вес ровно 999 граммов. В остальном же докопаться сложно: сборка на уровне, зазоры минимальные, ничего не скрипит не люфтит.
Порадовала шторка на веб-камере (она тут на 2 мегапикселя, для созвонов хватит). Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания — биометрия работает шустро, во время тестирования особо жаловаться не приходилось.
Дисплей
Экран в Tecno T14RA Air 14-дюймовый IPS (разрешение 1920х1200 пикселей) с соотношением 16:10. Мне такое соотношение нравится, потому что ноут глобально места больше не занимает, а вот а отличие от стандартного 16:9 появляется больше пространства для кода или таблиц.
|Tecno MegaBook T14RA Air
|Максимальный уровень яркости
|263 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1300:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|~90%
|DeltaE (меньше = лучше)
|5.9
|Цветовая температура (идеальная = 6500К)
|7800К
Яркость уровня «ну такое» в сравнении с сочными OLED-дисплеями, мы намерили около 260 нит. Наш колориметр обычно занижает показатели, но в комнате или офисе с неярким светом вам будет вполне комфортно. А вот на улице под прямым солнцем разобраться в строках кода или правках текста будет тяжеловато, плюс немного бликует матовое покрытие.
По цветопередаче тоже хорошие новости – охват sRGB примерно 90% sRGB. Для не профессионального веб-дизайна или фото в Lightroom на любительском уровне сойдёт более чем. В общем, для работы с таблицами или рубилова в стратегию вполне себе хватит. Кстати, а что там по мощности?
Производительность и автономность
Сердце девайса — Intel Core i5-1334U. Это мобильный процессор среднего уровня от Intel, выпущенный в начале 2023 года на архитектуре Raptor Lake-U, предназначенный для тонких и легких ноутбуков с низким энергопотреблением. Он оснащен 10 ядрами (2 производительных P-ядра и 8 эффективных E-ядер), 12 потоками, кэшем L3 в 12 МБ и техпроцессом в 10 нм. Базовый TDP составляет 15 Вт (с турбо до 40 Вт), чего хватает для баланса между автономностью и работой не на уровне калькулятора.
В бенчмарках Intel i5-1334U показывает хорошие результаты в офисных приложениях, многозадачности и легком творчестве. MegaBook T14RA Air с запасом хватит на сёрфинг в интернете среди множества вкладок, созвонов в Телемосте/Teams, работы с макросами в Excel без лагов. В тестах производительности Cinebench R24 набирает около 100 баллов в одноядерном тесте и 435 баллов в мультиядерном.
А вот прям чтобы поиграть в ААА+ тайтлы на хороших настройках и без лагов, то на ультрабуке это сделать всё ещё нельзя. Внутри установлена интегрированная графика Intel Iris Xe, чего хватит запуска на минимальных настройках при 60 кадрах в секунду шутеров вроде CS2 и всяких нетребовательных онлайн-игрушек вроде танков или Доты.
Оперативки внутри аж 16 гигов (LPDDR5X-5200), распаяна на материнской плате и не апгрейдится.
За хранение файлов отвечает SSD на 512 ГБ (PCIe 4.0 NVMe). Последовательная запись около 3000 МБ/с, а вот скорость чтение уж очень приятно удивила — больше 5000 МБ/с. Боюсь ошибиться, но среди ноутбуков в ценовом диапазоне 50-60 тысяч рублей, Tecno MegaBook T14RA Air занимает лидирующие позиции среди наших обзоров.
Батарея у ноутбука литий-полимерная, встроенная, ёмкостью 4830 мАч (55 Вт*ч). Производитель заявляет 12 часов автономности, но во время наших замеров при яркости в 200 кд/м2 удалось 7,5 часов смотреть фильмы и видео, около 7 часов работать в офисных программах почти 4 часа играть в игры от заряда аккумулятора.
В режиме офисного коня Tecno T14RA Air хватит без подзарядки от утра до вечера до вечера, с запасом на кофе-брейк. Если же ноутбук сел то быстрая зарядка спасает: забыл — воткнул на 15 минут, и дополнительные два часа работы уже на месте. Но, конечно, на фоне более современных «мобильных» чипов с увеличенной автономностью Intel 13-го поколения выглядит не самым перспективным вариантом в 2026 году.
Конкуренты
Рынок 14-дюймовых ноутбуков за 60 тысяч рублей в России сейчас — это поле битвы между компромиссами: либо мощь с жирным корпусом и околоигровой формфактор, либо легкость с урезанным железом.
Huawei MateBook D 14 MDG-X
Huawei MateBook D 14 MDG-X прошлогодняя модель от знакомого всем бренда с Intel Core i5-13420H (8 ядер, до 4,6 ГГц, TDP 45 Вт) на борту. ОЗУ 16 ГБ LPDDR4x, накопитель 512 ГБ SSD, 14-дюймовый IPS-дисплей с таким же разрешением в 1920x1200 пикселей и примерно такой же яркостью. Заметное отличие — вес в 1,4 кг, при этом цена в DNS прямо сейчас составляет около 69 тысяч рублей.
Из преимуществ можно отметить более производительный процессор, который будет мощнее примерно на 30%. На таком девайсе уже можно подгружать профессиональную обработку в Photoshop, монтаж видео, рендеринг в Blender 3D и всякие другие «взрослые» рабочие задачи.. А вот что касается графики, то встроенная в Huawei Intel UHD Graphics уступает уступает Intel Iris Xe в Tecno.
Получается, что процессорное преимущество i5-13420H ощущается только в сильно CPU-зависимых сценариях (стратегии на очень больших картах, симуляторы с кучей расчётов), но там обе графики всё равно станут узким местом раньше, чем проц. На практике это выглядит так: условные Dota 2, CS2, Fortnite на Tecno идут в районе 40–60 кадров в секунду на низко‑средних, а на UHD того же класса придётся ещё сильнее снижать пресет и разрешение, чтобы получить те же 30+ FPS.
ASUS Vivobook S 16 M3607HA-SH121
Ладно, а если мобильность вам ни к чему? Хотите себе дома поставить ноут, не быть ограниченным в задачах, а в случае необходимости так уж и быть донесёте его до машины у подъезда и закинете на заднее сиденье. Можно посмотреть на ASUS Vivobook S 16 M3607HA-SH121 — это большой (в сравнении с 14") 16-дюймовый ноутбук на базе AMD Ryzen 5 220 (6 ядер/12 потоков, базовая частота 3,2 ГГц с турбо до 4,9 ГГц, TDP ~28–54 Вт), 16 ГБ DDR5 (при этом есть слот для апгрейда до 32 ГБ), 512 ГБ NVMe SSD PCIe 4.0. Помимо потенциального улучшения железа тут уже есть более крутой OLED-экран разрешением 1920x1200 пикселей.
Чип Ryzen 5 220 мощнее i5-1334U примерно на 40%. Asus точно будет быстрее в видеоэкспорте и ИИ, а графика Radeon 880M в 2-3 раза производительнее Iris Xe. Можно будет «выжать» честные 60+ FPS в 1080p в средних играх не самой первой свежести. Старые ААА+ тайтлы вроде Киберпанка смогут запуститься при 30-40 кадрах в секунду на минимальных настройках.
Но учтите, что Asus Vivobook S 16 значительно крупнее и тяжелее — менее портативен для поездок. Цена в DNS в районе 68 тысяч рублей, что выше Tecno на выше на 6–7 тысяч при похожем объёме памяти/накопителя (много ли людей вообще апгрейдят свои ноуты?). А самое главное — ASUS давно уже ушёл с нашего рынка. В случае поломок либо в DNS, либо к частному мастеру, в то время как у Tecno официальная техподдержка на русском языке и представительство в России.
Выводы
Tecno MegaBook T14RA Air вписывается в нишу «почти премиум за средние деньги»: процессор Intel Core i5-1334U, 16 ГБ LPDDR5X на 5200 МГц, 512 ГБ SSD — это уровень, который раньше светил только в моделях от того же Honor или Lenovo за 80+ тысяч рублей. Но учтите, то девайс точно не для геймеров, не для видеоредакторов, а для тех, кто таскает машину в рюкзаке: кодеры на Python, менеджеры с Excel, фрилансеры в кофе.
Из плюсов точно можно отметить вес до килограмма, качество сборки, ощущения при работе с тачпадом и клавиатурой. Можно прикопаться к не самому яркому IPS-дисплею, но его хватит с головой для офисной работы. В идеале, хотелось бы видеть тут OLED-матрицу. Если вы нёрд, то вас может расстроить отсутствие апрегруда ОЗУ/SSD, но давайте будем честны — у совсем уж единичных и нишевых ультрабуков такая возможность вообще есть.
Стоит ли брать? Абсолютно, если таскаешь ноут в сумке ежедневно, бюджет не позволяет купить более дорогие девайсы на «мобильных» чипах (для автономности). А в большинстве случаев конкуренты за те же деньги будут тяжелее и скучнее.
- Очень легкий и стильный
- Хорошая клавиатура и тачпад
- Неплохая автономность
- Скорость чтения в ~5300 МБ/с
- Яркость дисплея в 260 кд/м2
- Нельзя апгрейдить ОЗУ/SSD