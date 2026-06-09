Обзор Tecno MegaPad Pro: 12 дюймов за 19 тысяч рублей. Оно того стоит?Helio G99 снова в деле
Технические характеристики
|Tecno MegaPad Pro LTE
|Операционная система
|Android 15
|Экран
|IPS 11,97'', 2000x1200 пикс., 195 ppi, 90 Гц
|Процессор
|MediaTek Helio G100 Ultimate, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8 Гбайт
|Накопитель
|128/256 Гбайт
|Связь
|LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная: 13 МП, фронтальная: 5 МП, видео до 1440p/30
|Аккумулятор
|10000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Размеры
|278,64х173,56х6,9 мм
|Масса
|547 г
|Поддержка стилуса
|да
|Цена
|от 19 тысяч рублей
Внешний вид
Tecno MegaPad Pro — это планшет с 12-дюймовым (точнее, 11,96'') экраном с соотношением сторон 15:9, ну или 16:9,6 — как вам удобнее. Короче говоря, инженеры попытались сделать планшет не таким уж вытянутым, но получилось не очень.
Как мне кажется, планшетам больше всего идёт соотношение сторон 4:3 (как у iPad) или максимально близкое к этому. С другой стороны, если на планшете вы в-основном смотрите фильмы, то соотношение сторон близкое к 16:9 обеспечивает максимальную эффективную площадь экрана при данной диагонали.
Планшет выглядит в целом стильно, выбивается только разъём USB-C на одном из торцов: он как-то уж прям опасно смещён к задней стенке, того и гляди выломает её.
На одном из длинных торцов расположились все кнопки и слот для SIM-карты: питание/блокировка, управление громкостью, и оранжевая дополнительная кнопка, которая по умолчанию настроена на вызов голосового ассистента Google, а если хоть раз запустить фирменного ИИ-ассистента Ella — будет перенастроена на неё. Как вручную настроить действие этой кнопки я так и не смог понять, хотя перерыл всё меню настроек.
Держать планшет в целом удобно даже одной рукой, он достаточно лёгкий и вес распределён равномерно по всему корпусу.
Экран
Честно говоря, я давно не видел планшета, да и вообще любого гаджета с настолько плохим экраном. И дело даже не в том, что это IPS — так-то у всех бюджетных, а то и не особо бюджетных планшетов именно IPS.
Во-первых, экран тут недостаточно яркий: в пике всего 329 кд/м2 удалось намерять. Для улицы не подойдёт совсем, в дороге с ним тоже будет разве что ночью комфортно более-менее.
|Tecno Megapad Pro
|Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|329/3,56 кд/м2
|Контрастность (больше = лучше)
|1500:1
|Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал)
|80%
|DeltaE (меньше = лучше)
|7,62
|Гамма (идеальная — 2,2)
|2,3
|Цветовая температура (идеальная = 6500K)
|9000+K
Во-вторых, углы обзора — полный треш. При наклоне планшета в разные стороны, картинка будто «тонет» — теряет яркость и контрастность. Учитывая, что экран тут достаточно большой, фактически невозможно смотреть на него вблизи и одинаково хорошо видеть все его участки.
В-третьих, максимальная частота обновления здесь 90 Гц, и это не очень-то комфортные 90 Гц. Анимация не ощущается плавной — возможно, проблема, опять же, в размере, а возможно виной всему кривой фреймпейсинг. То есть, кадры анимации показываются на экране разное время — это будет создавать ощущение подёргивания при любой частоте обноления.
Ну и в-четвёртых, измерения колориметром показали завышенную температуру белого — более 9000К. Простыми словами: экран синит, и это очень не круто. И потому, что глаза от такого быстро устают, и потому, что это банально плохо смотрится. Вообще, к такому фокусу (завышению температуры белого) прибегают для того, чтобы искусственно завысить низкую яркость экрана. Возможно, с этим связана такая большая разница в заявленной максимальной яркости (450 кд/м2) и реально измеренной (329 кд/м2).
Короче говоря, если по фотографиям из обзора вам кажется, что экран бледноват или темноват — вам не кажется.
Производительность и автономность
Планшет работает на SoC MediaTek Helio G100 Ultimate. По сути, это тот же G100, который тот же G99, который… Ну вы поняли. Эту (надо признать, весьма удачную) систему на чипе будут использовать ещё несколько лет — помяните моё слово.
До сих пор Helio G100 Ultimate (G99) является идеальным решением для бюджетных мобильных гаджетов, если только вам не требуется 5G. А если требуется — то MediaTek Dimensity 6300, например, имеет такие же CPU+GPU, отличаются только модули связи.
А вот по автономности планшет не очень впечатлил, но для 12-дюймовых моделей это обычное дело: большой экран и электричества требует больше. При яркости 200 кд/м2 вы можете рассчитывать на 12,5 часов воспроизведения видео (не из сети, а с самого планшета) или на 13 часов чтения книги.
Камера
Для планшета (особенно такого огромного) камера — не самое главное, и как правило у планшетов (любых) камеры… Так себе. Однако основной модуль тут, учитывая бюджетность устройства, весьма неплох.
А вот что касается селфи-камеры, то она уж слишком перебарщивает с резкостью. Лица превращаются в сплошные поры-морщины-складки.
Конкуренты
|Tecno MegaPad Pro LTE
|Infinix XPAD 20 Pro LTE
|Teclast T60 Pro LTE
|Операционная система
|Android 15
|Android 15
|Android 15
|Экран
|IPS 11,97'', 2000x1200 пикс., 195 ppi, 90 Гц
|IPS 12'', 2000x1200 пикс., 195 ppi, 90 Гц
|IPS 12'', 2000x1200 пикс., 195 ppi, 60 Гц
|Процессор
|MediaTek Helio G100 Ultimate, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|128/256 Гбайт + microSD
|MediaTek Helio G99, 2x Cortex-A76 2,2 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Mali-G57 MC2
|Оперативная память
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|8 Гбайт
|Накопитель
|128/256 Гбайт
|128/256 Гбайт + microSD
|128/256 Гбайт + microSD
|Связь
|LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS
|LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS
|LTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS
|Камеры
|Основная: 13 МП, фронтальная: 5 МП, видео до 1440p/30
|Основная: 8 МП, фронтальная: 5 МП, видео до FHD/30
|Основная: 13 МП, фронтальная: 8 МП, видео до FHD/30
|Аккумулятор
|10000 мАч
|8000 мАч
|8000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|18 Вт
|20 Вт
|Размеры
|278,64х173,56х6,9 мм
|278,64х173,56х6,58 мм
|278,6х174х79 мм
|Масса
|547 г
|545 г
|553 г
|Поддержка стилуса
|да
|да
|да
|Цена
|от 19 тысяч рублей
|от 18 тысяч рублей
|от 17 тысяч рублей
Infinix XPAD 20 Pro LTE
Планшет от Infinix по многим характеристикам похож на Tecno MegaPad Pro — у него даже габариты такие же, до сотых долей миллиметра, кроме толщины. Из-за меньшей толщины (что вряд ли существенно при такой диагонали) в нём и аккумулятор меньше, а значит, и автономность хуже.
Ещё у Infinix меньше разрешение обеих камер, но и это вряд ли хоть сколько-нибудь существенно.
Заявленная яркость экрана у Infinix — 450 кд/м2, что так-то больше намерянных 329 кд/м2 у Tecno, однако и на официальном сайте Tecno для MegaPad Pro тоже заявлены 450 кд/м2. Учитывая родство обеих компаний не стоит предполагать, что экран у Infinix окажется лучше. Зато XPAD 20 Pro LTE чуть дешевле, аж на тысячу рублей. Причём! За эти деньги в комплект ещё и чехол кладут, в отличие от Tecno.
Teclast T60 Pro LTE
Этот китайский бренд среднестатистическому россиянину не известен (и я в числе этих россиян), однако у них даже есть официальный российский сайт. На нём перечислен какой-то типичный маркетинговый буллшит, но судя по характеристикам Teclast T60 Pro LTE — это почти такой же Tecno MegaPad Pro, только чуть толще, чуть тяжелее (но с аккумулятором на 8000 мАч как у Infinix), зато на две тысячи рублей дешевле.
Кстати! У Teclast заявлена поддержка активного стилуса, и стилус даже идёт в комплекте, вместе с чехлом. У Tecno MegaPad Pro есть поддержка стилусов Mega Pencil, но где их искать в продаже я понятия не имею.
Итого
Итак, давайте начистоту. Весь маркетинг производители пусть оставят себе, мы же обсудим, что вообще можно делать с 12-дюймовым планшетом с такими характеристиками, как у Tenco MegaPad Pro? Ну, во-первых, большой экран пригодится для пожилых людей, чтобы комфортно читать с максимальным размером шрифта.
Во-вторых, смотреть кино на 12-дюймовом планшете так-то поприятнее, чем на 8−10-дюймовом. Ну, в-принципе, это всё.
Учитывая крайне лагучую анимацию интерфейса и не особо отзывчивый сенсор, я бы рекомендовал Tecno MegaPad Pro исключительно для пассивного потребления контента. А активное — не то, что там рисование, а даже интернет-сёрфинг — здесь будет не очень комфортным, на мой взгляд. Лучше присмотреться к моделям подороже — например, к самым доступным HONOR-падам. Там за 25 тысяч рублей можно купить планшет с хорошим, отзывчивым экраном, да ещё и с поддержкой стилуса, чего здесь нет.
- Большой экран
- Есть поддержка стилуса
- Есть модуль сотовой связи
- Хорошая эргономика
- Плохой почти по всем параметрам экран
- В комплекте ни чехла, ни стилуса