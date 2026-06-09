Обзор Tecno MegaPad Pro: 12 дюймов за 19 тысяч рублей. Оно того стоит?

Держать планшет в целом удобно даже одной рукой, он достаточно лёгкий и вес распределён равномерно по всему корпусу.

Экран

Честно говоря, я давно не видел планшета, да и вообще любого гаджета с настолько плохим экраном. И дело даже не в том, что это IPS — так-то у всех бюджетных, а то и не особо бюджетных планшетов именно IPS.

Во-первых, экран тут недостаточно яркий: в пике всего 329 кд/м2 удалось намерять. Для улицы не подойдёт совсем, в дороге с ним тоже будет разве что ночью комфортно более-менее.