Почему MacBook Pro 2022 года не стоит вашего внимания

Скорее всего, M2 точно слабее, как минимум, M1 Max. А вот насчёт M1 Pro я уже не уверен. Неужели, Apple пытается нас всех запутать? Именно так!

Пару лет назад наш главный редактор в одном из материалов на сайте рассказывал, почему у Xiaomi такой странный нейминг — модели из одной линейки (например, Redmi Note) могут быть вообще ничем не похожими. Модели с индексом Lite могут “обгонять” тех, что с индексом T… Ну и в целом — никакой логики.

Причина проста: Xiaomi пытается реагировать на текущие реалии рынка. Что нужно рынку — то они и выпускают, учитывая также и популярность определённых линеек. Если те же Redmi Note предпочитают вчерашние студенты из-за хорошего соотношения цена/качество — значит, новинку стоит выпустить как Redmi Note, если нужна именно эта целевая аудитория именно в данный момент.

К чему я всё это рассказываю? Судя по всему, Apple скопировала путь Xiaomi, только в ноутбуках. Купертиновцы теперь выпускают ноутбуки исключительно под сегодняшние задачи, сопровождая их таким толстым слоем маркетинга, что люди вообще перестают видеть, что на самом деле. Очевидно, что 13-дюймовая “прошка” предназначена в первую очередь для “понторезов”, для которых само название MacBook Pro важнее не только характеристик, но даже цены.

Когда ещё можно было представить ситуацию, что у актуального MacBook Air портов больше, чем у актуального MacBook Pro? Ведь у этой 13-дюймовой “прошки” один из Thunderbolt будет использоваться для подключения питания, тогда как MacBook Air, даже при “стоянке у розетки” оставляет свободными оба Thunderbolt.

А ещё у MacBook Air не будет вентиляторного охлаждения, а значит, он будет тише. Да, в некоторых случаях это будет приводить к снижению производительности — чтобы не допустить перегрева, но… Человек, покупающий MacBook Pro 13’’ по версии 2022 года явно не особо гонится за высокой производительностью. А Air хватало даже для обработки RAW-фотографий и монтажа Full-HD видео ещё лет 5-6 назад.