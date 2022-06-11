Почему MacBook Pro 2022 года не стоит вашего внимания

Почему MacBook Pro 2022 года не стоит вашего вниманияТрезво размышляем после того, как эйфория от презентации улеглась
Недавно друг написал мне:
— Представляешь? Apple сделала MacBook Air, который лучше, чем MacBook Pro.
Я удивился:
— Чем это лучше?
— А там есть MagSafe. И он легче, компактнее, да ещё и тише!
— Погоди, — говорю, — но в MacBook Pro тоже есть MagSafe. Хочешь, сфотографирую?
У меня дома как раз есть MacBook Pro 14’’ от 2021 года, на процессоре M1 Pro. И MagSafe, и картридер, и вообще в целом отличный ноутбук, ну если не считать чёлку (Apple и так старается её не считать — постоянно стыдливо прячет на официальных изображениях и показывает такие скрины на экране, чтобы чёлки не было видно).
Но оказалось, что друг говорил про новый MacBook Pro 13’’. Я и так-то WWDC 2022 не смотрел (как оказалось — и правильно, сэкономил себе 2 часа ради полезных дел). Но оказалось, что Apple совсем потеряла не то, что берега, но вообще не понимает, каким курсом и куда идёт.
Для тех, кто как и я пропустил последние новости, сообщаю: Apple представила новое поколение своих ноутбучных процессоров — теперь это Apple M2 — и уже анонсировала MacBook Air и MacBook Pro на них, однако “прошка” только 13’’. И по сути, это именно та “прошка”, которая преемник ещё Intel-овских 13-дюймовых “прошек”. С TouchBar и отсутствием каких-либо вменяемых портов, кроме Thunderbolt, которых там, кстати, всего два.
То есть, следите за руками: у Apple сейчас MacBook Pro представлен в трёх вариантах: 13, 14 и 16 дюймов. И очевидно 14 и 16 дюймовые в разы лучше, чем 13’’ модель — вот хотя бы только из-за набора портов (4 Thunderbolt, HDMI, MagSafe и картридер против 2 Thunderbolt). Но процессоры M2 получила пока только именно 13’’ модель, а 14 и 16 остаются на предыдущем поколении.
Правда, тут есть нюанс: Apple на презентации показала на графике, насколько M2 превосходит M1, вот только… Судя по всему, речь шла об “обычном” М1, а М1 Pro и M1 Max это не касается. Но как M2 держится по отношению к ним? А кто ж его знает!
Скорее всего, M2 точно слабее, как минимум, M1 Max. А вот насчёт M1 Pro я уже не уверен. Неужели, Apple пытается нас всех запутать? Именно так!
Пару лет назад наш главный редактор в одном из материалов на сайте рассказывал, почему у Xiaomi такой странный нейминг — модели из одной линейки (например, Redmi Note) могут быть вообще ничем не похожими. Модели с индексом Lite могут “обгонять” тех, что с индексом T… Ну и в целом — никакой логики.
Причина проста: Xiaomi пытается реагировать на текущие реалии рынка. Что нужно рынку — то они и выпускают, учитывая также и популярность определённых линеек. Если те же Redmi Note предпочитают вчерашние студенты из-за хорошего соотношения цена/качество — значит, новинку стоит выпустить как Redmi Note, если нужна именно эта целевая аудитория именно в данный момент.
К чему я всё это рассказываю? Судя по всему, Apple скопировала путь Xiaomi, только в ноутбуках. Купертиновцы теперь выпускают ноутбуки исключительно под сегодняшние задачи, сопровождая их таким толстым слоем маркетинга, что люди вообще перестают видеть, что на самом деле. Очевидно, что 13-дюймовая “прошка” предназначена в первую очередь для “понторезов”, для которых само название MacBook Pro важнее не только характеристик, но даже цены.
Когда ещё можно было представить ситуацию, что у актуального MacBook Air портов больше, чем у актуального MacBook Pro? Ведь у этой 13-дюймовой “прошки” один из Thunderbolt будет использоваться для подключения питания, тогда как MacBook Air, даже при “стоянке у розетки” оставляет свободными оба Thunderbolt.
А ещё у MacBook Air не будет вентиляторного охлаждения, а значит, он будет тише. Да, в некоторых случаях это будет приводить к снижению производительности — чтобы не допустить перегрева, но… Человек, покупающий MacBook Pro 13’’ по версии 2022 года явно не особо гонится за высокой производительностью. А Air хватало даже для обработки RAW-фотографий и монтажа Full-HD видео ещё лет 5-6 назад.
Проблема ещё в том, что раньше ноутбуки Apple были синонимом надёжности. Ещё пару-тройку лет назад нередко можно было встретить людей, до сих пор “сидящих” на старых MBP времён Intel Core 2 Duo. У меня самого дома MacBook Pro 2013 года — и это просто танк. В хорошем смысле. Он кажется неубиваемым и вечным. И я не могу сказать того же про MacBook Pro 2019 года на Intel Core i5, который у меня сейчас выставлен на продажу — хлипкий он какой-то. Вот MacBook Pro 2021 на M1 Pro выглядит серьёзнее того, позапрошлогоднего, однако тут смущает сам подход: а сколько вообще Apple собирается поддерживать всё это железо?
Ну или вот смотрите: TouchBar уже давно признали бесполезной функцией. От неё отказались в новых “серьёзных” моделях. Какой вообще смысл выпускать сегодня новый ноутбук с TouchBar? Да ещё и называть его MacBook Pro, если он во многом уступает даже Air? Ну кроме желания угодить “понторезам”, у которых не хватает денег на нормальную “прошку”? Какой вообще смысл сегодня выпускать 13-дюймовую модель, если 14-дюймовая не намного больше? А 13-дюймовый Air даже меньше. Причём, вот в 2013 году Air был больше, чем Pro того же года минимум по двум измерениям, но в 2022 всё не так.
Я уверен на 100%, что если бы сейчас наука смогла вернуть нам Стива Джобса — он разогнал бы всю эту богадельню к чёртовой матери. Джобс всегда был против зоопарка моделей и фрагментирования продуктов. Но, похоже, Тим Кук стремится именно к этому. Мы уже видели, во что превратилась линейка iPad — ”богатый” выбор размеров, разрешений, но всё дорого. А что не дорого — то хуже, чем у китайцев.
Видите ли, это тоже такая манипуляция: покупателю предлагают дорогой продукт (iPad Pro), который стоит неоправданно дорого (напомню, что цена iPad Pro уже сравнима с ценой MacBook Pro), и другой — сильно дешевле. Это я про обычный iPad. Сравнивая цену iPad c iPad Pro вам кажется, что это выгодная сделка, но на деле и “обычный” iPad дико переоценён. За те же деньги можно купить гораздо более “навороченные” планшеты от Xiaomi, например.
Правда, в ноутбуках у Apple всё ещё хуже, потому что там даже нет большой разницы между тем же MacBook Air 2022 и MacBook Pro 13’’ 2022. Ну, то есть, в конфигурации 8/256 Гбайт (ОЗУ/SSD) Air дешевле на 100 долларов, а конфигурация 8/512 Гбайт уже стоит одинаково — 1500 долларов. Хотя, это вообще смех какой-то — ноутбук с приставкой “про” и 8 Гбайт ОЗУ.
Почему же Apple не обновила MacBook Pro с диагоналями 14 и 16 дюймов? Ходят слухи, что не успели. То ли из-за пандемии, то ли из-за “спецоперации”, то ли просто “не рассчитали”. В любом случае, это именно проблемы с планированием. Тот же Джобс бы просто перенёс презентацию, но Apple под руководством Тима Кука нечего бояться. Если у Джобса было два основных двигателя продаж: крутой продукт и маркетинг, то у Кука это только маркетинг. Продукт у Кука может быть крутым, а может быть вообще никаким — это теперь абсолютно не имеет значения.
С одной стороны, да, Apple достигла того состояния, когда фанаты купят что угодно просто потому, что это Apple.
Ещё раз: я не говорю как типичный хейтер, который в-принципе считает все продукты Apple неудачными просто потому, что они от Apple. Я говорю как человек, который очень доволен своим MacBook Pro 14’’ на процессоре M1 Pro. И я так же говорю, что MacBook Pro 13’’ от 2022 года — ненужный хлам. Лишний продукт в линейке, который выпускают сейчас только потому, что более интересные продукты пока сделать не смогли. Заглушка между реально интересными продуктами, каким я мог бы назвать даже MacBook Air.
Хотя, лично мне кажется, что наиболее интересной вехой развития MacBook Air был 12-дюймовый MacBook: действительно самый компактный и лёгкий. На процессорах Apple M1/M2, мне кажется, он бы реально “расцвёл”.