Эта 240W GaN станция зарядит ваш ноутбук, даже если у него нестандартный зарядный разъём

На верхней панели расположен дисплей, отображающий мощность зарядки как отдельно каждого порта, так и общую. Также есть сенсорная кнопка, позволяющая включать или отключать зарядку.

Функции

Впрочем, самое главное здесь — то, что зарядная станция может и для чего она вообще нужна. В общей сложности, как ясно из названия Baseus 240W Digital GaN может выдавать 240 Вт — это на все подключённые устройства вместе, ну и то, что в ней используется нитрид галлия для уменьшения габаритов и температуры.

Таким образом, собираясь в поездку, можно взять только эту зарядную станцию, ну и набор кабелей. С кабелями, кстати, надо тоже быть внимательным — не каждый USB-C кабель подойдёт для высокомощной зарядки. Так что, Baseus для этого тестирования прислали мне ещё и фирменный Baseus Free2Pull USB-C 100W — кабель с выдвижным механизмом, который, как понятно из названия, поддерживает зарядку до 100 Вт. Жаль только, что скорость передачи данных по нему ограничена спецификациями USB 2.0, т.е. 480 Мбит/с.