Эта 240W GaN станция зарядит ваш ноутбук, даже если у него нестандартный зарядный разъём

Эта 240W GaN станция зарядит ваш ноутбук, даже если у него нестандартный зарядный разъёмBaseus 240W Digital GaN
Внешний вид
Зарядная станция Baseus 240W Digital GaN представляет собой «кирпич» с обычным кабелем в розетку, кучей разъёмов, и дисплеем на верхней части.
Разъёмы рассредоточены по переднему и заднему торцу, а по бокам — ничего.
Честно говоря, такое размещение разъёмов вызывает вопросы. Хочется, чтобы они были… кучнее, что ли. Опять же, разъёмы с той же стороны, что и кабель питания самой зарядной станции, вводят в заблуждение — не сразу нащупываешь кабель, который ведёт к ноутбуку, например. Я иногда путаю его с кабелем питания самого зарядника.
Причём на некоторых скриншотах от производителя зарядный блок лежит плашмя, но тогда и дисплей получается сбоку. И цифры читать из-за этого как-то неудобно. В общем, над так сказать эргономикой гаджета производителю ещё бы как-то поработать.
Самое интересное здесь — круглый выход зарядки для ноутбука, к которому можно подключать разные кабели из комплекта. Есть переходник зарядки ноутбуков Asus, HP, Acer и на плоскую зарядку Lenovo, чем-то напоминающую порт USB.
На верхней панели расположен дисплей, отображающий мощность зарядки как отдельно каждого порта, так и общую. Также есть сенсорная кнопка, позволяющая включать или отключать зарядку.
Функции
Впрочем, самое главное здесь — то, что зарядная станция может и для чего она вообще нужна. В общей сложности, как ясно из названия Baseus 240W Digital GaN может выдавать 240 Вт — это на все подключённые устройства вместе, ну и то, что в ней используется нитрид галлия для уменьшения габаритов и температуры.
Таким образом, собираясь в поездку, можно взять только эту зарядную станцию, ну и набор кабелей. С кабелями, кстати, надо тоже быть внимательным — не каждый USB-C кабель подойдёт для высокомощной зарядки. Так что, Baseus для этого тестирования прислали мне ещё и фирменный Baseus Free2Pull USB-C 100W — кабель с выдвижным механизмом, который, как понятно из названия, поддерживает зарядку до 100 Вт. Жаль только, что скорость передачи данных по нему ограничена спецификациями USB 2.0, т.е. 480 Мбит/с.
Ещё из минусов сразу отмечу отсутствие беспроводной зарядки в зарядной станции. Как производитель до такого не догадался — ума не приложу. Надеюсь, в следующей модели сделают, потому что беспроводная зарядка тут прям напрашивается.
Но главное предназначение зарядной станции в том, что вы можете подключить к ней вообще все гаджеты, которые вам нужно зарядить, заняв при этом всего одну розетку.
Правда, с ноутбуками всё же может возникнуть проблема. К примеру, у меня есть MacBook Pro на M1 Pro и Acer Triton 300 SE. И если макбук без проблем можно заряжать от любого из USB-C портов (в том числе питания хватает, чтобы ноутбук работал в «режиме десктопа» — когда крышка закрыта, а картинка выводится на внешний монитор), то Acer питание не «видит», а специального переходника именно под него в комплекте нет.
Ещё в зарядной станции есть Bluetooth и она может подключаться к смартфону, куда можно установить фирменное приложение Baseus (там же я управляю наушниками этого же бренда, например).
В приложении можно, во-первых, включать и выключать как отдельно каждой из выходов, в том числе ставить расписание на их включение и выключение (расписание можно задавать и для всей зарядной станции).
Если быть точным, это не совсем расписание, а скорее время, через которое должно произойти включение или выключение.
Также можно назначать приоритет для различных выходов (в случае недостатка мощности, приоритет зарядки будет отдаваться именно им), ну и наблюдать за показаниями мощности и температуры.
При работе с приложением могу отметить два недостатка. Первый: отсутствие возможности составить полноценное расписание. Казалось бы, раз зарядная станция соединяется со смартфоном, то и синхронизация времени — дело нехитрое. Ну а там и до графиков зарядки недалеко, с включением ограничения по мощности, которого тут тоже, кстати, нет.
Второй: ужасная локализация. Вместо слова мощность (power) здесь «власть». Ну да, это один из возможных переводов слова «power», но у нас-то зарядка… А ещё «государственный стандарт», видимо, означает предел температуры, после которого зарядка отключается. Тут я не смог подобрать англоязычный аналог… General limit? Вроде не очень похоже. Хорошо хоть «температуру» правильно перевели. А то всякое могло быть…
Зарядка поддерживает стандарты PDP3.0 100 Вт, PDP3.1 140 Вт, PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, SCP — в общем, быстрая зарядка возможна для практически любого смартфона и планшета на рынке, а также Nintendo Switch. Осталось только найти кабель для своего ноутбука.
Серьёзного нагрева в процессе работы я не обнаружил, но и высоких мощностей я не видел. При подключении четырёх смартфонов с потенциалом зарядки от 60 до 240 Вт, общая мощность составляла не болл 90 Вт, на каждый порт приходилось от 12 Вт до 35 Вт. В том числе если зарядное устройство Baseus было единственным, что подключено в розетку.
В-принципе, большая мощность зарядки у меня достигалась только если я подключал какойнибудь смартфон (или ноутбук) отдельно, но и то значений выше 40 Вт на один порт я не видел. Также и температур выше 48 градусов за время тестирования я не наблюдал.
Конкуренты
Baseus 240W Digital GaN — весьма дорогое зарядное устройство, минимальная цена, которую я смог найти, это 12 тысяч рублей на AliExpress, а на Озоне вообще стоит то ли 14, то ли 18 тысяч.
В общем, с такими ценами Apple уже не кажется охреневшей компанией, требующей за официальные зарядки для своих ноутбуков по 10 и более тысяч рублей. Правда, у Apple это одно устройство заряжать, а тут — несколько сразу.
Прямых конкурентов (с такими же функциями и схожей ценой) я так и не смог найти, но вот какие зарядные устройства вы также можете рассмотреть к покупке.
Deppa Station GaN 140 Вт
На Озоне за это зарядное устройство просят всего 3,8 тысяч рублей, или вообще 3 тысячи если у вас есть карта Озона. Здесь три выхода USB-C и два — USB-A. Таким образом, общее количество заряжаемых устройств — пять, ну а общая мощность понятна из названия. Ноутбуки, кстати, тоже можно заряжать, но только те, которые могут заряжаться от USB-C (а это не только макбуки, кстати говоря). Поддерживаются протоколы Power Delivery, Quick Charge 3.0, Fast Charge 2.0. В общем, функциональность так-то меньше, чем у Baseus (и управления по Bluetooth нет), зато цена приятная.
Wotobe GaN2 Pro 240 Вт
На просторах Алиэкспресса нашлась более-менее похожее зарядное устройство — Wotobe GaN2 Pro 240 Вт. Цена — 8,5 тысяч рублей, набор портов: три USB-C и два USB-A. Так что, ноутбуки здесь заряжать можно, но тоже только те, которые через USB-C заряжаются. Максимум на один порт нагрузка здесь 100 Вт, поддерживаются протоколы QC5, PD3.0, PPS, AFC, SCP. Из плюсов: отсоединяемый кабель питания самого устройства. Может быть полезным при перевозке, т.к. у Baseus 240W Digital GaN всё-таки есть риск повредить кабель у основания.
Итого
В своём роде Baseus 240W Digital GaN устройство уникальное: есть разъём для зарядки «обычных» ноутбуков, присутствует дисплей и Bluetooh-подключение для подробного мониторинга. Сравнительно небольшие габариты и небольшой вес позволяют брать зарядку с собой в поездки, правда, упаковка её в чемодан осложнена не отсоединяющимся кабелем.
К сожалению, полную доступную мощность зарядки для смартфонов разных брендов (я протестировал Realme, Infinix, Tecno, Poco) мне так и не удалось достичь. Мощнее всего заряжался Tecno Camon 30 Pro — там аж до 35 Вт доходило согласно данным мониторинга, но и это в два раза меньше стандартных для смартфона 70 Вт. То есть, смартфоны заряжаются в любом случае намного быстрее, чем, скажем, от USB-портов ноутбука, но не так быстро, как хотелось бы. И, если что, я перепробовал разные кабели: и фирменные от каждого смартфона, и тот, что Baseus кладёт вместе с зарядным устройством в комплект, и отдельный, сматываемый, на который 100 Вт заявлено.
В общем, устройство очень полезное и нужное, но заявленные характеристики всё-таки раскрываются далеко не с каждым китайским смартфоном из-за патентных ограничений.
- Возможность зарядки любого ноутбука (при наличии переходника)
- Использование нитрида галлия
- Поддержка множества протоколов зарядки
- Информативный дисплей
- Поддержка мобильного приложения
- Высокая цена
- Отсутствие беспроводной зарядки
- Несъёмный кабель питания
- Не удалось «раскочегарить» на полную мощность