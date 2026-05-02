Dreame X60 Ultra Complete: шестизначная цена за умную домашнюю уборку

Dreame X60 Ultra Complete: шестизначная цена за умную домашнюю уборкуСтоит ли отдавать среднюю зарплату за уборщика с искусственным интеллектом внутри?
Роботы-пылесосы превратились в один из самых живых сегментов потребительской электроники. По данным IDC, в 2025 году мировой рынок вырос на 20,1% и добрался до 32,72 млн штук. Россия не отстаёт: полки магазинов плотно заставлены флагманами, причём цены на топовые устройства давно перевалили за сотню тысяч рублей — и люди всё равно берут.
Логика покупателя за три года изменилась кардинально. Раньше люди покупали «что-то, чтобы убирало само». Теперь мы сравниваем температуру промывки швабр, скорость подъёма лидара и глубину алгоритмов обхода препятствий — параметры, которые ещё недавно существовали только в академических статьях. Рынок повзрослел, производители ответили взаимностью и в каждое новое поколение накидывают по горсти неочевидных, но реально работающих улучшений.
Dreame X60 Ultra Complete — флагман 2026 года, анонсированный на CES и появившийся на российских полках в апреле. Официальная цена — почти 140 тысяч рублей, однако продавцы часто устраивают акции, из-за которых цена опускается до 120 тысяч рублей. Это примерно на 10 тысяч дороже предшественника X50 Ultra Complete. Формально скромная разница, но за ней скрывается вполне ощутимый набор изменений. Разбираемся, ради чего придётся расстаться со средней зарплатой по стране.
Технические характеристики
|Dreame X60 Ultra Complete
|Высота корпуса
|79,5 мм (лидар убран) / 102,8 мм (лидар поднят)
|Мощность всасывания
|35 000 Па
|Тип навигации
|DTOF-датчик VersaLift (складывающийся лидар)
|Система обхода препятствий
|2 AI-камеры + 3D-сканирование на структурированном свете, светодиодная подсветка
|Распознавание типов объектов
|280+
|Тип основной щётки
|HyperStream 2.0 (двойная щетка, антизапутывание) +
Дизайн
Внешне X60 Ultra Complete выглядит как эволюция X50: тот же округлый чёрный матовый диск, та же выдвижная башня лидара и все тот же лаконичный силуэт без лишних выступов. Dreame тут не изобретает велосипед — и правильно делает, потому что покупателю важно, чтобы устройство элементарно не мешало интерьеру. В продаже доступны как чёрный, так и белый варианты.
Главное изменение — высота корпуса, и разница с прошлогодней моделью тут почти в сантиметр. В домашних условиях это весьма ощутимо: роботы с корпусом 9−10 см технически пролезают под большинство кроватей, но их алгоритмы навигации нередко считают такие пространства небезопасными и тихо их игнорируют. X60 при этом запросто заезжает под мебель с просветом до 8 сантиметров и убирает там не хуже, чем на открытом полу. Все благодаря инфракрасной подсветке, которая включается при движении в очень тесных пространствах, и двум ИИ-камерам, которые продолжают работать в штатном режиме.
Станция самоочистки стала компактнее по сравнению с прошлым поколением — чуть выросла вверх, но сбавила в обхвате. Её дизайн Dreame характеризует как «предельную простоту и чистоту форм» — и это один из тех редких случаев, когда маркетинговое описание совпадает с реальностью. Станция не выглядит нависающим над полом шкафчиком: это аккуратный, почти интерьерный объект высотой без малого полметра.
Вроде бы и не самая большая башня, но пространство внутри нее продумано так, что в корпусе помещаются довольно вместительные контейнеры, избавляющие вас от необходимости их постоянного обслуживания — можно запросто перейти на график смены воды раз в месяц. В контейнере для чистой воды поместится 4,2 литра, в контейнере для грязной — еще 3 литра. У пылесборника объем примерно такой же — 3,2 литра.
Что внутри?
Окей, 35 000 Па — звучит здорово, но давайте честно: когда в 2022 году производители взяли моду писать паскали в характеристиках, они не спросили у покупателей, могут ли те переводить единицы давления в осязаемый результат. Для ориентира: это уровень мощности хорошего беспроводного пылесоса вроде Dreame Z40, который вы берёте в руки и гоняете с ним по квартире на своих двоих. Только здесь он катается по паркету без вашего участия.
Огромный запас мощности расходуется преимущественно на плотных ковровых покрытиях. На твёрдом полу устройству с головой хватает базового режима.
Конструкция центральной двойной щетки HyperStream 2.0 подверглась серьёзной доработке. Инженеры утолщили резиновые лепестки на 60 процентов, снабдив механизм форсированным двигателем с повышенной в полтора раза скоростью вращения.
Переработали и контур всасывающего отверстия — туда добавили специальную опускающуюся рамку. Зачем? При заезде на ковровое покрытие эта пластина вплотную прижимается к полу, надёжно герметизируя рабочую зону. В резльтате формируется закрытая камера с избыточным вакуумом, благодаря которой пылесос перестаёт бездумно гонять воздух по краям щётки и направляет всю силу всасывания в основание ворса.
Мокрая уборка реализована через два массивных крутящихся диска. Швабры X60 трут пол с ощутимым усилием в 15 ньютонов на солидной скорости 230 оборотов в минуту. Вдобавок к этому они могут менять угол наклона в пределах в ±6° для адаптации к неизбежным неровностям напольного покрытия.
Механика под запатентованным названием Dual Flex Arm позволяет правому диску вместе с боковой метёлкой выезжать в сторону на четыре полных сантиметра. Это изящное решение навсегда закрывает раздражающий меня вопрос нетронутой полосы вековой грязи вдоль плинтусов и вокруг металлических ножек офисного кресла, куда обычные роботы никогда не добираются.
Но самая впечатляющая фишка новинки спрятана глубоко в недрах базовой станции. После уборки система ThermoHub обдаёт грязные чистящие диски пылесоса… самым настоящим кипятком. Никаких вам дурно пахнущих тряпок и нужды отправлять их в стиральную машинку через каждые два-три прохода по жилищу. Любая жировая плёнка плавится прямо внутри базы, к тому же швабры получают полноценную дезинфекцию с заявленной эффективностью в 99 процентов.
Сами чистящие салфетки заботливо снабдили особым теплоаккумулирующим слоем. Ткань надёжно удерживает полученный на базе жар во время долгих поездок по квартире. Я специально оставил на кухне присохшие капли от пролитого сладкого кофе и густого соуса: всё оттирается гораздо бодрее без дополнительных затрат драгоценной энергии на постоянный автономный подогрев жидкости внутри самого пылесоса.
Компьютерное зрение от NVIDIA
В основе местной системы компьютерного зрения лежат алгоритмы, обученные с использованием платформы NVIDIA Isaac Sim для моделирования и тренировки ИИ. В самом же пылесосе работает собственная вычислительная платформа Dreame, реализующая эти модели на практике. И все это в тандеме с двумя фронтальными бинокулярными камерами OmniSight — и вот тут начинается интересное.
У каждой камеры угол обзора 120 градусов. Это принципиально важно: прошлые поколения роботов видели только то, что прямо перед носом, — отсюда и классическое «объехал стул, наехал на провод сбоку, сбил собаку». Теперь боковое зрение замечает препятствия заранее, до того как робот успевает в них уткнуться. Помимо обычного RGB-зрения, система OmniSight использует 3D-сканирование на основе структурированного света — то есть строит полноценную объёмную карту окружения. Разница такая же, как между Face ID у iPhone и обычным 2D-распознаванием: одно работает в темноте и не обманывается плоским изображением, другое — нет.
В память вшито распознавание более 280 типов бытовых предметов, время реакции на внезапное препятствие — 0,1 секунды, минимальный размер объекта, который робот замечает — 1 мм. На практике это выражается в том, что брошенный тапок, лежащий плашмя лист бумаги или прозрачный пластиковый пакет (последнее вообще раньше было ахиллесовой пятой любого камерного зрения) успешно объезжаются ещё на подходе. Кот, выскочивший из-за угла, тоже не проблема: движущиеся объекты система обрабатывает в реальном времени. В зонах с плохим освещением подключается инфракрасная подсветка — под тёмным диваном в полночь пылесос ориентируется так же уверенно, как при дневном свете.
Приложение и управление
Первичная настройка занимает максимум пару минут. Внутри приложения — детальная 3D-карта жилища, невидимые запретные стены, порядок посещения комнат и количество воды для каждого отдельного помещения. Поддерживается хранение нескольких независимых планов — удобно для многоэтажных загородных домов.
В дебрях настроек есть важный тумблер ограничения зарядки на 80%. Работает ровно так же, как в современных ноутбуках: если держать аккумулятор не полностью заряженным, химическая деградация литиевых ячеек при постоянном нахождении на доке замедляется существенно. Мелочь — но правильная.
Устройство понимает голосовые команды «Окей, Dreame» и работает с Алисой, Марусей, Amazon Alexa и Siri. Есть полноценная поддержка Matter — интеграция в любые современные системы умного дома происходит моментально. Скажете, что это стандарт сегодня? Ну да, стандарт. Но мы недавно обозревали Eufy, где первая настройка отняла кучу нервов. Тут таких проблем не было совсем.
В коробке три дополнительных мешка для сухого мусора, запасные моющие салфетки, HEPA-фильтры, набор щёток, большая бутылка шампуня для полов и два флакона уничтожителя запахов от животных. Учитывая стоимость аппарата, подобная комплектация выглядит абсолютно уместной и избавляет от похода в магазин за расходниками первые полгода.
Конкуренты
В премиальном ценовом сегменте около ста тысяч рублей герою обзора приходится яростно отбиваться от двух крайне серьёзных соперников, предлагающих собственное уникальное видение концепции идеальной домашней чистоты.
|Dreame X60 Ultra Complete
|Roborock Saros 10R
|Ecovacs Deebot X8 Pro Omni
|Высота корпуса
|79,5 мм
|79,8 мм
|98 мм
|Мощность всасывания
|35 000 Па
|20 000 Па
|18 000 Па
|Тип навигации
|DTOF-лидар VersaLift (башня складывается)
|StarSight 2.0 — двухпередатчиковый 3D ToF, без башни
|Лидар в бампере
|Система обхода препятствий
|2 AI-камеры + 3D структурированный свет
|QVGA ToF (21 600 точек) + RGB-камера
|AIVI 3D 3.0 Omni-Approach + 3D-датчик краёв TruEdge
|Распознавание типов объектов
|280+
|108
|Не раскрывается
|Тип основной щётки
|HyperStream 2.0
|DuoDivide Anti-Tangle
|ZeroTangle 2.0
|Тип швабр
|Два диска, 230 об/мин, 15 Н
|Два диска + FlexiArm Riser
|Валик OZMO Roller, 200 об/мин, 16 форсунок
|Сброс швабр перед ковром
|Нет
|Да, автоматически
|Нет (режим «Сначала ковры» сухим валиком)
|Температура промывки швабр
|100°C
|80°C
|40–75°C (авторегулировка)
|Высота преодоления порогов
|88 мм
|40 мм
|20 мм
|Аккумулятор
|6400 мАч
|6400 мАч
|6400 мАч
|Бак чистой воды (база)
|4,2 л
|3,5 л
|4,0 л
|Пылесборник в базе
|3,2 л
|2,5 л
|2,5 л, мешок с угольным фильтром
|Поддержка Matter
|Есть
|Есть
|Нет
|Цена
|~140 тысяч рублей
|~100 тысяч рублей
|~77 тысяч рублей
Roborock Saros 10R
Roborock Saros 10R стоит ощутимо дешевле героя обзор – в DNS его можно отыскать за 92 тысячи рублей с учётом текущих акций, хотя на старте продаж за него уверенно просили все 140 тысяч.
В этой модели инженеры пошли на огромный риск, полностью убрав верхнюю выступающую башню. Навигацию поручили инновационной системе StarSight Autonomous System 2.0, которая полагаетсяна ToF-сенсоры и RGB-камеру прямо в переднем бампере. Корпус получился абсолютно плоским, с рекордной высотой чуть меньше восьми сантиметров. Днём машина ездит феноменально точно, а вот в полной темноте, без мощной инфракрасной подсветки, камеры неизбежно слепнут, заставляя алгоритмы ошибаться и стабильно наезжать на каждый шестой забытый на полу предмет.
Турбина Roborock выжимает 20 000 Па, теряя существенную часть драгоценной тяги из-за сложной внутренней аэродинамики сплюснутого корпуса. На густых коврах он заметно уступаем флагману Dreame по качеству глубинной очистки. Базовая станция умеет греть воду лишь до 80°C, уступая конкуренту и в этом – жир будет растворяться во время самоочистки не так эффективно.
А вот в чем Saros 10R интереснее – так это в поведении при использовании швабр. Перед заездом на ковровые покрытия, робот-уборщик оставляет грязные тряпки на парковке, тщательно пылесосит ворс абсолютно сухим днищем, возвращаясь за моющим модулем позже. Но на практике особой эффективности это не добавляет: виной всему изначально низкая мощность всасывания. Тут Dreame впереди – для чистки ковров инженеры припасли целый комплексом технологий, разработанный специально для глубокой очистки ковров даже с длинным ворсом.
Ecovacs Deebot X8 Pro Omni
Deebot X8 Pro Omni периодически отдают с солидной скидкой и конечной ценой в районе 65 тысяч рублей, предлагая покупателям навсегда выкинуть круглые дисковые швабры на свалку истории ради массивного пушистого валика OZMO Roller. Цилиндр вращается двести раз в минуту, давит на пол с невероятной силой, и постоянно смачивается чистой водой из 16 встроенных микрофорсунок. Подобная конструкция позволяет играючи оттирать намертво присохшие пятна от пролитого сладкого сиропа, не оставляя грязи ни шанса.
Мотор Ecovacs выдаёт довольно скромные по флагманским меркам 18 000 Па. Скрытый внутри бампера лидар делает конструкцию откровенно пухлой, аж до 98 миллиметров в высоту. Под низкую дизайнерскую мебель этот бочонок не пролезет физически, застревая намертво еще не подходе к дивану. Пороги выше 20 миллиметров становятся для него совершенно непреодолимой бетонной стеной.
Зато устройство с лихвой компенсирует слабую проходимость отличными показателями энергоэффективности. Для загородных особняков подобная выносливость (особенно при такой низкой цене) станет решающим фактором при покупке.
Итого
Dreame X60 Ultra Complete отрабатывает каждую вложенную в него копейку за счет единой системы, которая обеспечивает и полностью автономную уборку, и мощное очищение всех видов покрытий и качественное самообслуживание.
Много ли фишек в пересчете на один потраченный рубль? Более чем. Складывающийся оптический лидар дает пылесосу возможность заезжать даже под самые низкие кровати и диваны. Стоградусный крутой кипяток гарантированно вымывает въевшуюся грязь из чистящих насадок до состояния кристальной чистоты прямо на глазах, а инфракрасное умное зрение успешно спасает не менее умное устройство от ночного наматывания брошенных кабелей зарядок. В результате вы получаете полностью предсказуемый процесс автоматической уборки без постоянного контроля с вашей стороны.
Да, прошлогодние топовые модели справлялись со своими прямыми обязанностями весьма достойно. Но текущее поколение предлагает значительно больше надёжности, существенно больше проходимости и требует радикально меньше внимания со стороны человека. И самое главное
Есть устройства, которые обойдутся вам сильно дешевле, порадуют крутым механизмом механического сброса швабр и ультратонким плоским дизайном. Но за эти инженерные находки придётся расплачиваться сниженной пиковой мощностью всасывания и откровенной слепотой камер в полной темноте.
Владельцам просторных квартир с высокими дверными коробками, дорогими персидскими коврами и пушистыми домашними животными покупка флагмана Dreame гарантированно сбережёт нервную систему на долгие годы вперёд. А вот обладателям пустых минималистичных комнат с идеальным ровным ламинатом без ковров, порогов и, в целом, бытовой нагрузки, можно смело смотреть в сторону устройств в два раза дешевле, сохранив семейный бюджет. В противном случае, вся вычислительная мощность нейросетей и невероятно сложная механика флагмана в идеальных тепличных условиях останутся банально нереализованными.
- Рекордная мощность всасывания
- Способность преодолевать высокие пороги до 8,8 см
- Влажная уборка горячей водой с эффектом стерилизации швабр
- Умная система навигации с двумя ИИ-камерами и ИК-подсветкой
- Справляется со всеми видами напольных покрытий
- Скрытый резервуар для воды в самом пылесосе
- Ощутимая стоимость устройства (за такой набор характеристик, разумеется, придется заплатить)