Dreame X60 Ultra Complete: шестизначная цена за умную домашнюю уборку

Роботы-пылесосы превратились в один из самых живых сегментов потребительской электроники. По данным IDC, в 2025 году мировой рынок вырос на 20,1% и добрался до 32,72 млн штук. Россия не отстаёт: полки магазинов плотно заставлены флагманами, причём цены на топовые устройства давно перевалили за сотню тысяч рублей — и люди всё равно берут.

Логика покупателя за три года изменилась кардинально. Раньше люди покупали «что-то, чтобы убирало само». Теперь мы сравниваем температуру промывки швабр, скорость подъёма лидара и глубину алгоритмов обхода препятствий — параметры, которые ещё недавно существовали только в академических статьях. Рынок повзрослел, производители ответили взаимностью и в каждое новое поколение накидывают по горсти неочевидных, но реально работающих улучшений.

Dreame X60 Ultra Complete — флагман 2026 года, анонсированный на CES и появившийся на российских полках в апреле. Официальная цена — почти 140 тысяч рублей, однако продавцы часто устраивают акции, из-за которых цена опускается до 120 тысяч рублей. Это примерно на 10 тысяч дороже предшественника X50 Ultra Complete. Формально скромная разница, но за ней скрывается вполне ощутимый набор изменений. Разбираемся, ради чего придётся расстаться со средней зарплатой по стране.

Технические характеристики