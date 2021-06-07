Эта уличная камера умеет отпугивать воров, как в шпионских фильмах

Эта уличная камера умеет отпугивать воров, как в шпионских фильмахEzviz C3X
Свой дом вдали от города — всегда хорошо. Еще лучше, когда там нет проблем с основными коммуникациями и безопасностью. Ведь мало кто захочет, чтобы на его участок пришли какие-то незнакомые люди и, в лучшем случае, просто попортили драгоценные грядки с клубникой.
Поставить для спокойствия камеру? Неплохо. А если снабдить ее цветным ночным “зрением”, системой распознавания людей и машин, сиреной, стробоскопом и добавить возможность управления прямиком со смартфона? Вот это уже другое дело.
Технические характеристики
|Ezviz C3X
|Матрица
|1/2.7" Progressive Scan CMOS
|Разрешение и частота записи
|1920 × 1080, 25 к/с
|Формат записи видео
|H.264/H.265
|Детекция
|Люди, автомобили
|Подключение
|Wi-Fi, Ethernet
|Поддержка карт памяти
|MicroSD до 256ГБ
|Рабочая температура
|От -30°C до +60°C Влажность 95% или меньше
|Питание
|DC 12В ±10%, 12Вт Maкс
|Размеры
|72x72x150 мм
|Вес
|425 г
|Цена
|13000 рублей
Внешний вид
Корпус устройства не особо напоминает типичную уличную камеру. Он больше похож на футуристический летательный аппарат из-за своих Wi-Fi-антенн по бокам. Эдакий повстанческий истребитель из “Звездных войн”, который будет висеть у вас под крышей. Ну или в помещении. Тут вам решать, благо размеры самой камеры позволяют.
Для наглядности вот пара фотографий. Камера спокойно помещается в руке, несмотря на вес почти в полкило.
Увесистой камера получилась из-за использования металла в качестве основного материала. Крепление, кстати, почти целиком металлическое, кроме одной пластиковой гайки, которая призвана фиксировать шарнир в определенном положении.
В комплекте с камерой лежит все необходимое, чтобы установить ее быстро и максимально безболезненно. Да, даже наклейка с разметкой для будущих отверстий. Т — технологии.
И, вроде как, камера готова к работе в экстремальных условиях. Об этом говорит и степень защиты по стандарту IP67, и диапазон температуры от -30 до +60 градусов по Цельсию, при которой камера сможет работать. Здорово, да? Однако что делать, если во время пурги, например, камеру засыплет снегом — непонятно. Ей бы не помешал козырек по типу тех, что используются в больших и более стационарных моделях. Ну, хотя бы отсоединяемый.
Никаких кнопок на корпусе нет, зато можно заметить слот для карты памяти (поддерживаются карты с максимальным объемом 256 Гб), прикрытый крышкой на двух винтах. Рядом находится решетка динамика и отверстие, в котором расположен микрофон.
И как она снимает?
Если вы думали, что мода на несколько камер в ряд затронула только смартфоны и планшеты, то вот вам наглядный пример того, что под каток инноваций попали не только они. Системы наблюдения теперь тоже в этом списке.
Вообще, двумя модулями сегодня мало кого удивишь. А вот местной реализацией (хотя ничего нового в ней нет) — вполне.
Несколько лет назад, когда производители смартфонов экспериментировали с камерами “по полной”, у той же Huawei и Honor можно было запросто найти устройства одновременно и с монохромным, и с цветным модулями. И вот в EZVIZ C3X задействована примерно такая же система с использованием дополнительной черно-белой камеры. Что это дает на практике? Возможность снимать в цвете чуть ли не в полной темноте, например.
Нельзя сказать, что какой-то сенсор тут основной, потому что при съемке они оба захватывают изображение. Причем за резкость и общее качество итоговой картинки отвечает именно монохромный сенсор. У него попросту выше светочувствительность, ведь на черно-белую матрицу световой поток попадает полностью, а не разделяется на три части, как в случае с цветным аналогом.
RGB-модуль в этой паре дает информацию о расположении самих цветов. Далее в дело вступает
магия сила алгоритмов, которая объединяет два потока видео в один. На выходе получается неплохое изображение даже при отсутствии источников освещения.
Скажете, что “как-то не очень”? Вот что в это время смогла заснять камера прошлогоднего флагмана Xperia 1 II в ночном режиме с объединением нескольких снимков в один. Видно, примерно, ничего.
Ну а на случай, если камера вообще не обнаружит источников света, она автоматически перейдет в режим ночного видения, задействуя при этом пару инфракрасных светодиодов.
В режиме отпугивания камера, когда обнаружит движение в кадре, включает сирену и прочую При обнаружении движения в кадре, камера активирует сирену и прочую “светомузыку”. Уровень громкости сирены — 100 дБ (это как врубить на полную громкость домашний кинотеатр с саундбаром. Достаточно убедительно). Короче, злоумышленникам не позавидуешь.
Подключение и приложение
Почти все взаимодействие с камерой ограничивается фирменным приложением. Да, камеру можно добавить в тот же Google Home, однако настройки придётся выставлять именно в Ezviz.
Подключиться к устройству можно двумя способами: через маршрутизатор по проводу или вообще без них, если не хочется протягивать лишний Ethernet-кабель. И несмотря на то, что проводная коммутация должна быть, в целом, надежнее, удобнее все же подключение через Wi-Fi. Ввели пароль от роутера — камера работает и сразу же появляется в списке устройств на главной странице приложения.
К последнему у меня накопилось немало вопросов во время тестирования. Во-первых, приложение переведено как-то слишком мудрено. Особенно в тех местах, где разработчики пытаются “пересадить” вас на свое облако под названием CloudPlay.
То какие-то ошибки, вылезающие при нажатии на загадочный пункт “искать контракт на обслуживание”, то быстро мигающие плашки с предложением попробовать бесплатную пробную версию этого CloudPlay. Короче, интерфейс — не самая сильная сторона мобильного приложения (кстати, есть и более продвинутая ПК-версия приложения). Куда лучше обстоят дела с его функционалом.
Прямо в окне с трансляцией изображения с камеры, интерфейс показывает то, как работает местное компьютерное зрение: автомобили и люди подсвечиваются зелеными прямоугольниками в режиме реального времени. К распознаванию объектов прямо в настройках приложения можно “прикрутить” систему пуш-оповещений, которая будет сигнализировать вам о том, что объект пересек заранее выбранную область в кадре.
Такие автоматические хронологические метки в виде обнаруженных автомобилей и людей, безусловно, полезны при необходимости как можно быстрее проанализировать отснятый материал. Однако это удобство рано или поздно встречается с не самой большой разрешающей способностью сенсора. Full HD, особенно в темноте, порой просто не дает разглядеть регистрационный номер автомобиля на расстоянии в 15-20 метров. Поэтому поддержка записи в 4K, уверен, не помешала бы камере. Тем более, что стоит она немалых денег.
Итого
Если судьба в поисках уличной камеры наблюдения заведет вас на бесчисленные страницы Алиэкспресса, то, скорее всего, вы найдете какую-нибудь похожую камеру дешевле. Да, тоже с беспроводным подключением и базовым мобильным приложением для первичной настройки. Но получится ли в дальнейшем выстроить полноценную экосистему вокруг покупки? Не думаю.
С Ezviz cделать это несколько проще. Во, первых, ассортимент включает в себя всю необходимую для этого периферию: рекордеры, роутеры. Во-вторых, уличными камерами модельный ряд не ограничивается: есть как IP-камеры для домашнего использования, так и “видеоняни” и целые системы “умного” дома.
В целом, C3X — неплохой вариант для покупки, если постоянная запись всего, что происходит во дворе, попросту не нужна. Камера может вести съемку при обнаружении посторонних в кадре, заметно экономя память носителя. Греется не сильно, ночью снимает уверенно, воров отпугивает, в Google Home добавляется. Что еще нужно от камеры наблюдения?
- Возможность объединить камеру и прочие устройства Ezviz в рамках экосистемы
- Нет перегрева
- Съемка ночью
- Распознавание людей и автомобилей
- Есть аналоги чуть дешевле
- Приложение иногда "тупит"