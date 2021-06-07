Эта уличная камера умеет отпугивать воров, как в шпионских фильмах

Никаких кнопок на корпусе нет, зато можно заметить слот для карты памяти (поддерживаются карты с максимальным объемом 256 Гб), прикрытый крышкой на двух винтах. Рядом находится решетка динамика и отверстие, в котором расположен микрофон.

И как она снимает?

Если вы думали, что мода на несколько камер в ряд затронула только смартфоны и планшеты, то вот вам наглядный пример того, что под каток инноваций попали не только они. Системы наблюдения теперь тоже в этом списке.

Вообще, двумя модулями сегодня мало кого удивишь. А вот местной реализацией (хотя ничего нового в ней нет) — вполне.

Несколько лет назад, когда производители смартфонов экспериментировали с камерами “по полной”, у той же Huawei и Honor можно было запросто найти устройства одновременно и с монохромным, и с цветным модулями. И вот в EZVIZ C3X задействована примерно такая же система с использованием дополнительной черно-белой камеры. Что это дает на практике? Возможность снимать в цвете чуть ли не в полной темноте, например.