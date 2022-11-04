Это тонкий, но эффективный инфракрасный обогреватель с управлением со смартфона и климат-контролем

Как по мне, самым слабым местом умного дома было и остается управлением климатом. По крайней мере, в России. На Западе-то уже давно был (и поглотился Google) как минимум термостат Nest, да и помимо него есть куча классных опций как сделать дома комфортную атмосферу. А теперь попробуйте представить, чтобы в обычной панельке-девятиэтажке подружить умный дом с центральным отоплением? Ну, чтобы зимой оно там как-то само приоткрывало батареи, обратно закручивало и за показателями кроме температуры следить умело. Вот то-то же. Ничего у вас не выйдет.

И все-таки кое-какие варианты умной климатической техники появляются в нашей стране. Кондиционеры активно начинают оснащать модулями Wi-Fi, а редкие модели еще и с ассистентами дружатся. Всякие мойки, чистки и увлажнители воздуха тоже со смартфона охотно управляются. Даже появились умные обогреватели и принесли с собой три главные преимущества такого рода моделей: они заметно похорошели, экономят деньги и ловко настраиваются.

Мы, конечно, не в Европе, где люди сейчас вынуждены мучительно торговаться с кошельком и совестью за каждый лишний градус комнатной температуры. Но если уж умный прибор способен снизить счет за коммуналку, то почему бы этим тоже не воспользоваться?