Это тонкий, но эффективный инфракрасный обогреватель с управлением со смартфона и климат-контролем

Это тонкий, но эффективный инфракрасный обогреватель с управлением со смартфона и климат-контролемЭкологичный и навороченный Joule
Лет пять назад было принято посмеиваться над стремительно умнеющей домашней техникой. Что уж там, даже я считал духовки с Wi-Fi и загрузку программ стирки из интернета тупиковой веткой эволюции электроприборов. И где мы теперь? Алису и Салют подружили с кучей импортной техники, по протоколу Zigbee уже и не сосчитать сколько всего работает, а удобное управление всем этим добром сделано на любых смартфонах с Android и в Apple HomeKit. В общем, умный дом все-таки стал по-настоящему народным и больше не требует миллионных вложений с прокладкой инженерных коммуникаций.
Как по мне, самым слабым местом умного дома было и остается управлением климатом. По крайней мере, в России. На Западе-то уже давно был (и поглотился Google) как минимум термостат Nest, да и помимо него есть куча классных опций как сделать дома комфортную атмосферу. А теперь попробуйте представить, чтобы в обычной панельке-девятиэтажке подружить умный дом с центральным отоплением? Ну, чтобы зимой оно там как-то само приоткрывало батареи, обратно закручивало и за показателями кроме температуры следить умело. Вот то-то же. Ничего у вас не выйдет.
И все-таки кое-какие варианты умной климатической техники появляются в нашей стране. Кондиционеры активно начинают оснащать модулями Wi-Fi, а редкие модели еще и с ассистентами дружатся. Всякие мойки, чистки и увлажнители воздуха тоже со смартфона охотно управляются. Даже появились умные обогреватели и принесли с собой три главные преимущества такого рода моделей: они заметно похорошели, экономят деньги и ловко настраиваются.
Мы, конечно, не в Европе, где люди сейчас вынуждены мучительно торговаться с кошельком и совестью за каждый лишний градус комнатной температуры. Но если уж умный прибор способен снизить счет за коммуналку, то почему бы этим тоже не воспользоваться?
Как по мне, один из самых прикольных умных обогревателей сейчас выпускают под брендом Joule. Не самый дешевый вариант, зато один из самых красивых. В любых устройствах я всегда очень ценю дизайн, поэтому не очень одобряю, когда умные обогреватели перенимают формат традиционных масляных. Разве что с реверансом в сторону модного сейчас минимализма и рубленных линий. А вот Joule — другое дело. Фактически это лист закаленного стекла, который весьма мощно обогревает комнату. И благодаря управлению со смартфона работает деликатно, а не как раньше это делали обогреватели — выжигая комнатный воздух до последней молекулы влаги.
Технические характеристики
|Обогреватель
|Joule JPSH05
|Тип
|Инфракрасный, конвекционный
|Мощность
|700 Вт
|Площадь помещения
|До 25 кв. м.
|Управление
|Со смартфона
|Подключение
|Wi-Fi 2.4 Гц
|Режимы работы
|Нагрев, климат-контроль, расписание, таймер
|Защита
|От перегрева, датчик опрокидывания
|Габариты
|100 х 36.5 х 3.4 см
|Цвета
|Черный, белый, серебристый, золотой, зеленый
|Цена
|14999 - 16699 в зависимости от цвета
Дизайн и размещение
Как я уже сказал, дизайн супер минималистичный. Эко-обогреватель Joule представляет собой сэндвич из двух вытянутых листов закаленного стекла толщиной менее сантиметра с небольшим блоком управления на задней части. Вся греющая начинка спрятана между. На выбор предлагают пять цветов: черный, белый, серебристый, золотой и зеленый. Первые три — универсальные варианты для современных интерьеров. Смотрятся отлично. Последние два, как по мне, очень нишевые, но лучше же иметь больше опций для выбора?
Кнопок, сенсоров, дисплеев на корпусе вообще нет. Только клавиша включения на блоке, остальное со смартфона. Запишу это в плюс, потому что не вижу смысла в дублировании управления для умной техники. Пусть лучше дизайн будет более простым и чистым.
Единственное, что есть в экстерьере помимо стекла — вполне устойчивые ножки из алюминия. Кабель достаточно длинный, так что нет проблем, чтобы «дотянуться» до ближайшей розетки. Впрочем, в комплекте также есть настенный крепеж, Joule можно подвесить вертикально или горизонтально.
С таким дизайном, двумя опциями крепления и площадью обогрева Joule годится не только в квартиру или загородный дом, но также и для небольшого бизнеса в сфере обслуживания. Например, если в барбершопе, салоне ноготочков или массажа лица зимой бывает прохладно, но искать новое помещение в аренду из-за этого не хочется.
Нагрев и безопасность
Лицевая сторона обогревателя горячая, даже очень. Не настолько, чтобы получить травму от случайного прикосновения, но вам вряд ли понравится облокотиться на него голой кожей, чтобы погреться. Отсюда и предупреждения в инструкции насчет детей и домашних животных. Впрочем, французскому бульдогу и мопсу наоборот понравилось: с удовольствием ложатся около Joule спать и облокачиваются на него при этом. В поджаренности после таких трюков замечены не были.
В самом обогревателе предусмотрены две системы защиты: от перегрева и датчик опрокидывания. С учетом небольшой высоты и достаточно надежных ножек я не вижу особых рисков падения Joule. Надо очень постараться, чтобы обогреватель завалился. Впрочем, как-то раз собаки около него возились и от раскачивания сработал датчик опрокидывания. Приложение на смартфоне тут же врубило сирену и показало соответствующее уведомление.
Я уж было хотел записать это в минусы продукта, поскольку авансом отключить эти уведомления невозможно. Мало приятного услышать вой посреди ночи, если животные разыграются. Однако за несколько недель тестирования ложное срабатывание случилось лишь раз. Сколько бы потом питомцы не терлись об обогреватель, или когда я задевал его ногой, датчик больше не срабатывал, если Joule оставался стоять на своих двоих.
Управление и настройки
Joule работает в тандеме с приложением Perenio. Доступно в App Store и Google Play. Для подключения нужно завести аккаунт, указать пароль сети Wi-Fi (обязательно 2.4 Гц), и после этого обогреватель будет готов к работе. В целом процесс настройки ничем не отличается от любой другой умной техники.
Joule может работать в режиме классического обогрева помещения, что называется на все деньги, либо в приложении можно активировать климат-контроль. Тогда он будет поддерживать заданную температуру, динамически меняя мощность или вообще прекращая нагрев при достижении нужных параметров. В приложении видно как текущую температуру воздуха, так и целевую.
Из минусов, я не уверен в точности измерений. Все-таки датчик находится на проводе. Это лучше, чем если бы он разместился на корпусе, но в силу близости к обогревателю показания все равно будут отличаться от температуры в центре комнаты или на противоположном конце. К сожалению, у меня дома нет какого-то референсного прибора для измерения, в точности которого я был бы уверен. Однако три гаджета с функцией измерения температуры показывают данные с разбросом в 4 градуса.
Что это значит на практике? Примерно как с умными весами: не стоит думать, что вы получаете идеально точные абсолютные числа, зато можете следить за относительными показателями. Допустим, при использовании Joule вам кажется, что оптимальная цель климат-контроля составляет 24 градуса. На это и нужно ориентироваться. Не вижу ничего страшного, если при этом реальная температура в комнате будет на пару градусов выше или ниже. Главное — вы знаете, что приятней всего находиться дома, когда на обогревателе выбрано 24.
Также через приложение можно настроить таймер с обратным отсчетом, чтобы обогреватель проработал лишь определенное время, задать график работы и посмотреть затраты на электричество прямо сейчас, либо в истории использования по дням. К сожалению, отображается только общий расход энергии за стуки. В принципе, на базовом уровне это позволяет оценивать расходы на обогрев помещения. Однако подкину идею: разработчики могли пойти еще дальше и предусмотреть возможность указать стоимость электроэнергии и задать тайминги двухтарифного счетчика. Впрочем, а не слишком ли нервно в реальном времени смотреть, как сжигаются твои деньги?
Мощность и обогрев
Потребляемая мощность Joule составляет 700 Вт. Нагрев прибора быстрый, остывает стекло умеренными темпами. Выходит достаточно экономично, практически без холостых затрат энергии. Заявленная площадь обогрева до 25 квадратных метров. Предположу, что это соответствует действительности, но проверить в помещении именно такого размера возможности не было. Для очень просторной кухни-гостиной площадью почти 40 метров мощности обогревателя маловато, но в небольшой помещении на 17 квадратов точно скажу: воздух прогревается быстро.
Выводы и итоги
Если выбирать умный обогреватель, покупать именно Joule стоит ради дизайна, а также из-за возможности настенного крепления, помимо размещения на полу. В плане смарт-функциональности и управления со смартфона тут все-таки нет каких-то откровений и уникальной функциональности, а вот продуктовая эстетика точно выделяет Joule среди прочих. В целом обогреватель получился удобным, эффективным и без проблем по удобству использования. Так что к покупке рекомендую.
- Стильный минималистичный дизайн
- Напольное и настенное расположение
- Выбор цветов корпуса
- Быстрый нагрев помещения
- Климат-контроль
- Управление со смартфона
- Не самая демократичная цена
- Показывает только общее потребление, сложно посчитать расходы
- При сильном продолжительном раскачивании может быть ложное срабатывание датчика опрокидывания
- Нет уверенности в точности датчика температуры