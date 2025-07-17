Новый вектор строительства: за качеством работ проследит искусственный интеллект

Новый вектор строительства: за качеством работ проследит искусственный интеллектПроект «Остров»: инновации, комфорт и технологии будущего
Из Москва-Сити на курорт
Жить на острове, который никогда не знал промышленной застройки, по вечерам гулять в живописном парке, заниматься любимыми видами спорта прямо около дома – мечта многих москвичей. Сегодня реализовать это желание можно, став резидентом одного из кварталов проекта «Остров». Это настоящий курортный уголок, где, как говорят, отпуск не заканчивается никогда, а от центра города его отделяют всего 15 минут езды на автомобиле. Каждый квартал имеет приватные дворы, а сам проект окружают ландшафтные парки и заповедники общей площадью 650 га.
Вернувшись домой из шумного офиса, резиденты «Острова» смогут отдохнуть в спокойной обстановке, наслаждаясь чистым воздухом и великолепными видами вечерней столицы, или посвятить свое время активному, разнообразному досугу. Вдоль границ «Острова» проложены обустроенные дорожки для пробежек, скандинавской ходьбы и оздоровительных неспешных прогулок. В живописных дворах организована развитая спортивная инфраструктура для жителей проекта всех возрастов. Любители командных видов спорта смогут сыграть в футбол, баскетбол, регби или показать высший пилотаж на площадке для скейтбординга. Летом жителям «Острова» доступны водные виды спорта, а зимой они смогут улучшить свои навыки в зимних на Ледовой арене Татьяны Навки, Академии хоккея Александра Овечкина и лыжных трассах парка «Фили».
Качество домов и искусственный интеллект
Одним из важных факторов, на основе которого покупатели принимают окончательное решение о приобретении квартиры, является качество и надежность здания. Так было всегда. Но вручную проверить каждый квадратный метр возводимого дома очень сложно и требует больших временных затрат. Сегодня на помощь девелоперам пришли новые технологии в сфере контроля качества строительства, включающие в себя искусственный интеллект.
Первым в России отечественную систему цифровой автоматизации технического контроля возведения жилых зданий AITERUS применил девелопер «Донстрой» при строительстве восьмого квартала «Острова». Использование инновационного подхода по выявлению дефектов на строительной площадке позволило значительно сократить сроки проведения контроля качества и повысить надежность работ. Ведь нейросеть никогда не устает, видит мельчайшие погрешности, всегда объективна и неподкупна.
Об особенностях настройки, эксплуатации и возможности обучения AITERUS рассказал руководитель Департамента информационных технологий «Донстрой» Алексей Лака:
«Во время строительства жилых кварталов могут возникать различные погрешности с высокой вариативностью. Это могут быть специфические трещины или дефекты в уникальных архитектурных элементах. Для того чтобы нейросеть смогла найти и зафиксировать такой инцидент, специалист должен предварительно указать ей на несколько подобных погрешностей. В дальнейшем их обнаружение и фиксация будет происходить автоматически.
Такой подход позволяет выявлять до 90% недостатков на стадии строительства без увеличения штата персонала». Во время своей работы система AITERUS фиксирует данные с привязкой к помещению и этажу, что исключает подделку. Но любая техника несовершенна, ее необходимо калибровать, возможны и сбои в работе технического оборудования. Подобные ситуации в работе AITERUS практически отсутствуют. Руководитель Службы по информационной безопасности «Донстрой»
Лев Варназов рассказал, как на практике решаются такие вопросы: «В начале каждой смены система самодиагностируется. Ещё до начала работы известно точное состояние оборудования. Если поломка произошла в процессе, оператор всё равно сможет продолжить смену, получая данные с других устройств. Компоненты системы автономны, а штатив выйдет из строя только при поломке центрального компьютера или системы питания. Что касается дефектов, то их может редактировать выделенный бизнес-пользователь со специальной ролью».
Погода контролю не помеха
Одним из факторов, влияющих на процесс возведения жилья в России, являются сложные климатические условия. Применяемая для автоматического цифрового контроля качества строительных работ система AITERUS, в отличие от зарубежных аналогов, учитывает это.
Как отметила представитель компании-производителя AITERUS Олеся Аринушкина, новая система имеет уникальные технические характеристики: «Диапазон температур работы варьируется от -20 до +40 градусов. Этот фактор позволяет работать зимой на уровне монолита, а также вести строительство летом в жарких условиях. Бывают непростые ситуации, когда пустоты, дефекты или повышенная влажность скрыты под слоем строительных материалов. Система AITERUS способна справиться и с этим вопросом».
О том, как это происходит, рассказал руководитель Департамента информационных технологий «Донстрой» Алексей Лака: «Для выявления скрытых дефектов мы используем дополнительный «обвес», состоящий из радара, который определяет полости в стенах, рыхлую штукатурку и прочие неравномерности. Кроме того, применяются тепловизор и газоанализаторы, которые показывают отклонения от нормы по температуре, влажности и прочим характеристикам в помещении.
Недобросовестным подрядчикам также не получится ввести в заблуждение или «обойти» цифровой контроль. Для этой цели используется особая навигация на нескольких приборах, которые отслеживают перемещения и сопоставляют их с BIM-моделью. Оператор не сможет получить доступ к перенастройке данного оборудования».
Бионическая архитектура и просторные квартиры
Кварталы «Острова» можно сравнить с городом будущего. Для этого есть все основания. Дома кварталов проекта выполнены в ультрасовременном стиле бионической архитектуры из экологически чистых материалов, создавая ощущение нахождения в городе будущего. При отделке фасадов строители применили клинкерный кирпич и камень. Резиденты «Острова» смогут подобрать удобную планировку и площадь квартиры по своему желанию. Покупателям будут предложены просторные квартиры площадью от 27 кв. м до 442 кв. м — от студий до пятикомнатных резиденций и пентхаусов с потолками от 3,1 до 4,9 метров. Из панорамных окон откроется великолепный вид на лесопарк или набережную. Вечером можно будет насладиться огнями большого города.
«Умное здание» для комфорта жителей
В проекте «Остров» продумана каждая деталь, а новейшие технологии призваны создать высокий уровень комфорта. Одним из важных факторов в выборе квартиры для обеспеченных москвичей является покупка жилья в качественном и надежном доме, который является комфортной и безопасной средой для жизни. Именно такой подход был использован при реализации проекта «Остров».
Для эффективного управления жилой средой девелопер «Донстрой» разработал уникальную инновационную систему «умного здания» DSmart. Система контролируется через простое приложение. Оно устанавливается на смартфон сразу после получения ключей от квартиры. Резидентам будут предложены несколько сценариев: контроль доступа, безопасности и климата, а также возможность самостоятельно просматривать изображения с видеокамер и домофонов. После индивидуальной настройки основных сценариев здание буквально «оживет» и сможет самостоятельно предугадывать потребности владельца квартиры. При приближении резидента к входной группе система автоматически откроет перед ним дверь, включит свет или подаст лифт на нужный этаж.
Предусмотрена также возможность настройки климата в общественных пространствах и фасадного освещения. Если смартфон отключится — не страшно: все функции системы дублируются аналоговым способом. Можно нажать кнопку вызова консьержа, и он разблокирует лифт. Для защиты от возможных технических сбоев система «умного здания» работает независимо от интернета, в изолированном сегменте сети, а ее трафик зашифрован. Сегодня система DSmart уже работает в некоторых действующих кварталах проекта и будет внедрена в новые.
Уникальные высокие технологии, комфорт, экология и удобная инфраструктура делают квартиры в проекте «Остров» не только премиальным жильем, но также выгодной инвестицией. В будущем жилье в Мневниковской пойме будет только расти в цене.
erid: 2Ranymn1M77 РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «ТПУ «Терехово 9». ИНН 9709057162. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.