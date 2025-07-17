Новый вектор строительства: за качеством работ проследит искусственный интеллект

Одним из важных факторов, на основе которого покупатели принимают окончательное решение о приобретении квартиры, является качество и надежность здания. Так было всегда. Но вручную проверить каждый квадратный метр возводимого дома очень сложно и требует больших временных затрат. Сегодня на помощь девелоперам пришли новые технологии в сфере контроля качества строительства, включающие в себя искусственный интеллект.

Первым в России отечественную систему цифровой автоматизации технического контроля возведения жилых зданий AITERUS применил девелопер «Донстрой» при строительстве восьмого квартала «Острова». Использование инновационного подхода по выявлению дефектов на строительной площадке позволило значительно сократить сроки проведения контроля качества и повысить надежность работ. Ведь нейросеть никогда не устает, видит мельчайшие погрешности, всегда объективна и неподкупна.