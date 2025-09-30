Тишина, зелень и технологии: как выглядит новое жильё в Москве

В «Символе» технологии не просто модный аксессуар с красивым приложением в смартфоне и хвастовством перед друзьями. Это реальный инструмент для вашего комфорта и безопасности семьи. Представьте: вы возвращаетесь домой, а дверь открывается нажатием одной кнопки в телефоне — никаких ключей, потерянных в сумке, или замерзших зимой кнопок домофона.

Во всех корпусах реализован автоматизированный доступ на территорию по смарт-карте или мобильному приложению. Это не только удобно, но и безопасно: внутренние дворы огорожены, свободны от машин и охраняются системами видеонаблюдения круглосуточно.