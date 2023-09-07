Эта штуковина заменит вам будильник, прикроватный планшет и не только. Xiaomi Smart Display 10R

Когда-то давно в магазинах электроники продавался товар с довольно странным по современным меркам названием — цифровая фоторамка. Существовали эти фоторамки, как понятно из названия, с единственной целью — показывать пользователю с носителей или внутренней памяти фотографии а в лучшем случае, даже видео.

По уровню полезности они находились примерно на одном уровне с портативными DVD-плеерами — выполняли пару задач, да и не сказать, чтобы справлялись с этим здорово. Всё-таки, начало нулевых — это вам не нынешние «сытые» на технологии времена, когда даже у cpаных вебкамщиц фаллоиммитаторы с распаянными модулями связи и микропроцессорами. Но DVD-плееры были зачастую хотя бы портативными (пригодными, чтобы таскать их с собой), чего не скажешь о работающих строго от сети фоторамках.

После появления первого поколения iPad таким устройствам, очевидно, было суждено исчезнуть с прилавков. Так и произошло, но исчезли они не окончательно. Скорее, взяли вынужденную паузу, чтобы трансформироваться в то, чем и является герой этого обзора — большой стационарный дисплей со встроенным хабом для управления умным домом. Ну или планшет на проводе, называйте как хотите.