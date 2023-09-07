Эта штуковина заменит вам будильник, прикроватный планшет и не только. Xiaomi Smart Display 10R

Эта штуковина заменит вам будильник, прикроватный планшет и не только. Xiaomi Smart Display 10RТеперь банан.. яндексовая, отчасти
Колонка? Планшет на проводе? А вот и нет. Это хаб для управления умным домом от Xiaomi, но с Алисой внутри. Разбираемся, кому он может пригодиться и сколько денег за него придётся отдать.
Когда-то давно в магазинах электроники продавался товар с довольно странным по современным меркам названием — цифровая фоторамка. Существовали эти фоторамки, как понятно из названия, с единственной целью — показывать пользователю с носителей или внутренней памяти фотографии а в лучшем случае, даже видео.
По уровню полезности они находились примерно на одном уровне с портативными DVD-плеерами — выполняли пару задач, да и не сказать, чтобы справлялись с этим здорово. Всё-таки, начало нулевых — это вам не нынешние «сытые» на технологии времена, когда даже у cpаных вебкамщиц фаллоиммитаторы с распаянными модулями связи и микропроцессорами. Но DVD-плееры были зачастую хотя бы портативными (пригодными, чтобы таскать их с собой), чего не скажешь о работающих строго от сети фоторамках.
После появления первого поколения iPad таким устройствам, очевидно, было суждено исчезнуть с прилавков. Так и произошло, но исчезли они не окончательно. Скорее, взяли вынужденную паузу, чтобы трансформироваться в то, чем и является герой этого обзора — большой стационарный дисплей со встроенным хабом для управления умным домом. Ну или планшет на проводе, называйте как хотите.
|Xiaomi Smart Display 10R
|Операционная система
|Android с оболочкой от Яндекс
|Дисплей
|IPS, 10,1", 1200×800 п. (HD)
|Динамики
|2×3 Вт, 1,3 - 20 кГц
|Микрофоны
|Два, расположены сверху
|Камера
|5 Мп, угол обзора 115°
|Подключение
|Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac; 2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0
|Аккумулятор
|Нет, питание от сети
|Размеры
|247×241×37,5 мм
|Вес
|1,3 кг
|Цена
|22 тысячи рублей
Внешний вид
Я не зря чуть выше упомянул первое поколение iPad. Толстый корпус, ровные широкие боковые грани. И вот примерно так же выглядит этот умный дисплей. Только вместо почти квадратного экрана сюда установили экран с соотношением 16:9. А прямо под ним — фронтальная часть встроенной акустической системы.
Что? Акустика? В фоторамке? Ага, встречается теперь и такое. И надо отметить, что играют-то местные динамики хорошо. А если учитывать, что звук извлекается по обе стороны дисплея, то перед нами, возможно, даже не совсем умный дисплей, а, скорее, умная колонка с дисплеем. И это одна из причин, по которой её изначально тяжело сделать портативной.
Для запитывания Android-устройства (а это именно Android-устройство, мы проверили) и встроенной акустики нужен приличный аккумулятор. Но тогда вместо и без того крупной колонки, по габаритам получилась бы какая-нибудь Яндекс.Станция, но только с десятидюймовым экраном. Не дело.
Всей этой вертикальной конструкции необходимо устойчиво стоять на поверхности. Для этого сзади предусмотрена симпатичная вертикальная ножка, которая максимально отклоняется примерно на 60 градусов. В ней можно разглядеть отверстие, через которое продевается кабель питания. Самое то, если вы не фанат торчащих во все стороны проводов. Отверстие в ножке, конечно, не решает вопрос с наличием самого провода, но хотя бы делает его менее заметным, пропуская его перпендикулярно устройству.
Управлять всем этим добром предлагают как голосом и сенсорным экраном, так и несколькими физическими кнопками — никаких сенсорных областей, которых надо касаться. Физическая тут и шторка для фронтальной камеры на 5 Мп. Ну, вдруг вы не особо хотите, чтобы местный товарищ майор подсматривал за вами, пока вы выходите из душа, например.
10R — значит обRезанный
Ох, если отправиться на просторы интернетов и прочих ютубов, то окажется, что у Xiaomi в арсенале существует обычная модель Smart Display 10, которая может ещё и Android-приложения какие-нибудь дополнительные загружать. А у нас, в российской адаптации, из всего спектра развлекательных сервисов доступен один YouTube на пару с навыками Алисы и какими-то базовыми приложениями от Яндекса. Без какой-либо возможности скачать хоть что-то со «стороны». Но дальше — ещё забавнее.
© Иконок приложений явно побольше, чем в нашей версии
Не секрет, что все юрисдикционные маневры Яндекса, направленные на выход из-под санкций, конечному потребителю как мертвому припарка. Вы просто зайдите на Яндекс.Музыку и попробуйте отыскать там хотя бы (!) два трека System of a Down. Спойлер: там и одного не наберется.
И такая же ситуация с другими сервисами.
Кинопоиск? Увы, даже купленные фильмы у вас могут получить по паре ног и уйти в закат. Так что по части контента дела тут, будем честны, не блещут. Контент попросту неоткуда брать, если вы не успели до наступления санкционных мер накидать его в свою медиатеку. Надежда только на плейлисты во встроенном ютубе. Спасибо хотя бы за это.
Дисплей
Когда у тебя закрытая от посторонних глаз оболочка и нет возможности без танцев с бубном отправить на устройство пару .apk-файлов или подсоединить его как монитор для того, чтобы вывести тестовую картинку под прибор-колориметр, задача нормально протестировать экран становится о-о-очень сложно выполнимой. Поэтому верить придётся нашему слову. Ну и фотографиям, по которым становится отдаленно понятно, что собой представляет дисплей в Xiaomi Smart Display 10R.
Управлять умным домом и поглощать контент, по задумке Xiaomi, придется при помощи сенсорного десятидюймового IPS-экрана с очень высокой цветовой температурой (синюшными цветами, проще говоря) и довольно посредственной контрастностью — чёрный цвет даже под небольшими углами тут ощутимо инвертируется. Поэтому основным цветом для фона в настройках и шторке уведомлений стал серый. Он здорово скрадывает нехватку контрастности, да и выглядит всё это стильно. Но только до включения режима Always On, в котором одинаково светится светится что черный фон, что сам виджет времени.
Чуть лучше могли бы обстоять дела и с воздушной прослойкой между стеклом и IPS-панелью. Если довести угол обзор до почти максимально возможного, то можно совершенно случайно заметить угол матрицы, спрятанный под чёрным закруглением на внешней стеклянной панели. Не то, чтобы плохо, просто забавный факт.
Зато запас яркости радует. В солнечную погоду в любом конце комнаты можно разглядеть происходящее на экране, а вот с разрешением явно беда. 720p на десяти дюймах — это по современным меркам уже мыльноватая картинка. Тем более, она зачастую будет у вас почти перед носом, где-то рядом с кроватью.
И не совсем понятно, почему так. Имеем стационарное устройство, а не бюджетный смартфон, но по характеристикам получаем именно последнее. Еще и за двадцать тысяч рублей.
Не только умный дом
При активации дисплея все ваши устройства, привязанные к аккаунту, будут сразу же доступны в выдвижной шторке или специальном приложении. Интерфейс приятный, но он тут чуть более крупный в сравнении с оригинальным интерфейсом в MIUI Home. На одном экране помещается меньше устройств, поэтому придётся чаще пролистывать содержимое экрана в поисках нужной лампочки или увлажнителя воздуха.
А вот в роли интерьерного устройства Xiaomi Smart Display 10R весьма хорош. Есть ряд «многослойных» фоновых изображений, где, например, горы могут перекрывать часть виджета часов. И таких обоев тут прилично. Чем-то похоже на последние версии iOS, где дизайнеры тоже поработали над вписыванием часов в обои.
Ах, да, ещё тут можно подключить аккаунт в Telegram и названивать всем своим контактам. Чтобы все как в меме:
— Алло, не могу разговаривать со своего умного дисплея Xiaomi Smart Display 10R c Алисой!
— Но ты сам мне позвонил…
— Всё, пока!
Функция в современных реалиях, когда Telegram есть у огромного количества людей, полезная. Но вот вам совет: лучше создать под такие звонки отдельную учётную запись.
Звук
Два встроенных динамика по 3 Вт каждый, на удивление, выдают довольно чистый звук. Это успел отметить не только я, но и ещё один наш редактор. И хотя низкие частоты не получилось нормально реализовать в таком корпусе, даже без них звуковой напор — дай бог каждому. При этом звук не хрипит даже на максимальной громкости, он на ней просто становится чуть более отчётливым.
Хватает ли качества звука для неприхотливого прослушивания музыки фоном, просмора сериалов и прочих видео на хостингах? За глаза, даже экшн-сцены будут восприниматься нормально.
Микрофонов, кстати, тоже два. И я поначалу боялся, что их не всегда будет хватать для уверенного распознавания голоса. Но нет, они улавливают и шёпот, и обычный негромкий голос. И даже направленность не на пользователя этому не мешает.
Итого
Хочется верить, что история «накатывания» своих сервисов на устройства других производителей не пойдет по тому же пути, по какому все пошло во времена партнерства Яндекса с JBL. На форуме 4PDA пользователи уже четыре года пишут в пустоту о том, как колонки JBL Link с Алисой таинственно гибнут с одними и теми же симптомами. 136 страниц сообщений, а проблема, похоже, так и не решилась. И уже, после того как в прошлом году JBL поддержали санкции, никогда не решится.
Отбросит ли Алиса коньки спустя год-полтора в китайском устройстве? Не факт, были у Яндекса и приличные коллаборации. Например, с корейским LG.
Но тут такое дело... Если вы преданный фанат управления умным домом при помощи голосового ассистента от крупнейшего
израильского российского поисковика, почему бы не добавить на полку нормальный физический пульт управления всей техникой? С полноценным физическим взаимодействием и без необходимости каждый раз пытаться кого-то перекричать, чтобы выключить свет или прибавить громкость.
А ещё это классная колонка. До LG XBOOM AI ThinQ с Алисой и больших Яндекс.Станций ей далеко (не хватает низких частот), но как лишний источник звука в одной из комнат явно имеет право на существование. Если вы готовы мириться с большим и не особо чётким HD-дисплеем.
- Удобное управление всеми умными устройствами в доме
- Громкость и качество звука
- Посредственный десятидюймовый (!) HD-экран
- Оболочка от Яндекса без возможности установки стороннего ПО