Хорошая картинка, но вы будете нервничать: обзор Яндекс Камеры

Хорошая картинка, но вы будете нервничать: обзор Яндекс КамерыСофтец нужно дорабатывать
В первую очередь, давайте определимся, что нужно человеку, использующему камеру для домашнего наблюдения.
-
Очевидно, самое главное: иметь возможность в любой момент и из любой точки земного шара подключиться к этой камере и посмотреть, как там обстановка дома.
-
Желательно также, чтобы сама камера умела как-то следить за обстановкой и реагировала на движение в кадре, совсем идеально, если она при этом будет понимать, как выглядит человек. И в случае движения камера должна как минимум сигнализировать об этом пользователю, а лучше — сохранять фото или видео данного момента: на карту памяти или в облако, а в идеале — и туда, и туда.
-
Ну и совсем космос, если камера может крутиться. И сама по себе (следя за движущимся объектом), и управляясь удалённо — пользователем.
Что ж, хорошие новости: Яндекс Камера всё это умеет. Именно в полном наборе функций. Плохие новости: она это делает с программными странностями, будто разработчики не очень понимали, какую именно задачу они решают и перед ними просто висел где-нибудь на доске набор функций, которые камера должна иметь.
Но давайте обо всём по порядку.
Внешний вид
Дизайн Яндекс Камеры я бы назвал идеальным. Это цилиндрическая штуковина на неподвижной подставке, куда подключается питание по USB-C. В подставке, кстати, есть пазы для крепления, которое, в свою очередь, можно хоть на стену, хоть на потолок установить (даже дюбели и болты в комплекте имеются).
Сам цилиндр камеры крутится на 350 градусов в горизонтальной плоскости, а дополнительно объектив может поворачиваться вверх и вниз, правда, уже всего в диапазоне 40 градусов.
Разумеется, когда речь идёт о камере дома, то первым встаёт вопрос конфиденциальности. Не хочется, чтобы камера снимала вас, когда вы дома — ходите в трусах или мало ли чем ещё занимаетесь. Вы же ставите камеру не чтобы она за вами наблюдала, правильно?
И этот вопрос разработчики решили очень изящно, предусмотрев наглядный режим конфиденциальности. Что я имею в виду: в этом режиме объектив камеры оборачивается назад и «смотрит» вглубь устройства и, соответственно, ничего не видит. Вы же со стороны видите красный как бы «минус» — это резиновая заглушка, за которой скрывается слот карты памяти MicroSD и кнопка сброса.
И это тоже гениально. Ну кроме того, что ставить и доставать карту памяти неудобно. Зато издалека сразу видно, включена камера или нет — без всяких индикаторов, которые, теоретически, и перегореть могут со временем. И форма заглушки не зря напоминает минус (ну или «кирпич», или чёрточку, в общем, интуитивно). Если гости вдруг поинтересуются: «А камера сейчас нас снимает?» — им легко объяснить, что всё в порядке.
Перейти в режим конфиденциальности можно тремя способами. Попросить Алису (например, сказать «Алиса, выключи камеру»), нажать соответствующую кнопку в приложении «Дом с Алисой» или нажать кнопку сверху камеры. Минус: кнопка сенсорная и не имеет никакой рифлёной поверхности.
Ну а так, индикатор под объективом всё же имеется. Показывает белым если камера подключена и работает, мигающим белым если она находится в режиме подключения, красным если заметила движение, и фиолетовым если она ещё включается или находится в каком-нибудь сервисном режиме.
Качество изображения
Чтобы закончить с положительными моментами, давайте расскажу вам о качестве записи. И днём, и ночью камера показывает отличную, чёткую картинку, почти без шумов, и при этом с приличной цветопередачей на уровне неплохого смартфона. Ночью используется ИК-подсветка, поэтому картинка получается чёрно-белая и некоторые области могут быть инвертированы (тёмное становится светлым и наоборот).
Но главное: я без проблем через Яндекс Камеру могу используя цифровой зум разглядеть время на Яндекс Станции Миди, которая стоит от неё в двух с лишним метрах и немного под углом. То есть качество самой камеры весьма приличное.
Функции
Ну а теперь готовьтесь к неприятным новостям. Не всё перечисленное в этом абзаце будет с негативным оттенком, но к концу вы поймёте, почему я не спешил бы рекомендовать Яндекс Камеру даже тем, у кого денег куры не клюют (впрочем, пока я неспешно писал этот обзор официальная цена камеры упала более чем вдвое: с изначальных 11-12 тысяч рублей до нынешних 5 тысяч — и, видимо, не случайно).
Итак, сразу после покупки Яндекс Камеру надо подключить к Алисе. Т.е. да, у вас должна быть экосистема умного дома от Яндекса, но это не то чтобы прям недостаток — название камеры уже на это намекает.
Указываете имя и пароль точки доступа Wi-Fi (они передаются автоматически со смартфона по Bluetooth), комнату для камеры, ну и всё. Настройка проходит за секунд 10, всё легко и просто, особенно если вы уже привыкли к приложению «Дом с Алисой». У меня три Яндекс Станции, куча умных лампочек, переключателей и т.п., так что я был хорошо подготовлен.
Итак, камера уже видится в списке устройств, можно заходить в неё и смотреть картинку, поворачивать камеру, создавать различные сценарии (например, включить свет когда кто-то входит в комнату или выключать когда в кадре никого нет какое-то время) и т.п. В принципе, если вам не нужно наблюдать за домом пока вас нет, на этом можно закончить — здесь всё идеально.
Но если вам нужно полноценное видеонаблюдение с фиксацией событий (а камера, кстати, позиционируется производителем как «IP-камера для домашнего наблюдения») — вы будете страдать.
Первый момент: да, камера умеет реагировать на движение. Достаточно пылинке пролететь недалеко от камеры — она это зафиксирует и начнёт запись. А знаете, на что ещё реагирует камера? На собственный поворот! Если вы удалённо подключились к камере и начали её вращать, она запишет событие «Движение», и запишет соответствующий видеоклип. При этом, в отличие скажем от камеры Xiaomi, она и не подумает выделять каким-то цветом или рамкой области движения. Сидишь потом, гадаешь, где и что тут в кадре промелькнуло такого, что камера сочла подозрительным. Отмечать секунды, где было движение, на таймлайне, программисты Яндекса тоже не догадались. Просматривать записанное видео вообще крайне неудобно. Бывает сидишь так и пялишься две минуты в записанный отрывок, ища ту самую пылинку.
Ещё камера любит реагировать на моргание света. Не движение светового пятна, а именно моргание. А ночью у камеры включается ИК-подсветка, и датчик видит гораздо больше — например, он видит мерцание индикаторов на кухонной духовке и, как вы уже догадались, тоже реагирует это как на подозрительное движение.
Впрочем, и днём эти часы в духовке тоже, как выяснилось, моргают (глазом не видно). А потому установленная на кухне Яндекс Камера регистрирует движение постоянно. В отличие от камеры Xiaomi, например.
© Наглядный пример: моргают часы на духовке (глазу моргание не видно), Яндекс Камера считает это движением
Попробую угадать: наверняка программисты Яндекс Камеры максимально упростили себе задачу и решили считать движением любую разницу между соседними кадрами. Я не знаю, как так можно было умудриться сделать в одной из немногих компаний, которая по-настоящему знает, что такое нейросети и искусственный интеллект. На сдачу фрилансеров наняли в этот раз?
Второй момент: когда я удалённо осматриваю пустующую гостиную, камера фиксирует не только движение, но и присутствие… человека?! Представляете, как я обделался впервые, когда попивал сок на даче за 350 километров от Москвы и решил глянуть, как дела в оставленной квартире? Что там камера приняла за человека — я так и не понял. Возможно, пиксельную фигурку с человечком на логотипе моего YouTube-канала, которая… ну, напоминает контурами человека, но… серьёзно? Она же размером с ладонь! Хотя, ещё это мог быть стул или чехол от гитары...
В общем, вы понимаете, какая логика? Вот комната, в ней всё неподвижно. Заходишь осмотреть комнату, крутишь камеру, а она: «Караул! Замечено движение». Ну а раз там ещё и похожий на человека силуэт — значит, двигался именно человек. Я, как программист по образованию, не понимаю, что сложного на программном уровне отключать детектор движения в момент кручения камеры (именно когда работает двигатель) и потом включать снова.
Вы скажете: да подумаешь? Ты же сам знал, в какое время камеру крутишь, а события отсортированы по времени! Ну да, знал. Только потом ты смотришь общих список видеозаписей, в которых камерах заметила движение, и не можешь понять, какое из них стоит внимания. А удалять события нельзя. И удалять видео из интерфейса управления камерой нельзя. Что записалось — то записалось.
Помечать, переименовывать, группировать и т.п. события тоже, кстати, нельзя.
А ещё если на телефон приходит пуш: «Обнаружено движение», и я кликаю на этот пуш, то… Я просто попадаю в приложение «Умный дом с Алисой», а не на просмотр конкретной записи, как у тех же Xiaomi. Жутко неудобно.
Архив видео сохраняется на карту памяти и (опционально) в облако. Причём, чтобы видео сохранялось в облако, вам нужна подписка, она отдельная именно для Камеры. Все другие подписки Яндекса, любые, здесь никак не помогут. Первые 30 дней подписка бесплатная на каждую камеру. Далее придётся платить 300 рублей ежемесячно за базовую подписку (видео Full-HD, 7 дней хранения) или 700 рублей за «Экстра»-подписку (30 дней хранения, QHD-видео, отправка фото в уведомлениях).
Что ж, во-первых, с бесплатной экстра-подпиской никаких фото в уведомлениях я не получал. Во-вторых, это какая-то жадность со стороны Яндекса такую базовую функцию, как фото, в уведомлениях не включить в базовую подписку.
В-третьих, удалить отдельное видео из облака (если вам это вдруг понадобилось) никак нельзя. Если вы вдруг забыли выключить камеру и прошлись перед ней в трусах, а потом захотели это удались — вы этого сделать не сможете. Ну, то есть вообще не сможете. Только снести весь видеоархив подчистую.
Это может иметь только один смысл: понять, что вас взломали. Мол, если архив пустой, а вы его не сносили, значит его снёс злоумышленник. Но какой в этом толк, если можно было бы просто делать резервную копию? В пустом архиве лица злоумышленника всё равно не найдёшь.
В интернете можно найти инструкции типа зайти в Yandex Cloud Center, найти конкретное видео, и удалить, вот только там ничего нет и инструкции по факту не рабочие. По крайней мере, в моём случае. Там будто вообще какая-то корпоративная среда типа большой CMS, и нет, в Яндекс.Диск видео не сохраняются.
Ах, да! Яндекс.Диск. Слушайте, а зачем мне отдельная подписка на облако для камеры, если я уже плачу подписку за 2 терабайта Яндекс.Диска? Нет, ну серьёзно? Не перебирает ли Яндекс с количеством и стоимостью тарифов?
В итоге, удалить облачный архив вы можете, как я уже сказал, только весь сразу, причём знаете как? Отменив подписку! Да, другого способа типа «Очистить весь архив» тоже нет.
Собственно… А зачем тут вообще облако? Ну смотрите, если вы установили карту памяти, и Камера её увидела и отформатировала (форматирование, кстати, занимает до 20 минут — мы к этому скоро ещё вернёмся), то видео сохраняется на неё. А если подключено облако — дублируется ещё и в облако. Т.е. облако нужно только для того, чтобы выцепить видео если с картой памяти что-то случилось. Ну и чтобы активировать «дополнительные» функции: слежение за человеком (чтобы камера поворачивалась сама вслед за двигающимся человеком) и отправка фото с уведомлением. Без облачной подписки вам эти функции недоступны, что лично я тоже считаю наглостью и обдираловкой.
Что касается долгого форматирования… Поначалу я подумал, что камера просто создаёт какие-нибудь скрытые разделы и записывает в них видео так, чтобы злоумышленник не мог бы просто достать карту, просмотреть видео на компьютере и удалить их. Даже мысленно похвалил программистов Яндекса за такие меры безопасности, но…
Реальность оказалась прозаичнее. Видео событий просто сохраняются как отдельные видеофайлы. Вы можете достать карту, подключить её к компьютеру через картридер, и просмотреть или удалить что вам заблагорассудится. Почему тогда карта так долго форматируется? Неужто там не простая разметка файловой системы, а перезапись всей карты нулями? Да нет, 20 минут слишком мало для этого.
Конкуренты
|Яндекс Камера
|Xiaomi Smart Camera C300
|TP-Link TC72
|Поворотный механизм
|Да
|Да
|Да
|Угол поворота/угол наклона
|350°/40°
|360°/108°
|340°/69°
|Угол обзора объектива
|95°
|104°
|75°
|Тип матрицы
|CMOS
|CMOS
|Progressive Scan CMOS
|Размер матрицы
|1/3''
|1/6"
|1/3''
|Разрешение
|4 Мп
|3 Мп
|4 Мп
|Подсветка
|ИК
|ИК
|ИК
|Макс.разрешение видео
|2560х1440 пикс.
|2304х1296 пикс.
|2560х1440 пикс.
|Макс.частота кадров
|20 к/с
|20 к/с
|30 к/с
|Тип подключения
|Wi-Fi 802.11n/ac/ax
|Wi-Fi 802.11n
|Wi-Fi 802.11n
|Поддержка карт памяти
|MicroSDXC
|MicroSDXC
|MicroSD
|Габариты и масса
|117x70x70 мм, 220 г
|115х78х78 мм, 327 г
|117,7х86,8х85,4 мм, 190 г
|Цена
|5 тысяч рублей
|3 тысячи рублей
|2,9 тысячи рублей
Xiaomi Smart Camera C300
Эта камера от Xiaomi имеет чуть меньшее разрешение, но в остальном идеально заменит камеру от Яндекса в первую очередь благодаря самим сервисам, которые предлагает Xiaomi. У них и движение в кадре выделяется зелёными рамками, и реакция идёт именно на движение, а не моргание, и удобный просмотр пушей. Конкретно эту камеру я не тестировал, но у меня дома давно есть более простая Xiaomi Mi Camera 2K, которая даже не вращается, и там буквально всё (кроме вращения) сделано удобнее, чем у Яндекса. Уверен, что и у Xiaomi Smart Camera C300 не хуже.
Единственный недостаток по сравнению с камерой Яндекса: чуть ниже разрешение и подключение только по Wi-Fi 2,4 ГГц, диапазон 5 ГГц не поддерживается.
TP-Link TC72
А вот у камер TP-Link TC72, да и TP-Link Tapo C220 уже разрешение как у Яндекса: 4 Мп сенсор и запись видео до 2560x1440, причём в 30 к/с, вместо 20 к/с у Яндекса. Правда, чтобы пользоваться сервисами TP-Link в России придётся притворяться жителем Казахстана — хоть TP-Link и не тайваньцы, а материковые китайцы из Шэньчжэня, санкции против России тщательно поддерживают.
Итого
Короче говоря, именно для организации домашнего видеонаблюдения, Яндекс.Камера — вариант крайне плохой. Лучше купить какую-нибудь недорогую IP-камеру: да, там будет корявый интерфейс из 2000-х и наверняка с кривой локализацией, но зато это будет работать именно как видеонаблюдение. Чтобы выделялись зоны движения на записи (чтобы знать, куда именно смотреть), чтобы можно было легко сортировать записанный архив по событиям, ненужное — удалять, нужное — оставлять хоть навсегда с пометкой (вы не знаете, когда вам понадобится видео промелькнувшего в окне человека, особенно если живёте на первом этаже). Ну и чтобы фото события всё-таки приходило. И чтобы подписка за облако стоила адекватно, а не по 700 рублей в месяц (я за интернет меньше плачу!).
С другой стороны, для сценариев умного дома Яндекс Камера подойдёт идеально. Быстрая настройка, тесная интеграция в экосистему Яндекса, интуитивный и наглядный режим конфиденциальности. Включать свет, когда кто-то зашёл в комнату? Идеально! Выключать, когда в кадре не осталось людей? Ну, смотря насколько захламлена комната, но в целом это тоже возможно. Опять же, за домашним питомцем следить — тоже очень удобно, да и отличное качество картинки тут очень кстати.
В общем, если рассматривать её как дополнение к Яндекс Станции — отличная штука.
Если как IP-камеру для домашнего наблюдения — нет, для этого совсем не годится. По крайней мере, до радикальной переделки ПО, вместо которой (готов поспорить), Яндекс просто выпустит Камеру второго поколения, уже с исправленными ошибками.
- Отличное качество изображения
- Наглядный режим конфиденциальности
- Тесная интеграция в экосистему умного дома с Алисой
- Неинтуитивное и неудобное управление подписками и архивом
- Всё дорого, базовые функции включены лишь в расширенную подписку
- Камера реагирует на что угодно, определяя как движение даже моргание подсветки бытовых приборов