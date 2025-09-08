Хорошая картинка, но вы будете нервничать: обзор Яндекс Камеры

В-третьих, удалить отдельное видео из облака (если вам это вдруг понадобилось) никак нельзя. Если вы вдруг забыли выключить камеру и прошлись перед ней в трусах, а потом захотели это удались — вы этого сделать не сможете. Ну, то есть вообще не сможете. Только снести весь видеоархив подчистую.

Это может иметь только один смысл: понять, что вас взломали. Мол, если архив пустой, а вы его не сносили, значит его снёс злоумышленник. Но какой в этом толк, если можно было бы просто делать резервную копию? В пустом архиве лица злоумышленника всё равно не найдёшь.

В интернете можно найти инструкции типа зайти в Yandex Cloud Center, найти конкретное видео, и удалить, вот только там ничего нет и инструкции по факту не рабочие. По крайней мере, в моём случае. Там будто вообще какая-то корпоративная среда типа большой CMS, и нет, в Яндекс.Диск видео не сохраняются.

Ах, да! Яндекс.Диск. Слушайте, а зачем мне отдельная подписка на облако для камеры, если я уже плачу подписку за 2 терабайта Яндекс.Диска? Нет, ну серьёзно? Не перебирает ли Яндекс с количеством и стоимостью тарифов?

В итоге, удалить облачный архив вы можете, как я уже сказал, только весь сразу, причём знаете как? Отменив подписку! Да, другого способа типа «Очистить весь архив» тоже нет.

Собственно… А зачем тут вообще облако? Ну смотрите, если вы установили карту памяти, и Камера её увидела и отформатировала (форматирование, кстати, занимает до 20 минут — мы к этому скоро ещё вернёмся), то видео сохраняется на неё. А если подключено облако — дублируется ещё и в облако. Т.е. облако нужно только для того, чтобы выцепить видео если с картой памяти что-то случилось. Ну и чтобы активировать «дополнительные» функции: слежение за человеком (чтобы камера поворачивалась сама вслед за двигающимся человеком) и отправка фото с уведомлением. Без облачной подписки вам эти функции недоступны, что лично я тоже считаю наглостью и обдираловкой.

Что касается долгого форматирования… Поначалу я подумал, что камера просто создаёт какие-нибудь скрытые разделы и записывает в них видео так, чтобы злоумышленник не мог бы просто достать карту, просмотреть видео на компьютере и удалить их. Даже мысленно похвалил программистов Яндекса за такие меры безопасности, но…

Реальность оказалась прозаичнее. Видео событий просто сохраняются как отдельные видеофайлы. Вы можете достать карту, подключить её к компьютеру через картридер, и просмотреть или удалить что вам заблагорассудится. Почему тогда карта так долго форматируется? Неужто там не простая разметка файловой системы, а перезапись всей карты нулями? Да нет, 20 минут слишком мало для этого.

Конкуренты