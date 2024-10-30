Яндекс Станция Лайт 2 — умная колонка для тех, кто не любит агрессивный низкочастотный звук

Яндекс Станция Лайт 2 — умная колонка для тех, кто не любит агрессивный низкочастотный звукХотя, небось, все как раз и любят?
|Яндекс Станция Лайт 2
|Динамик
|1 широкополосный динамик, 44.5 мм
|Мощность (Вт)
|6 Вт
|Частоты
|120 - 16 000 Гц
|Микрофоны
|2 шт на верхней грани
|Беспроводная связь
|WiFi 802.11ac 2.4 + 5 ГГц, Bluetooth 5.0, BLE
|Питание
|5 В, 2 А
|Габариты
|90х65 мм
|Вес
|350 граммов
|Особенности
|Возможность работы от фирменного пауэрбанка (если он появится в продаже), голосовой ассистент «Алиса», сенсорные клавиши управления, комплект наклеек для детей
|Цена
|6 тысяч рублей
В начале осени Яндекс выпустил обновлённую бюджетную колонку из линейки «Станция Лайт». Сегодня мы наконец-то добрались до неё и готовы вам рассказать про новые функции для детей, переосмысленный обтекаемый дизайн и долгожданную работу от аккумулятора!
Внешний вид
Сверху у Станции Лайт 2 расположены две сенсорные клавиши управления громкостью, два динамика, а в самом центре — главная кнопка в виде логотипа «Алисы», прикосновениями к которой можно управлять колонкой. При помощи её можно вызвать голосового ассистента, остановить музыку или получить информацию о состоянии колонки благодаря цветовой индикации под прозрачным пластиком.
Обновленный дизайн чем-то напоминает «Капсулу Нео» от VK, а продаётся устройство в шести цветах: зелёный, синий, оранжевый, розовый и фиолетовый. Цена в магазинах — 5999 рублей.
На лицевой стороне девайса расположен LED-экран, состоящий из 36 отдельных элементов и умеющий отображать время, запущенный таймер, уровень громкости, температуру воздуха и прочие показатели. Мне не очень нравится такая реализация, потому что у недавно вышедшей колонки «Sber Home» вместо классических палочек-циферок встроен дисплей с большим разрешением, на котором можно выводить полноценный текст или даже мини-картинки.
Но поскольку «Станция Лайт 2» позиционируется как устройство для детей, то в комплекте лежат забавные длинные наклейки, которые необходимо наклеить поверх этого дисплея. И тогда-то колонка превращается либо в робота, либо в котика, а отрисованные на дисплее глаза и эмоции становится возможно различить. Забавная мелочь, которую мне запретили дома наклеить, поэтому на колонка на кухне у меня так и выглядит фиолетовым бочонком.
На задней грани (если так вообще можно говорить в случае с круглой колонкой) расположена одна единственная механическая кнопка в девайсе, предназначенная для отключения микрофона. А ещё разъём USB Type-C для питания колонки фирменным адаптером.
Раз уж упомянули адаптер, то стоит сказать и про него. Тут, на самом деле, ничего удивительного — классический телефонный формат и ещё более классическая мощность в 5 В 2 А. Если бы мы всё ещё жили в 2013-м году, то его можно было использовать с другими девайсами, например, для зарядки телефонов. 10 Вт пригодны для зарядки смартфонов и сегодня... если вы готовы ждать полной зарядки 3.5 или 4 часа.
Но на самом деле это хорошо, ведь всегда можно найти старый слабенький блок питания в случае поломки или утраты комплектного. А ещё часто бывают случаи, когда умная колонка запитывается от более мощного адаптера. И в таких случаях ему очень быстро находят применение другие члены семьи, подменяя его на дешёвый зарядник и... колонка перестает работать! А потом эти же люди сдают колонки обратно продавцам и жалуются, что «не работает», «глючит», «произвольно отключается!».
Снизу же ничего интересного: фирменная гравировка и наклейки с технической информацией. Но зато с этого ракурса хорошо виден «разрез» из которого играет музыка или говорит Алиса.
Звук
«Станция Лайт 2» — это домашняя колонка для общения с вами или вашими детьми, решения бытовых задач вроде установки таймера во время готовки или прослушивания музыки и новостей за завтраком. И если детей у меня нет, а с ИИ я говорю раз в пару лет, когда совсем скучно, то в остальных озвученных сценариях я использую колонку регулярно.
Внутри у устройства установлен широкополосный динамик диаметром 44.5 мм и мощностью 6 Вт (против 5 Вт в прошлом поколении), чего вполне себе хватает для воспроизведения музыки в комнате площадью 15-20 квадратных метров. Порой я её просто включаю на полную громкость, когда она находится на кухне, и ухожу в комнату работать или просто сидеть за компьютером. По громкости и качество, как ни странно, это уровень встроенных динамиков телевизора с музыкальными клипами за спиной и для фонового шума подходит идеально.
Но вот что мне не понравилось — при максимальной громкости колонка плохо вас слышит. До неё прям нужно докрикиваться, чтобы переключить трек или вовсе остановить вечеринку.
И вот, учитывая мой опыт ежедневного использования колонки на протяжении нескольких месяцев, я могу с уверенностью сказать о том, что «Станция Лайт 2» не будет доставлять вам какого-либо серьезного дискомфорта при прослушивании.
Да, можно конечно возомнить себя аудиофилом, сделать снобское лицо и ворчать, что она не вытягивает какие-то там басы в секретном треке Metallica, записанного на магнитофон в гараже осенью 1983-го года, но... это просто хорошая колонка с милым дизайном и умной нейросеткой под пластиковым корпусом за шесть тысяч рублей.
Работа от аккумулятора
Ну как, клюнули на кликбейт? Колонка реально может работать от аккумулятора и без подключения к сети на 220 Вольт, но тут как в одном бородатом анекдоте: есть нюанс. Если вы подумали, что наконец-то она способна заменить устройства от JBL и аналогов, а школьники летом будут слушать музыку из Алисы, то нет. Точнее это возможно, но только в том случае, если у вас есть фирменный пауэрбанк-подставка.
На момент запуска колонки Яндекс заявлял, что этот аксессуар, от которого колонка может продержаться около трёх часов, появится в продаже «позднее». Прошло уже около двух месяцев и... тишина. Конечно, если между выходом каждого поколения устройств проходит пара лет, то задержка в пару месяцев вроде бы и ничего. Но зачем тогда обещать новую функцию на старте продаж? Анонсировали бы с помпой крупное обновление прошивки и нового аккумулятора через полгодика после выхода и никакого лишнего осадочка бы у пользователей не осталось...
Но вот за что могу похвалить — Яндекс обещает (и уже даже реализовал) подключение к новому вайфаю без сброса всех настроек колонки. Это прям прогресс!
Фирменное приложение и возможности
Стоит честно признать, что у Яндекса самое функциональное приложение среди производителей «умных» устройств. И это в целом неудивительно, ведь девайсы компании вышли впервые на рынок аж в далеком 2018-м году (время летит!), а дальше понеслась.
Спустя шесть лет в фирменном приложении «Умный дом» можно посмотреть на все ваши умные колонки, розетки, телевизоры и так далее. Процесс подключения умной лампочки или розетки тоже достаточно прост — следуйте инструкции и вуаля, теперь вы можете менять цвет освещения голосом. Но и у конкурентов это работает примерно так же.
Из интересного — коллаборация (если так можно назвать) Яндекса и МТС. Можно привязать ваш номер мобильного телефона и делать звонки друзьям голосом. Непонятно, почему поддерживается только один оператор из четырёх федеральных, хотелось бы видеть расширение этого списка.
А вот что мне понравилось больше всего, так это настройка конкретных сценариев и их каталог.
Во-первых, вам не нужно долго думать каким образом и при каких условиях связать всякие умные штуки, придумывая десятки сцен из повседневной жизни: от ухода на работу до вечеринки с друзьями. В приложении сразу есть готовые решения, которые сильно упрощают эту задачу, а значит порог входа в «умные» дома стал ещё ниже. Например, меня всегда пугала необходимость кропотливой и долгой настройки всех этих лампочек и розеток, чтобы они понимали меня с полуслова.
Во-вторых, Яндекс сразу пишет какие устройства нужны для каждого из сценариев и это ЕЩЁ больше упрощает процесс «вкатывания» в экосистему. Да, компания конечно не будет против продать вам ещё пару-тройку датчиков и светодиодных лент, но удобно ведь!
А ещё глаз зацепился за функцию для беспокойных родителей — радионяни. Можно готовить вашего ребёнка к прослушиванию разговоров с малых лет и запрещать ему рассказывать анекдоты! Шучу.
Конкуренты
VK Капсула Нео
Поскольку Яндекс создавал свою новую станцию определенно под целевую аудиторию детей и их родителей, то первое, что приходит на ум для сравнения — Капсула Нео от VK. К моему удивлению, она вышла аж в начале 2023 года, при этом в рознице по сей день не особо-то подешевела. Если на старте продаж её можно было купить за 3990 рублей, то сейчас она продаётся на 500-700 рублей дешевле у официальных ретейлеров вроде «Эльдорадо».
Что самое важное в колонке? Звук. И тут «Капсула» от VK проигрывает по звучанию «Станции Лайт 2» из-за меньшей мощности динамика (5 Вт против 6 Вт соответственно). Хватит ли этого, чтобы слушать треки с утра, пока вы делаете себе тосты и завариваете кофе? Безусловно. Сильно ли будут отличаться две колонки по звучанию? Нет.
А что важно именно в «умной» колонке? Экосистема. С моей точки зрения, на сегодняшний день Яндекс лидер во всех этих умных экосистемах и полноценных сервисах от Кинопоиска до Яндекс.Музыки по числу пользователей и наполнения контентом. Но если вдруг вы в 2006-м году зашли во «ВКонтакте» и всё ещё остаетесь преданным фанатом соцсетки и всех остальных продуктов этой корпорации (теперь уже), то лучше выбрать Марусю вместо Алисы. Но имейте в виду, что лампочки включать и таймеры ставить могут обе колонки, а звонить голосом только «Станция Лайт 2». И то, если ваш оператор связи это МТС.
Если вам нужно развлекать ребёнка или вы только вкатываетесь в мир компактных колонок, которые могут разговаривать с вами голосом, то я бы присмотрелся к устройтсву от VK. Ибо выглядит она прикольнее, в комплекте намного больше забавных стикеров с персонажами из одноименной соцсети, а стоимость девайса ниже. Если вдруг не понравится, то не так будет обидно расставаться с ней, ведь разница в стоимости почти в два раза.
SberBoom Home
Если же колонка вам нужна не только для детей, а пара тысяч рублей вам карман таки тянет, то можно приглядеться к недавно вышедшей SberBoom Home. В чём отличие от «Станции Лайт 2» и есть ли плюсы?
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Она мощнее. 8 Вт против 6 Вт, а значит звук будет громче и объемнее. Такую колонку уже можно использовать не на дружеских посиделках на кухне, чтобы плейлист играл практически незаметно и где-то фоном, а на полноценной домашней вечеринке с песнями и плясками. Это всё ещё не полноценный девайс для аудиофилов или хотя бы «статичные» крупные умные колонки за 13-15 тысяч рублей, но и не уровень миниатюрных «бочонков» для детей.
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Есть светодиодный дисплей (5х17 светодиодов), который может выводить больше полезной информации. Да и сама колонка выглядит «по-взрослому», выполнена в спокойных оттенках, которые впишутся в дорогой интерьер, а ещё Сбер уверяет что тряпичный материал способен не впитывать воду и грязь.
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Полноценный магазин девайсов для умного дома. Если VK как-то не сильно отсвечивает в производстве собственных лампочек или датчиков, то вот Сбер пытается нагнать Яндекс и очень активно это делает. Помимо поддержки сторонних устройств по протоколу Zigbee, у компании есть свой пул фирменных устройств, напрямую совместимых с колонкой.
Да, она дороже, но при этом её запаса технологий хватит точно на годы вперед в отличие от двухлетней «Капсулы». Сберовские сервисы пока ещё проигрывают Яндексу по наполняемости контентом, но вот приложение умных девайсов ни разу не хуже. Да и за прошедший год нейросетку GigaChat неплохо так подлатали и сделали заметно умнее.
Выводы
На сегодняшний день «Станция Лайт 2» от Яндекса это просто дежурное обновление более старой «Станции Лайт». Добавили несколько функций, обновили дизайн, сделали колонку чуть мощнее, но будет ли видна разница между двумя этими колонками, если поставить их на своё законное место на кухне и дальше просить включить трек из плейлиста или рассказать новости? Нет.
Поэтому если вы вдруг думали обновляться, а ваша старая колонка работает всё ещё хорошо, то я бы это делать не стал. Её главное и заметное отличие от предыдущего поколения — возможность работы не от сети. Но фирменный пауэрбанк всё ещё не появился в продаже, поэтому ждите. Так может быть ещё и цена чуть упадёт со временем!
Но вот если вы впервые покупаете колонку с «Алисой» себе домой, то это один из самых идеальных вариантов. Или может быть хотите установить «Станцию Лайт 2» в детской, чтобы следить за детьми или развлекать их. Тут тоже попадание прямо в цель. Тем более Яндекс вроде как наконец-то определился с позиционированием этой линейки и будет по возможности пытаться продать её каждому ребёнку в стране. Ну а заполненные контентом сервисы (по современным российским меркам) и наиболее продвинутый голосовой помощник только ускорят этот процесс.