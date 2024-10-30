Яндекс Станция Лайт 2 — умная колонка для тех, кто не любит агрессивный низкочастотный звук

Поскольку Яндекс создавал свою новую станцию определенно под целевую аудиторию детей и их родителей, то первое, что приходит на ум для сравнения — Капсула Нео от VK. К моему удивлению, она вышла аж в начале 2023 года, при этом в рознице по сей день не особо-то подешевела. Если на старте продаж её можно было купить за 3990 рублей, то сейчас она продаётся на 500-700 рублей дешевле у официальных ретейлеров вроде «Эльдорадо».

Что самое важное в колонке? Звук. И тут «Капсула» от VK проигрывает по звучанию «Станции Лайт 2» из-за меньшей мощности динамика (5 Вт против 6 Вт соответственно). Хватит ли этого, чтобы слушать треки с утра, пока вы делаете себе тосты и завариваете кофе? Безусловно. Сильно ли будут отличаться две колонки по звучанию? Нет.

А что важно именно в «умной» колонке? Экосистема. С моей точки зрения, на сегодняшний день Яндекс лидер во всех этих умных экосистемах и полноценных сервисах от Кинопоиска до Яндекс.Музыки по числу пользователей и наполнения контентом. Но если вдруг вы в 2006-м году зашли во «ВКонтакте» и всё ещё остаетесь преданным фанатом соцсетки и всех остальных продуктов этой корпорации (теперь уже), то лучше выбрать Марусю вместо Алисы. Но имейте в виду, что лампочки включать и таймеры ставить могут обе колонки, а звонить голосом только «Станция Лайт 2». И то, если ваш оператор связи это МТС.

Если вам нужно развлекать ребёнка или вы только вкатываетесь в мир компактных колонок, которые могут разговаривать с вами голосом, то я бы присмотрелся к устройтсву от VK. Ибо выглядит она прикольнее, в комплекте намного больше забавных стикеров с персонажами из одноименной соцсети, а стоимость девайса ниже. Если вдруг не понравится, то не так будет обидно расставаться с ней, ведь разница в стоимости почти в два раза.

SberBoom Home