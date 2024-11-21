3D-принтеры — больше чем развлечение

Биопритинг — технология наращивания и синтеза объектов из живых клеток, в современной медицине это одно из наиболее перспективных и быстро развивающихся направлений. Главное преимущество «биопечати» — возможность в точности повторить структуру и состав органа (или организма в целом), а это поможет в тестировании новых лекарств и экспериментальном лечении заболеваний.

Начинали с малого — печатали простые структуры из биогеля с живыми клетками. Лишь намного позже биопринтинг стал использоваться для создания тканей и органов: учёные начали пытаться напечатать кровеносные сосуды, кожу и прототипы небольших органов.

К 2024 году врачи успели и провести операцию, в которой роборука с таким «биопринтером» заштопывала разрез, и изготовить имплантат уха, который успешно прижился и многое, многое другое. Но об этом позже.